Бизнесы, вовлеченные в индустрию электронной коммерции, которая является насыщенным и конкурентным рынком, прилагают огромные усилия, чтобы выделиться из толпы. Определенный процент владельцев осознает всю мощь нативной рекламы и волшебство креативности.

Нестандартное мышление в сочетании с такими инновационными подходами, как програматик, дают компаниям конкурентные преимущества и возможность максимально персонализировать продукты или услуги. Быть в авангарде – значит осуществлять значительные инвестиции, однако требуется время и терпение, чтобы понять, что работает хорошо и что подходит для конкретного бизнеса. Всегда есть некая степень неопределенности.

Performance-маркетинг - альтернативный путь. Концепция относится к модели онлайн-маркетинга, где рекламодатель платит за достигнутые результаты, а не за надежды и эксперименты. Маркетинговые результаты оплачиваются в том случае, если они приносят плоды и достигают целей через существующие каналы. Цель данной конкретной практики – получить реакцию пользователя в форме подписки, регистрации или покупки, и это лишь некоторые из них.

Углубляясь в теорию: каналы

Термин «performance-маркетинг» относится к программам в области интернет-маркетинга и рекламы, где маркетинговым компаниям и рекламодателям платят после выполнения определенного действия, такого как клик, лид или покупка.

Performance-маркетинг работает на основе платных маркетинговых каналов, таких как маркетинг в поисковых системах, спонсорская реклама, реклама в социальных сетях, партнерский маркетинг и нативная реклама.

Маркетинг в поисковых системах (SEM) . Маркетинг в поисковых системах в течение многих лет является одним из самых популярных каналов эффективного маркетинга и обязан своим успехом Google AdWords. Сила SEM состоит в том, что рекламу имеют шанс увидеть те, кто готов покупать. Учитывая, что ключевые слова являются основой этого канала, работа с ними и их подбор это целое искусство, поэтому требуется всесторонний анализ ключевых слов.

. Маркетинг в поисковых системах в течение многих лет является одним из самых популярных каналов эффективного маркетинга и обязан своим успехом Google AdWords. Сила SEM состоит в том, что рекламу имеют шанс увидеть те, кто готов покупать. Учитывая, что ключевые слова являются основой этого канала, работа с ними и их подбор это целое искусство, поэтому требуется всесторонний анализ ключевых слов. Платная реклама - этот канал может предоставлять высококачественный трафик, повышая конверсию и видимость в онлайн для целевой аудитории. Спонсорский контент считается беспроигрышной ситуацией, как для рекламодателей, так и для площадок. Спонсорские статьи, относящиеся к формам нативной рекламы, имеют долгосрочный эффект и оказывают положительное влияние на узнаваемость бренда, конверсию, трафик и поведение потребителей.

- этот канал может предоставлять высококачественный трафик, повышая конверсию и видимость в онлайн для целевой аудитории. Спонсорский контент считается беспроигрышной ситуацией, как для рекламодателей, так и для площадок. Спонсорские статьи, относящиеся к формам нативной рекламы, имеют долгосрочный эффект и оказывают положительное влияние на узнаваемость бренда, конверсию, трафик и поведение потребителей. Реклама в социальных сетях - в рекламу в социальных сетях осуществляются значительные инвестиции, таким образом, и покупатели и рекламодатели могут участвовать в программах performance-маркетинга. Достижение ощутимых результатов с помощью социальных сетей и расширение органического охвата стали одной из первоочередных задач. Инвестиции в рекламу в социальных сетях дают понимание того, как измерить ключевые показатели эффективности при помощи четких параметров, таких как цена за клик (CPR) и рейтинг кликов (CTR), а также рентабельность (ROI)

- в рекламу в социальных сетях осуществляются значительные инвестиции, таким образом, и покупатели и рекламодатели могут участвовать в программах performance-маркетинга. Достижение ощутимых результатов с помощью социальных сетей и расширение органического охвата стали одной из первоочередных задач. Инвестиции в рекламу в социальных сетях дают понимание того, как измерить ключевые показатели эффективности при помощи четких параметров, таких как цена за клик (CPR) и рейтинг кликов (CTR), а также рентабельность (ROI) Партнерский маркетинг – площадка устанавливает отношения с рекламодателем с целью увеличения продаж или трафика. После отправки трафика рекламодателям партнер получает комиссию за подтвержденную продажу. Многие бренды считают этот канал эффективным с точки зрения рентабельности. Более того, любой оператор сайта может сыграть роль партнера.

– площадка устанавливает отношения с рекламодателем с целью увеличения продаж или трафика. После отправки трафика рекламодателям партнер получает комиссию за подтвержденную продажу. Многие бренды считают этот канал эффективным с точки зрения рентабельности. Более того, любой оператор сайта может сыграть роль партнера. Нативная реклама - этот канал играет особую роль в performance -маркетинге, так как он дает возможность бороться с блокировщиками рекламы, баннерной слепотой и генерирует в десять раз больше кликов, чем любой другой тип интернет-рекламы. Нативная реклама – равно высококачественный контент и грамотное дистрибуция по соответствующим площадкам.

Очевидно, что каждый канал характеризуется своей конкретной аудиторией. В этом случае, каждый канал работает с разными платформами, которые могут охватить эту аудиторию. Например, поисковая система Google показывает рекламные объявления среди результатов поиска. Наш сервис предоставляет рекламодателям возможность показывать рекламу на наиболее авторитетных и популярных ресурсах и охватывать, тем самым, огромную аудиторию. Соцсеть-гигант Facebook дает возможность показывать рекламу своим пользователям и владельцам аккаунтов в Instagram.

Прежде чем выбрать, что именно будет отображаться на конкретной платформе, необходимо учесть и проанализировать ряд аспектов. Каждая платформа предоставляет возможности для таргетинга и сегментации аудитории. Когда сегменты аудитории определены, за ними следует формирование ставки - определение суммы, которую рекламодатель соглашается заплатить за показ рекламы в определенном месте и в определенное время.

Эффективность рекламы является одним из факторов, так как укрепление доверия остается одной из основных задач в мире рекламы. То есть, сеть обязательно снизит показы рекламы, если у нее будет низкий показатель эффективности. С экономической точки зрения, performance -маркетинг зависит от действий клиента. Другими словами, если действие не происходит, сеть не получает деньги.

Словарь performance маркетинга: единицы измерения

Performance маркетинг – это, прежде всего, конкретные действия. Таким образом, логично обозначить жизненно важные показатели, которые служат для измерения этих действий.

CPA (цена за приобретение) - модель ценообразования, при которой рекламодатель оплачивает приобретение, будь то заполнение формы, клик или покупка.

(цена за приобретение) - модель ценообразования, при которой рекламодатель оплачивает приобретение, будь то заполнение формы, клик или покупка. Показ - платежи зависят от того, сколько раз показывалось объявление. Как правило, сборы здесь ниже, так как уровень вовлеченности низкий и труднопредсказуемый.

- платежи зависят от того, сколько раз показывалось объявление. Как правило, сборы здесь ниже, так как уровень вовлеченности низкий и труднопредсказуемый. Вовлеченность - можно измерить по-разному. Различные платформы социальных сетей будут предлагать различные планы покупок, в зависимости от взаимодействия.

- можно измерить по-разному. Различные платформы социальных сетей будут предлагать различные планы покупок, в зависимости от взаимодействия. Клики - оплачиваются в том случае, если целью является увеличение трафика на сайте.

- оплачиваются в том случае, если целью является увеличение трафика на сайте. Лиды – эта единица измерения в основном относится к организациям B2B, сюда включается заполнение форм и / или подписка по электронной почте.

– эта единица измерения в основном относится к организациям B2B, сюда включается заполнение форм и / или подписка по электронной почте. Продажа - в этом случае рекламодатель платит после совершения покупки.

Каждое упомянутое действие представляет рекламную цель. В то же время эти термины позволяют рассчитывать эффективность performance -маркетинга. Есть кое-что, что нужно запомнить, прежде чем начать: performance-маркетинг начинается с определения целей кампании - это основа. После этого вы получите четкое представление об используемых платформах, расходах и результатах.

Как заставить performance-маркетинг работать?

Performance-маркетинг – это звучит великолепно. Тем не менее, для того, чтобы стратегия performance-маркетинга показала положительные результаты, о некоторых вещах стоит подумать и позаботиться заранее. Прежде всего, вы должны понимать, что performance -маркетинг как инструмент, ставит очень конкретную и измеримую цель. Например, маркетинговые результаты не должны использоваться для узнаваемости бренда - это просто не имеет никакого смысла.

Во-вторых, важно учитывать тип модели оплаты. Все зависит от коэффициента конверсии, при условии, что есть возможность использовать несколько различных онлайн-каналов. При определении модели оплаты можно выбрать один из следующих вариантов: CPL (цена за лид), CPA (цена за действие или цена за приобретение) или CPC (цена за клик).

Performance-маркетинг не любит аматоров. Эта модель требует высококвалифицированных специалистов, которые способны раскрыть весь ее потенциал. Ранее мы упоминали, что performance-маркетинг подразумевает использование систем отслеживания, поэтому для достижения поставленных целей применяются сложные цифровые инструменты. Требуется грамотный подход, при котором люди точно знают, как максимально использовать преимущества этих технологий.

Так же стоит упомянуть, что performance -маркетинг подчеркивает решающую роль мониторинга. То есть стратегии performance-маркетинга требуют анализа в реальном времени. При обнаружении неисправности или любого ошибочного действия, следует как можно скорее устранить проблему. Одним из секретов performance-маркетинга является постоянная оптимизация результатов - это обязательное условие, при котором стратегия performance –маркетинга работает хорошо.

Барьеры во внедрении

Caked Marketing выпустили обширное исследование по performance-маркетингу, где определили основные проблемы в успешном внедрении модели. В исследовании были изложены 7 основных причин, по которым компании избегают performance -маркетинга: 49% респондентов заявили, что неопределенность в отдаче от инвестиций останавливает их в использовании performance -маркетинга; 31% не имеют выделенного бюджета для этой цели; 31% опрошенных обвиняют бюрократию компании как причину отказа от инвестиций в данный метод; 23% утверждают, что расходы слишком высоки; 22% людей не знакомы с этими технологиями; 21% указывают на риски безопасности данных; и 19% указывают на отсутствие навыков или ресурсов.

Раскрывая преимущества

Вероятно, этот раздел стоит прочитать и проанализировать респондентам из описанного выше опроса, чтобы они смогли соотнести плюсы и минусы. Performance- маркетинг представляет собой наиболее быстро растущий сегмент цифровой рекламы. То же самое исследование Cake Marketing показывает, что 93% компаний, использующих performance-маркетинг, настоятельно его рекомендуют. Учитывая, что технологии бизнес-аналитики будут набирать обороты, использование performance-маркетинга будет возрастать по мере того, как станут известны методы расширения доходности от инвестиций.

Среди основных преимуществ performance -маркетинга мы выделяем следующие:

Больший контроль над результатами.

Рекламодатель знает точную цену за единицу каждого действия, будь то регистрация, продажа или подписка.

Performance-маркетинг может значительно снизить риски компании.

Чтобы этот метод работал на 100%, компании должны рассмотреть возможность создания привлекательной рекламы, ясных лендинговых страниц и разработки процессов перехода.

Как вы можете видеть, performance-маркетинг предлагает альтернативную перспективу для бизнеса, предоставляя больший контроль, большую уверенность в эффективности маркетинговых усилий и четкое представление о результатах. Однако, в настоящее время существуют ограничения, с которыми необходимо справляться. Как и любой другой эффективный инструмент, performance-маркетинг должен находиться в руках выдающихся специалистов. Если вы заинтересовались этой темой и хотите узнать больше, мы будем рады ответить на ваши вопросы: client.support@mgid.com.