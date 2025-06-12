Các xu hướng cứ đến rồi đi, còn tiếp thị nội dung thì vẫn tồn tại. Thậm chí đến ngày nay, đây vẫn là một chiến lược đáng tin cậy nếu ta muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu, thúc đẩy phổ cập cho người dùng và thiết lập uy tín trong ngành. Tuy nhiên, tiếp thị nội dung đã thay đổi đáng kể trong những năm qua! Ví dụ như các xu hướng tiếp thị nội dung năm 2020 có thể không còn hiệu quả như hiện nay.

Do hành vi, thị hiếu và kỳ vọng của người dùng cứ thay đổi, ta bắt buộc phải cập nhật các xu hướng để đảm bảo tính phù hợp. Về cơ bản, điều này có nghĩa là tìm hiểu những xu hướng tiếp thị nội dung của năm nay và áp dụng chúng vào các chiến lược. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về tiếp thị nội dung và xem xét những diễn biến mới nhất.

1. Generative AI trở thành nhà đồng sáng tạo chứ không phải là sự thay thế — Sự đổi mới lớn nhất về tiếp thị nội dung cho đến nay

Trí tuệ nhân tạo giúp ta thực hiện quá trình viết nhanh hơn, bởi vì chỉ với một gợi ý duy nhất, AI có thể tạo ra trọn một bài viết. Tuy nhiên, mặc dù AI là một trong những xu hướng tiếp thị nội dung quan trọng nhất hiện nay nhưng chiến lược của con người vẫn quan trọng – và thực tế là quan trọng hơn bao giờ hết.

Những người viết nội dung và nhà chiến lược phải đưa ra các gợi ý hướng dẫn và thêm giọng điệu của riêng họ để tạo sự khác biệt với nội dung AI đại trà. Các xu hướng tiếp thị nội dung đang chuyển sang sử dụng AI làm trợ lý, để ta có thể:

Tạo nội dung nháp;

Phát triển dàn ý bài viết;

Tái sử dụng nội dung hiện có;

Thêm tính cá nhân hóa.

Tuy nhiên, nếu ta tạo toàn bộ nội dung bằng AI từ đầu thì hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả. AI có thể bịa đặt và tạo ra những nguồn ảo tưởng, chưa kể giọng điệu đại trà có thể khiến người đọc thấy nội dung nhàm chán và dễ quên.

Hơn nữa, hãy cẩn thận với tình trạng bão hòa SEO. Ta không nên tạo quá nhiều nội dung mới bao gồm các từ khóa phổ biến để rồi chúng không có tác động hoặc không mấy tác động do mức độ cạnh tranh gay gắt.

2. Tương lai của tìm kiếm tiếp thị nội dung đang chuyển từ từ khóa sang trò chuyện

Chúng ta hẳn còn nhớ SEO là yếu tố quan trọng nhất của tìm kiếm tự nhiên. Các bản cập nhật cho thuật toán công cụ tìm kiếm đã ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiếp thị nội dung trước đây, nhưng hiện nay thì chúng không phải là những thứ quan trọng duy nhất. Sự gia tăng của các công cụ tìm kiếm AI như Perplexity, ChatGPT và Gemini đang định hình lại cách người dùng tìm kiếm thông tin.

Chúng ta thường xem qua các đường link màu xanh dương và chọn những link mà ta cho là có thể đưa ra câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Các xu hướng tiếp thị nội dung đang chuyển sang dạng nội dung không cần click và các câu trả lời được nhúng sẵn. GEO (Generative Engine Optimization) đang trở thành một lớp quan trọng. Nếu chỉ theo đuổi thứ hạng, ta sẽ không đáp ứng được các xu hướng tiếp thị nội dung mới nhất. Để duy trì tính liên quan trong hoạt động tìm kiếm tự nhiên, ta phải tối ưu hóa để tạo nội dung có mục đích và đưa ra thông tin rõ ràng.

3. Sự kết hợp giữa dữ liệu bên thứ nhất và cá nhân hóa nội dung là một xu hướng tiếp thị nội dung

Từ lâu, cookie bên thứ ba luôn đáng tin cậy trong việc theo dõi người dùng trên web. Tuy nhiên, khi các quy định về việc thu thập dữ liệu ngày càng nghiêm ngặt hơn, ta có thể cần phải suy nghĩ lại về cách thu thập thông tin. Các xu hướng tiếp thị nội dung đang chuyển sang theo dõi không cookie thân thiện với quyền riêng tư – loại sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất.

Với sự phát triển này, tính năng phân khúc hành vi được sử dụng thường xuyên hơn. Vì vậy, thay vì nội dung chung chung, ta có thể xây dựng các trung tâm và hành trình được thiết kế dựa trên hành vi của người dùng.

Tiếp thị nội dung đang chuyển hướng khỏi các giải pháp áp dụng đại trà và thay vào đó là dùng giải pháp điều chỉnh nội dung dựa trên loại người dùng, ngành và thậm chí giai đoạn vòng đời. Khi sử dụng cả nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) lẫn AI, ta sẽ có thể thực hiện ở quy mô lớn. Làm như vậy, ta đảm bảo truyền tải đúng thông điệp và định dạng vào lúc phù hợp nhất.

4. Xu hướng tiếp thị nội dung trực quan chuyển từ dạng tĩnh sang dạng tương tác

Không phải chỉ nội dung trực quan mới chuyển hướng sang dạng tương tác. Bởi có rất nhiều tài liệu mới được tạo ra, các xu hướng tiếp thị bắt đầu hướng đến nội dung mang tính tương tác. Ngày nay, nhiều nhà tiếp thị đang sử dụng các công cụ sau để thu hút sự chú ý của thị trường mục tiêu:

Bài trắc nghiệm

Máy tính

Story ads

Lookbook

Bài viết có thể mua sắm

Mua sắm qua video

CTA tích hợp

Đối với xu hướng tiếp thị nội dung tương tác và có thể mua sắm, chúng ta thấy tỷ lệ tương tác và chuyển đổi cao hơn, đặc biệt là trên thiết bị di động. Ngày nay, ta cũng có thể sử dụng các công cụ chuyên dụng để tạo nội dung tương tác. Một số công cụ được yêu thích bao gồm MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow và Smartly.io.

5. Xu hướng SEO và tiếp thị nội dung hướng đến kể chuyện lấy con người làm trung tâm

Việc sử dụng nội dung AI đã tạo ra hệ quả không mong muốn. Khi người dùng chán ngán vì phải nhìn thấy cùng một thứ lặp đi lặp lại, các xu hướng tiếp thị nội dung càng coi trọng tiếng nói thực của con người hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng:

Các câu chuyện về thương hiệu, câu chuyện của khách hàng, nội dung của nhân viên và nội dung hậu trường được tìm kiếm nhiều hơn.

Sự đồng cảm, sự dễ bị tổn thương và “thực tế” đang trở thành yếu tố tạo nên lòng tin.

Video, podcasting và UGC hiện là các định dạng phổ biến để xây dựng những sự kết nối cảm xúc.

Các xu hướng tiếp thị nội dung đơn thuần nhấn mạnh điều mà mối quan hệ của thương hiệu với khán giả mục tiêu luôn hướng đến: sự kết nối đích thực. Các thương hiệu muốn nổi bật cần phải thực hiện nhiều việc chứ không chỉ cung cấp thông tin.

6. Sự cân bằng giữa tốc độ và chất lượng nội dung vẫn là một xu hướng tiếp thị nội dung hiệu quả

Các nhà tiếp thị cảm thấy buộc phải duy trì lịch đăng tải thường xuyên để đảm bảo thương hiệu của họ luôn đứng đầu trong tâm trí người dùng. Tuy nhiên, các công cụ tìm kiếm đang dần không còn coi trọng hoạt động đăng tải chỉ vì mục đích đó nữa. Mỗi bài đăng phải có giá trị thực sự chứ không phải chỉ là những lời sáo rỗng do AI viết – điều mà một số thương hiệu cố gắng tống cho khán giả mục tiêu của họ.

Có thể sẽ có những xu hướng tiếp thị nội dung mới vào năm tới, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ luôn hữu ích khi ta thực hiện những điều dưới đây:

Thường xuyên làm mới nội dung thường xanh;

Theo đuổi tư duy lãnh đạo và tìm hiểu sâu về các bài đăng AI chất lượng thấp;

Cân bằng tốc độ đầu ra với giọng điệu thương hiệu và tính hữu ích.

Về cơ bản, hãy hướng đến chất lượng hơn là số lượng; tuy nhiên, đừng đăng quá ít vì như thế sẽ khiến khán giả mục tiêu quên mất thương hiệu.

7. Các chiến lược ưu tiên video thống trị xu hướng tiếp thị mới

Video là hình thức nội dung mang tính gắn kết cao. Đây là lý do tại sao nhiều nhà tiếp thị sử dụng chúng để thu hút sự chú ý của đối tượng khán giả mục tiêu. Hiện tại, xu hướng tiếp thị nội dung hướng đến những điều sau:

Video ngắn như reels, short và TikToks ở đầu phễu có khả năng lan truyền và tăng phạm vi tiếp cận của thương hiệu;

như reels, short và TikToks ở đầu phễu có khả năng lan truyền và tăng phạm vi tiếp cận của thương hiệu; Video dài như video giải thích, phim tài liệu và phim nhiều tập có thể giúp xây dựng thương hiệu;

như video giải thích, phim tài liệu và phim nhiều tập có thể giúp xây dựng thương hiệu; SEO cho video bao gồm bản ghi, lược đồ và phụ đề ẩn giúp người dùng có thể tìm kiếm nội dung trực tuyến.

Chúng ta cũng bắt gặp ngày càng nhiều video được chỉnh sửa bằng AI và các công cụ tạo phụ đề tự động, giúp các thương hiệu và nhà tiếp thị nhanh chóng tạo nội dung thật dễ dàng.

8. Tiếp thị nội dung dựa trên cộng đồng là dạng tiếp thị của tương lai

Ngày nay, khán giả không chỉ đơn thuần là khán giả. Khi ta chuyển từ phát sóng thuần túy sang đồng sáng tạo cộng đồng, khán giả có thể tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nội dung. Để thực hiện mong muốn này, ta có thể:

Gắn kết với các đại sứ thương hiệu, người dùng có tầm ảnh hưởng và người sáng tạo để họ trở thành cộng tác viên nội dung;

Khám phá các nhóm gắn kết theo phong cách Reddit và Discord;

Hợp tác với các công ty khác để tạo những chiến dịch đồng thương hiệu.

Nội dung do người dùng tạo thúc đẩy hiệu suất nội dung và nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng. Với các xu hướng tiếp thị nội dung ưu tiên những sáng kiến ​​hướng tới cộng đồng, hãy cân nhắc các định dạng nội dung tương thích như AMA, bài đăng đồng tác giả và các cuộc thi ý tưởng.

9. Quảng cáo tự nhiên và nội dung được tài trợ trở nên thông minh hơn, giúp các xu hướng tiếp thị thương hiệu mới nhất trở nên hiệu quả hơn

Ngày nay, quảng cáo tự nhiên thực sự được ngụy trang vì chúng hòa hợp với trang web của nhà phát hành. Với hoạt động nhắm mục tiêu thông minh hơn và định dạng rõ ràng hơn, người dùng sẽ dễ tiếp thu thông điệp của ta hơn.

Chúng tôi đã nhận ra giá trị của quảng cáo tự nhiên từ rất lâu trước khi dạng quảng cáo này trở thành xu hướng chính trong tiếp thị nội dung. Các quảng cáo theo phong cách biên tập phù hợp với bối cảnh trải nghiệm duyệt web của người dùng sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Các nền tảng như MGID đã tạo điều kiện để hiệu suất và hoạt động kể chuyện cùng tồn tại. Theo nghĩa đó, hãy xem chúng tôi là con dao Thụy Sĩ của xu hướng tiếp thị nội dung. Khi sử dụng quảng cáo tự nhiên để phân phối nội dung có giá trị cao hoặc có thể mua (không chỉ là banner!), quý vị có thể tạo ra lượt bán hàng trong khi củng cố thương hiệu của mình.

10. Các xu hướng trong những vai trò tiếp thị nội dung chuyển từ nhóm nội dung sang nhóm hiệu suất

Các vai trò riêng lẻ đang biến mất với tốc độ còn nhanh hơn đồ ăn nhẹ miễn phí tại các buổi họp. Các xu hướng tiếp thị nội dung ưu tiên những người tài có hiểu biết về phễu, CRO và phân phối có trả phí. Hãy chuẩn bị phát triển các kỹ năng về kể chuyện dữ liệu, tự động hóa và chiến lược đa kênh! Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có những cá nhân tài năng trong nhóm thì sự hợp tác vẫn cực kỳ có giá trị.

Ngày nay, ta có thể thấy ​​các xu hướng tiếp thị nội dung đang mở rộng. Chuyển từ nhóm nội dung sang nhóm hiệu suất có nghĩa là ta sẽ làm việc với các phòng ban khác có thể có cùng mục tiêu. Khi thay đổi KPI từ lưu lượng truy cập đơn thuần sang doanh thu, sự gắn kết và giá trị trọn đời của khách hàng, chúng ta cần có nhiều người chung tay hơn.

Xu hướng tiếp thị nội dung bonus: Sự trỗi dậy của hệ điều hành nội dung & tự động hóa quy trình làm việc

Quý vị có nhớ cách tạo nội dung vài năm trước không? Ta phải sử dụng một nền tảng chung để quản lý công việc liên quan đến các chiến dịch. Các xu hướng tiếp thị nội dung của năm 2022 bắt đầu chuyển sang tính hiệu quả, hướng tới sự cộng tác và tích hợp để cải thiện kết quả đầu ra.

Sau đó, tiếp thị nội dung bắt đầu kết hợp trí tuệ nhân tạo. Ngày nay, AI không chỉ là một phần rất lớn của quá trình sáng tạo mà còn của hoạt động quản lý chiến dịch. Chúng ta cùng tìm hiểu về cách tất cả các xu hướng tiếp thị nội dung này đã góp phần vào việc tập trung hóa và tự động hóa tiếp thị nội dung.

Sử dụng các nền tảng tập trung cho mọi thứ, từ lập kế hoạch đến phân phối

Mặc dù không gây được tiếng vang nhiều như AI nhưng một trong những xu hướng tiếp thị nội dung có ảnh hưởng nhất hiện nay chính là sự ra đời của các nền tảng tập trung. Những người tham gia vào các chiến dịch này có thể thực hiện những điều sau:

Lên kế hoạch: Đây là một trong những xu hướng tiếp thị nội dung cũ nhưng đã được chứng minh không chỉ là mốt nhất thời. Người dùng sử dụng bảng điều khiển tập trung để có thể chỉ định vai trò, xem lịch nội dung và nhiều nữa.

Đây là một trong những xu hướng tiếp thị nội dung cũ nhưng đã được chứng minh không chỉ là mốt nhất thời. Người dùng sử dụng bảng điều khiển tập trung để có thể chỉ định vai trò, xem lịch nội dung và nhiều nữa. Sáng tạo: Điều này cho phép những người viết nội dung cộng tác trong cùng một nền tảng.

Điều này cho phép những người viết nội dung cộng tác trong cùng một nền tảng. Phê duyệt: Đưa bản nháp đến đúng đơn vị có thẩm quyền ngay lập tức, giúp đẩy nhanh quá trình phát hành.

Đưa bản nháp đến đúng đơn vị có thẩm quyền ngay lập tức, giúp đẩy nhanh quá trình phát hành. Phân phối: Các nền tảng tiếp thị nội dung phổ biến tạo điều kiện cho ta đăng trực tiếp lên các trang blog thông qua tích hợp.

Với các biện pháp này, ta tiết kiệm thời gian trong khi vẫn tạo ra nội dung hay nhất từ ​​những tài năng hiện có.

Sử dụng tích hợp để mở rộng khả năng của nền tảng

Như đã đề cập, tiếp thị nội dung đang hướng tới sự tập trung. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hoạt động tích hợp trở nên phổ biến như hiện nay. Dưới đây là những cái tên đã trở nên phổ biến hơn nữa nhờ các xu hướng tiếp thị nội dung.

Notion: Để xây dựng cơ sở kiến ​​thức giúp đảm bảo tính nhất quán giữa mọi thứ được đăng tải

Để xây dựng cơ sở kiến ​​thức giúp đảm bảo tính nhất quán giữa mọi thứ được đăng tải Airtable: Để quản lý các luồng nội dung, tài sản và thời hạn ở cùng một nơi

Để quản lý các luồng nội dung, tài sản và thời hạn ở cùng một nơi Contently: Để mở rộng quy trình tạo nội dung bằng các luồng công việc, công cụ và nhân tài bên ngoài

Để mở rộng quy trình tạo nội dung bằng các luồng công việc, công cụ và nhân tài bên ngoài Writer: Để kiểm tra ngữ pháp, giọng điệu và phong cách theo thời gian thực trên tất cả các nội dung đã tạo

Để kiểm tra ngữ pháp, giọng điệu và phong cách theo thời gian thực trên tất cả các nội dung đã tạo Jasper: Để tạo nội dung AI có thể sử dụng cho mạng xã hội, blog…

Để tạo nội dung AI có thể sử dụng cho mạng xã hội, blog… MGID: Để phân phối nội dung trên các nền tảng của nhà phát hành

Nếu các xu hướng tiếp thị nội dung tiếp tục đi theo cùng một hướng, chúng ta sẽ có nhiều hoạt động tích hợp hơn nữa trong tương lai gần.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo và tự động hóa vào các quy trình hiện có

Chúng ta không còn phải hoàn toàn phụ trách tạo nội dung và đảm bảo rằng mạch hoạt động từ lập kế hoạch cho đến phát hành diễn ra suôn sẻ. Một trong những xu hướng tiếp thị nội dung lớn nhất chính là trí tuệ nhân tạo, và ta thấy AI ở khắp nơi, ngay cả bên ngoài ngành này.

Cùng với sự tự động hóa, AI làm được hai điều để chúng ta tin tưởng rằng các xu hướng tiếp thị nội dung này sẽ tồn tại lâu dài:

Tiết kiệm thời gian bằng cách giảm thời gian sản xuất nội dung;

bằng cách giảm thời gian sản xuất nội dung; Cải thiện khả năng quản trị bằng cách cung cấp phân tích theo thời gian thực và hiệu chỉnh lại chiến lược.

Với các xu hướng tiếp thị nội dung này, ta có thể thoải mái tập trung xây dựng và triển khai chiến lược cấp cao hơn. Trí tuệ nhân tạo và sự tự động hóa có thể đảm trách những việc còn lại.

Điều chỉnh số liệu thành công dựa trên xu hướng thị trường nội dung mới nhất

Sự chuyển dịch sang trí tuệ nhân tạo hẳn đã tạo điều kiện cho nội dung được cá nhân hóa nhiều hơn. Vì vậy, cũng giống như một số xu hướng tiếp thị nội dung năm 2022 vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay, chúng ta mong đợi điều tương tự xảy ra đối với nhiều hạng mục trong danh sách của mình.

Nói như vậy nghĩa là chúng ta cần một cách để đo lường thành công. Với những tin tức tiếp thị nội dung mới nhất, nếu chỉ sử dụng các số liệu đơn giản như lượt xem trang và tỷ lệ thoát thì không đủ. Sau đây là một vài con số cần chú ý.

Theo dõi tương tác thực trong trang

Thay vì theo dõi số phiên hoặc lượt click, hãy xem xét các tương tác sâu hơn mà ta có thể đo lường khi ai đó truy cập trang. Ta sẽ có thể tối đa hóa lợi nhuận từ xu hướng tiếp thị nội dung khi đồng thời theo dõi các số liệu sau.

Thời gian chú ý – Người dùng chú ý đến nội dung trong bao lâu

– Người dùng chú ý đến nội dung trong bao lâu Độ sâu cuộn – Người dùng cuộn đến đâu để đọc

– Người dùng cuộn đến đâu để đọc Lượt click vào các thành phần tương tác – Thành phần hoặc chức năng nào thu hút sự chú ý của họ

Với AI là một trong những xu hướng tiếp thị nội dung lớn nhất cho đến hiện tại, các số liệu này sẽ giúp ta có được những thông tin chuyên sâu có ý nghĩa về tác động của những nội dung đăng tải hiện có.

Đo lường những gì thúc đẩy hành động — Không chỉ những gì có được lượt xem

Chúng tôi không nói rằng nên ngừng theo dõi lượt xem hoàn toàn. Tuy nhiên, ta nên luôn đánh giá khả năng thúc đẩy hành động của từng phần. Sau đây là một vài số liệu có thể liên quan:

Tỷ lệ click;

Chuyển đổi liên kết;

Gửi biểu mẫu.

Như đã thảo luận, các xu hướng tiếp thị nội dung hướng đến tính tương tác. Vì vậy, sự gắn kết sẽ luôn quan trọng, bất kể nội dung nhằm phục vụ phần nào của phễu.

Sử dụng mô hình ghi công thông minh hơn cho hành trình đa kênh

Trước khi có các xu hướng tiếp thị nội dung năm 2023, chúng tôi đã quan sát cách người dùng tương tác trên nhiều nền tảng khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Do đó, nếu chỉ xét lượt click cuối cùng mà người dùng thực hiện, ta có thể không có được hiểu biết bao quát về lý do họ quyết định mua.

Các xu hướng tiếp thị nội dung đã mang đến những mô hình ghi công hiện đại, chẳng hạn như các số liệu đa điểm và dựa trên dữ liệu, để ghi nhận mọi tài sản góp phần vào lượt chuyển đổi. Bởi quý vị có khả năng đang sử dụng nhiều kênh để đăng tải nên điều này cũng rất quan trọng!

Yếu tố chất lượng khán giả, không chỉ số lượng

Bởi vì chúng ta không phải chỉ xem xét lượt xem trang, tại sao lại không đồng thời kiểm tra xem ai đang truy cập trang? Các xu hướng tiếp thị nội dung nhấn mạnh cả chất lượng lẫn tính xác thực của nội dung, và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên đánh giá khách truy cập vào trang.

Ví dụ như nếu ta đang điều hành một trang web về trò chơi điện tử thì một triệu lượt truy cập đến từ những người đã nghỉ hưu trên 65 tuổi có lẽ là tin xấu. Chắc rằng sẽ có một ông cụ nào đó có khả năng đánh bại những tay chơi kỳ cựu trên Dota 2, nhưng chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng hầu hết những người ở độ tuổi này đều chơi bingo hoặc đi ngủ vào lúc 7 giờ tối.

Vậy thì ta cần làm gì? Đánh giá tỷ lệ chuyển đổi và giá trị trọn đời dựa trên nội dung mà họ tương tác. Làm như vậy, ta sẽ biết nội dung nào đang gây được tiếng vang với họ.

Điểm đột phá: Điều gì có thể làm chệch hướng hoạt động kết hợp các xu hướng tiếp thị nội dung vào năm 2025 trở về sau?

Chúng ta có những kỹ thuật cải tiến để đo lường số liệu nhưng đồng thời cũng có những cách thất bại mới. Ví dụ như các công ty và thương hiệu đã gặp vấn đề với trí tuệ nhân tạo, trong đó các công cụ được cho là giúp ích hóa ra lại làm trì trệ quá trình.

Các xu hướng tiếp thị nội dung cũng hiếm khi xem xét những diễn biến trong luật bảo mật dữ liệu. Điều này có thể khiến các chiến lược kém hiệu quả hơn. Suy cho cùng, vì các xu hướng tiếp thị nội dung được thiết kế để hoạt động theo thời gian nên có thể khó mà biện minh cho việc sử dụng chúng. Nếu không có ROI tức thì, những người ra quyết định có thể quyết định chuyển hướng nguồn lực của họ sang nơi khác.

Quá tải AI và chán ngán nội dung

Như chúng ta đã liên tục thảo luận ở đây, AI là động lực lớn cho nhiều xu hướng tiếp thị nội dung. AI đã đóng góp rất nhiều để giúp chúng ta đạt được kết quả tốt dễ dàng hơn, bởi vì có AI cũng giống như có thêm thành viên nhóm hoạt động theo nhu cầu. Tuy nhiên, việc sử dụng AI quá mức trong các xu hướng tiếp thị nội dung có thể đi kèm với một cái giá khá đắt.

Khi mọi người sử dụng cùng một mô hình AI để tạo nội dung, thông điệp có thể mang tính đại trà. Vì vậy, các xu hướng tiếp thị nội dung có thể không cung cấp được cho ta các công cụ để nổi bật, và thương hiệu của ta có thể không tạo ra được tác động.

Những hạn chế về quyền riêng tư dữ liệu gây bó buộc hoạt động nhắm mục tiêu

Các xu hướng tiếp thị nội dung đều hướng đến việc có được những thông tin chuyên sâu hơn để tạo ra thông điệp được cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, vấn đề lớn ở đây là, tất cả các xu hướng tiếp thị nội dung đều là phản ứng với những điều kiện và nhu cầu hiện tại của thị trường. Ví dụ như với những diễn biến trong các hạn chế về quyền riêng tư dữ liệu liên tục diễn ra, có khả năng là một số giải pháp sẽ không còn hiệu quả nữa.

Ta có thể có rất ít tùy chọn nhắm mục tiêu, và điều này ảnh hưởng đến hiệu quả của nội dung. Nếu không thể kết hợp các xu hướng tiếp thị nội dung hiện tại vào các chiến lược thân thiện với quyền riêng tư dữ liệu, ta có thể không tiếp cận người dùng mục tiêu một cách trọn vẹn.

Sự lan tràn của công cụ khiến các đội nhóm hoạt động chậm hơn

Chúng ta cho rằng các công cụ giúp ích cho những người tạo nội dung, cho phép họ theo kịp nhu cầu đăng tải thường xuyên hơn. Trên thực tế, chúng ta đang nhìn thấy xu hướng tích hợp các công cụ vào quy trình tiếp thị nội dung. Theo lý thuyết, điều này không thể xảy ra sai sót, nhưng hãy cân nhắc rằng những công cụ này có thể không được tạo ra bởi cùng một nhà phát triển.

Khi xem xét các xu hướng tiếp thị nội dung cho năm 2025, chúng tôi nhận thấy mọi người sử dụng các công cụ nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều nhóm không đưa chúng vào hệ thống của họ. Kết quả là gì? Họ phải sử dụng chúng riêng lẻ, và điều này khiến họ hoạt động chậm hơn thay vì tăng tốc.

Khó chứng minh ROI trong các chu kỳ dài

Nhiều người ra quyết định đang tự hỏi rằng tiếp thị theo các xu hướng và ý tưởng mới trong ngành có ích gì nếu nó không tạo ra thu nhập? Điều này rất phổ biến, đặc biệt là với những người có ngân sách eo hẹp. Suy cho cùng, những yêu cầu mà các xu hướng tiếp thị nội dung áp đặt lên các công ty và thương hiệu có thể ngốn hết ngân sách.

Tuy nhiên, hầu hết các loại nội dung đều được sử dụng ở cuối hoặc giữa phễu. Các xu hướng tiếp thị nội dung có thể giúp tạo ra nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn về sau, nhưng vì chúng không trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc bán hàng nên chúng có xu hướng bị đánh giá thấp.

Tiếp thị nội dung vẫn hiệu quả chứ? Vẫn hiệu quả, nhưng…

Hoạt động tiếp thị vào năm 2025 đòi hỏi một chiến lược nội dung thông minh hơn, thích ứng hơn. Hãy kết hợp AI với sự sáng tạo của con người, mở rộng quy mô với hoạt động cá nhân hóa và tập trung vào hiệu suất. Bởi sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn và người dùng vỡ mộng với nội dung AI, các xu hướng tiếp thị nội dung đòi hỏi hiệu quả và sự tiếp xúc của con người.

Chúng ta đã thấy các xu hướng sáng tạo nội dung của năm 2024 đang được thay thế bằng xu hướng của năm 2025. Không có gì là vĩnh viễn tại thời điểm này, vì vậy chúng tôi khuyến khích thử nghiệm và hợp tác liên chức năng. Hãy khám phá những cách mới để bắt kịp các xu hướng tiếp thị nội dung và tiếp tục tạo ra tác động đến khán giả của mình.

Cuối cùng, hãy khám phá MGID như một đối tác phân phối cho các chiến dịch tự nhiên và dựa trên nội dung. Với tốc độ thay đổi của các xu hướng tiếp thị nội dung, sự đa dạng hóa sẽ luôn được đền đáp.