Решение направлено помочь маркетологам сохранить эффективность рекламных кампаний, а также их релевантность для пользователей после отмены сторонних cookie

Компания MGID, мировой лидер в сфере нативной рекламы, объявила об официальном запуске решения для контекстуального таргетинга — Contextual Intelligence. Продукт позволяет рекламодателям эффективно таргетировать рекламу без использования сторонних файлов cookie.

“Наблюдая за надвигающейся отменой сторонних cookie, мы понимали, что рекламодателям понадобится альтернативное решение, позволяющее показать целевой аудиторию релевантный для неё рекламный контент, — рассказывает о решении компании Алексей Борисов, Vice President of Product в MGID. — Contextual Intelligence MGID оценивает контекст и настроение статей в режиме реального времени. Опираясь на контент страницы, а не историю прошлых посещений, решение обеспечивает более качественное взаимодействие пользователя с рекламой. А поскольку рекламное объявление органично вписано в тематику статьи, пользователь с большей вероятностью провзаимодействует с ним".

Технология MGID использует собственные алгоритмы искусственного интеллекта для считывания содержания материала, а также оценки контекста и настроения (тональности) статьи. Контент идентифицируется и маркируется в соответствии со стандартами “Контентной таксономии 2.2” от IAB Tech Lab.

Contextual Intelligence поможет рекламодателям повысить рентабельность расходов на рекламу за счет увеличения релевантности показываемого контента, а также обеспечить безопасное контентное окружения для бренда. Издатели, при этом, не потеряют ценность своего инвентаря и сумеют предоставить лучший пользовательский опыт.

На данный момент Contextual Intelligence уже работает на платформе MGID.