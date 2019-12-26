В 2020 году многие из событий, которые мы увидели в 2019 году, будут иметь продолжение. Потребительские подходы и технологическая мощь станут одними из самых динамичных изменений, поэтому подготовьтесь к ним, перейдя на клиент-ориентированный подход.

Далее вы узнаете об элементах, которые в 2020 году помогут улучшить обеспечение приватности пользователей, опыт отношений с брендом и практики по стандартизации

1. Урок с Cookie

Что недолго продержится в 2020 году, так это cookies.

Это, конечно, не совсем так. Просто они претерпят массовые изменения. ETP в Firefox и интеллектуальная система отслеживания Safari демонстрируют, как сторонние идентификаторы на основе cookies становятся все более редкими. Собственные данные становятся приоритетом для многих компаний, и методы рекламного таргетинга меняются.

В 2020 пользователям необходимо будет понимать цель, стоящую за рекламой, которую они видят. Бренд и рекламные платформы должны соответствовать, обеспечивать плавную работу и предоставлять возможность отписки.

Поиск идеального баланса и будет ключом к успеху. С одной стороны, вы не хотите обременять пользователей необходимостью чрезмерного принятия решений. С другой стороны, ожидания пользователей изменились, и если это игнорировать, то ваш некогда великолепный продукт станет ограниченным.

2. Контекстная реклама

При использовании контекстной рекламы, показ объявлений основывается на просматриваемом контенте, что устраняет вышеупомянутую проблему с cookie, но создает потребность в контенте большего объема и лучшего качества в 2020 году.

Слишком многие компании либо воспринимали это как должное, либо полностью игнорировали, и без cookies, которые заполняли эти пробелы в таргетинге, мы увидим, в 2020 году такое отношение приведет к небывалым последствиям.

3. Омниканальная стратегия

Путь потребителя, чем далее, тем более, лежит по разным каналам, охватывая межсетевые возможности для рекламодателей. Вот уже в течение некоторого времени это является основой, и в 2020 году в этом смысле не предвидится ничего нового – привлечение внимания пользователей, а следовательно и потенциала, является давней практикой.

Разработчики AdTech решений теперь могут сделать это лучше и быстрее. Цифра, OTT, OHH ... Доступный сегодня интеллект высокого уровня, выводит стратегию в почти совершенно новую область. Сообщения могут быть разделены на соответствующие части с подходящим контентом, которые, исходя из тактических соображений, передаются через каждый канал / платформу, чтобы создать опыт, «о котором некогда мечталось». Это может произойти именно теперь, потому что сейчас имеется больший объем данных, лучшее оборудование и происходит больше подключений.

Объемы покупки програматик-рекламы будут продолжать расти и поддерживать каждый канал по мере его развития. Помимо этого, многоканальный подход станет логической частью всех програматик-ориентированных кампаний в 2020 году, что сделает отслеживание и оптимизацию более простой и эффективной.

4. Брендформанс

Мы закончим наш список чем-то коротким и приятным. Возможно вы заметили, что на протяжении всей статьи мы говорили о данных...

Сегодня вы можете измерить больше показателей, чем когда-либо прежде, и быть более информированными в каждом своем решении. Подход, основанный на performance, в 2019 году стал основным. MGID пошли намного дальше. Мы увидели, как маркетинговые стратегии, дающие измеримые результаты, предоставляют рекламодателям новый уровень понимания, позволяя им количественно оценить все – от охвата бренда до коэффициента конверсии – и так по каждому объявлению. Этот подход мы называем брэндформансом, и мы будем использовать его в 2020 году.

В заключении

Вы зашли на эту статью либо из любопытства, либо в поисках учебника для получения дополнительной информации, либо вы уже многое знали и начали читать, чтобы сопоставить ваши представления с нашими.

Расписывать каждый из вышеперечисленных пунктов для такой простой статьи, как эта, было бы слишком долго, и ясно, что это просто выжимки из гораздо более объёмных концепций. Поэтому вместо того, чтобы отсылать вас к множеству связанных тем, мы просто оставим эту простую ссылку. Перейдя по ней, вы сможете присоединиться к платформе MGID и проверить свой потенциал, вместо того, чтобы просто читать об этом.