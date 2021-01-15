Ретаргетинг позволяет рекламодателям отслеживать поведение пользователей и реагировать на него персонализированной рекламой. Ретаргетинговую кампанию можно легко запустить на MGID с помощью функционала «Аудитории».

Этот вид таргетинга собирает аудиторные данные первой стороны (1st party data), отслеживая поведение пользователей на вашем собственном сайте, и позволяет детально сегментировать аудиторию. При этом, вы, как владелец сайта, используете собственные данные. Это более эффективно, чем создание новой аудитории на основе cookies от третьих сторон или социодемографического профайлинга.

В этой статье мы расскажем об основах ретаргетинга, объясним, как он работает, дадим советы по проведению успешной ретаргетинговой кампании и покажем, как это делается на платформе MGID.

Что такое ретаргетинг?

Большинство людей уже сталкивалось с использованием ретаргетинга в электронной торговле. Например, когда вы посещаете онлайн-магазин и помещаете продукты в корзину, а затем закрываете страничку, реклама этих продуктов начинает появляться на других сайтах.

Ретаргетинг — показ персонализированной рекламы пользователям, совершившим в прошлом какое-то действие на сайте. Например, они посетили сайт определенное количество раз, зашли на определенную страницу, активировали событие JavaScript или достигли целей других кампаний.

Для применения ретаргетинга нужно добавить сенсорный код на все страницы сайта. Это позволит собирать данные о перемещениях посетителя и других взаимодействиях с сайтом. Небольшой кусочек кода помещает cookie на устройство посетителя. В дальнейшем, браузер пользователя может быть определен в используемых рекламных сетях. Этот cookie является данными первой стороны (1st party data) и не содержит личную информацию, такую как имя, адрес и т.д.

Советы для извлечения максимальной выгоды из ретаргетинга

Множество исследований доказывает, что ретаргетинг играет важнейшую роль в продвижении. Причем не только в онлайн ритейле, но и в офлайн магазинах, при монетизации приложений и в других нишах. Однако, чтобы ретаргетинг работал эффективно, важно постоянно оценивать и оптимизировать кампанию. Не забывайте отслеживать процент конверсий, пробовать разные креативы и подстраивать настройки таргетинга, исходя из достигнутых результатов. Необходимо знать, когда стоит переставать показывать рекламу, и задать стоп-условия или временные ограничения для ретаргетинга.

Помните, что клиентская база и отношения с потребителями всегда разные. Стоит индивидуализировать и подстраивать сообщения ретаргетинга, исходя из бизнес-модели и стиля общения бренда.

Не пытайтесь воздействовать на посетителя сообщением, которое он уже видел. Однако, убедитесь, что пользователи узнают и вспомнят посещенные страницы через вижуалы. Иногда можно предложить дополнительную скидку на продукт или услугу, если вы думаете, что цена является основной причиной несостоявшейся покупки.

Настройка ретаргетинговой кампании на MGID

Для ретаргетинга пользователей с помощью паблишеров-партнеров MGID, перейдите в раздел «Аудитории», расположенный в меню в правом верхнем углу, и нажмите на кнопку «Добавить новую аудиторию». При создании аудитории выберите тип таргетинга, условия добавления и длительность включения пользователя в аудиторию.

Для использования функционала Аудитории вы должны сгенерировать пиксель MGID и добавить его на все страницы сайта. Вы можете найти детальное руководство по этому процессу здесь.

В зависимости от ваших целей при создании аудитории можно выбрать следующие критерии отбора:

URL страницы

Ретаргетинговая реклама будет показываться пользователям, посетившим определенные страницы на сайте. Вы можете указать только часть URL («Начинается с ...», «Содержит ...» или «Заканчивается на ...»).

JavaScript событие

Вы можете нацелиться на пользователей, уже совершивших определенные действия на сайте (регистрация, добавление товара в корзину, размещение заказа и т.д.) Чтобы сделать этот тип кампании ретаргетинга, вам придется установить код отслеживания событий.

Посетитель сайта

Вы можете создать аудиторию из посетителей сайта, которые заходили на любую страницу, и задать минимальное количество визитов пользователя для добавления.

Существующие цели

Наконец, можно нацелиться на пользователей, уже принесших конверсии в определенных компаниях, или добавить пользователей, которые участвовали в каких-либо кампаниях, но не принесли конверсий.

Далее, вы должны создать или изменить рекламную кампанию, и затем добавить новую аудиторию во время настройки таргетинга. Креативы этой рекламной кампании будут показываться созданной аудитории.

Заключение

С помощью ретаргетинга рекламодатели могут вернуть посетителя на сайт, показать конкретный заинтересовавший пользователя продукт и увеличить процент конверсий. Данный подход незаменим для B2C брендов и сайтов электронной торговли. С помощью ретаргетинга они могут взаимодействовать с пользователями, находящимися на грани покупки или в процессе ее оформления. Другие рекламодатели, помимо онлайн ритейла, также могут использовать этот подход и сегментировать коммуникацию на основе поведения посетителей.

На платформе MGID можно запустить ретаргетинговую кампанию, создав аудитории в личном кабинете. Если посетитель сайта будет отвечать заданным условиям, он будет включен в аудиторию. Затем, ретаргетинговая кампания начнет показывать персонализированную рекламу выбранной аудитории.