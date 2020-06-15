Autor

Ivan Doruda

Vice-Presidente de Vendas

Ivan é Vice-Presidente de Vendas da MGID, com mais de 11 anos de experiência em publicidade digital e 7 anos em marketing de desempenho. Ainda estudante, ele lançou sua primeira startup atuando na área de marketing de desempenho. Ingressou na MGID em 2012, passando a liderar a expansão global da MGID na APAC, nos mercados europeu e da América Latina como vice-presidente de vendas. Ivan é especialista em publicidade orientada a resultados para marcas e agências, análise de dados e publicidade de resposta direta. Sendo o líder de pensamento da indústria da MGID, Ivan também é responsável por representar a MGID em uma série de Comitês do IAB em mídia social, publicidade nativa e marketing de conteúdo.