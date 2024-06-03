Autor

Matthew Villa

Chefe de Vendas, EUA

Como Chefe de Vendas da MGID nos EUA, Matthew Villa lidera a equipe de aquisição de clientes da MGID nos EUA, construindo relações duradouras com marcas e agências de resposta direta líderes no mercado. Ele também trabalha para aumentar a presença da equipe de vendas nos EUA, apoiando iniciativas de desenvolvimento de editores que ampliam os canais de distribuição de tráfego.