Иногда сложно разобраться во всех форматах нативной рекламы. Возникают вопросы «Какой самый эффективный?», «Как удержать баланс между монетизацией и хорошим пользовательским опытом?» и многие другие.

В этом посте мы рассмотрим самые эффективные виджеты в инвентаре MGID и поделимся советами и хитростями, как извлечь из них максимум.

Для начала запомните, что можно использовать виджеты MGID и баннеры Adsense вместе. Они полностью совместимы. Это принесет более высокий CTR, а значит и более высокие CPM и доходы.

Under-article widget

Самый мощный виджет в инвентаре. Дает более высокий CTR и CPM, а значит и больше дохода.

Сочетается с естественным потоком активности пользователя, так как после прочтения статьи пользователь готов к новой информации.

Рейтинг отображения 40-60%.

Хорошо работает на любом веб-сайте и для любого источника трафика.

In-article widget

Размер меняется от 2x2 для настольных устройств до 1x3 для мобильных.

Хорошо работает на странице в паре с under-article widget.

Отлично подходит для длинных статей.

Это второй лучший выбор после under-article widget. Чтобы получить максимальную эффективность с минимальным количеством виджетов, используйте следующую комбинацию: under article + in-article.

Smart-widget

Лента с различными рекламными форматами (нативная реклама, элементы IAB, нативное видео). Она объединяет внутренний контент со спонсорским контентом.

Отличная эффективность для настольных устройств. Рекомендуется для веб-сайтов с большим процентом настольного трафика.

У виджета высокий CTR, потому что пользователи вовлечены сильнее благодаря внутренней рециркуляции и видео-решению.

По умолчанию smart-widget создается с функцией бесконечной прокрутки, но можно пробовать различное количество прокруток и разные форматы рекламы, чтобы лучше понять, что ищет аудитория.

Для максимальной эффективности включите бесконечную прокрутку, выделите место для внутреннего обмена и разместите видео-опцию наверху. Этим способом достигается сразу две цели: монетизация аудитории и ее удержание на веб-сайте.

Доказано, что эти три виджета показывают самые высокие результаты в инвентаре MGID. Однако, рекомендуем связаться с менеджером для спецификации и подсказок. Он порекомендуем самые лучшие виджеты именно для вашего веб-сайта и проведет через процесс настройки.

Если у вас есть вопросы, оставляйте их ниже в комментариях.