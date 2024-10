Vamos começar com o básico. Veja a seguir algumas tendências de marketing para as festas de fim de ano da eMarketer para ter em mente ao planejar suas metas.

- Os estabelecimentos de tijolo e argamassa estão se mantendo fortes: As vendas de varejo nas lojas crescerão 3,7% nesta temporada, com os compradores gastando US $1,086 trilhão nas lojas. Embora a participação do varejo físico esteja diminuindo lentamente, ele ainda representa 80,2% das vendas de fim de ano. - As promoções estarão por toda parte: Com menos dias de compras e orçamentos mais apertados para os consumidores, espere grandes descontos e ofertas. Categorias como alimentos (10% de crescimento), vestuário (6,6%) e saúde e cuidados pessoais (6,6%) liderarão o grupo. - O celular impulsiona o comércio eletrônico: Mais da metade (52,7%) das vendas de comércio eletrônico nas festas de fim de ano nos EUA virá do celular, com crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. As compras via celular serão responsáveis por 75,6% do crescimento geral do comércio eletrônico.

Um mergulho profundo no comportamento do consumidor

À medida que nos aproximamos da temporada de festas de 2024, o cenário do varejo e do comércio eletrônico está evoluindo de forma fascinante. Vamos explorar como os consumidores devem se comportar este ano, desde as primeiras tendências de compras até os padrões e preferências de gastos. Vamos nos aprofundar no relatório anual do eMarketer para nos ajudar a definir algumas das mais importantes tendências de marketing para as festas de fim de ano.

Surto de compras antecipadas

Outubro se tornou um mês-chave para as compras de fim de ano.

para as compras de fim de ano. Metade dos consumidores dos EUA** planeja começar suas compras de fim de ano antes do Dia de Ação de Graças, em comparação com 44% em 2023.

Os eventos de vendas antecipadas em outubro tornaram-se um evento regular, definindo o tom para a temporada de festas.

Crescimento dos gastos

As vendas totais no varejo chegarão a US$ 1,353 trilhão, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior.

chegarão a US$ 1,353 trilhão, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. As vendas do comércio eletrônico crescerão 9,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 266,89 bilhões.

crescerão 9,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 266,89 bilhões. Espera-se que as vendas na loja aumentem 3,7% em relação ao ano anterior, ultrapassando US$ 1 trilhão pelo terceiro ano consecutivo.

Tendências de gastos do consumidor

56% dos consumidores planejam manter seus níveis de gastos nas festas de fim de ano em comparação com 2023.

planejam manter seus níveis de gastos nas festas de fim de ano em comparação com 2023. Mais de um terço espera que seus gastos aumentem, em grande parte devido à inflação.

Preferências de compras

Quase três quartos dos consumidores comprarão presentes de Natal em lojas físicas.

comprarão presentes de Natal em lojas físicas. O e-commerce continuará a crescer, com as vendas de fim de ano 43% maiores do que no resto do ano.

do que no resto do ano. O e-commerce será responsável por mais de 52,7% das vendas online.

Produtos populares

Os compradores estão se concentrando em categorias específicas de produtos este ano.

Alimentos e bebidas: Liderando o crescimento nesta temporada de festas, os produtos da categoria de alimentos e bebidas deverão ter um aumento de 10,0% nas vendas. Os consumidores estão optando por refeições e entretenimento em casa, em parte devido aos altos custos de jantar fora.

Liderando o crescimento nesta temporada de festas, os produtos da categoria de alimentos e bebidas deverão ter um aumento de 10,0% nas vendas. Os consumidores estão optando por refeições e entretenimento em casa, em parte devido aos altos custos de jantar fora. Saúde e cuidados pessoais: Prevê-se que esta categoria cresça 6,6%, à medida que as pessoas investem no bem-estar e no autocuidado.

Prevê-se que esta categoria cresça 6,6%, à medida que as pessoas investem no bem-estar e no autocuidado. Vestuário, calçados e acessórios: Também registra aumento de 6,6% o segmento de vestuário, impulsionado pelas tendências de moda e trajes festivos.

Também registra aumento de 6,6% o segmento de vestuário, impulsionado pelas tendências de moda e trajes festivos. Informática e eletrônicos de consumo: Embora abaixo do crescimento geral do comércio eletrônico, projeta-se que os produtos eletrônicos cresçam 6,1%.

Social Commerce

Mais de 40% dos jovens de 18 a 24 anos provavelmente comprarão presentes nas redes sociais.

provavelmente comprarão presentes nas redes sociais. Plataformas como a TikTok Shop estão ganhando força, com os consumidores mais jovens recorrendo cada vez mais às mídias sociais para suas necessidades de compras natalinas.

Impactos nas compras de fim de ano

Janela de compras mais curta: O Dia de Ação de Graças cai em 28 de novembro, criando um período mais curto entre o Dia de Ação de Graças e o Natal. Essa janela compactada pode afetar os padrões de compra e as estratégias de marketing.

O Dia de Ação de Graças cai em 28 de novembro, criando um período mais curto entre o Dia de Ação de Graças e o Natal. Essa janela compactada pode afetar os padrões de compra e as estratégias de marketing. Desaceleração do varejo próximo ao dia das eleições: A atividade varejista normalmente desacelera durante a semana de uma eleição presidencial. Portanto, podemos testemunhar uma pausa nas compras natalinas por volta de 5 de novembro.

Principais dias de compras

Cyber Monday e Black Friday continuarão sendo os dois maiores dias de compras online do ano. A Cyber Monday deverá liderar o crescimento das vendas, com um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior, enquanto a Black Friday também verá uma atividade significativa, logo abaixo da média da Cyber Monday.

Tempo Estratégico e Planejamento