В 2024 году партнерский маркетинг несомненно набирает обороты. Годовые расходы только в США выросли до 8.2 миллиарда долларов,, что означает значительное увеличение на 10,8% по сравнению с предыдущим годом , по данным Statista. Очевидно, что индустрия процветает. Данные опросов от Rakuten еще больше подкрепляют эту тенденцию, показывая, что в партнерском маркетинге активно задействованы 81% рекламодателей и 84% паблишеров.

Однако, на фоне этого процветания, партнерские маркетологи сталкиваются со своими частями вызовов. От навигации в изменяющемся поведении потребителей к борьбе с переменными алгоритмами и жесткой конкуренцией, путь не беспрепятственный. Как партнерские маркетологи могут преодолеть эти трудности и выйти победителями?

Давайте рассмотрим основные болевые точки, с которыми сталкиваются партнерские маркетологи и раскроем эффективные стратегии для их преодоления.

3 основных фактора рынка, влияющие на партнеров

Кажется, партнеры сегодня встречают больше препятствий, не правда ли? Давайте задумаемся, почему так может происходить.

Одной из больших причин могут быть постоянные изменения на рынке. Поскольку технология развивается молниеносно, а предпочтения потребителей меняются быстрее, чем когда-либо, партнеры постоянно пытаются догнать тренды. Как только они полагают, что нашли выигрышную стратегию, как алгоритмы изменяются или появляются новые конкуренты, разрушающие их планы.

Еще один вопрос — насыщенность рынка. Похоже, сегодня все подхватывают партнерский маркетинг, переполняя рынок контентом и предложениями. В таком шуме становится все труднее для партнеров выделиться и привлечь внимание своей целевой аудитории.

Не следует забывать об изменении регуляций и практик соблюдения законодательства. С усилением внимания правительств к конфиденциальности данных и онлайн-рекламы, партнеры должны ориентироваться в минном поле правил и регуляций, что делает работу сложнее, чем когда-либо.

В следующей части нашего путешествия мы погрузимся в эти вызовы и рассмотрим практические решения, чтобы помочь партнерам ориентироваться в мутных водах современного маркетинга.

1. Переменное поведение потребителей и усталость от рекламы

Давайте обратим внимание на явление, которое причиняет партнерам настоящую головную боль: баннерная слепота. Знали ли вы, что ошеломляющие 86% потребителей страдают от этого явления?

Баннерная слепота – это ужасная новость для партнеров, поскольку это означает, что целевая аудитория игнорирует или не замечает их тщательно разработанную рекламу. Потребители научились отсеивать шум и сосредотачиваться только на том контенте, который им важен. В результате традиционные маркетинговые техники уже не работают. Частично проблема заключается в растущей изощренности потребителей. Сегодня люди более прихотливы, чем когда-либо прежде. Они могут заметить рекламное предложение за милю, и менее вероятно, что они поддадутся тактике высокого давления или чрезмерным обещаниям.

Партнеры оказываются в затруднительном положении из-за этого. Труднее делать правдоподобные заявления, и им приходится быть креативными, чтобы привлечь внимание своей аудитории. И даже если им удастся создать идеальное сообщение, нет никакой гарантии, что его увидят. Усталость от рекламы и баннерная слепота означают, что потребители вероятно прокрутят или будут игнорировать объявления полностью, что затрудняет партнерам достижение результата.

Что делать:

Чтобы преодолеть баннерную слепоту, партнеры могут исследовать инновационные подходы, такие как использование интерактивного контента, геймификация или иммерсивные технологии, чтобы привлечь внимание аудитории.

Создание визуально привлекательных и контекстуально релевантных объявлений, беспрепятственно интегрируемых в пользовательский опыт, также может помочь прорваться через шум.

Кроме того, сосредоточение на создании контента, приносящего ценность и отвечающего конкретным проблемам или интересам целевой аудитории, может способствовать привлечению и повышению конверсий.

Экспериментирование с нестандартными [размещениями объявлений] (https://www.mgid.com/blog/the-ultimate-guide-to-ad-placement-tips-and-strategies) или форматами, такими как спонсируемые подкасты или партнерства с брендовым контентом может дополнительно диверсифицировать промо стратегию и повысить видимость.

2. Эскалация расходов на платную рекламу и конкурентный ландшафт

Стоимость платной рекламы продолжает расти и платформы, такие как Google Ads и Facebook Ads, фиксируют значительное повышение цен на рекламу. Согласно последним статистическим данным, средняя стоимость за клик (CPC) для Google Ads во всех отраслях составляет $2,69, что на 26% больше, чем в прошлом. Аналогично, средняя стоимость за клик в Facebook выросла на 92% за последние пять лет. Эти растущие издержки представляют собой серьезную проблему для маркетологов, занимающихся партнерским маркетингом, поскольку более высокие расходы на рекламу могут снизить их прибыль и затруднить достижение положительной окупаемости инвестиций (ROI).

Помимо роста расходов на рекламу, партнерские маркетологи должны бороться с жесткой конкуренцией в области цифровой рекламы. С увеличением количества бизнесов и индивидуальных участников в сфере партнерского маркетинга конкуренция за внимание потребителей усиливается. Это насыщение рынка может привести к усилению войн ставок за размещение рекламы и увеличение расходов на привлечение клиентов для партнеров.

Что делать:

Чтобы добиться успеха в этой конкурентной среде, партнерские маркетологи должны отличаться от других, эффективно ориентироваться на нишевую аудиторию и постоянно оптимизировать свои кампании для достижения максимальных результатов.

Диверсификация рекламы является ключевой. Будьте креативны и избегайте соблазна копировать рекламу других, поскольку перенасыщение может негативно повлиять на долгосрочную эффективность.

Важно отдавать приоритет платформам и каналам, которые приносят наилучшие результаты и обеспечивают самый высокий ROI.

Кроме того, принятие решений на основе данных необходимо для партнерских маркетологов, стремящихся быть на шаг впереди. Используя аналитические инструменты и отслеживая ключевые показатели эффективности (KPI), маркетологи могут получить ценную информацию об эффективности кампаний, поведении аудитории и рыночных тенденциях.

3. Ожидаемый переход к инфлюэнс-маркетингу

В последние годы инфлюэнс-маркетинг стремительно возрос. Бренды чаще, чем когда-либо, обращаются к людям из социальных сетей и создателям контента для продвижения своих товаров и услуг. В одном отчете указано , индустрия инфлюэнс-маркетинга в 2022 году достигла $16,5 миллиарда и прогнозируется, что она вырастет до $199,6 миллиарда к 2032 году, демонстрируя впечатляющий среднегодовой темп роста (CAGR) в 28,6% с 2023 по 2032 год. Этот рост затрат на инфлюэнсеров подчеркивает, насколько важными они стали в формировании покупательских привычек потребителей.

Сегодня традиционные маркетинговые тактики сами по себе не сработают в мире партнерского маркетинга. Успех зависит от разумности, креативности и, самое главное, релевантности. Важно находить способы более глубокой связи с целевой аудиторией. Это означает, что подлинность и релевантность являются ключевыми. Партнеры должны убедиться, что их уведомление отвечает ценностям и интересам их аудитории.

Что делать:

Чтобы добиться успеха в современном ландшафте партнерского маркетинга, включение инфлюэнс-маркетинга является действенной стратегией. Сотрудничество с инфлюэнсерами позволяет партнерам воспользоваться их заинтересованной аудиторией и использовать их доверие для продвижения своих продуктов или услуг.

Идентифицируйте инфлюэнсеров, аудитория которых совпадает с целевым рынком и ценности которых резонируют с рекламируемым брендом. Подлинность является ключевой для построения доверия и повышения конверсий.

Распределяйте бюджеты разумно, предоставляя приоритет инфлюэнсерам, наиболее подходящим и обеспечивающим наивысший потенциал для ROI.

Альтернативные точки зрения на партнерский маркетинг

Кроме упомянутых ранее вызовов, партнерские маркетологи сталкиваются с несколькими другими аспектами, влияющими на их успех. Это колебания комиссионных, которые могут непредсказуемо влиять на заработок и проблемы с отслеживанием эффективности, затрудняющие точное измерение результативности кампаний. Более того, качество рекламируемых продуктов может варьироваться, что представляет риск для репутации и доверия партнеров. Сложные регуляции и обеспечение нравственных маркетинговых практик дополнительно усложняют эти вызовы. Учет этих альтернативных перспектив важен для партнеров, чтобы сохранять устойчивые и прибыльные маркетинговые стратегии.

Колебания комиссионных

Вызов. Ставки комиссионных для партнеров подвергаются колебаниям, что может варьироваться от незначительных изменений до значительных корректировок. К примеру, программа может начинаться со щедрой комиссии в 20%, но впоследствии уменьшить ее до 15% из-за изменений на рынке или внутренней политики. Эти колебания могут нарушить стабильность дохода партнера и финансовое планирование.

Решение. Диверсификация портфолио партнера путем сотрудничества с программами в различных отраслях и нишах помогает уменьшить влияние колебаний комиссионных. Это распределяет риски, позволяя партнерам сохранять более стабильный поток доходов.

Отслеживание и аналитика

Вызов. Попытка разобраться во всех данных, поступающих из разных партнерских кампаний, может показаться похожей на попытку сложить кубик Рубика с завязанными глазами. Без точных инсайтов партнеры остаются в неведении по оптимизации своих кампаний для достижения лучших результатов.

Решение. Инвестируйте в надежное программное обеспечение для отслеживания партнерских программ и аналитические инструменты для эффективного мониторинга производительности кампаний. Регулярно просматривайте данные для обнаружения трендов, отслеживания конверсий и точного измерения ROI. Дополнительно используйте расширенные аналитические функции, такие как анализ когорт и прогнозирование, для предсказания будущих показателей и выявления возможностей для роста.

Качество продукции и репутация

Вызов. Ничто не убивает доверие к партнеру быстрее, чем продвижение плохого продукта, заставляющего аудиторию чувствовать себя обманутой. Если подписчики не могут доверять рекомендациям партнера, они начнут их игнорировать, что плохо для бизнеса.

Решение. Тщательно проверяйте продукты или услуги перед их продвижением, обеспечивая их соответствие потребностям и ожиданиям аудитории. Выбирайте надежные партнерские программы, предлагающие качественные продукты и прозрачные условия.

Преодоление трудностей в нативной рекламе для партнеров

Партнеры активно внедряют нативную рекламу и сотрудничают с платформами, чтобы увеличить свои доходы, и это разумный ход. Нативная реклама гармонично вписывается в контент, избегая навязчивости традиционной рекламы. Кроме того, эти платформы предлагают точные варианты таргетинга, помогая партнерам охватить идеальную аудиторию.

Но не все так просто. Давайте рассмотрим проблемы, особенно беспокоящие партнеров сегодня.

Размещение рекламы

Вызов. Партнеры часто сталкиваются с ограничениями в размещении рекламы, особенно когда они получают вознаграждение на основе фиксированной модели CPA (стоимость за действие). Отсутствие контроля над серверной частью ограничивает партнеров в возможности оптимизировать свои заработки сверх определенного уровня.

Решение. Для решения этой проблемы партнеры могут исследовать альтернативные стратегии монетизации на платформе нативной рекламы. Диверсифицируя свои источники доходов и используя дополнительные форматы или места размещения рекламы, партнеры могут максимально повысить свой потенциал заработка, соблюдая правила платформы.

Рост расходов на рекламу

Вызов. Растущие затраты на нативную рекламу являются значительным препятствием для партнеров, усложняя сохранение доходности. Поскольку расходы на рекламу продолжают расти, партнерам необходимо внедрять эффективные стратегии оптимизации ROI.

Решение. Партнеры могут уменьшить влияние роста расходов на рекламу путем внедрения таргетированных рекламных кампаний и оптимизации параметров таргетинга. Сосредоточившись на сегментах аудитории с высокой конверсией и усовершенствуя свои рекламные креативы, партнеры могут максимизировать расходы на рекламу и достичь более высокой рентабельности инвестиций.

Длительные процессы утверждения

Вызов. Партнеры часто сталкиваются с задержками в процессе утверждения рекламы, что приводит к длительным запускам кампаний и снижению эффективности. Этот переход от утверждений в тот же день к продленным периодам ожидания может помешать партнерам эффективно тестировать и оптимизировать свои кампании.

Решение. Чтобы ускорить процесс утверждения, партнеры могут проактивно взаимодействовать с командой поддержки платформы нативной рекламы и придерживаться наилучших практик подачи рекламы. Обеспечивая соответствие правилам платформы и предоставляя подробную информацию о кампании, они могут ускорить процесс утверждения и минимизировать задержки.

Более низкий CTR на нативных платформах

Вызов. Хотя платформы нативной рекламы предлагают уникальные возможности таргетинга, партнеры могут ощущать более низкий коэффициент кликабельности (CTR) по сравнению с другими рекламными каналами. Эта разница в CTR подчеркивает необходимость партнеров совершенствовать свои стратегии таргетинга и оптимизировать свои рекламные креативы для повышения вовлечения.

Решение. Экспериментируйте с различными элементами рекламы, такими как заголовки, изображения, текст объявления и призывы к действию, чтобы определить, что лучше всего резонирует с аудиторией. Убедитесь, что целевые страницы релевантны содержимому объявления и обеспечивают плавный переход для пользователей. Партнеры должны постоянно усовершенствовать параметры таргетинга на основе инсайтов аудитории и данных об эффективности. Установление ретаргетинговых кампаний для повторного привлечения пользователей, ранее взаимодействовавших с рекламой или посетивших сайт партнера, является еще одним решением. Возможностей много; партнеры просто должны экспериментировать.

Высокая CPC для высококачественных паблишеров

Вызов. Партнеры часто сталкиваются с повышенными затратами на клик (CPC), когда таргетируются на премиальных паблишеров на нативных рекламных платформах. Несмотря на усилия по снижению CPC путем таргетирования паблишеров более низкого качества, конкурентная среда рынка может ограничивать возможности экономии.

Решение. Чтобы уменьшить влияние высоких ставок CPC, партнеры могут исследовать альтернативные стратегии ставок и настраивать параметры таргетинга для достижения более экономически эффективных сегментов аудитории. Кроме того, ведение переговоров относительно оптовых соглашений или скидок на большие объемы с премиальными паблишерами может помочь партнерам получить более выгодные тарифы на рекламу и повысить общую рентабельность инвестиций.

Беспокойство относительно мошенничества с рекламой

Вызов. Партнеры должны оставаться бдительными в отношении рекламного мошенничества, включая такие проблемы, как резидентные прокси IP-сети и бот-трафик, угрожающие эффективности и целостности их кампаний.

Решение. Для борьбы с мошенничеством в рекламе партнеры должны внедрять надежные меры по обнаружению мошенничества и внимательно следить за эффективностью кампании на предмет нарушений. Используя инструменты расширенной аналитики и сотрудничая с надежными рекламными сетями, которые уделяют первостепенное внимание предотвращению мошенничества, партнеры могут защитить свои кампании и сохранить доверие аудитории.

Заключение

Несмотря на то, что проблемы партнерского маркетинга сохраняются, важно понимать, что они служат катализаторами роста и инноваций. Эти препятствия не являются непреодолимыми барьерами. Напротив, они дают нам стимул адаптироваться, развиваться и искать новые стратегии для преодоления этих проблем.

В MGID мы понимаем динамичную природу цифрового ландшафта и по-прежнему стремимся предоставлять нашим клиентам новейшие инструменты и возможности. Мы постоянно развиваем и совершенствуем наши предложения, чтобы гарантировать, что наши партнеры остаются впереди. Так что, если вы хотите уверенно смотреть в будущее и использовать новые возможности в партнерском маркетинге, будьте уверены, что MGID всегда рядом, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути. Давайте продолжать упорно работать, развиваться и революционизировать мир партнерского маркетинга. Вы готовы? Мы — бесспорно. Давайте двигаться к этому вместе!