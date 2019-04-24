24 апреля 2019 г. в Сингапуре компания MGID была названа лауреатом двух премий Silver Stevie® на шестой ежегодной церемонии Asia-Pacific Stevie® Awards. MGID получил награду Silver Stevie® за инновации в развитии технологий (подразделение других сфер услуг) и награду Silver Stevie® за выдающиеся достижения в инновациях в сфере бизнес-продуктов и услуг (подразделение, в котором более 100 сотрудников).

В этом году были рассмотрены более 900 заявок от организаций Азиатско-Тихоокеанского региона в таких номинациях, как Премия за выдающиеся инновационные достижения в продуктах и услугах, Премия за инновационное управление и Премия за инновации в области корпоративных веб-сайтов. MGID завоевал награды в категориях «Инновации в технологиях» «Достижения в области корпоративных инноваций».

«Технологический прогресс нашего продукта является основой развития MGID», - прокомментировал директор по маркетингу Николас Рекеда. «Мы тщательно анализируем рынки и интегрируем обнаруженные нами региональные особенности в алгоритм, который помогает сопоставить продукт и пользователя. Наша главная задача - обеспечить максимально эффективную работу рекламных кампаний, что невозможно без передовых технологий. Мы гордимся нашим высокотехнологичным продуктом, и получение двух наград Silver Stevie® в соответствующих категориях означает, что мы на правильном пути».

Обладатели золотой, серебряной и бронзовой награды были определены посредством подсчета средних баллов, которые выставляли более чем 100 руководителей со всего мира, выступивших в качестве жюри в марте и апреле.

«Мы очень рады, что количество участников этой программы в этом году снова выросло», - сказал Майкл Галлахер, президент и основатель Stevie® Awards. «Мы добавили семь стран к тем, которые были допущены к участию в программе в 2019 году, и мы наблюдали очень активное участие нескольких из них, особенно Индии. Мы от всей души поздравляем всех обладателей Золотой, Серебряной и Бронзовой премии Stevie® этого года». Подробная информация об Asia-Pacific Stevie® Awards и список лауреатов Stevie® Award доступны по адресу http://asia.stevieawards.com/.

О MGID

MGID - мировой инновационный пионер в нативной рекламе, стимулирующий рост доходов для всех участников экосистемы Платформа MGID, нацеленная на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами рекомендаций в месяц, помогает площадкам удерживать пользователей и монетизировать их трафик а так же способствуют повышению эффективности и узнаваемости брендов, помогая им выйти на свою уникальную аудиторию в нужное время и с нужным контентом.

MGID предлагает клиентам всестороннее решение, от планирования и разработки стратегии до реализации и отчетности, и работает на более чем 60 различных языках.

Основанная в 2008 году компания имеет офисы в США, Украине, Вьетнаме, России и Индии.

О премии Stevie® Awards

Премия Stevie Awards присуждается в семи программах: Азиатско-Тихоокеанская премия, Немецкая премия, Американская бизнес-премия, международная бизнес-премия, Премия для женщин в бизнесе, Премия для лучших работодателей и премия за продажи и обслуживание клиентов. На конкурс Stevie Awards ежегодно приходит более 12 000 заявок от организаций из более чем 70 стран. Отдавая должное организациям всех типов и размеров и людям, стоящих за ними, Stevie Awards признают выдающиеся достижения в работе по во всему миру. Чтобы узнать больше о Stevie Awards посетите сайт http://www.StevieAwards.com.

Спонсорами и партнерами Asia-Pacific Stevie Awards 2019 года являются журнал Adobo Magazine, BRComm, PR Newswire Asia и Корейская ассоциация специалистов по деловой коммуникации.