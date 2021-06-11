Много лет эксперты-маркетологи делают акцент на предоставлении удобной рекламы для веб-сайтов с мобильной версией. В 2019 г. 63% органического поиска Google пришлось на мобильные устройства, и не стоит относиться к мобильному рынку, как к вторичному, просто подстраивая десктопные стратегии. Время создавать маркетинговые кампании с главным акцентом на мобильный трафик.

Переосмысление нативной рекламы под мобильные устройства

Нативная реклама — популярный цифровой формат, эволюционировавший на стыке неудовлетворенности пользователей навязчивой рекламой, необходимости преодолеть баннерную слепоту и несовместимости текущих рекламных моделей. Почему интеграция этого формата на мобильные устройства столь медленна и неэффективна, если нативная реклама так прогрессивна?

Причины разнятся, но, кажется, все сводится к проблемам стандартизации. Индустрия застряла в колее повторяющегося обслуживания одних и тех же типов легко предсказуемых креативов. Мы говорим о нативной рекламе на веб-сайтах для стационарных компьютеров, где верстка почти всегда одинакова. Их стандартизация перестала требовать лишних умственных усилий.

Нативная реклама на веб-сайтах для стационарных устройств должна соответствовать лишь редакторскому стилю и тону контента, а для мобильных устройств нужно также соответствовать функции медиа. Другими словами креативы должны совпадать конкретной обстановке и выполнять схожую функцию.

Текущая стандартизация не берет во внимание креативы вроде игр внутри игр или рекламы в формате уведомлений в мессенджерах. Но всё же парадигма сдвигается с адаптации десктопной версии для мобильных устройств на приоритезацию мобильных пользователей, и мы можем говорить о нативной рекламе специально под мобильный трафик.

Креативы для мобильного трафика

Можно интегрировать нативную рекламу в мобайл, запуская кампании специально под мобильные устройства с отдельными креативами.

Сперва обрежьте в заголовках лишний текст. Как вы знаете, они уже весьма емки и коротки. При переходе на нативные кампании для мобильных устройств пришло время сделать заголовки по-настоящему крохотными.

Креативы, которые поддерживают конкретное устройство, используемое пользователем прямо сейчас, — отличный способ подчеркнуть, что реклама делается для того, кто ее смотрит. Однако, это не единственный способ привлечь пользователя к креативам. Делайте рекламу, учитывающую разные способы использовать телефон: под разными углами, двумя руками или одной, украшения телефона.

Обстановка также поможет сделать креатив интересней. Используйте фон, изображающий, где человек пользуется устройством. Креативы, отображающие использование устройства в спальне, парке или в общественном транспорте, хорошо создают связь с пользователем.

Креативная обработка и редактирование изображений — одна из наиболее успешных стратегии нативной рекламы для мобильных устройств. Варианты практически безграничны. Можно сделать действительно выдающуюся рекламу, разными способами интегрируемую в экосистему мобильных устройств. Например, обрезка объектов, привлекающих внимание, и скрытие их за свайпаемой нативной рекламой заставит больше взаимодействовать с креативами.

Использование фотошопа поможет создать захватывающие креативы. Пользователи оценят это и будут играть с ними. Можно поэкспериментировать с фотошопом в основном контенте. Пользователи отметят усилия в создании уникального опыта.

Не бойтесь развлекаться с читателем. В конце концов, это интернет. Создание креатива с забавным рисунком котенка и мотивирующей цитатой никогда не перестанет быть актуальным.

Чтобы вы не делали, убедитесь, что фокус креатива понятен. Слишком много объектов или символов (или сообщений) только запутают пользователя. Яркие цвета и формы выделят акцент рекламы и представят ее намерение.

Рекомендации для лендинга

Лендинги в нативной рекламе редко используют жесткие продажи. Они продают в естественной, информативной манере, принося ценность пользователям в виде контента. Используйте естественные и интерактивные лендинги. Кроме этого, проследите, чтобы версия сайта подходила к устройству.

Интерактивность — одна из основ успешного мобильного лендинга. Пользователи ожидают ее на мобильных устройствах и могут разочароваться в ее отсутствии. В конце концов, статичные страницы на мобильном устройстве противоречат нативности. Нужно сделать лендинг настолько функциональным, насколько этого ожидают пользователи. Интерактивность хорошо переходит в развлечения, что и является основной целью мобильных устройств.

Это справедливо для большинства людей, и стоит учитывать, как пользователи склонны развлекать себя, и применять соответствующий дизайн лендинга. Соцсети чаще всего используются с мобильных устройств. Подражание стилю и функциям социальных платформ сделает лендинг кажущимся знакомым пользователю и привлечет внимание.

Однако, пользовательский опыт — наиважнейший аспект успешного лендинга. Если пользователю нужно хоть как-то напрягаться, опыт пользования страницей ухудшается. Учитывайте удобство каждой мельчайшей детали. Используйте спокойные цвета и тон, большие читаемые шрифты и легконажимаемые кнопки независимо от размера экрана пользователя и его ведущей руки.

Общайтесь с целевой аудиторией. Злоупотребление маркетинговым жаргоном устарело, как и баннерная реклама, и принесет не больше успеха, чем разбрасывание листовок на улице.

Заключение

Нативная реклама на мобильных устройствах — бесконечное и еще не до конца изведанное пространство для коммуникации с пользователем. Нужно изменить подход к мобильной рекламе, чтобы полностью реализовать весь скрытый потенциал. Хватит просто подстраивать креативы со стационарных устройств. Время сделать приоритет на мобильности.