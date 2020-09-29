Мы подготовили рейтинг категорий и регионов с высокой конверсией для того, чтобы помочь маркетологам получить большую вовлеченность аудитории и более высокие результаты performance-кампаний.

В сентябре этого года наиболее успешными рынками стали Северная Америка, Европа, Мексика, Малайзия, Индонезия и Вьетнам. Давайте выясним, какие категории вносят наибольший вклад в этот рост.

Наиболее перспективные категории и регионы

В таблице ниже показана картина по наиболее эффективным категориям и регионам с самым быстрым ростом среднего CTR, кликов и трат за месяц.

Рынок США вырос на 10% и 31% по количеству кликов и тратам, средний CTR в этом регионе также увеличился на 7%. Для США наиболее эффективными были рекламные кампании в категории "Автомобили", продемонстрировав рост CTR на 38%.

Самыми быстрорастущими европейскими странами оказались Великобритания, Франция и Испания. Траты на кампании в этих регионах увеличились на 21% в Великобритании, на 31% в Испании и на 41% во Франции. В этих регионах наибольшее количество конверсий и трафика принесли рекламные кампании в категориях "Бизнес и инвестирование" и "Здоровый образ жизни".

Наконец, странами с самой высокой конверсией в Азиатско-Тихоокеанском регионе стали Малайзия, Вьетнам и Индонезия. В сентябре средний CTR увеличился на 12% для кампаний во Вьетнаме, на 30% в Малайзии и на 8% в Индонезии. Наибольший вклад в этот рост внесли кампании в категориях «Здоровый образ жизни», «Покупки», «Бизнес и инвестиции».

Креативные подходы, которые хорошо работают

Работая с продуктами из категории «События и развлечения», вы можете добиться больших результатов с помощью футуристической и необычно стилизованной рекламы и лендингов. Стремитесь вызвать у ваших пользователей ощущение сенсации и не стесняйтесь говорить своей аудитории избитое «сегодня и только сегодня», фразу, которую использовали в индустрии развлечений для зазывания еще в старые-добрые времена.

Как правило, в категории «Бизнес и инвестирование» больше кликов и конверсий получают кампании, рассказывающие истории успеха. Используя такой подход, попытайтесь описать релевантный для вашей аудитории опыт и выведите на передний план позитивную идею о том, что можно достичь такого же успеха с помощью продвигаемых продуктов или услуг.

Для кампаний в нише «Здоровый образ жизни» в рекламных креативах лучше всего использовать необычные элементы: мелкие дефекты, нестандартные ракурсы, броские детали. На лендинговых страницах кампании рассказывайте истории успеха об эффективном использовании продвигаемых продуктов и укажите конкурентные преимущества продукта.

В категории «Покупки» мы рекомендуем рекламодателям четко показывать товар и скидки. В этой нише вам не нужно отвлекаться на вспомогательный развлекательный контент или истории. Вместо этого пользователей следует направлять на продающую лендинговую страницу, через которую можно совершать мгновенные покупки.

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