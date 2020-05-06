Criar uma conta
Artigos marcados com

Marketing de Afiliado

9128
10 leitura mínima
Anunciantes
Como Escolher a Fonte de Tráfego Certa para Suas Campanhas d...

Campanhas de afiliados não falham por causa de ofertas ruins. Na maioria das vezes, elas falha...

9 de jan. de 2026 • 10 leitura mínima
9771
12 leitura mínima
Anunciantes
8 Erros Comuns de Marketing Afiliados para Evitar e Como Res...

O marketing de afiliados parece simples visto de fora. Escolha uma oferta, lance uma campanha ...

22 de dez. de 2025 • 12 leitura mínima
8155
13 leitura mínima
Anunciantes
O Que é RevShare no Marketing de Afiliados? Um Guia Completo...

Pergunte a qualquer afiliado experiente o que os motiva, e você ouvirá uma resposta repetida —...

19 de nov. de 2025 • 13 leitura mínima
8139
10 leitura mínima
Anunciantes
O Futuro dos Anúncios Nativos no Marketing de Afiliados: Ten...

O marketing de afiliados está recebendo uma atualização pra lá de necessária, já que as pessoa...

22 de out. de 2025 • 10 leitura mínima
10064
16 leitura mínima
Affiliate Challenges and the Trends
Anunciantes
Tendências de Afiliados para 2025: Como Resolver Hoje os Des...

À medida que mais um ano chega ao fim, é hora de refletir sobre o que funcionou, o que não fun...

4 de dez. de 2024 • 16 leitura mínima
9974
21 leitura mínima
Anunciantes
Além do GAFA: Os Principais Canais de Marketing de Afiliados...

Vamos ser sinceros — fazer marketing de afiliados no GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) mu...

18 de set. de 2024 • 21 leitura mínima
9024
16 leitura mínima
Anunciantes
Estratégias Eficazes de Marketing de Afiliados

Você está interessado no poder do marketing de afiliados? Para muitos, o marketing de afiliado...

25 de jun. de 2024 • 16 leitura mínima

Desempenho nativo em minutos

Com a MGID, você obtém acesso a mais de 32.000 editores e mais de 185 bilhões de impressões mensais.

Seja um anunciante
Seja um editor