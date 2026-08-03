A inteligência artificial está transformando a publicidade digital, tornando a produção criativa mais rápida, acessível e eficiente do que nunca. À medida que a IA se torna parte integrante do processo criativo, a transparência se torna igualmente essencial.

Na MGID, a transparência é um dos princípios fundamentais por trás do nosso ecossistema de IA generativa. Acreditamos que os usuários têm o direito de saber quando a IA esteve envolvida na criação do conteúdo e dos recursos visuais de um anúncio. Mais importante ainda, anunciantes e publishers merecem ferramentas de IA desenvolvidas com a responsabilidade e a segurança em sua essência.

Transparência em IA Integrada a Cada Criativo

Desde o lançamento das ferramentas de criação por IA generativa da MGID, identificamos automaticamente cada criativo que foi gerado ou significativamente editado com o uso de IA. Agora, estamos estendendo essa transparência diretamente aos usuários.

Dependendo do criativo e dos requisitos locais aplicáveis, um rótulo de divulgação de IA pode aparecer diretamente no anúncio. Ao clicar no ícone AI ⓘ, os usuários podem acessar a seção de Informações sobre IA, que indicará que o anúncio foi criado ou substancialmente modificado utilizando as ferramentas de IA generativa da MGID. Isso reflete nossa abordagem contínua voltada prioritariamente para a transparência e será expandido em diversos mercados como parte do nosso compromisso.

Além disso, essa identificação é adicionada automaticamente sempre que os anunciantes utilizam os recursos de geração ou edição por IA da MGID, sem necessidade de configuração ou marcação manual.

Acreditamos que a transparência deve se manter consistente, independentemente de como o conteúdo em IA é criado. É por isso que, juntamente com as identificações automáticas para criativos gerados na MGID, incentivamos os anunciantes a aplicarem identificações claras de IA sempre que ela desempenhar um papel significativo na criação do conteúdo, em conformidade com nossos Termos de Serviço e com os princípios de publicidade responsável.

Nosso compromisso é simples: tornar a transparência algo natural, consistente e confiável.

A Transparência É Apenas o Começo

O uso responsável da IA vai muito além da identificação; na verdade, cada criativo gerado por IA produzido por meio da MGID é regido por uma estrutura abrangente de conformidade, projetada para evitar conteúdos prejudiciais ou enganosos antes que eles cheguem aos usuários.

Nossas políticas proíbem conteúdos gerados por IA que envolvam:

deepfakes ou mídias sintéticas enganosas;

sósias com a intenção de imitar figuras públicas;

produtos fictícios ou alegações fabricadas;

mensagens de manipulação política ou social;

ofensa cultural, religiosa e/ou étnica;

esteriótipos prejudiciais ou conteúdo discriminatório;

publicidade fraudulenta ou intencionalmente enganosa;

qualquer conteúdo que viole as políticas de publicidade da MGID.

Um dos maiores desafios na moderação de IA é que muitos sistemas só revisam o conteúdo depois que ele já foi criado. Na MGID, nossa abordagem é diferente. Trabalhamos com a convicção de que a conformidade em IA deve começar durante a própria geração.

Nossos modelos de IA são treinados continuamente com políticas internas de segurança que minimizam a criação de conteúdos proibidos desde o primeiro momento. Cada criativo finalizado passa, então, por uma segunda camada de moderação automatizada e humana antes de se tornar elegível para distribuição. Essas camadas de proteção evoluem continuamente. Incorporamos diariamente novos casos de moderação, padrões emergentes de abuso e atualizações regulatórias aos nossos sistemas, permitindo reforçar a segurança de forma proativa, em vez de agir apenas após as infrações.

Por Que Isso Importa para os Publishers

Para os publishers, uma IA responsável significa maior confiança na publicidade exibida em seus portais, melhoria na segurança da marca e menor exposição a conteúdos enganosos ou prejudiciais. Ao combinar identificações automáticas de IA, controles proativos de conformidade e salvaguardas de moderação em constante evolução, a MGID permite que os publishers monetizem com segurança a publicidade assistida por IA, sem comprometer a confiança do usuário.