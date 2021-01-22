Olha Sukhinina
Olha supervisiona as relações com os clientes e gerencia uma equipe de profissionais dedicados ao sucesso do cliente na MGID. A missão principal desta divisão é garantir que nossos clientes atinjam seus objetivos de negócios e os KPIs.
Artigos de Olha Sukhinina
Você está interessado no poder do marketing de afiliados? Para muitos, o marketing de afiliado...
A inteligência artificial melhorou imensamente desde que foi introduzida pela primeira vez no ...
A publicidade nativa cresceu significativamente, impulsionada pelo fenômeno da cegueira de ban...
Preparada para atingir impressionantes US$ 13 bilhões em investimentos anuais até o final de 2...
No mundo de hoje, a importância da imagem de uma empresa não pode ser subestimada. Na verdade,...
Para administrar um negócio bem-sucedido (na verdade, qualquer tipo de negócio!) no mercado de...
Nota do editor: Este artigo foi escrito por Olha Sukhinina, Head of Account Management na MGID...
Desempenho nativo em minutos
Com a MGID, você obtém acesso a mais de 32.000 editores e mais de 185 bilhões de impressões mensais.