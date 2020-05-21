Регистрация
Автор

Сергей Денисенко

Chief Executive Officer

Работая в digital-рекламе более 20 лет, Сергей глубоко понимает индустрию и рынок. Он занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях, а также создал несколько глобальных цифровых медиаплатформ. До прихода в MGID Сергей работал генеральным директором в Sales House, TAKiTAK! Advertising и Gala Media. Он также занимал должности вице-президента и директора по развитию в Gala.net. Сейчас Сергей возглавляет MGID – одну из первых и крупнейших платформ нативной рекламы в мире. С приходом Сергея в компанию в 2011 году, MGID из локального игрока в своём сегменте превратилась в одного из мировых лидеров нативной рекламы со штатом более 750 человек и офисами по всему миру.

Вы можете найти Сергей Денисенко в linkedin или twitter

Статьи Сергей Денисенко

3588
5 мин чтения
Наша экспертиза
Что такое brand safety и как защитить репутацию своего бизне...

Я как CEO международной платформы нативной рекламы MGID хочу рассказать, какой контент может п...

28 февр. 2019 г. • 5 мин чтения
Больше нет постов

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером