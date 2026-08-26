Mais fontes de anunciantes costumam aumentar a monetização. Mas liberar a demanda do Google nos blocos da MGID pode significar mais concorrência, faturamento mais forte e maior rendimento por página, sem mexer na estrutura rodando dos publishers.

Publishers que buscam extrair o máximo de receita costumam trabalhar com várias fontes de demanda na mesma página. Isso traz uma dúvida frequente: se o Google Ad Manager (GAM) ou outro parceiro de monetização já roda no site, ainda faz sentido ativar a demanda do Google dentro dos widgets da MGID?

A resposta direta é sim. Conectar a demanda do Google aos blocos da MGID cria uma disputa extra pelo inventário nativo, sem substituir nem tirar receita dos banners de display já existentes.

Posições Diferentes, Leilões Separados

A principal preocupação é a canibalização. O receio é que, se o Google já monetiza outros espaços da página, ativá-lo na MGID apenas transferiria dinheiro de um bloco para o outro.

Na prática, cada espaço é monetizado de forma independente. Um banner de display, um widget nativo e um bloco de vídeo representam inventários distintos, com leilões próprios acontecendo para cada oportunidade de impressão.

Dentro de um widget da MGID, a demanda do Google entra simplesmente como mais um lance concorrendo no leilão daquele bloco específico, disputando lado a lado com os anunciantes habituais da MGID. Se o Google vence a disputa dentro do widget, ele arremata aquela impressão nativa. Isso não interfere nem substitui os leilões que estão rodando nos banners pelo restante da página.

Isso significa que ativar o Google na MGID aumenta a concorrência por aquele bloco nativo, sem tirar anunciantes dos outros espaços da página.

Com isso, os publishers mantêm sua configuração atual de GAM ou de banners intacta, enquanto ampliam o leque de anunciantes disputando o inventário da MGID.

Formatos Diferentes Atraem Anunciantes Diferentes

Há outro motivo pelo qual novas fontes de demanda geram receita incremental: os anunciantes não distribuem seus orçamentos de forma igual entre todos os formatos. Formatos diferentes atraem diferentes objetivos de campanha e fatias de verba. Espaços nativos costumam atender a metas de performance e descoberta de conteúdo. Já o inventário de display atende com frequência a objetivos de branding e alcance.

Para os publishers, isso significa que liberar o Google na MGID abre as portas do inventário nativo para anunciantes que, de outra forma, talvez nem dessem lances nesses espaços.

Mais fontes de anunciantes → mais disputa por impressão → maior chance de fazer cada espaço render mais.

E os Anúncios Duplicados?

Outra dúvida comum é se usar a demanda do Google em blocos diferentes faria o mesmo visitante ver anúncios repetidos na página.

Dois fatores reduzem bastante esse risco:

Controles de criativos: o Google aplica filtros para gerenciar a entrega e a repetição de peças no inventário.

o Google aplica filtros para gerenciar a entrega e a repetição de peças no inventário. Formatos distintos: os widgets nativos da MGID e os banners de display tradicionais são visualmente diferentes em proporção, tamanho e apresentação.

Essa diferenciação visual preserva uma experiência de navegação limpa, permitindo que ambos os formatos sejam monetizados simultaneamente na mesma página.

Mais Demanda Deixa a Página Mais Pesada?

Adicionar uma nova fonte de demanda pode dar a impressão de estar inserindo mais camadas na estrutura do site, gerando receio sobre a velocidade de carregamento. Neste caso, porém, o Google passa a competir dentro de um espaço da MGID que já existe e já está sendo monetizado.

Não é necessário criar novos blocos de anúncio nem mexer na integração atual do GAM. Como nenhuma posição nova é adicionada, não há novas chamadas de anúncio, scripts extras ou renderizações que possam deixar o site mais lento.

O resultado é mais concorrência em uma posição que já existe, sem criar blocos extras e sem sobrecarregar a página.

Por Que Diversificar a Demanda É Essencial

Nenhum parceiro de monetização tem acesso a todos os anunciantes do mercado ou performa melhor em todos os formatos. É por isso que a diversificação é um pilar estratégico para os publishers. Em vez de depender de uma única fonte, o publisher coloca parceiros diferentes para disputar onde cada um entrega mais valor.

Um publisher pode, por exemplo:

continuar monetizando banners de display pelo GAM atual;

usar a MGID para posições nativas;

liberar demanda adicional, incluindo o Google, dentro desses widgets da MGID;

permitir que cada posição extraia sua receita máxima de forma independente.

O objetivo é simples: colocar mais anunciantes qualificados disputando o inventário que você já tem no ar.

Mais Disputa, a Mesma Estrutura

Ativar o Google nos widgets da MGID traz uma nova fonte de receita especificamente para o seu inventário nativo, sem precisar mudar nada no restante da sua operação.

As vantagens práticas são claras:

mais concorrência dentro dos blocos nativos da MGID;

dentro dos blocos nativos da MGID; acesso a novos orçamentos de anunciantes para o formato nativo;

para o formato nativo; maior diversificação de demanda por toda a página;

por toda a página; sem necessidade de alterar o GAM ou os banners existentes;

ou os banners existentes; mais oportunidades de maximizar o faturamento total da página.

Em resumo, integrar a demanda do Google à MGID é o caminho para faturar mais com os espaços que o seu site já tem.

Quer trazer mais demanda para seus blocos nativos? Fale com o seu gerente de conta da MGID para ativar o Google nos seus widgets. A configuração leva poucos minutos e não exige nenhuma alteração no seu GAM ou nos seus banners atuais.