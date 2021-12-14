Мемы и смешные картинки уже пробрались в объявления MGID и завоевали сердца пользователей по всему миру. Креативные, современные рекламные кампании с использованием юмора приобрели невероятный успех в таргетинге более молодой аудитории. Что же станет следующим шагом? Весьма очевидно, что анимированные GIF.

MGID с радостью представляет новый тип рекламного дизайна, выводящий маркетинговые кампании на полностью новый уровень — Motion Ads. Мы покажем, почему это является новейшим шагом в развитии вовлечения пользователей.

Что такое MGID Motion Ads?

Если вы проводите хоть какое-то время онлайн, вы знаете, что GIF доминируют почти на каждом медиаканале, и почему бы и нет? Это усовершенствованные и обновленные версии уже используемых нами картинок, добавляющие существенную ценность в рекламную кампанию.

MGID Motion Ads — наше собственное решение по использованию зацикленных картинок для создания иллюзии движения. Они показывают лучшую эффективность и процент конверсий по сравнению с обычными изображениями. Внедрение GIF в рекламную стратегию может стать самым выгодным решением в кампании.

Есть определенные правила и рекомендации, которым стоит следовать, чтобы Motion Ads работали. Ниже приведены ключевые требования, которым нужно следовать для запуска Motion Ads на своей платформе:

Минимальное разрешение: 600 x 400 пикселей

Соотношение сторон: 16:9, 3:2 или 1:1

Длина видео: 15 сек.

Размер файла GIF не может превышать: 5 Мбайт

Разрешение пикселей: 1020x680 или выше

Формат: GIF

Создание своей первой Motion Ad

Создать свою собственную Motion Ad совсем несложно. Нужно лишь подходящее программное решение, например, Photoshop или Canva, и требуемые знания. С практикой вы сможете создавать захватывающую рекламу, приносящую конверсии.

Конечно, не у каждого есть время на обучение. Поэтому у нас есть профессионалы, которых вы можете нанять для создания качественных объявлений.

У MGID есть внутренняя креативная команда, состоящая из бывалых экспертов Motion Ads и предоставляющая всю нужную помощь. Мы предлагаем настройку дизайна объявлений под ваши рекламные цели.

Также вы можете купить подходящие готовые Motion Ads или использовать один из множества фотобанков с широким выбором анимированных дизайнов, если хотите. Наконец, вы можете нанять независимых дизайнеров для создания нужных изображений.

Комплаенс и соответствие требованиям

Как и при использовании статических картинок, создаваемый контент должен следовать законам об авторском праве и нашим внутренним правилам. Команда MGID по соответствию оставляет за собой право отказать контенту, который она посчитает неподходящим или нарушающим нашу политику.

В первую очередь, запрещено использовать изображения, содержащие фрагменты ТВ-шоу, фильмов и клипов. То же самое касается картинок со знаменитостями, брендами и любого типа контента, являющегося нелегальным.

Также запрещены объявления, подразумевающие сексуальный подтекст. Делайте Motion Ad благопристойной, и у вас не будет проблем с нашим отделом модерации.

Есть еще несколько положений, стоящих упоминания. Запрещены GIF, содержащие оптические иллюзии, раздражающие элементы или чрезвычайное мерцание. Это плохо для пользовательского опыта и не работает на пользу кампании должным образом.

Как всегда, стоит сохранять анимированные объявления понятными и легкочитаемыми. Куча труднозаметных объявлений вредит пользовательскому опыту страницы.

Готовы анимировать свою рекламу?

Следуя представленному простому набору правил и нашим рекомендациям, вы сможете сильнее привлечь пользователей и повысить эффективность объявлений.

GIF — это только начало. В следующих итерациях Motion Ads мы добавим на платформу MGID форматы вроде MOV и MP4.

Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех новинок.