A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia o lançamento do MGID+, uma solução tudo em um para publishers premium que buscam ir além da monetização e estarem conectados às dinâmicas mudanças na open web. O MGID+ conta com recursos de monetização, engajamento e aquisição de audiência, tudo em uma única ferramenta, sendo atualizado com dados em tempo real sobre a performance do site em relação à publicidade, desempenho e conteúdo.

Após conversar com centenas de publishers, a MGID identificou que a criação de uma fonte sustentável de receita é um dos principais desafios atuais para os sites e portais de notícias. Notamos também que os publishers estão sendo diretamente impactados pela forte concorrência das redes sociais e adesão às legislações recentes de privacidade dos dados, além de terem que se manter atualizados com as mais complexas novidades tecnológicas. O MGID+ foi projetado para atender especificamente a esses desafios, utilizando recursos robustos que capacitam os publishers a manter a receita dos sites, atrair novas audiências e engajar leitores:

Receita do site: Manter a receita proveniente de anúncios pode ser desafiador para todos os publishers. Com isso em mente, a MGID integrou novas fontes de receita ao seu portfólio, indo além do nativo e incluindo demandas vindas do Google, além de programmatic display e anúncios em vídeo. O nosso Publishers Campaign Studio resolve essa questão ao facilitar o lançamento de campanhas nativas que venham de forma direta dos anunciantes (sem ferramentas third-party), o que dá 100% de controle aos publishers sobre os anúncios. Além disso, o Seller-Defined Audience atua de forma alinhada à Inteligência Contextual e fornece uma opção eficaz para segmentação cookieless, sem comprometer a exclusividade sobre os dados da audiência e sua propriedade intelectual.

Manter a receita proveniente de anúncios pode ser desafiador para todos os publishers. Com isso em mente, a MGID integrou novas fontes de receita ao seu portfólio, indo além do nativo e incluindo demandas vindas do Google, além de programmatic display e anúncios em vídeo. O nosso Publishers Campaign Studio resolve essa questão ao facilitar o lançamento de campanhas nativas que venham de forma direta dos anunciantes (sem ferramentas third-party), o que dá 100% de controle aos publishers sobre os anúncios. Além disso, o Seller-Defined Audience atua de forma alinhada à Inteligência Contextual e fornece uma opção eficaz para segmentação cookieless, sem comprometer a exclusividade sobre os dados da audiência e sua propriedade intelectual. Atraindo novas audiências: Os publishers podem ter acesso a novos e engajados leitores por meio da distribuição de conteúdo e external audience exchange, minimizando a dependência de sites de busca e redes sociais. A integração da plataforma da MGID com a função de promoção de conteúdo permite que os publishers lancem suas próprias campanhas, enquanto as recomendações sobre Core Web Vital e SEO garantem que a parte técnica dos sites esteja otimizada para impulsionar tráfego e acessos.

Os publishers podem ter acesso a novos e engajados leitores por meio da distribuição de conteúdo e external audience exchange, minimizando a dependência de sites de busca e redes sociais. A integração da plataforma da MGID com a função de promoção de conteúdo permite que os publishers lancem suas próprias campanhas, enquanto as recomendações sobre Core Web Vital e SEO garantem que a parte técnica dos sites esteja otimizada para impulsionar tráfego e acessos. Engajando leitores: Sabemos que a audiência pode ser incentivada a permanecer no site por meio de recomendações personalizadas de conteúdo. Dessa forma, o nosso Audience Hub traz os usuários de volta ao site ao usar push notifications personalizadas. Já o Analytics Hubs fornece um overview completo aos publishers de como está o seu backend, possibilitando o monitoramento e análise da performance do conteúdo para facilitar a tomada de decisão embasada em dados.

"Nós trabalhamos de perto com centenas de publishers para desenvolver essa solução de forma única, e estamos bastante orgulhosos sobre como a ferramenta atende aos principais desafios encarados pelos nossos parceiros", comentou Sergii Denysenko, CEO da MGID.