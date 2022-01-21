Качество рекламы для паблишеров — не просто цель где-то вдалеке, а прямая обязанность. Следование четким рекомендациям и принципам жизненно важно для долгосрочного успеха. Если не принимать их всерьез, можно навредить своему авторитету и своим результатам.

Подача высококачественных объявлений — это как высокоточная инженерия. Это непросто. Это требует постоянного внимания, продвинутых технических решений и человеческого фактора во время модерации. Но что именно значит «высокое качество»? Давайте разберемся.

Можно выделить несколько важнейших принципов:

Хороший дизайн . Высококачественные приемлемые изображения, привлекательный текст, верное соотношение сторон и т. д.

. Высококачественные приемлемые изображения, привлекательный текст, верное соотношение сторон и т. д. Техническое качество . Хороший отклик, быстрая скорость загрузки, технически правильный лендинг

. Хороший отклик, быстрая скорость загрузки, технически правильный лендинг Релевантность. Контекстуально совпадает с контентом страницы и ценно пользователям

Качество рекламных объявлений, как объясняет Google, относится к «оценке опыта пользователей». Чтобы получить максимум от своей площадки, паблишерам нужно обеспечить два критических фактора:

Высококачественный рекламный контент . Это включает изображения и заголовки объявлений, верстку лендинга, и то, как информация предоставляется посетителю сайта.

. Это включает изображения и заголовки объявлений, верстку лендинга, и то, как информация предоставляется посетителю сайта. Превосходный пользовательский опыт. Поставляемый вами контент, в том числе рекламные объявления, должен быть понятен и легок во взаимодействии, а также совпадать с ожиданиями пользователей.

Для эффективной монетизации своего инвентаря многие паблишеры обращаются к AdTech-платформам, рекламным сетям или SSP. Если вы хотите пойти этим путем, в первую очередь нужно знать признаки надежной платформы, чтобы защитить свой авторитет.

Знайте распространенные угрозы

Вредоносная реклама

Вредоносная реклама или вредоносный рекламный контент — использование объявлений, выглядящими нормально, но направляющими пользователя на вредоносный URL или код, через которые на устройство пользователя попадают вирусы, программы-вымогатели и другие вредные скрипты. Компьютер пользователя в опасности после клика на такую рекламу. Скрипты могут создать лазейки для фишинга, регистраторов нажатия клавиш, программ-вымогателей и других вредоносных программ.

Реклама, вводящая в заблуждение

Это относится к нескольким вещам. Например, объявления с ложными заявлениями о составе товара («Самые дешевые хлопковые рубашки», «100% веганский шоколад», и т. д.). Также это включает рекламу, продвигающую определенный бренд, но, на самом деле, ведущую пользователя на несвязанную с этим брендом страницу. Это часто делается через клоакинг, технику, маскирующую реальный адрес сайта, на который направляется пользователь.

Урон, скорее, наносится не конечному пользователю, а репутации паблишера.

Неуместный контент

Показ насилия, обнаженных тел, изображений звезд без их разрешения и другого непристойного контента не вредят компьютеру конечного пользователя, но все еще угрожают паблишеру. Как и в случае с рекламой, вводящей в заблуждение, такое содержимое может чрезвычайно навредить имиджу бренда паблишера. Если добросовестный пользователь направляется на объявления с непристойным контентом, он будет винить того, на чьем сайте находится эта реклама.

Как MGID защищает пользователей от плохой рекламы?

Война против плохого качества рекламы выигрывается с помощью постоянной бдительности. Процессы проверки качества рекламы и внутренней модерации внутри платформы помогают паблишерам отфильтровать объявления. Однако, это требует времени и не всегда дает нужный результат. Нужно использовать правильные решения и правильно выбирать партнеров, чтобы избежать лишних затрат ресурсов.

В помощь своим партнерам MGID использует проверенные средства против плохого качества рекламы.

Внешняя проверка

Мы сотрудничаем с GeoEdge, ведущим провайдером решений безопасности качества рекламы, чтобы наблюдать за каждым креативом, размещенным на нашей платформе.

Вместе с тщательными ручными проверками это собственное программное решение блокирует любые вредоносные или ложные объявления.

Модерация

Высокие стандарты. У нас есть строгие стандарты рекламы. Они гарантируют, что пользователи увидят только высококачественные и честные объявления.

Четкие руководства. Мы сразу честны и прямы с рекламодателями. MGID направляет их через конкретные правила и требования целевого рынка. Мы обновляем наши рекламные руководства в реальном времени и отслеживаем любые изменения в местных законах.

Тщательные ручные проверки. Наша команда модерации работает не только с креативами и текстом объявлений. Она проверяет прелендинги, лендинги и любое место, которое пользователь может увидеть после клика на рекламу.

Команда дает обратную связь по субъективному качеству и контенту объявлений, затем используемую для дачи рекомендаций. Также паблишеры могут исключать любой контент, который они находят неприемлемым для своей площадки, через теги.

Локализация. Мы нанимаем местные команды модераторов, т. к. только люди с опытом языка, жизни в стране и знаниями по теме могут понять культурные и политические тонкости.

Safety Rankings

В 2022 г. MGID вывел повседневный пользовательский опыт на новый уровень, представив систему Safety Rankings. Она определяет, какие объекты и кампании приемлемы в сети паблишера. Если кампания оценивается одобрительно, это значит, что содержимое безопасно использовать с правовой, контентной и технической точек зрения. Чем выше оценка безопасности, тем больше доступно возможностей масштабирования.

Это очень адаптируемая система. У паблишеров есть почти бесконечные возможности настраивать настройки качества объявлений через оценку безопасности и теги. Когда планка качества задана, оценка Safety Rankings и теги помогут отфильтровать кампании низкого качества.

Мы не останавливаемся только на автонастройках. Наша специальные сотрудники по комплаенсу постоянно наблюдают за объявлениями и всегда готовы удалить все, что не проходит проверку качества. Все эти меры гарантируют, что паблишеру достается чистая и прибыльная платформа монетизации, поощряющая качество и дающая пользователям лучший опыт взаимодействия и актуальности контента.

Как можно достичь brand suitability?

Для отличного пользовательского опыта важно, чтобы объявления были релевантны читателю. Реклама, предлагающая контент, соответствующий контексту, хороша для пользователей, хороша для паблишеров и хороша для рекламодателей.

Как этого добиться? AdTech сторона должна быть надежной и должна предоставлять постоянное и надежное контекстуальное соответствие. С решением Contextual Intelligence от MGID рекламодатели и паблишеры могут быть уверены, что качественные объявления размещаются в контекстуально подходящей среде и не будут показываться рядом с неприятным и небезопасным контентом.

Заключение

Все, что пользователь видит на веб-странице или платформе, складывается в опыт взаимодействия. Качество рекламных объявлений — неотъемлемая часть этого уравнения. Интернет постоянно развивается, а с ним и его пользователи. Постоянно растут их ожидания о качестве веб-страницы и релевантности контента.

Цель MGID — поставлять высококачественные и высокорелавантные объявления, снижающие сомнения пользователей и удерживающие их. В конце концов, есть одно твердое правило для контента любой платформы: привлекательный контент заставляет пользователя вернуться за добавкой.