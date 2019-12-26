С момента своего появления цифровая реклама распространялась в геометрической прогрессии, и в 2019 году в этом плане ничего не изменилось. Мы на собственном опыте могли наблюдать, насколько насыщенным был этот год.

MGID был в авангарде каждого шага на этом пути. Програматик-методы вышли на новые рубежи, техники отслеживания на основе cookies стали более ограниченными, а новые каналы практически беспрецедентным образом повлияли на отрасль.

Принятие и прогнозирование таких событий является ключом к процветанию на этом рынке. Так что присоединяйтесь к нам в подведении итогов 2019 года.

1. Рост числа мобильных пользователей

Говорить о том, что использование смартфонов становится все более распространенным – это уже вчерашний день, однако число пользователей продолжает расти. Хотя казалось, что телефоны проникли во все аспекты жизни еще в 2010-х, в 2019 году не наблюдается никаких признаков того, что эта тенденция становится неактуальной.

Ускоренные мобильные страницы (AMP) идут в ногу с расширением соответствующей аудитории. Возьмем, к примеру, MGID: мы разработали специальный умный виджет для AMP, позволяющий с выгодой использовать возможности, которые предоставляет рост мобильного пользования.

2. Прозрачные цепочки поставок

В некоторых случаях прозрачность может быть спорным вопросом, идет ли речь о политике, изменениях в обществе или заголовках новостей. Однако, для AdTech это лишь открывает массу нового потенциала. Потенциала, который приносит выгоду и брендам, и потребителям, и рекламодателям. Давайте снова обратимся к MGID в качестве быстрого примера. Внедрив в наш сервис объекты sellers.json и SupplyChain, мы помогли преодолеть разрыв между рекламодателями и площадками, предоставив покупателям лучшее понимание того, за какие товары они торгуются.

3. Появление 5G

Начиная 2019 года 5G должен быть доступен на всех системах. Его будет намного легче подключить, так как технология массово распространяется в большем количестве регионов, но преимущества технологии проявляются уже сегодня.

5G не меняет опыт работы AdTech, но улучшает его. Все его аспекты, по большей части. На рынок выйдут высокоинтерактивные форматы рекламы, и триггеры будут использоваться для получения истинно эксклюзивного опыта, учитывая возможность почти мгновенного получения отклика и быстрого принятия решений. Это даст как площадкам, так и рекламодателям возможность разрабатывать динамичный контент на основе конкретных требований. Возможности здесь огромны.

У MGID есть планы использовать весь потенциал 5G, как в будущем, так и уже сейчас. А каковы ваши планы? Наши последние разработки, такие как алгоритмы сопоставления пользователей и продуктов, начинались с простых идей. Так что поторопитесь, иначе рискуете упустить эту возможность.

4. Рост видео-рекламы

Формат видео-рекламы, который 5G будет стимулировать, требует отдельного пункта в нашем списке. Стоит знать – мы обработали более 1,6 миллиарда показов видео на момент публикации.

Есть причина, по которой бренды концентрируют свои усилия на видео-рекламе. Только в США расходы на цифровую видео-рекламу в этом году превысили 22,18 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с и так огромной цифрой за 2018.

С анализом тенденций в отрасли и запуском нашего собственного видеопродукта в СНГ, Вьетнаме и США, открывается невероятно захватывающая перспектива того, что видео принесет в 2020 год, Это свидетельствует о том, что бренды пока лишь снимают шелуху со своего чистого творческого потенциала, а такие компании, как MGID предоставляют такой контент растущей, заинтересованной аудитории потребителей.

5. Бурный цифровой рост в странах азиатско-тихоокеанского региона

Бурно растущий рынок азиатско-тихоокеанского региона объединяет все предыдущие пункты как ничто иное. Цифровая реклама в таких странах, как Индонезия, Таиланд и Вьетнам, развивается быстрее, чем в любом другом регионе мира, что вносит огромный вклад в вышеупомянутый рост использования мобильной связи. Соседние страны также одними из первых начали заниматься разработкой и интеграцией возможностей 5G, что привело к (почти) беспрецедентному росту рекламного потенциала.

Мы активно участвуем в этом процессе с самого начала, и к 2020 году мы способны предложить еще больше возможностей. Единственное, что обгоняет нас по динамике, с которой мы расширяемся, так это сам азиатско-тихоокеанский регион, и мы настоятельно рекомендуем нашим читателям подумать о том, чтобы сосредоточить свой бизнес именно там.

То, что когда-то было локальным и аналоговым рынком, теперь является лидером отрасли по потенциалу развития. Поэтому сделайте шаг назад, проведите повторный анализ и примите меры - возможно, мир изменился больше, чем вам кажется.

6. Безопасность бренда по-прежнему имеет решающее значение для рекламодателей

Давайте в последнем пункте касательно 2019 года вернемся к основам. Даже если вы успешно освоите все предыдущие тенденции, это может оказаться бесполезным, если не будет обеспечена безопасность бренда.

Здесь есть два основных подхода. Они не являются взаимоисключающими, и чтобы бизнес преуспевал, с обоими следует обращаться осторожно.

Во-первых, говоря о подтверждении сертификатов качества, 2019 год пока был лучшим годом. Процессы тщательны, внимание обращено к технологиями зарождающихся рынков, а мировые стражи пристально следят за развитием событий. Убедитесь, что компании, с которыми вы работаете, являются квалифицированными в этом смысле - например, MGID имеет сертификат Института безопасности бренда высшего уровня.

Но наряду с этим, вы также должны не забывать, что о бренде необходимо заботиться. Не просто на каком-то механическом уровне, который могут подтвердить сертификаты, но на более личном, индивидуальном уровне. Если вы действительно заботитесь о продуктах, которые вы продаете, и рекламе, которую запускаете, то выбранная вами платформа должна отразить это в своем отношении к вашему бренду. Если все сделано правильно, не будет конфликта интересов, непонятных размещений рядом с конкурентами и плохой репутации вашего продукта(-ов).

Вот, с чем мы имели дело в 2019 году. Поделитесь своими наблюдениями или идеями ниже в разделе комментариев. Следите за обновлениями, чтобы узнать прогнозы MGID на 2020 год в нашем следующем посте!