Диверсификация потоков дохода имеет ключевое значение для развития успешного и прибыльного бизнеса. Традиционные магазины электронной коммерции часто обращаются к новым линейкам продуктов, в то время как индустрия видеоигр полагается на микротранзакции, чтобы получить больше денег от своих уже платящих клиентов.

С другой стороны, паблишеры и стриминг сервисы обычно используют модель подписки, когда им нужен дополнительный доход. Однако переход на модель цифровой подписки требует гораздо большего планирования, чем просто показ рекламы на сайте. Вот почему 58% паблишеров, которые полагаются на модель подписки, говорят, что им приходится прибегать к другим средствам, чтобы увеличить свой доход.

Все доступные данные свидетельствуют о том, что сочетание рекламы и модели подписки это наиболее рентабельный путь. Прежде чем ограничить бесплатный доступ для своей аудитории, прочитайте дальше, чтобы узнать, как правильно использовать модель подписки в качестве источника дохода.

Подписка как бизнес-модель

Далеко не секрет, что подписки утомляют читателей не меньше, чем яркая и навязчивая реклама. Это полезная бизнес-модель и может принести порядочный доход, но только если принимать во внимание пользовательский опыт.

Согласно данным исследований, пользовательский опыт ухудшается, когда контент блокируется платным доступом вместе со всем ценным трафиком.

В теории, подписка — это отличная долгосрочная стратегия, которая вознаграждает паблишеров за качество, а не за количество. Лояльные читатели остаются с вами благодаря высокому качеству контента и, возможно, одному-двум уникальным преимуществам. На самом деле, пользователи считают неприемлемым, что везде нужно платить за подписку, особенно с таким количеством высококачественных бесплатных источников по всему Интернету.

Это не означает, что подписки непопулярны или неэффективны как бизнес-модель. Просто дело в том, что подписку лучше всего показывать вместе с нативной рекламой, которая будет соответствовать дизайну и контенту страницы. Подписка сама по себе являются очень рискованной бизнес-моделью, и может привести ваших клиентов в любящие объятия ваших конкурентов, если только у вас нет действительно выдающихся и уникальных преимуществ.

Гибридная монетизация — наиболее оптимальный вариант. Таким образом, вы не потеряете большую часть своей аудитории, но зато у ваших самых лояльных пользователей будет возможность выразить свою благодарность и уважение к вашему бренду. Однако здесь есть несколько сложностей.

Сложности

Первая сложность, которую проще всего решить с помощью гибридной модели монетизации, — усталость от подписок. Усталость от подписок это разочарование, которое испытывает читатель, когда натыкается на еще один платный ресурс.

Платный доступ — это большое препятствие между пользователем и контентом. Чаще всего посетители сайта не могут прочитать больше одного абзаца на странице не заплатив за подписку. Это пустая трата времени для пользователя и удар по посещаемости веб-сайта для паблишера. В таком случае никто не выигрывает.

Еще одна сложность заключается в том, что в этот период роста популярности модели подписки паблишеров ждет достаточно медленное привлечение клиентов. Аутлеты, которые одними из первых создали платный доступ, столкнулись с массовым притоком подписчиков. То же самое касается региональных и глобальных изданий или паблишеров с существующей базой подписчиков на печатные издания. Если ваш веб-сайт не отвечает ни одному из этих требований, вам нужно придумать способ повысить коэффициент конверсии читателей.

Модель подписки в целом воспринимается неблагоприятно. Даже если ваш контент того стоит, один только факт платной подписки вбьет клин между вами и потенциальными пользователями еще до того, как вы произведете первое впечатление. Другими словами, первое впечатление о вашем сайте будет диктоваться платным доступом к контенту, и оно не будет хорошим.

Как сделать так, чтобы это работало

Можно сделать платный доступ к информации более привлекательным для клиентов — для этого используются мосты регистрации. Попросите вашего анонимного посетителя зарегистрироваться на вашем веб-сайте без необходимости какой-либо оплаты. Зарегистрированные пользователи с большей вероятностью станут платными клиентами позже, если им понравится то, что они увидят. Они уже ближе к конверсии, чем другие, и это подтверждается тем фактом, что они потратили много времени, чтобы заполнить необходимую информацию для регистрации.

Было доказано, что индивидуализированный месседж увеличивает взаимодействие с пользователями и побуждает их к действию: будь то подписка на информационный бюллетень или оплата подписки. Данные первой стороны обеспечивают более детальную персонализацию контента и самой подписки, и нет ничего лучше для эффективного взаимодействия с пользователем.

Еще один проверенный способ заставить ваших посетителей подписаться — блокировать как можно больше эксклюзивного контента за платным доступом. Хотя это может показаться нелогичным, это работает, если вы предоставляете достаточное количество бесплатного контента. Эксклюзивным контентом может быть что угодно, от премиальных информационных бюллетеней до возможности получать доступ к контенту раньше тех, кто на вас не подписан.

Не забывайте про праздничные скидки! Воспользовавшись праздничным сезоном и сделав скидку на подписку, вы сможете побудить пользователей подписаться.

Другие скидки работают так же хорошо, например, объединение вашей подписки в пакет с другими продуктами или услугами, которые не обязательно принадлежат вам. И тут вам пригодятся партнерские отношения с другими веб-сайтами и компаниями.

Если вы ищете более современное и нестандартное решение, возможно, подход журнала Economist вдохновит вас. Их приложение по подписке предоставляет платным читателям дополнительные функции, cамые интересные моменты подкастов и даже викторины и игры в определенные дни недели.

Выводы

Просто запихнуть подписки в глотку вашим пользователям не получится. Мы играем в высшей лиге, и здесь нет места агрессивным, навязчивым бизнес-моделям. Немного планирования и гибридная монетизация в правильной пропорции, предпочтительно в сочетании с нативной рекламой, поможет вам получать прибыль от читателей, а также получать потоки дохода от рекламы.