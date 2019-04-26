Под термином монетизация мы понимаем извлечение дохода из созданного контента, будь то вебсайт, приложение, блог или некий иной продукт. В предыдущих постах мы уже обсуждали, что люди не будут платить вам просто потому, что ваш продукт существует – чтобы продать какой-либо товар или услугу, необходимо создать вокруг них полноценный пользовательский опыт и наладить взаимоотношения вашего бренда с потребителями. Именно поэтому создание контента – подчеркнем, что речь идет о качественном контенте – является одной из важнейших предпосылок успешного продукта. Органический трафик в первую очередь создается путем предоставления актуальной, полезной пользователям информацией.

Ключевой вопрос, встающий перед всеми желающими монетизировать свой продукт – когда это наиболее уместно? К сожалению, строгих формул, позволяющих вычислить нужный момент, не существует. Издания Wall Street Journal и The NY Times довольно быстро адаптировались к модели электронной подписки, что позволило им набрать более одного миллиона уникальных подписчиков в 2017 году. При этом электронная подписка показала хорошие результаты независимо от ценовой политики – целому ряду крупных медиа-компаний удалось существенно расширить свои доходы с помощью подписок стоимостью от одного до пяти долларов.

В наше время, которое смело можно назвать золотым веком цифровых изданий, рынок монетизации данных контентных площадок ожидаемо показывает существенный рост. Все игроки осознали финансовую ценность имеющейся у паблишеров информации и её потенциал, а сами площадки давно и успешно используют данный вид монетизации для того, чтобы улучшить пользовательский опыт и одновременно увеличить охват рынка.

Ожидается, что к 2025 году общий объем рынка монетизации данных веб ресурсов достигнет более 708.86 миллиарда долларов, а его совокупный темп роста в период с 2017 на 2025 год составит 21,4% (Smartyads). Принимая во внимание крайне привлекательные прогнозы и рыночные тенденции, неудивительно, что паблишеры высоко оценивают перспективность данного вида монетизации и делают на него ставку. Давайте предположим, что у вас уже имеется качественный, интересный пользователям контент, и разберем некоторые зарекомендовавшие себя методы, с помощью которых его можно успешно монетизировать.

Google AdSense

AdSense считается крупнейшей сетью контекстной рекламы в мире. Данный сервис зачастую используется в виде некой опции «по умолчанию», предоставляя паблишерам практически любого формата возможность монетизировать свой контент. Благодаря высокому проценту наполняемости рекламой и практически неограниченному количеству рекламодателей, AdSense является надежным, оперативным инструментом для извлечения рекламных доходов из вашего контента.

Чтобы определить, насколько AdSense оптимален для конкретного вебсайта, необходимо понять, позволяет ли он полностью реализовать потенциал монетизации или, напротив, ограничивает его в силу своей специфики. Мы считаем, что AdSense лучше всего подходит для стартапов. Используя AdSense, следует помнить, что уровень доходов зависит от широкого списка факторов, в числе которых популярность вебсайта. AdSense ведет детализированную статистику рекламных доходов и посетителей, а также предлагает полезный набор функций безопасности – например, блокировку определенных рекламодателей.

Наиболее ярко выраженным недостатком AdSense является набор минимальных критериев, предъявляемый всем потенциальным площадкам – 40 уникальных качественных статей объемом от 500 слов, наличие высокоуровневого домена и т.д. Помимо этого, AdSense требует доказательства права собственности для некоторых стран, и, кроме этого, аккаунт навсегда привязывается к выбранной стране, а для её смены требуется создание нового аккаунта с нуля.

Тем не менее, несмотря на некоторые минусы, в целом AdSense является эффективным, относительно универсальным, средством монетизации. Однако есть и другие варианты.

Сети нативной рекламы

Существует вполне конкретный список причин эффективности нативной рекламы, в которых мы не раз убеждались в течение нашей многолетней практики. Во-первых, нативный формат практически не дает пространства для публикации недобросовестной рекламы. Во-вторых, нативность предоставляет возможность бесшовной интеграции вашего контента со спонсорским, размывая режущую глаз грань между рекламой и материалами вебсайта – именно поэтому реакция пользователей на такую рекламу является более позитивной. Наконец, благодаря заслуженной популярности данного формата, он пользуется широким спросом и предлагается многими рекламными сетями и социальными платформами.

Нативная реклама отличается гибкостью и может быть реализована в следующих вариантах:

В ленте

Любая нативная реклама в соцсетях относится к данной группе. При этом важно помнить, что соцсети – не единственная площадка, на которой уместен нативный формат. Так, существует ряд платформ, занимающихся созданием нативной рекламы для публикации в ленте контентных вебсайтов. Такая реклама отличается полной интеграцией и, в отличие от так называемых ‘партнерских материалов’, воспринимается как органичное продолжение вебсайта.

Рекламные листинги

Данный формат не подразумевает специально написанных под продукт редакционных материалов, однако все равно считается нативным в силу своей бесшовной интеграции. Такой вид рекламы широко используется на сайтах электронной торговли и позволяет выводить спонсорские продукты в топ поисковых страниц и рекомендаций, при этом никак не выделяя их визуально.

Виджеты рекомендаций

Виджеты рекомендаций позволяют органично комбинировать спонсорский и собственный контент. Релевантный и ненавязчивый рекламный контент является эффективным способом монетизации вебсайта, а внутренняя рециркуляция помогает удерживать пользователей, отсылая их к другому интересному контенту, опубликованному на этом же вебсайте.

Также существуют универсальные решения, позволяющие справляться сразу с несколькими задачами – так, смарт-виджет MGID автоматически комбинирует различные форматы, позволяя одновременно монетизировать контент, привлекать новую аудиторию и удерживать пользователей на страницах сайта.

Актуальными для виджетов количественными показателями являются просмотры, количество шейров и лайков, время, проведенное на странице и другие статистические данные, отражающие уровень пользовательского вовлечения. Мы рекомендуем следующий набор виджетов: их дизайн учитывает естественный алгоритм пользовательского поведения, поэтому они почти наверняка будут восприняты пользователем. Для достижения лучших результатов мы советуем использовать три виджета в одной из следующих комбинаций:

под статью + в статью + на боковую панель

под статью + на боковую панель + мобильный виджет

под статью + в статью + мобильный виджет

под статью + на боковую панель + вверху страницы

Вы можете найти дополнительную информацию по оптимизации виджетов по ссылке.

В 2018, Коалицией за лучшую рекламу была выдвинута программа, задающая стандарты для цифровой рекламы исходя из нужд и запросов пользователей. Пока Коалиция активно борется за максимально дружелюбный пользовательский опыт, среди интернет-аудитории продолжает формироваться так называемая «баннерная слепота» – феномен невосприимчивости к рекламе, дополнительно подчеркивающий важность вдумчивого подхода к ее выбору и размещению. Мы рекомендуем посетить вебсайт Коалиции и ознакомиться с их материалами – из них можно почерпнуть множество советов по оптимизации пользовательского опыта.

Два крупных исследования нативной рекламы – Нативная реклама: вовлечение, обман и теоретические выводы и Обманчивость спонсорских новостных материалов: как читатели идентифицируют и воспринимают нативную рекламу – показывают ключевую роль наличия спонсорского брендинга, а также его положения, близости к материалу и визуальной заметности в том, насколько часто пользователям удается «опознать» тот или иной материал в качестве спонсорского.

Закончить данный пост мы бы хотели повторением уже озвученного выше золотого правила. Перед тем, как рассматривать монетизацию, паблишер должен задать себе вопрос: достаточно ли хорош мой контент? Помните, что если контент неактуален, неинтересен или попросту низкого качества, он не сможет найти отклика среди пользователей вне зависимости от выбранных механизмов монетизации. Нативная реклама набирает обороты, во многом благодаря ненавязчивости — ключевому качеству традиционной рекламы.