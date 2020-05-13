MGID, ведущая нативная рекламная платформа, получила отметку TAG «Certified Against Fraud» за свое запатентованное решение для защиты от мошенничества.

MGID, мировой первопроходец в сфере нативной рекламы, прошел переаттестацию Группы контроля надежности и достоверности, получив отметку «Certified Against Fraud». Переаттестация TAG подтверждает строгие стандарты, выполняемые MGID благодаря собственному решению для защиты от мошенничества, и регулярную работу MGID по сокращению мошеннического трафика в цепочке поставок онлайн-рекламы.

В процессе переаттестации, MGID прошли аудит BPA Worldwide, глобального отраслевого ресурса по верификации данных об аудитории и медийной грамотности, что обеспечивает дополнительный уровень независимой проверки.

«Преграждение потока рекламных долларов на мошеннический трафик крайне важно для устойчивого успеха отрасли», - сказал Алексей Борисов, вице-президент по продукту MGID. «Доверие к рынку зависит от уверенности в том, что инвестиции в рекламу создадут возможности для реального вовлечения потребителей - и такие гарантии особенно важны, поскольку неопределенность в связи с COVID-19 создает нагрузку на рекламные бюджеты. MGID уделяет внимание качеству, а не количеству, предоставляя клиентам возможность взаимодействовать с соответствующей и реальной аудиторией. Пройдя скрупулезную оценку, мы рады снова получить сертификат TAG, как показатель нашей самоотверженной работы в области защиты от мошенничества ».

«Чтобы бороться с цифровым мошенничеством, рекламная индустрия должна создать систему взаимосвязанных глобальных барьеров в виде высоких стандартов, блокирующих преступную деятельность», – сказал Майк Зейнс, генеральный директор TAG. «Такие компании, как MGID, играют решающую роль в борьбе с мошенничеством и обеспечивают безопасность и прозрачность цепочки поставок цифровой рекламы. Мы благодарим MGID за прохождение повторной сертификации и будем рады продолжить сотрудничество с ними для укрепления рекламной экосистемы».

О TAG

TAG (Группа контроля надежности и достоверности) - ведущая международная программа сертификации, направленная на борьбу с преступной деятельностью и повышение доверия к индустрии цифровой рекламы. TAG создана ведущими отраслевыми торговыми организациями, ее задача заключается в устранении мошеннического трафика, борьбе с вредоносными программами, предотвращении интернет-пиратства и обеспечении большей прозрачности в цифровой рекламе.

TAG продвигает эти инициативы, объединяя компании по всей цепочке поставок цифровой рекламы, с целью установления самых высоких стандартов. TAG является первой и единственной зарегистрированной организацией по информационному обмену и анализу (ISAO) в индустрии цифровой рекламы.