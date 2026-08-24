O que funcionava há alguns meses pode não ser mais o que converte hoje. Os interesses dos usuários mudam, o desempenho do tráfego varia e novas oportunidades podem surgir rapidamente. Na otimização de campanhas, acompanhar essas transformações faz toda a diferença.

O CPA Tune está cada vez melhor em fazer exatamente isso. Sua tecnologia de predição atualizada analisa o desempenho atual e o contexto com maior precisão, ajudando a identificar tráfego qualificado e a direcionar seu orçamento para onde há mais chances de conversão.

Uma Leitura Mais Precisa do Que Realmente Pode Converter

O que transforma uma boa otimização em algo excelente é a capacidade de responder às oscilações mais recentes no comportamento do usuário. O novo CPA Tune aprimorou essa reação de três formas:

Atenção redobrada ao comportamento recente: Em vez de depender excessivamente de meses de histórico, a atividade recente do usuário ganha mais peso nas decisões de lances, permitindo que o modelo se adapte mais rápido às mudanças. Análise de desempenho mais granular: Ao avaliar combinações específicas de tráfego em vez de médias gerais, o sistema consegue identificar segmentos promissores que padrões amplos deixariam passar. Interpretação mais precisa do interesse do usuário: Os sinais de interesse agora refletem o conteúdo exato do anúncio visualizado, oferecendo um panorama muito mais fiel sobre o que realmente chama a atenção do público.

Para os anunciantes, isso se traduz em tráfego mais qualificado, lances mais assertivos e um uso mais eficiente da verba da campanha de forma totalmente automática.

Previsões Mais Precisas, Resultados Mais Fortes

Em comparação com a versão anterior do modelo preditivo, o novo sistema entrega melhorias nítidas em ambas as estratégias do CPA Tune.

Para campanhas de MaxConversions:

+15% de CVR

+20% de receita para o cliente

O MaxConversions encontrou mais oportunidades de conversão, resultando em um ROI geral superior.

Para campanhas de Target CPA:

+13% de CVR

+25% de receita para o cliente

Aqui também o crescimento de receita superou significativamente o aumento de conversões, elevando o ROI geral.

Uma Atualização Totalmente Automática

Desde 6 de agosto de 2026, a tecnologia de predição atualizada já está operando automaticamente em todas as campanhas de produto com o CPA Tune ativado. Nenhuma ação é necessária por parte do anunciante.

Não é preciso reiniciar campanhas, ajustar seu Target CPA ou ativar um novo modo de otimização. Quer você use o Target CPA para controle de custos ou o MaxConversions para escala, o CPA Tune agora toma decisões de otimização mais inteligentes nos bastidores, aproveitando a mesma configuração de campanha já existente.

A Evolução do CPA Tune

O CPA Tune nasceu com um objetivo simples: ajudar anunciantes a otimizar com foco em conversões, e não em cliques. Com o Target CPA e o MaxConversions, a ferramenta evoluiu para atender a diferentes metas de performance, desde o controle do custo de aquisição até a escala no volume de conversões.

Agora, a tecnologia por trás de ambas as estratégias está mais precisa, respondendo com mais rapidez às mudanças de interesse dos usuários, aos padrões de tráfego e ao desempenho das campanhas, permitindo que os anunciantes escalem com mais segurança.

Conforme o CPA Tune continua evoluindo, os anunciantes contam com uma otimização que acompanha a velocidade do mercado, transformando mais oportunidades de campanha em resultados concretos.