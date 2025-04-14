Создание контента давно стало стандартом для любого бизнеса. Однако далеко не все могут обосновать вложения: контент-маркетинг — это про узнаваемость, перфоманс — про прибыль. Первый — работает в долгую, второй — даёт быстрый результат. Но противопоставлять их — ошибка. Чтобы расти стабильно, важно совмещать оба подхода.

Контент-перфоманс маркетинг — это стратегия, которая позволяет сохранить баланс: создавать ценность с помощью контента и одновременно достигать измеримых бизнес-результатов.

Что такое контент-перфоманс маркетинг?

Это гибрид контент-маркетинга и перфоманс-маркетинга. Задача — не просто создать контент ради присутствия, а добиваться конкретных конверсий через сам контент: переходов, лидов, продаж.

Такой контент одновременно привлекает внимание и стимулирует действие. Это не пост в блог ради галочки, а инструмент роста.

Основные элементы контент-перфоманс стратегии

Качественный контент — полезный, релевантный, с потенциалом конверсии. Выбранные платформы — контент размещается там, где его увидит нужная аудитория. Инструменты и аналитика — для отслеживания KPI и оптимизации результата.

Самый ценный ресурс — ваша команда. Именно от неё зависит, как эти элементы будут работать в связке.

Как измерять эффективность: ключевые метрики

Контент-перфоманс маркетинг измеряется не только по продажам. Важно учитывать взаимодействие, конверсии и поведение аудитории.

Метрики вовлеченности

Показывают, насколько аудитория реагирует на контент:

Просмотры — сколько людей увидели материал;

— сколько людей увидели материал; Репосты — сколько поделились;

— сколько поделились; Комментарии — насколько контент вызвал отклик.

Это индикаторы верхнего уровня воронки: внимания и интереса.

Метрики конверсий

Позволяют понять, насколько контент приводит к бизнес-результатам.

Лиды

Количество лидов — сколько контактов собрано;

— сколько контактов собрано; Конверсия в клиента — доля лидов, ставших покупателями;

— доля лидов, ставших покупателями; CPL (стоимость лида) — рекламные затраты ÷ количество лидов;

— рекламные затраты ÷ количество лидов; Качество лида — вероятность того, что лид совершит покупку.

Продажи

Средний чек (AOV) — средняя сумма покупки;

— средняя сумма покупки; Конверсия в продажу — какой процент лидов покупает;

— какой процент лидов покупает; Доход по типу контента — какие форматы приносят выручку.

ROI: возврат инвестиций

Оценивает прибыльность контент-перфоманс стратегии:

ROI = [(доход – расходы) / расходы] × 100%;

= [(доход – расходы) / расходы] × 100%; CLV (Lifetime Value) — сколько приносит клиент за всё время сотрудничества;

— сколько приносит клиент за всё время сотрудничества; CPA — стоимость привлечения одного покупателя.

Анализ трафика

Контент приводит аудиторию на сайт — важно оценить поведение пользователей:

Показатель отказов — сколько ушли, не совершив действия;

— сколько ушли, не совершив действия; Время на странице — удерживает ли контент внимание;

— удерживает ли контент внимание; Переходы по страницам — как именно пользователь взаимодействует с сайтом.

Эти метрики помогут выявить узкие места: плохой контент, неудобную навигацию или неэффективный оффер.

Как повысить эффективность контент-перфоманс маркетинга

Если аудитория ещё не знакома с вашим брендом, у вас есть только один шанс произвести впечатление. Поэтому контент должен быть не только качественным, но и оптимизированным под результат. Решения в контент-перфоманс маркетинге всегда стоит принимать на основе данных. Даже минимальные улучшения — заголовка, призыва к действию, формата — могут существенно повысить вовлечённость и конверсии.

Заголовки и CTA: элементы с максимальным влиянием

Чтобы протестировать эффективность контента, необязательно переделывать всё. Начните с двух вещей, которые оказывают наибольшее влияние:

Заголовок: это первое, что видит пользователь. Он должен быть честным, информативным и цепляющим.

это первое, что видит пользователь. Он должен быть честным, информативным и цепляющим. Призыв к действию (CTA): чётко объясните, чего вы ожидаете: клик, регистрация, покупка.

Эти два элемента — основа конверсии. Всё остальное работает только при условии, что заголовок и CTA сделаны правильно.

Персонализация и таргетинг

Один и тот же контент не может одинаково хорошо работать для всех. Благодаря персонализации и сегментации вы можете точно попадать в интересы конкретных групп.

Что использовать:

Сегментация по поведению на сайте или в рассылках

Демографические признаки (возраст, пол, регион)

Предиктивная аналитика — показ контента на основе предыдущей активности

Контент-перфоманс маркетинг эффективен тогда, когда вы говорите с нужными людьми на их языке. Это увеличивает и вовлечённость, и шансы на конверсию.

Как усилить результат с помощью платных каналов

Контент-перфоманс — это не только блог и соцсети. Чтобы контент увидели нужные люди в нужный момент, стоит инвестировать в его дистрибуцию. Один из наиболее эффективных каналов — нативная реклама.

Что такое нативная реклама

Нативная реклама встраивается в привычный пользовательский опыт. В отличие от баннеров, она не мешает, а помогает — ведь выглядит как часть контента. Это особенно полезно, если вы хотите одновременно вовлекать и конвертировать.

Лучше всего работает спонсорский контент: вы используете не только аудиторию, но и доверие к площадке, на которой размещаетесь.

Как MGID помогает масштабировать стратегию

MGID — это нативная рекламная платформа, которая позволяет:

размещать контент на сайтах, где обитает ваша аудитория;

использовать ИИ и поведенческий таргетинг для точного попадания;

тестировать разные форматы и получать стабильный поток трафика и лидов.

С MGID вы не зависите только от органики. Мы поможем довести ваш контент до тех, кто действительно готов к взаимодействию.

Инструменты и методы измерения результатов

Вы не обязаны вручную отслеживать все метрики. Контент-перфоманс маркетинг, как и любой другой канал, нуждается в автоматизации и аналитике.

Какие инструменты подойдут — зависит от платформ, с которыми вы работаете. Далее мы рассмотрим основные решения и техники, которые помогут вам точно оценить эффективность и улучшать результат.

Инструменты аналитики в контент-перфоманс маркетинге

Чтобы анализировать и оптимизировать результаты, вам нужны надёжные инструменты. Вот ключевые решения, которые стоит использовать:

MGID — платформа нативной рекламы с функциями таргетинга, оптимизации, lookalike-аудиторий и отслеживания вовлеченности.

— платформа нативной рекламы с функциями таргетинга, оптимизации, lookalike-аудиторий и отслеживания вовлеченности. Google Analytics — анализирует источники трафика, поведение пользователей, показатель отказов и время на странице.

— анализирует источники трафика, поведение пользователей, показатель отказов и время на странице. Ahrefs — инструмент для отслеживания ключевых слов и реализации SEO-стратегий для увеличения органического охвата.

Если вы работаете с соцсетями, используйте встроенные инструменты аналитики (Meta Business Suite, TikTok Analytics, YouTube Studio и др.).

Методы, которые стоит внедрить в стратегию

Насколько вы уверены, что используете лучшую версию своего контента? Ответ даёт только анализ.

Вот техники, которые стоит применять:

A/B-тестирование — сравнивайте две версии заголовка, визуала или формата и оставляйте ту, что работает лучше.

— сравнивайте две версии заголовка, визуала или формата и оставляйте ту, что работает лучше. Оценка SEO и позиций по ключам — определяйте, насколько контент помогает привлечь органический трафик.

— определяйте, насколько контент помогает привлечь органический трафик. Анализ поведения пользователей — тепловые карты, скролл-трекинг, клики — всё это помогает понять, как люди взаимодействуют с контентом.

Эти подходы дадут вам чёткое понимание, что работает, а что требует доработки.

Лучшие практики для эффективной контент-перфоманс стратегии

Реклама дорожает, и бизнесу нужно искать более экономичные, но при этом эффективные способы получения лидов и продаж. Контент-перфоманс маркетинг — один из них. Но просто публиковать материалы недостаточно. Ниже — ключевые принципы, которые помогут вам добиться успеха.

Изучайте свою аудиторию

Да, это звучит банально — но многие компании всё ещё создают контент «для всех». Это не работает.

Что нужно делать:

Создать детальный портрет целевого клиента (customer persona);

Проанализировать поведение текущей аудитории и выделить сегменты, которые чаще взаимодействуют и совершают покупки;

Исследовать смежные ниши — возможно, вы упускаете перспективный сегмент.

Контент работает, только если вы понимаете, кому говорите, зачем и как.

Не игнорируйте вовлеченность

Часто фокус смещается только на прямые конверсии и прибыль. Но без вовлечения конверсий не будет.

Почему вовлечённость важна:

Позволяет тестировать разные сегменты и сценарии;

Увеличивает количество лидов и продаж при прочих равных;

Повышает узнаваемость и доверие к бренду.

Инвестируйте в контент, который людям действительно хочется читать, смотреть и обсуждать — это основа устойчивого роста.

Используйте несколько каналов для одного и того же контента

Нет необходимости создавать уникальный контент для каждой платформы. Наоборот — лучше распространять один и тот же материал в адаптированной форме через разные каналы. Это позволяет:

усиливать сообщение за счёт повторов;

охватывать ту же аудиторию в разных средах;

ретаргетировать заинтересованных пользователей.

Мультиканальность даёт больше точек контакта с аудиторией и больше шансов на конверсию.

Придерживайтесь графика публикаций

Контент-стратегия работает только при регулярности. Аудитория привыкает к вашему ритму, и любые сбои могут снизить интерес.

Что важно учитывать:

периоды наибольшей активности вашей аудитории,

реалистичную частоту публикаций (не в ущерб качеству),

часовые пояса (если у вас международная аудитория).

Автоматизация через такие инструменты, как Buffer, Later или Planoly, позволяет публиковать по расписанию без участия вручную.

Создавайте контент с высоким уровнем намерения

Общая информация вроде «Зачем нужен CRM?» мало влияет на продажи. Вместо этого фокусируйтесь на контенте для аудитории с высоким намерением, то есть готовой к действию.

Пример: не «Зачем бизнесу нужен CRM», а «5 лучших CRM-систем для малого бизнеса в 2024 году».

Такой подход особенно важен для SaaS, e-commerce и партнёрского маркетинга.

Используйте ИИ как помощника

Даже если вы запускаете только органические кампании, искусственный интеллект может быть полезен. Например:

сгенерировать идеи для контента,

помочь составить контент-план,

автоматизировать персонализацию в платной рекламе (динамичные блоки, таргетинг по поведению).

Проблемы и решения в контент-перфоманс маркетинге

Контент-перфоманс маркетинг — эффективный инструмент для привлечения внимания и увеличения конверсий. Но на пути к стабильным результатам вы обязательно столкнётесь с рядом сложностей. Чтобы стратегия работала, важно заранее понимать потенциальные риски и быть готовыми их преодолевать. Ниже — наиболее распространённые проблемы и рекомендации, как с ними справиться.

Проблема №1: Поддержание высокого качества контента

Создать одну хорошую статью — несложно. Гораздо сложнее постоянно держать планку. Частые причины спада качества:

отсутствие свежих идей;

выгорание из-за жёсткого графика;

постоянные изменения трендов и ожиданий аудитории.

Даже если вы сильны в тексте, может не хватать навыков в дизайне, форматировании, оптимизации или видео.

Возможные решения:

Анализируйте конкурентов. Смотрите, что они делают, и находите, как сделать лучше.

Смотрите, что они делают, и находите, как сделать лучше. Сосредоточьтесь на эффективных каналах. Не нужно быть везде — выбирайте площадки, которые дают результат.

Не нужно быть везде — выбирайте площадки, которые дают результат. Привлекайте команду. Делегируйте задачи: текст, визуал, публикации. Это позволит сосредоточиться на сильных сторонах и повысить общее качество.

Делегируйте задачи: текст, визуал, публикации. Это позволит сосредоточиться на сильных сторонах и повысить общее качество. Интегрируйте тренды. Следите за актуальными форматами и адаптируйте их под свои цели, сохраняя аутентичность бренда.

Проблема №2: Изменения алгоритмов

Если вы используете сайт, SEO или соцсети, вы наверняка столкнётесь с падением охватов, трафика или вовлечённости. Алгоритмы постоянно обновляются, и это влияет на результаты даже самых качественных материалов.

Что вы можете наблюдать:

резкое снижение видимости;

необходимость пересматривать стратегию;

нестабильные показатели по трафику и вовлечённости.

Алгоритмы поисковиков и соцсетей регулярно адаптируются под поведение пользователей — и это не остановить.

Возможные решения:

Следуйте принципам EEAT. Контент должен демонстрировать экспертность, авторитетность и надёжность.

Контент должен демонстрировать экспертность, авторитетность и надёжность. Обновляйте старые материалы. Приводите тексты, метаданные и структуру в соответствие с актуальными требованиями.

Приводите тексты, метаданные и структуру в соответствие с актуальными требованиями. Диверсифицируйте каналы. Не полагайтесь только на Google или Instagram. Используйте дополнительные платформы, в том числе нативную рекламу.

Не полагайтесь только на Google или Instagram. Используйте дополнительные платформы, в том числе нативную рекламу. Добавьте спонсорский контент в стратегию. Он помогает сохранять стабильность охватов даже при падении органики.

Проблема №3: Высокая конкуренция и перенасыщенность контентом

Сегодня бренды из всех сфер сталкиваются с одной общей проблемой — трудно выделиться. Например, в TikTok каждую минуту загружается 16,000 коротких видео. А теперь представьте, сколько ещё публикуется в блогах, соцсетях, на YouTube и других платформах.

Из-за этого многие рекламодатели с трудом добиваются заметных результатов в контент-перфоманс маркетинге — слишком много конкурентов борются за внимание одних и тех же пользователей.

Возможные решения:

Сфокусируйтесь на узких сегментах аудитории. Чем уже и точнее месседж, тем выше шансы на отклик.

Чем уже и точнее месседж, тем выше шансы на отклик. Используйте интерактивный контент. Тесты, опросы, голосования — всё это помогает вовлечь аудиторию.

Тесты, опросы, голосования — всё это помогает вовлечь аудиторию. Работайте с данными и аналитикой. Платформы вроде MGID помогают точно определить, где и на кого нацелить контент, чтобы получить максимум отклика.

Чтобы сохранить доверие к бренду, не прибегайте к кликбейту или сомнительным техникам продвижения. Лучше меньше, но честно и качественно.

Увлекайте и конвертируйте с помощью контент-перфоманс маркетинга

Почему нужно выбирать между охватом и результатом? Сильная стратегия контент-перфоманс маркетинга позволяет одновременно усиливать бренд и приносить прибыль. И реклама — не единственный путь через воронку продаж. Контент, который создаёт ценность и подталкивает к действию, работает не хуже.

Как показала практика, нативная реклама идеально дополняет контент-перфоманс: вы не только рассказываете, но и показываете свою пользу в естественном, удобном формате.

Сотрудничая с MGID, вы получаете доступ к:

инструментам профессионального уровня,

опытным креативным специалистам,

персональному менеджеру, который поможет реализовать стратегию от идеи до результата.

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