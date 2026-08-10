Embora os anúncios no ChatGPT ainda estejam em fase experimental, eles já revelam como a publicidade pode mudar quando as pessoas deixam de pesquisar e passam a conversar com a IA.

Milhões de pessoas usam o ChatGPT para comparar produtos, pesquisar compras e pedir recomendações. Era apenas uma questão de tempo até que a publicidade as seguisse até lá.

A OpenAI começou a testar anúncios dentro do ChatGPT, e os primeiros resultados foram uma mistura de entusiasmo e frustração. Os primeiros anunciantes enfrentaram desafios como inventário limitado e relatórios básicos, mas também descobriram que as pessoas se engajam com anúncios de forma diferente no meio de uma conversa do que durante uma busca.

Essa única observação é a razão pela qual os anúncios no ChatGPT vão além de sua própria plataforma. Eles são uma prévia de como a publicidade impulsionada por IA pode evoluir em todos os lugares.

A Publicidade no ChatGPT Ainda Está Apenas Começando

Qualquer um que anda sentindo que chegou tarde à publicidade no ChatGPT, pode ficar tranquilo. A própria plataforma tem apenas alguns meses de vida e já mudou de forma várias vezes.

Desde o seu lançamento, a OpenAI tem expandido a plataforma de forma constante com:

gerenciador de Anúncios no modelo self-serve;

campanhas de CPC e otimizadas para conversão;

rastreamento de conversão com Automatic Advanced Matching;

integrações com AppsFlyer e Adjust para atribuição mobile;

orçamentos diários médios com ritmo automático de gastos;

exclusões geográficas;

anúncios de feed de produtos atualizados com preços e avaliações por estrelas;

anúncios em carrossel de produtos exibindo múltiplos itens em um único posicionamento.

O ritmo importa tanto quanto os recursos em si. Em apenas alguns meses, os Anúncios no ChatGPT passaram de posicionamentos relativamente simples para formatos mais automatizados, baseados em feeds e com otimização de campanhas cada vez mais sofisticada.

Além disso, a plataforma eliminou o [investimento mínimo de US$ 200.000(https://almcorp.com/blog/openai-privacy-policy-update-chatgpt-ads-2026/ em maio de 2026, e os lances por CPA entraram no ar em junho, transformando o piloto em um canal real de performance.

Em outras palavras, os anunciantes estão se juntando a uma plataforma que ganha forma diante de seus próprios olhos.

Isso também explica por que a primeira onda de anunciantes teve experiências tão diversas. Alguns relataram um desempenho promissor, enquanto outros penaram para gastar até mesmo uma fração de seus orçamentos alocados.

A razão para o segundo caso resume-se à falta de oportunidades de anúncios suficientes para realmente veicular as campanhas.

Por Que as Primeiras Campanhas Não Decolaram

Algumas das marcas que se juntaram ao piloto inicial da OpenAI comprometeram centenas de milhares de dólares para, em seguida, ver suas campanhas ficarem praticamente paradas.

Expectativa Realidade Abundância de inventário Oportunidades limitadas de anúncios Campanhas gastando como o planejado Subentrega significativa Relatórios detalhados Ferramentas básicas de mensuração Uma plataforma publicitária madura Um produto beta em evolução

O exemplo mais claro disso, de acordo com o Digiday, vem de um anunciante que gastou apenas US$ 2.500 de um investimento mínimo de US$ 250.000 durante as primeiras quatro semanas do piloto. Outros relataram experiências semelhantes, enfrentando semanas de entrega quase nula antes que as coisas começassem a engrenar.

O verdadeiro problema foi uma divergência de expectativas. Os profissionais de marketing entraram esperando um nível de inventário do Google ou da Meta, onde a entrega começa quase instantaneamente. A OpenAI, com mais de meio bilhão de usuários semanais, tornou essa suposição razoável. Na realidade, apenas uma pequena fração das conversas estava qualificada para exibir anúncios, portanto as impressões disponíveis eram muito mais escassas do que o número de usuários sugeria.

Isso já está mudando. Os anunciantes relatam que as taxas de preenchimento têm subido de forma constante nos últimos meses e, em abril de 2026, os anúncios já apareciam em cerca de 26,5% das respostas globalmente e 49% nos EUA — um salto expressivo em relação ao fluxo mínimo dos primeiros dias do piloto.

Por Que o ChatGPT Não Pode Exibir Anúncios em Todos os Lugares

À primeira vista, a solução pode parecer óbvia. Na verdade, você provavelmente deve estar se perguntando: se os anunciantes querem mais impressões, por que simplesmente não exibir mais anúncios? Porque essa é uma das formas mais rápidas de arruinar a experiência do usuário.

O ChatGPT não é um feed ou uma página de resultados de busca. As pessoas vão até lá para tirar dúvidas pessoais e ter conversas que podem durar vários minutos, o que eleva a exigência para cada anúncio exibido. Antes de um anúncio aparecer, a OpenAI passa por verificações para avaliar se a conversa é segura para publicidade, se o anúncio se encaixa no tópico e se aquele é o momento adequado para exibi-lo. Somente após passar por esses três critérios o anúncio entra no leilão.

Cada uma dessas verificações protege a experiência e, ao mesmo tempo, reduz o volume de inventário disponível — exatamente o motivo pelo qual os anunciantes enfrentaram o gargalo descrito acima. Pegue uma conversa sobre entrevista de emprego, por exemplo. Um curso de elaboração de currículo se encaixa naturalmente, enquanto um anúncio de whey protein, não.

A própria política de anúncios da OpenAI reflete esse inventário reduzido, excluindo o posicionamento de anúncios próximo a tópicos sobre política e saúde mental, além de proibir sumariamente categorias como relacionamentos, bebidas alcoólicas, drogas e jogos de azar.

Essa contenção custa inventário para a OpenAI no presente. A longo prazo, contudo, pode ser justamente o fator que mantém a confiança dos usuários nas recomendações da IA para que os anúncios realmente funcionem.

Conversas com IA Criam um Tipo Diferente de Intenção

É aqui que os anúncios no ChatGPT se tornam genuinamente interessantes. Pense em como as pessoas costumam pesquisar produtos.

Uma busca no Google é mais ou menos assim:

melhores fones com cancelamento de ruído

Uma conversa no ChatGPT tende a ser assim:

Trabalho em cafeterias alguns dias por semana, tenho um orçamento de cerca de US$ 300 e preciso de um fone com um ótimo microfone para videochamadas. O que você recomenda?

É a mesma categoria, mas o contexto é completamente diferente.

No momento em que um assistente de IA sugere um produto, o usuário já compartilhou seu orçamento, prioridades, preocupações e o que está tentando resolver. É um contexto muito mais rico do que uma busca curta consegue oferecer.

Esse contexto mais detalhado também torna o direcionamento mais preciso. Ao contrário das palavras-chave de busca, as conversas costumam revelar as dores específicas que alguém quer resolver. Dois usuários analisando a mesma categoria de produto podem ter intenções totalmente diferentes. Para os anunciantes, entender a intenção conversacional significa ir além das palavras-chave e considerar em que ponto da jornada de decisão o usuário está.

Em outras palavras, a IA entende o que as pessoas estão procurando e o porquê.

Apesar do público bem menor, algumas campanhas no ChatGPT entregaram uma eficiência próxima à das buscas institucionais do Google (não associadas a marcas). Menos pessoas viram os anúncios, mas aquelas que viram estavam muito mais avançadas no funil de vendas.

Claro que isso não significa que a publicidade em IA vá substituir as buscas tradicionais tão cedo. A busca ainda é imbatível quando o assunto é escala.

Contudo, as conversas com IA dão aos anunciantes a chance de impactar os usuários no momento em que estão ponderando uma decisão, e não apenas buscando uma informação rápida.

Isso também eleva a exigência de relevância. Na busca tradicional, corresponder à palavra-chave costuma ser suficiente para conseguir o clique. Na IA conversacional, os usuários esperam que as respostas levem em conta o contexto que já compartilharam. Anúncios que ignoram esse contexto parecem uma interrupção, em vez de uma ajuda.

O Que os Anunciantes Devem Fazer Hoje

Esperar a plataforma amadurecer é a estratégia errada aqui. A concorrência ainda é baixa, e as marcas que estão testando agora serão as que saberão investir bem assim que o inventário crescer. Best Buy, Lowe's e VistaPrint já estão entre as pioneiras rodando campanhas no Gerenciador de Anúncios da OpenAI, lançado oficialmente em 22 de julho de 2026.

Algumas prioridades já estão se tornando claras:

Comece Pequeno e Trate Como um Canal de Aprendizado

A primeira geração da publicidade em IA gira em torno de captar insights, e não de maximizar o ROAS. Teste diferentes segmentos, públicos e abordagens. Preste atenção em como as conversas com a IA se encaixam naturalmente na jornada do seu cliente.

Em vez de tentar maximizar o alcance de imediato, foque em situações em que seu produto ou serviço realmente ajude a resolver o problema do usuário. O sucesso inicial virá do alinhamento com momentos relevantes do consumidor, e não do direcionamento para categorias amplas.

Reformule Seus Criativos

As pessoas usam o ChatGPT para encontrar respostas, o que torna os anúncios algo secundário na experiência. Isso muda o conceito de uma boa peça publicitária. Conteúdos que explicam, comparam ou ajudam a resolver um problema soarão muito mais naturais do que textos com apelo comercial agressivo.

Quanto mais o seu anúncio se parecer com uma recomendação útil, maiores serão as chances de engajamento.

Continue a Conversa Após o Clique

A página de destino importa tanto quanto o próprio anúncio. Alguém que clica após uma conversa detalhada com a IA chega com um problema específico em mente. Direcionar esse visitante para uma página genérica de produto ou para um formulário padronizado gera atrito se a página não responder à dúvida que motivou o clique.

Os anunciantes devem encarar as páginas de destino como uma extensão da conversa. Quanto mais a página se alinhar à intenção original do usuário, maior será a taxa de conversão.

Meça o Que Realmente Importa

À medida que as plataformas de IA amadurecem, a métrica de sucesso pode mudar.

Além do CTR e das conversões, os anunciantes tenderão a dar mais atenção a sinais como qualidade do engajamento, contexto da conversa e ao modo como a IA influencia as decisões de compra ao longo da jornada.

Os primeiros anunciantes também destacam a importância de cruzar os dados da plataforma com ferramentas externas de mensuração. Analíticos do site, dados de CRM e resultados reais de vendas oferecem uma visão mais completa, sobretudo enquanto os relatórios nativos continuam evoluindo.

Mantenha a Flexibilidade

Talvez o conselho mais importante seja também o mais simples.

Recursos e formatos de anúncios vão mudar, portanto permaneça aberto e adaptável a esse cenário em transformação. O que funcionar daqui a seis meses pode ser muito diferente do que funciona hoje.

O ChatGPT Está Se Tornando um Canal Relevante de Performance

As atualizações mais recentes mostram que a OpenAI não está mais focada apenas em introduzir publicidade no ChatGPT, mas sim construindo uma plataforma madura de marketing de performance. Recursos como otimização de conversão, atribuição avançada, ritmo automático de gastos e mensuração mobile já são padrões no Google Ads e no Meta Ads. A chegada dessas ferramentas aos anúncios do ChatGPT sinaliza que a OpenAI está reduzindo rapidamente essa lacuna de funcionalidades, sem abrir mão da sua experiência única de publicidade conversacional.

A Conversa Está Apenas Começando

Os anúncios no ChatGPT oferecem uma prévia de para onde a publicidade digital pode estar caminhando. A OpenAI projeta obter cerca de US$ 2,5 bilhões em receita de anúncios em 2026, enquanto o Google declarou que o Gemini não exibe anúncios e não tem planos para isso no momento. Isso torna a OpenAI a principal empresa a testar esse modelo hoje.

Para os anunciantes, entender como as pessoas interagem com a IA pode ser tão importante quanto entender como elas pesquisam. As marcas de sucesso não serão necessariamente aquelas com os maiores orçamentos, mas sim as que souberem quando sua mensagem realmente agrega valor à conversa.