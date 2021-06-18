Монетизация веб-сайта — часто один из самых трудных вопросов для блогеров. Дело не только в том, какой метод лучше и принесет самый стабильный доход. Все еще встречаются схемы монетизации, весьма вредящие будущему сайта.

Нужно уметь определять опасные и неоптимальные стратегии, чтобы избегать их. Продолжайте читать, чтобы узнать все о различных методах монетизации и их потенциальных последствиях.

Плохие источники трафика

Каждый источник трафика имеет разный потенциал по доходности. Некоторые посетители более отзывчивы, чем другие. Трафик таких пользователей стоит монетизировать. Если пользователи только просматривают рекламу и не совершают действий, они не вносят вклада в доходность.

Покупка дополнительного трафика из подозрительных источников для покрытия убытков заманчива, но не стоит спешить. Более высокий трафик — не обязательно более качественный трафик и больший заработок. Если учесть, что самый дешевый трафик — боты, то не решается главная проблема. Часто они даже не видят рекламу, потому что трафик обрезается антифрод-системами платформы.

Вы не увидите роста доходности и потеряете деньги на покупку трафика, как бы дешево он не стоил. Гораздо лучшее решение — определить своих посетителей, узнать, как они находят ваш веб-сайт, и диверсифицировать источники трафика. Учтите, что посетители, перешедшие с других сайтов, — наиболее отзывчивы к рекламе. Рассмотрите возможность выхода на дополнительных паблишеров и расширение сети.

Плотность рекламы, или когда аудитория отходит на второй план

Забивание веб-страницы рекламой увеличивает ее плотность. Это влияет на прибыль не так, как ожидает паблишер. Приоритизация рекламы вместо пользовательского опыта ясно дает понять, что паблишер не заботится об аудитории. Со временем люди понимают это.

Посетителей раздражает, когда на них вываливается огромное количество рекламы. Они не будут отчаянно пытаться закрыть рекламу, а просто покинут веб-страницу. Достаточно сказать, что может также пострадать скорость загрузки страницы и позиция сайта в поиске.

Сохраняйте умеренное соотношение контента к рекламе (content-to-ad ratio). По стандартам платформ реклама не должна занимать более 30% контента страницы. Лучше сделайте акцент на правильной комбинации форматов в верных местах. Экспериментируйте с сочетанием рекламных форматов. Найдите правильный баланс между рекламой и пользовательским опытом.

Навязчивые форматы рекламы

Навязчивые форматы могут испортить день посетителям, также как и чрезмерное количество рекламы. Ожидаемо, что самые надоедливые — всплывающая и межстраничная реклама. Ее нельзя пропустить, и она требует реакции от пользователя. Это вызывает негативный отклик аудитории. Тоже самое относится к автоматически проигрываемой видео-рекламе со звуком, слишком яркой рекламе и большим прикрепленным объявлениям.

Все, что мешает пользователям взаимодействовать с нужным контентом, воспринимается как надоедливое и понижает эффективность. Чрезвычайно агрессивные форматы не уменьшают усталость от рекламы, а еще больше усугубляют ее.

Продажа ссылок

Схемы со ссылками, манипулирующими рейтингом в поиске Google — плохая идея. Задумка весьма проста. Вы предоставляете ссылку do-follow на чью-то веб-страницу и берете за это деньги. Они получают прирост SEO и больше контактов, а вам достается довольно простой источник доходов.

Продажные ссылки выгодны в краткосрочной перспективе. Однако, Google снова и снова предостерегает против этого и против участия в схемах, играющих с алгоритмом PageRank. К этому относится оплата ссылок, продажа связанных с ссылками товаров или услуг и чрезмерный обмен ссылками.

Google стал весьма хорош в перехвате и наказании за эту краткосрочную стратегию. Использовать ее в долгую — самоубийство.

Инфоссылки

Инфоссылки — рекламный формат, уже давно потерявший актуальность.

Это кликабельные ссылки к ознакомлению со слегка релевантной рекламой.

Главное преимущество — ненавязчивая реклама в тексте, в реальном времени соответствующая намерению пользователя.

Сегодня стратегия совсем не прибыльна. Это устаревший и редкоиспользуемый метод монетизации. Его доходность, вероятно, не покроет даже расходы на хостинг.

Реклама в RSS-ленте

Продолжая разговор об устаревших моделях монетизации веб-сайта, RSS-лента уже давно на пенсии.

Раньше блогеры размещали рекламу в раздел RSS, куда читатели заходили в поисках новых постов. Начнем с того, что это метод рекламы никогда не был особо прибыльным и чрезмерно загромождает страницу.

Сейчас мало кто использует RSS-ленты, и еще меньше посетителей заходят в них. Размещение рекламы в этой секции требует больше, чем она стоит, и вы теряете ценное место на странице.

Рискованные партнеры по рекламе

Рекламодатель отвечает за то, что продвигает этичный рекламный контент, не раздражающий пользователей и не спекулирующий щекотливыми темами. Платформы должны контролировать поведение рекламодателей и нести ответственность за то, как они распоряжаются личными данными пользователей.

Некоторые провайдеры рекламы, в отличие от MGID и других давно работающих игроков на рынке, не всегда прозрачны в отношении своей деятельности. Они могут значительно замедлить веб-сайт и оставить плохое послевкусие у людей (и Google) после посещения страницы.

В MGID мы постоянно внедряем новые технологические решения, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт. Например, недавно мы применили отложенную загрузку для изображений и JavaScript в виджетах. Меньше запросов к серверу обеспечивают более быструю загрузку страницы и гарантируют, что виджеты оптимизированы под метрики Core Web Vitals.

Заключение

Для должной монетизации не нужно забивать веб-страницы яркой и зловредной рекламой. Это навредит долгосрочной прибыльности веб-сайта.

Размещая рекламу, думайте о пользователях. Поставьте себя на их место, сделайте их приоритеты своими, и вы получите постоянный и надежный источник дохода.