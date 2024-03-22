В меняющемся мире здоровья и красоты, где и глазом не моргнешь, как изменились и тенденции, и предпочтения пользователей, важно идти в ногу со временем и создавать действительно инновационную высококачественную рекламу. Чем выше качество, тем больше реклама привлекает внимание и заинтересовывает, а значит, бренд становится более узнаваемым, а идея объявления запоминается.

Более того, тщательно разработанные объявления создают положительное впечатление о самом бренде, улучшая его репутацию и формируя доверие потребителей к нему. MGID стремится, чтобы наша реклама выделялась на фоне других, привлекала внимание клиентов и генерировала продажи, поэтому мы постоянно работаем над повышением качества как наших визуальных материалов, так и текстов.

Для этого мы разрабатываем базу знаний с инновационными запросами для преобразования текста в изображение. Благодаря этой базе знаний вам не придется постоянно возвращаться к старым концепциям, а вы сможете перейти к новым увлекательным тенденциям в сфере здоровья и красоты. Возможно, традиционные методы были эффективны когда-то, но в современном мире на первый план выходят инновации, а значит, ключ к успеху — внедрение новых подходов.

Готовимся к неизвестному

Говорят, что все, что можно изобрести, уже придумано. Но мы не согласны. Если вы потеряли ход мыслей или не знаете, какой может быть следующий этап в создании рекламы, обратитесь к ИИ: он действительно может генерировать поразительные и совершенно новые изображения. Примите идею неизвестного и даже воспользуйтесь самим словом в своем запросе к ИИ.

Неизвестный розовый фрукт на столе, розовый фон, чрезвычайно подробные реалистичные фото

Противоположности притягиваются

А что, если бы вы могли соединить скамью с водой, лед и пламя, желе и кофе? Если в одном запросе соединить противоположные образы, выходит обычно нечто невероятное — и совсем не стереотипное. Воспользуйтесь возможностью создать новые, инновационные подходы и объединить несовместимые, на первый взгляд, явления.

Горячие кубики и сердца со льдом, горящие на дороге. Дорога мокрая после дождя. Облачная погода

Оно течет?

Воспользовавшись мощным словом «ooze» — «течь» — вы сможете создать максимально динамические изображения. Кремовая розовая жидкость, текущая из кокоса? Фиолетовый мед, вытекающий из рук женщины? Неоново-зеленое масло, вытекающее из бутылки? Это слово помогает сгенерировать очень реалистичные жидкости и кремовые текстуры, а созданные изображения просто гипнотизируют.

Фиолетовый мед вытекает из женских рук, у женщины фиолетовые ногти

А как насчет свечения?

Добавив в запросы к ИИ слово «glow» — «свечение» — можно усилить эмоциональную составляющую изображения, сделав его более интересным и привлекательным для зрителей. Даже когда речь идет просто о стакане с водой, когда вода сияет, это полностью изменяет эффект.

Оранжевая вода светится в стакане, в воде плавают кусочки апельсинов

Шатаем-качаем

Если возможности экспериментировать с цветом или формой нет, подумайте, из какого необычного материала можно сделать предмет. Это может быть сумочка из сахара или ванна из желе. С помощью ИИ можно превратить повседневный предмет в нечто удивительное.

Желто-розовая желейная ванна, стоящая в светлой белой комнате

Текстура — ключевой аспект

Чтобы создать что-то совсем необычное, попробуйте добавить немного абсурда. А что если бы повседневные предметы были пушистые, в веснушках или даже в прыщах? Предлагаем в следующем запросе поиграть с текстурами.

Стеклянная бутылка среди пушистых кубиков, покрытая прыщами

Заключение

Категории здоровья и красоты испытывают радикальную эволюцию в результате развития инноваций, технологии, а также из-за изменения ожиданий и базовых потребностей потребителей. Будьте готовы к этим инновациям и начните путь новых возможностей, самовыражения и целостного благополучия с помощью ИИ.

На самом деле усовершенствованные творческие стратегии, уже реализуемые на нашей платформе, достигли хороших результатов в категории красоты и здоровья. Мы обнаружили чрезвычайное 1,6-кратное увеличение среднего коэффициента конверсии. Не говоря уже о том, что это было достигнуто за временной промежуток, который в 1,5 раза короче традиционной ротации объявлений.

MGID всегда стремится помочь вам в создании лучших рекламных материалов, поэтому у вас всегда есть возможность:

выбрать из множества увлекательных изображений через нашу встроенную библиотеку Getty Images;

использовать мощности искусственного интеллекта для создания убедительных объявлений, которые понравятся вашей аудитории;

улучшить и разнообразить ваши текущие тактики с помощью эффектов ИИ для максимальных результатов.

Может быть, вы хотите что-то действительно уникальное? Наш отдел креатива к вашим услугам — мы можем бесплатно предоставить персонализированные рекламные материалы. Пора обновить свои стратегии и вдохнуть новую жизнь в кампании. Давайте раскроем ваш творческий потенциал вместе!