Nota do editor: Este artigo foi escrito por Olha Sukhinina, Head of Account Management na MGID, cujo KPI nº 1 é garantir que os anunciantes atendam aos seus objetivos de negócios em nossa plataforma global de anúncios.



Digamos que você já ouviu falar sobre todos os benefícios da publicidade nativa. Agora, você quer ter uma ideia melhor de quanto custa hoje em 2023. Se fosse assim tão simples! O preço de cada campanha publicitária depende de tantas variáveis ​​que eu provavelmente poderia escrever um livro independente tratando desse assunto.

Mas não sou fã de escrever conteúdo longo.

O que eu gosto mesmo é de ver negócios bem-sucedidos com anúncios nativos. E - como recebo muito essa pergunta - sinto que a internet merece pelo menos um artigo abrangente explicando os custos de publicidade nativa, o que afeta esses custos e como não pagar demais pelos lançamentos de sua campanha.

Entao, vamos lá!

Quanto custa a publicidade nativa?

A dura verdade é que as plataformas de anúncios tendem a NÃO compartilhar custos ou níveis de preços em seus sites.

A razão é simples: cada campanha publicitária é única e cada empresa define diferentes KPIs para seus objetivos finais. Uma empresa pode querer aumentar o conhecimento da marca, enquanto outra pode querer obter resultados de desempenho e conversões rápidas. Mas, de um modo geral, você recebe pelo que paga.

A publicidade nativa é cobrada por CPM ou CPC. Se você escolher o modelo de custo por mil (CPM), pagará um determinado preço por 1.000 impressões de anúncios. Se você escolher o modelo de custo por clique (CPC), pagará a um editor sempre que um anúncio for clicado. Portanto, você pode escolher como pagar por um anúncio: quando um usuário vê seu anúncio ou quando clica nele.

Uma campanha de publicidade nativa custa entre US$ 500 e US$ 1.000.000. O custo é definido por muitas variáveis: inventário dos publishers (e sua autoridade de domínio), público-alvo e nível de competição pelo tráfego na área geográfica desejada.

Vou me aprofundar mais no que compõe o custo da publicidade nativa com mais detalhes. Mas, por enquanto, quero que você entenda que o custo da publicidade nativa é algo sobre o qual você tem total controle. Os custos de publicidade nativa dependem de seus objetivos de negócios e do que você está tentando alcançar.

Dica profissional nº 1: se você decidir experimentar a MGID, oferecemos um gerente de conta gratuito. Depois de compartilhar suas metas de negócios com eles, eles vão sugerir uma estimativa de custo e o ponto de entrada ideal ($) para começar com anúncios nativos.

Quais fatores afetam os custos de publicidade nativa?

Custo dos fatores de publicidade nativa

Compreender os principais componentes dos custos de publicidade nativa é fácil. O verdadeiro obstáculo que você precisa superar é entender quanto dinheiro alocar para sua campanha publicitária, sem pagar demais e atingir o ROI máximo (tenha certeza de que falarei disso mais tarde).

Por enquanto, vamos tentar ter uma visão equilibrada do que compõe o custo da publicidade nativa:

Nicho de Negócios

Quando você está começando com a publicidade nativa, deve entender a conexão entre sua empresa e o custo da publicidade nativa. Quanto mais nicho for a sua oferta de produto, mais dinheiro será necessário para anunciar.

Digamos que você esteja anunciando apartamentos de luxo. Algumas pessoas podem pensar que há muitos consumidores no mundo querendo comprar mansões caras em Manhattan – na verdade, não há. Longe disso. Na verdade, o mercado imobiliário é um nicho de mercado com um público realmente de nicho. Você teria que restringir sua segmentação a mínimos extremos para encontrar essas pessoas.

Ou você pode anunciar persianas, o que abre as comportas para um público muito mais amplo e as possibilidades de segmentação. Os produtos do mercado de massa sempre encontrarão uma maneira de atingir seu consumidor final, facilitando o trabalho do anunciante.

Dica nº 2: segmentar consumidores com produtos de mercado de massa geralmente é mais fácil e barato para os anunciantes.

GEO

O país e a localização podem ser o segundo principal fator que afeta o custo das campanhas de publicidade nativa. Por exemplo, uma campanha publicitária nativa lançada em um país pode ser vinte vezes mais barata do que em outro.

Por que isso acontece? Porque a concorrência é diferente para cada país. Não existem dois mercados idênticos. Não há dois números idênticos de alcance estimado da campanha. Um país pode ser menor, mas ter uma concorrência acirrada na indústria automotiva, enquanto outro pode ser mais populoso e oferecer mais impressões de anúncios.

Captura de tela do painel MGID

Dica profissional nº 3: se você lançar sua campanha de anúncios nativos em nossa plataforma de anúncios global, terá acesso à ferramenta Traffic Insights com tecnologia AI. Essa ferramenta mostra tráfego potencial, cliques, custos de campanha e os GEOs de melhor desempenho com base em sua segmentação.

Sazonalidade

Os custos de publicidade nativa vão flutuar drasticamente, dependendo da estação. Se você decidir anunciar durante as férias, os custos com anúncios irão disparar naturalmente para todos os tipos de produtos. Das comemorações de inverno às festas de verão e tudo mais, há um aumento nos custos de anúncios em todas as épocas do ano.

Captura de tela do painel MGID

**Dica profissional nº 4: se você acessar seu painel pessoal do MGID, o medidor de alcance mostra o alcance potencial da campanha publicitária e o nível de concorrência em qualquer época do ano, para que você possa acompanhar os preços médios de cada temporada. **

Relevância do anúncio

Mas não confunda CTRs altos com bons resultados de campanha. Já vi tantos anunciantes criarem criativos de anúncios clickbait com a mera intenção de chamar a atenção das pessoas e gerar cliques. Seguindo essa abordagem, não tenho dúvidas de que você obterá um CTR muito alto. Mas de que adianta se você também obtém conversões de zero a nada?

O ponto que queremos reforçar aqui é que todos os recursos do seu anúncio (criativo, pré-lançamento, oferta) devem ser relevantes apenas para o seu público. Na próxima vez que vir um CTR alto, pergunte-se: “É o meu público-alvo que está clicando no anúncio ou as pessoas em geral?”

Como economizar em custos de publicidade nativa?

Talvez não devêssemos admitir isso, mas os custos de publicidade nativa podem pesar às vezes. Ao contrário dos anúncios do Facebook, onde você pode (às vezes) obter todas as vitórias rápidas, a publicidade nativa exige mais orçamento para experimentação e otimização. No entanto, esses esforços compensam com margens de lucro respectivamente mais altas.

Se você não fizer experimentos com anúncios nativos, poderá atingir um determinado número de conversões, mas estará longe de seu potencial. No entanto, se você alocar um orçamento de teste suficiente e otimizar sua campanha da maneira certa, provavelmente abrirá portas para fluxos de receita inexplorados anteriormente.

Se você me pedisse conselhos sobre como economizar custos com publicidade nativa, eu diria o seguinte:

Escolha um CPC 30% maior do que o sugerido . Quando você está apenas começando sua campanha publicitária, a plataforma de anúncios irá sugerir o custo mínimo por clique. Recomendamos escolher um CPC pelo menos 30% maior do que o sugerido para testar mais editores e encontrar as fontes de tráfego mais eficientes para sua campanha. Caso contrário, você corre o risco de desperdiçar seu orçamento de anúncio em públicos irrelevantes.

Compare CR com CTR . Embora o CTR seja uma métrica importante, tente não se concentrar muito nela. Em vez disso, recomendamos que os anunciantes prestem atenção à relação CR/CTR. O número mostrará a relevância de seus anúncios para seu público-alvo. Quanto menor a proporção, mais você está pagando a mais por sua campanha de anúncios nativos. Com o modelo CPC, lembre-se de que você está pagando por cada clique. Portanto, é absolutamente importante fazer com que cada clique conte para as conversões, em oposição à métrica simples de CTR.

Limite seu orçamento a 3x CPA . Você deve fazer com que seu orçamento de anúncio seja pelo menos três vezes maior que seu CPA geral. Por exemplo, se o CPA esperado for de US$ 90, você deverá definir um limite para o orçamento de US$ 180 ou mais. Isso garante que você colete dados suficientes para tomar decisões informadas sobre sua próxima jogada: dê lances baixos em criativos de anúncios que não funcionam e duplique naqueles com bom desempenho.

Configurar o software de rastreamento. Antes de lançar sua campanha de anúncios nativos, reserve um tempo para instalar o software de rastreamento. Por exemplo, as pessoas que anunciam em nossa plataforma instalam o pixel MGID ou seguem o rastreamento postback. Qualquer método de rastreamento é bom, desde que você acompanhe as conversões e o comportamento do usuário em todas as etapas do funil de marketing.

Dica profissional nº 5: o painel MGID permite que os anunciantes configurem até três metas concluídas, portanto, aproveite essa funcionalidade para coletar o máximo possível de dados do usuário.

Redirecione seu público-alvo. Depois de terminar de testar os criativos de anúncios e reunir dados de rastreamento suficientes, você pode aproveitar essas informações para redirecionar seu público-alvo com uma nova mensagem ou conjunto de criativos de anúncios. A tendência geral que vemos com mais frequência é que as pessoas têm maior probabilidade de converter com campanhas de retargeting. O objetivo do retargeting é que você pode atingir seu público com uma mensagem mais personalizada usando dados coletados da campanha anterior. Vemos isso funcionar excepcionalmente bem para empresas e marcas de comércio eletrônico.

Resumo: Por que a publicidade nativa é importante em 2023?

Assim como a indústria geral de anúncios digitais, a publicidade nativa continua encontrando seu lugar nos gastos com anúncios digitais de hoje. Embora a pandemia e a recessão tenham deixado uma marca na economia atual, as empresas ainda estão avaliando novos canais de publicidade e continuam adicionando publicidade nativa ao seu mix de mídia.

Com a publicidade nativa, você conseguirá ampliar o alcance do seu público: conte a história da sua marca, promova novas ofertas de produtos e, por último, mas não menos importante, esteja mais próximo dos seus objetivos de performance. Os custos de publicidade nativa foram solidificados firmemente no orçamento de anúncios de muitas empresas com sua capacidade única de se misturar com o conteúdo da web e superar a cegueira de anúncios em banner do consumidor digital de hoje.

Sinta-se à vontade para visualizar anúncios nativos e ter uma ideia de como os anúncios aparecem na MGID. Nossa plataforma global permite que os anunciantes testem vários formatos de anúncio antes de lançar uma nova campanha.

Espero que este artigo seja útil!