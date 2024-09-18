Vamos ser sinceros — fazer marketing de afiliados no GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) muitas vezes é uma luta. Os custos estão aumentando, as regulamentações de privacidade estão mais rigorosas sem contar o quanto essas plataformas estão saturadas.

Já pensou em usar o TikTok para marketing de afiliados? Ou em explorar o poder dos podcasts e aproveitar listas de e-mails? Existe um mundo inteiro de alternativas por aí, e elas podem ser exatamente o que você precisa para levar sua estratégia a um outro patamar.

Porque, veja — o marketing de afiliados não precisa começar nem terminar com esses quatro poderosos. Na verdade, algumas das melhores oportunidades hoje estão fora desse ecossistema, e é isso que vamos apresentar hoje.

Bora descobrir canais novos, econômicos e menos competitivos?

1. Plataformas de Mídia Social (além do Facebook)

Quando pensamos em marketing de afiliados nas redes sociais, o Facebook costuma ser a grande estrela. Pode ser surpreendente, mas há muitas outras plataformas sociais que podem oferecer ótimos resultados. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora e até mesmo LinkedIn possuem várias vantagens, especialmente para afiliados que querem fugir do cenário saturado do GAFA.

Vamos analisar cada uma dessas plataformas e descobrir o que elas têm a oferecer.

TikTok

O TikTok é o espaço ideal para conteúdos curtos e virais. Seu algoritmo é um dos mais poderosos, permitindo que até mesmo contas com zero seguidores se tornem virais. Para afiliados, há uma grande oportunidade de apresentar produtos a um público amplo e engajado, especialmente entre as gerações mais jovens.

Potencial para afiliados: O marketing de influenciadores bomba aqui! Marcas e afiliados podem colaborar com criadores para integrar promoções de produtos de forma natural e em conteúdos populares.

O marketing de influenciadores bomba aqui! Marcas e afiliados podem colaborar com criadores para integrar promoções de produtos de forma natural e em conteúdos populares. Exemplo de campanha: Um afiliado que promove uma linha de cuidados com a pele faz parceria com influenciadores do TikTok para criar vídeos de antes e depois. Inserindo links de afiliados na bio, direcionam o tráfego diretamente para a página do produto.

Snapchat

Embora a base de usuários do Snapchat seja mais jovem, está longe de ser irrelevante. Com mais de 300 milhões de usuários ativos diariamente, a plataforma ainda é um ponto estratégico para alcançar a Geração Z. O sistema de anúncios do Snapchat oferece maneiras criativas para afiliados engajarem esse público, especialmente por meio de Stories e Snap Ads.

Potencial para afiliados: Conteúdos curtos, envolventes e visuais se destacam aqui. Para afiliados, promover produtos através de anúncios imersivos ou filtros AR interativos pode aumentar as conversões.

Conteúdos curtos, envolventes e visuais se destacam aqui. Para afiliados, promover produtos através de anúncios imersivos ou filtros AR interativos pode aumentar as conversões. Exemplo de campanha: Um afiliado de moda usa Snap Ads para mostrar seus looks. Oferecendo a opção de deslizar para cima para obter um desconto, eles transformam visualizações em vendas.

Reddit

O Reddit é uma mina de ouro de comunidades nichadas (conhecidas como subreddits), onde usuários altamente engajados se reúnem para discutir tópicos específicos. A chave para o marketing de afiliados aqui é a sutileza — abordagens diretas de vendas não são bem recebidas. No entanto, se você souber oferecer valor genuíno, essa é uma ótima plataforma para gerar tráfego.

Potencial para afiliados: Ideal para quem pode participar de discussões, oferecer insights ou compartilhar recursos úteis relacionados aos seus produtos, utilizando também os Reddit Ads para ampliar o alcance.

Ideal para quem pode participar de discussões, oferecer insights ou compartilhar recursos úteis relacionados aos seus produtos, utilizando também os Reddit Ads para ampliar o alcance. Exemplo de campanha: Um afiliado de tecnologia participa de um subreddit para gamers, fornecendo análises detalhadas de equipamentos com links de afiliados. Eles também veiculam anúncios no Reddit direcionados a subreddits específicos de games para promover produtos do setor.

Quora

O Quora é uma plataforma onde os usuários fazem e respondem perguntas sobre praticamente tudo. Como afiliado, você pode se tornar especialista, oferecendo respostas valiosas e incluindo links de afiliados como solução para questões abordadas.

Potencial para afiliados: Excelente para quem promove produtos ou serviços de nicho. Responda perguntas relacionadas aos seus produtos, ofereça conselhos úteis e integre links de afiliados de forma sutil.

Excelente para quem promove produtos ou serviços de nicho. Responda perguntas relacionadas aos seus produtos, ofereça conselhos úteis e integre links de afiliados de forma sutil. Exemplo de campanha: Um afiliado de equipamentos de fitness responde a perguntas como: "Qual é o melhor equipamento para academias em casa?" Recomendando produtos específicos com links de afiliados, eles constroem confiança e direcionam tráfego para a página do produto.

LinkedIn

O LinkedIn pode não parecer uma escolha óbvia para marketing de afiliados, mas sua base de usuários profissionais é excelente para promover produtos, serviços e softwares voltados para negócios. Além disso, os LinkedIn Ads permitem campanhas muito segmentadas para setores ou cargos específicos.

Potencial para afiliados: Perfeito para promover ferramentas B2B, softwares ou serviços profissionais. Afiliados podem usar artigos, posts ou LinkedIn Ads para apresentar produtos para pessoas influentes e profissionais.

Perfeito para promover ferramentas B2B, softwares ou serviços profissionais. Afiliados podem usar artigos, posts ou LinkedIn Ads para apresentar produtos para pessoas influentes e profissionais. Exemplo de campanha: Um afiliado de um software de gestão de projetos escreve artigos no LinkedIn sobre os benefícios de ferramentas de produtividade para empresas. Eles utilizam Sponsored Content para direcionar os posts a profissionais segmentados, com incentivos para a inscrição em testes gratuitos por meio do link de afiliado.

2. Email Marketing

Vamos continuar nossa análise das alternativas ao GAFA com um dos canais mais antigos, mas ainda assim um dos mais eficazes — o email marketing. Você pode pensar que, diante de todas essas plataformas novas, o email está ultrapassado, mas pensa com a gente: quantas vezes você checou sua caixa de entrada hoje? Pois é. O email continua sendo uma das formas mais diretas de se conectar com seu público, e não vai desaparecer tão cedo.

De acordo com um relatório da Litmus, o ROI médio do email marketing é impressionante: $36 para cada $1 investido. Isso é difícil de superar. Para afiliados, o email marketing oferece a chance de construir um relacionamento pessoal com seus assinantes, e é exatamente aí que está a sua força. Você não está apenas brigando por um like ou um compartilhamento; você está se envolvendo diretamente com alguém que te convidou para sua caixa de entrada. É como ser convidado para a casa de alguém — não desperdice essa oportunidade!

Dica de ouro: Foque em construir uma lista de emails segmentada. É tentador ir atrás de grandes números, mas uma lista menor e engajada é muito mais valiosa do que uma lista enorme de pessoas que não estão nem aí para os seus produtos.

Além disso, pense em segmentação. As pessoas não curtem mais envios genéricos. Personalize seus emails com base em interesses, comportamento de compra ou dados demográficos. Quando você promover um produto, faça com que pareça que ele foi escolhido especialmente para aquele leitor.

Exemplo: Suponha que você seja um afiliado de equipamentos de fitness. Em vez de enviar para toda a sua lista o mais recente equipamento de CrossFit, segmente sua lista por estilo de treino — fãs de yoga recebem tapetes de yoga, levantadores de peso recebem conjuntos de halteres. Percebe a diferença? Ofertas personalizadas levam à taxas de conversão mais altas.

Email Marketing como Canal de Afiliados

Recurso Descrição Importância para Afiliados Segmentação de Público Divide listas de emails por comportamento ou dados demográficos Permite campanhas direcionadas e relevantes Personalização Personaliza o conteúdo com base nos dados do destinatário Aumenta o engajamento e as taxas de conversão Campanhas Automatizadas Cria fluxos de trabalho para emails de boas-vindas, lembretes, etc. Economiza tempo e garante comunicação pontual Testes A/B Testa diferentes versões de emails para ver o que funciona melhor Otimiza o desempenho e melhora a eficácia Análise e Relatórios Acompanha métricas como taxas de abertura, cliques e conversões Oferece insights para aprimorar estratégias Chamada para Ação (CTA) Inclui links ou botões para direcionar ações específicas Incentiva cliques em links ou ofertas de afiliados Estratégias de Crescimento de Lista Usa iscas digitais, formulários de inscrição, etc., para crescer a lista Expande o alcance e potencial de conversões Conformidade e Regulamentações Segue leis como GDPR e CAN-SPAM Garante conformidade legal e constrói confiança Engajamento e Re-engajamento Mantém os assinantes ativos e reconquista os inativos Mantém a saúde da lista e reativa clientes potenciais Integração com Outros Canais Sincroniza com redes sociais e conteúdo do site Melhora a estratégia de marketing geral

3. Native Advertising

Já leu um artigo online e, no meio do caminho, percebeu que, na verdade, aquilo era um anúncio? Isso é Native Advertising. Ao contrário dos anúncios tradicionais que gritam "Compre agora!", esses se misturam perfeitamente ao conteúdo ao seu redor. A beleza está no fato de que a Native Advertising não é disruptiva, mas natural.

Os Native Ads se tornaram uma tendência crescente para afiliados porque não interrompem a experiência do usuário. Em vez disso, eles aparecem em um formato que combina com o visual da plataforma em que estão. De acordo com o eMarketer, os N.A representam mais de 60% de todos os gastos com anúncios digitais nos EUA. Isso é muita coisa!

Para os afiliados, plataformas como a MGID oferecem excelentes oportunidades para engajar os usuários com Native Ads. A MGID se especializa em integrar seu conteúdo perfeitamente a sites de editores de alta qualidade. Seja promovendo posts de blog, tutoriais ou produtos de e-commerce, as ferramentas da MGID podem ajudar a alcançar o público certo e gerar conversões sem interromper a experiência online deles.

A chave para o sucesso com Native Ads é o valor. As pessoas são mais propensas a clicar em um artigo útil e informativo do que em um banner que grita "Anúncio". Os Ads permitem posicionar seu produto afiliado como parte de uma solução para o problema do seu público.

Dica de Ouro: Crie seus Native Ads para serem informativos em primeiro lugar, e voltados para vendas em segundo. Se o seu título parecer muito obvio tentando vender algo desnecessário ao leitor, ele simplesmente vai ignorar. Em vez disso, foque em resolver um problema, como "5 maneiras fáceis de melhorar sua configuração de home office". Depois, insira discretamente seu produto afiliado como parte da solução.

Exemplo: Um afiliado que promove um gadget de viagem escreve um artigo com o nom "Como tornar voos longos mais confortáveis." O artigo lista várias dicas, e uma delas destaca o produto de travesseiro de viagem com link para compra. O conteúdo parece natural, útil e não excessivamente comercial.

Native Advertising como Canal de Afiliados

Recurso Descrição Importância para Afiliados Integração Perfeita Integra-se com o conteúdo ao redor, combinando com o estilo da plataforma Reduz a fadiga de anúncios e melhora a experiência do usuário Relevância do Conteúdo Aparece como artigos ou recomendações relevantes Aumenta o engajamento ao proporcionar valor e contexto Alta Visibilidade Aparece dentro de conteúdo editorial ou feeds de notícias Aumenta a visibilidade e reduz a cegueira de anúncios Posicionamento Direcionado Baseado nos interesses, demografia ou comportamento do usuário Garante que os anúncios atinjam um público relevante e interessado Métricas de Engajamento Acompanha interações como cliques, compartilhamentos e tempo gasto no conteúdo Fornece informações sobre o desempenho dos anúncios e o interesse do usuário Formatos Personalizáveis Oferece diferentes formatos, como anúncios no feed e conteúdo patrocinado Flexibilidade para combinar o formato com a plataforma e os objetivos Eficiência de Custo Apresenta custos mais baixos em comparação com anúncios tradicionais de display Oferece opções acessíveis para alcançar públicos-alvo específicos Maior Engajamento Engaja os usuários por mais tempo com anúncios baseados em conteúdo Aumenta o engajamento do usuário e melhora a memorização da marca Flexibilidade Criativa Cria anúncios que combinam com o tom e estilo da plataforma Permite designs de anúncios mais criativos e eficazes Integração com MGID Oferece ferramentas robustas para segmentação e análise Simplifica a gestão de anúncios e fornece dados detalhados de desempenho

4. Publicidade em Podcasts

Vamos falar sobre podcasts, um dos canais de marketing mais populares atualmente. De acordo com os dados mais recentes, existem 504,9 milhões de ouvintes de podcast no mundo, e esse número continua crescendo. Os podcasts são especialmente poderosos porque criam uma audiência leal e engajada. Quando alguém ouve um podcast, está investindo seu tempo e atenção, o que torna essa pessoa mais propensa a confiar no conteúdo — e nos anúncios — que ouve.

Para afiliados, a publicidade em podcasts oferece uma oportunidade única. Os anúncios geralmente são trazidos pelo apresentador, que já construiu credibilidade com sua audiência. Isso soa mais como uma recomendação de um amigo confiável do que uma venda forçada. Além disso, os ouvintes de podcast frequentemente escutam durante atividades como no transporte ou fazendo exercícios, o que significa que são menos propensos a pular o anúncio.

Dica profissional: Se você está trabalhando com anúncios em podcasts, escolha apresentadores que se alinhem com o seu produto e público-alvo. Um endosso pessoal de um apresentador pode ser maravilhoso para as vendas de afiliados, especialmente se for genuíno. Além disso, considere patrocinar episódios de podcast onde o tema se conecta naturalmente ao seu produto. Se você quiser promover um suplemento de saúde e o episódio tratar de vida fitness, bingo! A combinação é perfeita.

Exemplo: Um afiliado de um aplicativo de saúde mental faz parceria com um podcast focado em saúde e mindfulness. O apresentador compartilha uma história pessoal sobre o uso do aplicativo para gerenciar o estresse, inclui um código de desconto especial para os ouvintes e direciona-os ao link de afiliado. O link soa genuíno, e o desconto incentiva uma ação imediata.

Publicidade em Podcast como Canal de Afiliados

Característica Descrição Importância para Afiliados Endosso de Hosts Combina apresentadores de podcasts com recomendações pessoais Constrói confiança e credibilidade através de vozes autênticas Segmentação por Nicho Posiciona anúncios em podcasts que atendem a interesses específicos Alcança um público altamente segmentado e engajado Conteúdo de Longa Duração Integra anúncios em episódios mais longos, fornecendo mais contexto Permite argumentos detalhados de produtos e narrativas Métricas de Engajamento Rastreio limitado; geralmente medido por códigos promocionais Mede a eficácia por meio de respostas diretas Alinhamento de Marca Aparece em podcasts alinhados aos valores e ao público da marca Melhora o alinhamento e a relevância da marca Meio Focado em Áudio Foco no engajamento auditivo ao invés do visual Ideal para engajar enquanto o público realiza multitarefas Lealdade dos Ouvintes Base de ouvintes leal e dedicada Estabelece conexões mais profundas e confiança com potenciais clientes Criatividade nos Anúncios Flexibilidade para criar anúncios de áudio criativos e envolventes Cria anúncios memoráveis que ressoam com os ouvintes Integração com Promoções Utiliza códigos promocionais ou URLs personalizados para rastrear desempenho Rastreia conversões e mede a eficácia dos anúncios Impacto de Longo Prazo Gera impressões enquanto os episódios de podcast permanecem acessíveis Proporciona exposição contínua e reforço de marca

5. Publicidade em Vídeo

A publicidade em vídeo revolucionou o marketing digital. Pense bem: os vídeos estão em toda parte, e as pessoas consomem mais conteúdo em vídeo do que nunca. Plataformas como YouTube, Vimeo e redes sociais como Instagram e TikTok transformaram os anúncios em vídeo em uma oportunidade valiosa para os afiliados. O vídeo permite que você mostre — e não apenas fale — como um produto funciona, o que pode ser muito mais convincente do que uma imagem estática ou um bloco de texto.

Vamos a uma estatística impressionante: os espectadores retêm 95% de uma mensagem ao assisti-la em vídeo, comparado a apenas 10% pela leitura. É por isso que o vídeo é uma ferramenta tão poderosa para afiliados. Seja em uma análise de produto, um guia passo a passo ou até mesmo um depoimento, o vídeo ajuda você a se conectar em um nível mais profundo com seu público.

Dica profissional: Mantenha o vídeo curto e direto. Os primeiros segundos são críticos para capturar a atenção, então não os desperdice com longas introduções. Vá direto ao ponto! Ah, e não tenha medo de usar criatividade — humor, surpresa e outras emoções podem tornar seu vídeo memorável e aumentar o engajamento.

Exemplo: Um afiliado de um utensílio culinário cria um anúncio de 30 segundos no YouTube mostrando como o produto facilita o preparo de refeições. Eles demonstram o gadget em ação, compartilham uma dica divertida de culinária e incluem um link na descrição do vídeo para que os espectadores possam comprar através do link de afiliado.

Publicidade em Vídeo como Canal de Afiliados

Recurso Descrição Importância para Afiliados Impacto Visual e Auditivo Combina elementos visuais e sonoros para transmitir mensagens de forma eficaz Aumenta o engajamento e cria conexão emocional com o público Formatos de Conteúdo Diversificados Inclui anúncios antes, durante ou depois de vídeos, além de anúncios em streaming Oferece múltiplas opções de posicionamento e integração de anúncios Alto Engajamento Captura mais atenção do que anúncios estáticos Aumenta as chances de interação do usuário e conversão Análises Detalhadas Monitora visualizações, cliques, conclusões e métricas de engajamento Fornece dados abrangentes para avaliar o desempenho dos anúncios Flexibilidade Criativa Permite narrativas criativas e conteúdos dinâmicos Cria experiências de anúncios envolventes e memoráveis Publicidade Segmentada Direciona com base em interesses, demografia e comportamento do usuário Garante que os anúncios alcancem públicos relevantes, melhorando o ROI Variedade de Plataformas Disponível em diversas plataformas como YouTube, redes sociais e serviços de streaming Expande o alcance em diferentes ambientes de visualização Variabilidade de Custos Os custos variam amplamente com base na qualidade da produção e na plataforma Oferece opções para diferentes níveis de orçamento Integração com CTA Inclui elementos interativos como links clicáveis e sobreposições Direciona ações diretas e cliques nos links de afiliados Impacto Duradouro Permanece acessível e pode continuar gerando engajamento ao longo do tempo Proporciona visibilidade contínua da marca e reforço de presença

Comparando Alternativas: Qual é a Melhor para o Seu Negócio?

Agora, você provavelmente está se perguntando: "Ótimo, conheço todos esses canais alternativos, mas qual devo realmente usar?" Essa é a pergunta de um milhão de dólares, e a resposta depende de alguns fatores específicos do seu negócio.

A verdade é que não existe uma solução universal. Cada canal que discutimos — seja TikTok, podcasts, email ou native ads — tem seus pontos fortes e fracos. O que funciona para um negócio pode não funcionar para outro. Então, como escolher o canal certo para sua estratégia de Marketing de Afiliados?

Aqui estão alguns fatores importantes a considerar.

Segmentação de Público

A primeira pergunta que você deve fazer é: Onde está o seu público? Se o seu público-alvo são adolescentes e jovens adultos, plataformas como TikTok e Snapchat provavelmente trarão mais resultados. Se você está promovendo produtos B2B, LinkedIn ou email podem ser as melhores opções. Entender onde seus potenciais clientes passam o tempo online é essencial para o sucesso da estratégia.

Se aprofunde nas características do seu público-alvo. Eles têm mais chances de ouvir podcasts durante o trajeto matinal, rolar as redes na hora do almoço ou checar emails ao longo do dia? Quanto melhor você entender os hábitos da sua audiência, mais fácil será escolher o canal certo.

Dica de Ouro: Analise os dados que você tem. De onde vem a maior parte do tráfego e das conversões do seu site? Se você já está vendo engajamento em uma plataforma específica, pode valer a pena investir ainda mais nela para suas campanhas de marketing de afiliados.

Formato de Conteúdo

Pense no tipo de conteúdo que você se sente mais confortável em produzir — e o que sua audiência gosta de consumir. Você manda bem na câmera e gosta de criar vídeos? Então TikTok ou YouTube podem ser a escolha mais orgânica. Prefere criar conteúdos longos? O email ou o Native Ads baseado em blogs pode ser a sua melhor aposta. A chave é explorar seus pontos fortes.

Se você não é um criador de conteúdo nato, não se preocupe — sempre é possível colaborar com influenciadores, hosts de podcasts ou redatores para ajudar a promover seus produtos afiliados. Mas é essencial entender que tipo de conteúdo realmente ressoa com sua audiência.

Dica de Ouro: Não pense apenas no que é mais fácil para você. Considere o que faz sentido para sua audiência. Se o seu público é altamente visual, conteúdos em vídeo tendem a ter melhor desempenho. Se são mais analíticos, artigos nativos ou emails podem funcionar melhor, e por aí vai.

Considerações de Orçamento

Outro fator importante a ser considerado é: qual é o seu orçamento? Nem todos os canais são iguais em termos de custo. Alguns, como email marketing ou Native Ads, podem ser relativamente baratos quando comparados com campanhas completas de vídeo no YouTube ou TikTok. É importante avaliar seus recursos financeiros e decidir realisticamente quanto você consegue investir em cada canal.

Se você está trabalhando com um orçamento apertado, o email marketing costuma ser o canal mais econômico. Construir uma lista de emails pode levar tempo, mas, uma vez que você a tenha, é possível enviar campanhas gastando pouco além da configuração inicial.

Para canais pagos como o Native Ads, plataformas como a MGID oferecem orçamentos flexíveis. Você pode começar com campanhas menores para testar antes de se comprometer totalmente, iniciando sem grandes investimentos.

Dica de Ouro: Tudo bem começar pequeno. Execute campanhas teste em diferentes canais e analise os resultados. Se notar maior engajamento em uma plataforma, aumente gradativamente o investimento nela.

Rastreamento e Analytics

Como você vai medir o sucesso? Cada plataforma oferece diferentes níveis de análise e rastreamento. Algumas, como o email marketing, fornecem métricas detalhadas, como taxas de abertura, cliques e conversões. Outras, como podcasts, podem ser mais difíceis de acompanhar, dependendo de códigos promocionais ou links de referência para avaliar o desempenho.

Antes de escolher um canal, garanta que você saiba como monitorar os resultados. Plataformas como os Native Ads da MGID oferecem painéis analíticos detalhados, permitindo rastrear cliques, conversões e ROI. Por outro lado, alguns canais podem exigir rastreamento manual ou soluções criativas, como códigos de afiliado exclusivos.

Dica de Ouro: Fique de olho nos seus KPIs. Seja engajamento, conversões ou tráfego, é essencial monitorar seu progresso. Sem as análises adequadas, você não tem como saber o que está funcionando ou não.

Potencial de Escala

Por fim, mas não menos importante: com que facilidade você pode escalar seus esforços? Alguns canais, como podcasts, podem levar mais tempo para ganhar tração, mas têm audiências extremamente fiéis. Outros canais, como os Native Ads ou anúncios em vídeo, permitem uma escalabilidade mais rápida quando você descobre o que funciona.

Considere quão rápido você deseja escalar e os recursos que possui para isso. Alguns canais podem exigir mais esforço inicial, mas oferecer grandes recompensas ao longo do tempo, enquanto outros podem proporcionar ganhos rápidos, mas atingir um limite em determinado momento.

Dica de Ouro: Teste vários canais e tenha paciência. As melhores estratégias costumam combinar diversos canais para uma abordagem equilibrada. É raro que apenas uma plataforma seja a solução mágica.

O Veredito: Teste, Analise e Repita

No final, para escolher o canal certo para marketing de afiliados, você precisa encontrar o ponto ideal entre sua audiência, estilo de conteúdo, orçamento e capacidades de analytics. A boa notícia é que você não precisa se limitar a apenas um canal. Na verdade, os afiliados mais bem-sucedidos costumam usar uma combinação de plataformas para alcançar o público em diversos canais.

Então, experimente! Teste suas campanhas em diferentes plataformas, meça os resultados e refine sua abordagem com o tempo. Seja encontrando sua base no TikTok, na caixa de entrada dos usuários ou através de Native Ads com a MGID, o segredo está em saber se adaptar.