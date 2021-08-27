Стандартные Facebook и Instagram все еще хороши для продвижения, но переполнены рекламой. Чтобы выделиться из всех других магазинов, стоит расширить покрытие привлечения и добавить новые каналы.

У дропшиппинга всегда был высокий потенциал дохода, а сейчас этот рынок стал еще более привлекателен, ведь его рост идет полным ходом. Ключевая движущая сила дропшиппинга, импульсивные покупки, растут как никогда. Согласно недавним опросам CreditCards.com, 88,6% населения США спонтанно принимали покупательские решения со средними разовыми расходами 81,85$, что равно 17,78 миллиардов долларов в год.

Однако, разумно расширять и диверсифицировать каналы дропшиппинга, поскольку стоимость показа рекламы в walled gardens становится все дороже. За последние пару лет нативная реклама окончательно сформировалась и выросла в новый потенциальный канал продаж. Именно она может стать двигателем дальнейшей эволюции дропшиппинга как бизнеса и привлечь высококачественный трафик на веб-сайт.

Если вы все еще лишь присматриваетесь к нативному трафику для своего магазина, стоит учесть, что для него даже не нужно сильно менять текущий подход. Лучшие рекламные методы все те же, что и раньше.

Тактика жестких продаж

Нативная реклама подходит как для жестких, так и для мягких продаж. При прямых продажах конверсии не нуждаются в дополнительных уровнях воронки. В большинстве случаев можно обойтись без дополнительного контента вроде викторин и сразу напрямую идти к клиентам.

Именно продукт будет центральной фигурой каждого размещаемого креатива. Прямее некуда: большую часть рекламы занимают изображения товара и его преимущества.

Например, креативы продукта DFO, Circa Knee band, рассказывают о простоте использования наколенника и в то же время говорят на легком и понятном языке.

Разместите рекламные фото и видео на первом экране лендинга. Именно здесь они получат больше всего внимания и помогут построить взаимопонимание с потребителями.

Не перегружайте лендинг гиперссылками или ярко выделенными ключевыми словами. Пусть все будет просто и профессионально. Пользовательский опыт должен быть на высоте, иначе все усилия пойдут насмарку. Даже идеальный продукт не получится продать, если кнопка покупки не в том месте или отсутствует.

Помните, что вполне нормально использовать немного игривый или слегка провокационный заголовок. Вы не должны «заглядывать» клиентам в рот, чтобы продать товар. Нативная реклама говорит с базой целевых клиентов напрямую, и они не будут возражать, если подначивать их, как на этих креативах для Huusk от DFO:

«Вы точно не сможете толково готовить без этого ножа», — это достаточно провокационно для тех, кто серьезно задумывается о покупке этого ножа, но не так дерзко, чтобы кто-то оскорбился.

Говорите с клиентами напрямую и продавайте продукт без лишнего предварительного подогрева интереса. С нативной рекламой можно эффективно использовать как жесткие, так и мягкие продажи.

Сильный визуальный акцент

Сильная визуальная составляющая — ключ к успешному продвижению товара. Это было верно с самого момента зарождения рекламы, это верно и сейчас. Без разительных визуалов товар не продается, но не все понимают, что это значит.

Сильный визуальный акцент — это значит придерживаться одного стиля и размера для брендинга. Все изображения должны быть наивысшего качества, если вы не хотите выглядеть непрофессионально.

Нет лучшего способа рекламировать товар, чем показать его в действии. Покажите, как продукт решает конкретную проблему, как это делает GiddyUp, продвигая AirPhysio:

Ясно показано, для чего этот товар, и видно, как он справляется с конкретной трудностью.

Акцент сильного визуала сделан на обычных обстоятельствах, в которых потребитель использует продукт. Визуалы не должны делать ставку на страх, чтобы продать. Нужно лишь показать покупателям ситуации, призывающие приобрести продвигаемый товар.

Заключение

Высокая конкуренция рекламодателей в Facebook, Instagram и YouTube стала реальной проблемой, вынуждающей искать новые надежные каналы дропшиппинга. Нативная реклама — один из лучших вариантов.

В случае дропшиппинга бизнес выиграет от прямого подхода к продажам вместо создания развлекательных прелендингов для подогрева интереса к товару. А прямых продаж не бывает без сильных визуалов, так что проработанные креативы принесут пользу в долгосрочной перспективе.