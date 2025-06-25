Quảng cáo kỹ thuật số đang phát triển nhanh và các số liệu cũ không thể theo kịp. Số lượt click không thể đảm bảo kết quả. Các chiến dịch CPC thường lãng phí ngân sách vào lưu lượng truy cập chất lượng thấp hoặc những người dùng không bao giờ chuyển đổi. Các nhà quảng cáo thì vướng vào những vòng lặp thủ công: điều chỉnh bid, lọc nguồn, theo đuổi hiệu suất. Nỗ lực tuy cao nhưng lợi nhuận thường không cao.

Đó là lý do tại sao MGID xây dựng CPA Tune — một giải pháp AI chuyển trọng tâm từ lượt click sang lượt chuyển đổi mà không thay đổi mô hình thu hút của quý vị.

Trước khi chúng tôi nói về cách hoạt động, sau đây là thông tin nhanh về những thử thách khiến chúng tôi cần tạo ra CPA Tune.

CPC không còn đủ để đáp ứng nhu cầu nữa

Tối ưu hóa dựa trên CPC từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn trong quảng cáo tự nhiên và quảng cáo hiển thị. Tuy nhiên, trong môi trường thúc đẩy hiệu suất ngày nay, cách tối ưu hóa này thể hiện rõ nhiều mặt hạn chế.

Lượt click chất lượng thấp và tình trạng mù banner: Theo phân tích tổng hợp năm 2025 của First Page Sage, CTR trung bình cho quảng cáo hiển thị chỉ là 0,089%, trong khi chuẩn PPC năm 2025 của Promodo báo cáo mức trung bình dưới 0,5%. Hầu hết các lượt hiển thị đều bị bỏ qua, dẫn đến lãng phí đáng kể thậm chí trước khi người dùng bắt đầu gắn kết. Không hiệu quả khi bidding thủ công: Việc điều chỉnh giá bid thủ công trên nhiều chiến dịch và nguồn lưu lượng truy cập đòi hỏi ta phải tiêu tốn thời gian và giám sát liên tục. Cách tiếp cận nhọc công này làm tăng nguy cơ xảy ra lỗi do con người và khiến ta phản ứng chậm khi hành vi của người dùng hoặc động lực thị trường thay đổi, do đó thường dẫn đến bỏ lỡ lượt chuyển đổi hoặc chi trả quá nhiều cho lưu lượng truy cập kém hiệu quả. Hoạt động tối ưu hóa thủ công không thể mở rộng quy mô: Việc quản lý bid, vị trí và hiệu suất nguồn theo cách thủ công sẽ trở nên không bền vững khi mở rộng quy mô. Các đội nhóm dành thời gian quý báu cho các tác vụ lặp đi lặp lại thay vì tập trung vào chiến lược và hoạt động tăng trưởng.

Những thử thách này không phải chỉ trên lý thuyết mà chúng ăn sâu vào cách hoạt động của ngành, khiến các nhà quảng cáo mất tiền, thời gian và cơ hội mỗi ngày.

Một cách thông minh hơn để tiến về phía trước: CPA Tune

Nhận ra những điểm khó khăn này, MGID đã phát triển CPA Tune — một chiến lược bidding tập trung vào hiệu suất, được xây dựng để chuyển trọng tâm từ việc nhận được lượt click sang thúc đẩy kết quả thực sự.

Ta sẽ vẫn trả tiền cho mỗi lượt click, nhưng đây là điểm tương đồng duy nhất so với các mô hình cũ.

CPA Tune sử dụng học máy để tối ưu hóa giá bid dựa trên yếu tố thực sự quan trọng: lượt chuyển đổi. Thay vì phân bổ ngân sách đồng đều, CPA Tune ưu tiên lưu lượng truy cập có nhiều khả năng chuyển đổi và giảm trọng số cho những gì không mang lại kết quả.

Không giống như các chiến dịch CPC tiêu chuẩn theo kiểu mọi lượt click đều được xử lý như nhau, CPA Tune điều chỉnh bid theo cách linh hoạt dựa trên một loạt các tín hiệu theo thời gian thực và lịch sử, bao gồm:

Hiệu suất nguồn, thiết bị, ngành và vị trí địa lý;

Ý định của người dùng và các kiểu mẫu gắn kết;

Khả năng chuyển đổi dựa trên những kết quả trước đây;

Cạnh tranh và tốc độ.

Tóm lại, đây là hoạt động thu hút truyền thông thông minh hơn, tập trung vào kết quả chứ không phải chỉ phỏng đoán.

CPA Tune có phù hợp với quý vị không?

CPA Tune được xây dựng cho các nhà tiếp thị hiệu suất quan tâm đến kết quả thực tế hơn là chỉ thu hút lưu lượng truy cập. CPA Tune rất phù hợp nếu:

Mục tiêu chính của quý vị là tạo ra lượt chuyển đổi, không chỉ lượt click hay hiển thị;

Quý vị muốn tự động hóa việc bidding và giảm thời gian dành cho hoạt động tối ưu hóa thủ công;

Quý vị đã sử dụng các chiến lược CPA trên những nền tảng khác và muốn thiết lập tương tự trên MGID;

Quý vị đang tìm cách mở rộng quy mô chiến dịch thật hiệu quả, đồng thời vẫn kiểm soát được chi phí thu hút khách hàng.

Cách hoạt động của CPA Tune

Quý vị khởi chạy chiến dịch như bình thường, nhưng chọn CPA làm mục tiêu bidding. Quý vị xác định CPA mục tiêu (ví dụ như $5 cho mỗi lượt chuyển đổi). CPA Tune tự động tối ưu hóa bid để duy trì trong mục tiêu chi phí đó, đồng thời tối đa hóa chuyển đổi. Hệ thống tiếp tục học hỏi và điều chỉnh hàng ngày, tinh chỉnh hiệu suất khi có thêm dữ liệu.

Quý vị vẫn kiểm soát được ngân sách, mục tiêu và nội dung sáng tạo nhưng không còn cần phải quản lý chi tiết chiến lược bid nữa.

Kết quả ban đầu: Những kết quả CPA Tune đã đạt được cho đến nay

Trên nhiều khu vực và ngành, CPA Tune luôn vượt trội hơn các chiến dịch CPC truyền thống, mang lại kết quả tốt hơn mà ít phải nhọc công hơn.

Những người đầu tiên sử dụng đã báo cáo rằng:

CVR trung bình cao hơn 155% trên các chiến dịch

trên các chiến dịch CVR tăng lên tới 300% ở các ngành dọc và thị trường cụ thể

ở các ngành dọc và thị trường cụ thể CPA thấp hơn nhờ nhắm mục tiêu khán giả thông minh hơn, theo thời gian thực

nhờ nhắm mục tiêu khán giả thông minh hơn, theo thời gian thực Chu kỳ học hỏi nhanh với hầu hết các chiến dịch ổn định trong 7–10 ngày

với hầu hết các chiến dịch ổn định trong 7–10 ngày Khu vực có hiệu suất cao nhất: Mỹ với mức tăng CVR cao nhất

Dưới đây là một số ví dụ nổi bật về cải thiện CVR sau khi chuyển sang CPA Tune.

Quốc gia Ngành CVR tăng Mỹ Chăm sóc da +350% Brazil Y học thay thế +158% Đức Giảm cân +136% Ý Chăm sóc bàn chân +136% Việt Nam Đồ điện tử tiêu dùng +74% Pháp Bảo hiểm +42%

Trong nhiều trường hợp, các nhà quảng cáo cũng thấy CPA giảm 30–50%, trong khi dành ít thời gian hơn cho hoạt động tối ưu hóa hàng ngày. Khi các chiến dịch đạt khoảng 10 lượt chuyển đổi, thuật toán sẽ bắt đầu tối ưu hóa nhanh để có kết quả tốt hơn nữa.

CPA Tune trong thực tế: Tóm lược hiệu suất

MGID đã giúp các nhà quảng cáo trên nhiều ngành có được hiệu suất tốt hơn với CPA Tune. Các chiến dịch thực tế này cho thấy hoạt động bidding thông minh hơn và tối ưu hóa thuật toán có thể mang lại kết quả hiệu quả hơn mà ít phải nhọc công hơn.

Caviargan (Ngành làm đẹp, Mỹ)

Không dễ để mở rộng quy mô một offer chống lão hóa bán hàng trực tiếp trên thị trường làm đẹp vốn đã bão hòa của Mỹ, nhưng CPA Tune đã biến điều này thành hiện thực. Chiến dịch này hợp tác với GuruMedia, tập trung vào hoạt động kể chuyện có tác động cao và để thuật toán xử lý phần còn lại.

CPA giảm hơn 60% , khiến chi phí thu hút khách hàng giảm xuống dưới mức mục tiêu

, khiến chi phí thu hút khách hàng giảm xuống dưới mức mục tiêu Tỷ lệ chuyển đổi tăng vọt 80% , cho thấy hiệu suất sau khi click được cải thiện

, cho thấy hiệu suất sau khi click được cải thiện Hoạt động tự động hóa thay thế bidding thủ công, cho đội ngũ có thời gian tập trung vào chiến lược sáng tạo

Điểm cần nhớ: Với CPA Tune, ngay cả các ngành có rủi ro cao như làm đẹp cũng có thể mở rộng quy mô theo cách có lợi — không cần phải điều chỉnh thủ công.

Magic Slim (Giảm cân, Việt Nam)

Chiến dịch liên kết này nhắm mục tiêu đến người dùng thiết bị di động với mức giới hạn CPA dưới 7 đô la, sử dụng CPA Tune để kiểm tra hiệu suất trong một ngành phát triển nhanh. Kết quả thu được vượt hơn cả kỳ vọng:

Tạo được 3.880 khách hàng tiềm năng trên không gian di động

trên không gian di động CPA trung bình $6,31 , khớp hoàn toàn với phạm vi $6–$7

, khớp hoàn toàn với phạm vi $6–$7 Chất lượng khách hàng tiềm năng cao hơn và tính nhất quán trong chi phí cho mỗi kết quả được cải thiện

Điểm cần nhớ: CPA Tune được chứng minh là lý tưởng cho các mô hình liên kết có biên lợi nhuận thấp, mang lại khối lượng và hiệu quả đáng tin cậy.

OlavitaBotox (Chăm sóc da, Mỹ)

Sau một thời gian gián đoạn và trải nghiệm kết hợp trước đó, thương hiệu chăm sóc da mặt này đã quay trở lại với một chiến lược mới: broad initial targeting (RON - nhắm mục tiêu rộng vào lúc đầu), những nội dung sáng tạo đạt hiệu suất cao và lấy CPA Tune làm cốt lõi tối ưu hóa.

3 chiến dịch đã được triển khai , đạt hơn 29 triệu lượt hiển thị

, đạt hơn Hơn 2.000 lượt chuyển đổi với CPA trung bình ~€67 , gần với mục tiêu $65

với , gần với mục tiêu $65 Hiệu suất ổn định ở quy mô lớn , ngay cả khi không có bộ lọc ngược lúc ban đầu

, ngay cả khi không có bộ lọc ngược lúc ban đầu Hoạt động phân phối được tối ưu hóa mà không cần điều chỉnh bid hàng ngày

Điểm cần nhớ: Với nội dung sáng tạo phù hợp hơn và khả năng kiểm soát CPA Tune tốt hơn, khách hàng đạt được quy mô có lợi nhuận ở một trong những ngành cạnh tranh nhất, chứng minh rằng nếu những lần thử sau này được thiết lập phù hợp thì họ có thể thắng lớn.

Bắt đầu với CPA Tune

Hoạt động triển khai chiến dịch với CPA Tune rất đơn giản. Hãy thiết lập theo 3 bước đơn giản để tối ưu hóa thông minh hơn, tập trung vào sự chuyển đổi.

Chọn chiến lược bidding — CPA: Làm như vậy để kích hoạt thuật toán CPA Tune, điều chỉnh bid một cách linh hoạt để giúp ta đạt được CPA mục tiêu. Đặt mục tiêu CPA: Xác định CPA thực tế dựa trên dữ liệu chiến dịch trước đây. Thuật toán sẽ hướng đến mục tiêu cung cấp lượt chuyển đổi ở ngưỡng này hoặc thấp hơn, không cần thay đổi bid thủ công. Xác định ngân sách hàng ngày: Chọn loại ngân sách và nhập giới hạn ngân sách hàng ngày. Để giúp thuật toán học hỏi hiệu quả, MGID khuyên nên đặt ngân sách hàng ngày gấp 5–7 lần CPA mục tiêu.

Bonus: [Danh sách kiểm tra trước khi khởi chạy](https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)

Trước khi triển khai, hãy đảm bảo chiến dịch đã sẵn sàng để CPA Tune hoạt động hiệu quả:

Nội dung sáng tạo:

CTR benchmark > 0,8%

Không có nội dung gây hiểu lầm/không được phép

Định dạng động nếu có thể

Thiết lập & ngân sách:

Mục tiêu CPA thực tế và dựa trên dữ liệu

Ngân sách hàng ngày = 5–7 lần CPA mục tiêu

Dự kiến ​​hơn 1.000 lượt click cho hoạt động đào tạo

CPC phù hợp với thị trường

Theo dõi:

Đã cài đặt và thử nghiệm pixel

Đã xác thực các tham số UTM

URL dự phòng (nếu cần)

Kiểm soát nguồn:

Chặn những yếu tố kém hiệu quả từ dữ liệu trước đây

Bật tính năng tự động tối ưu hóa (ví dụ như RBO)

Loại trừ các vị trí có rủi ro (ví dụ như Outlook, non-MSN)

Khi thực hiện những kiểm tra đơn giản này, ta khởi chạy mượt mà hơn, học hỏi nhanh hơn, đạt được kết quả tốt hơn mà ít phải nhọc công hơn.

Tận dụng tối đa CPA Tune: Bí quyết đơn giản để thành công

Quý vị đã khởi chạy chiến dịch ư? Tuyệt lắm! Sau đây là cách để CPA Tune mang lại kết quả tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

Bắt đầu với mục tiêu CPA linh hoạt

Đừng bắt đầu với CPA thấp. Trên thực tế, hãy đặt mục tiêu CPA cao hơn khoảng 20% ​​so với con số “hoàn hảo” - để giúp hệ thống có không gian học hỏi. Lưu ý rằng hệ thống được thiết kế để mang lại khả năng chuyển đổi tối đa trong phạm vi CPA đã đặt và có thể hoạt động tốt hơn trong điều kiện lưu lượng truy cập thuận lợi.

Đặt ngân sách hàng ngày để có không gian hoạt động

Lý tưởng nhất là ta nên có ngân sách gấp 5–7 lần mục tiêu CPA. Ngân sách cao giúp thuật toán kiểm tra được nhiều lưu lượng truy cập hơn và tìm ra phương án hiệu quả nhanh hơn.

###Theo dõi ít ​​nhất là một sự kiện chuyển đổi

Hệ thống cần phản hồi để học hỏi. Khi theo dõi nhiều bước trong kênh (trên/giữa/dưới), ta giúp hệ thống học thông minh hơn.

Để hệ thống chạy mà không thay đổi nhiều (7–14 ngày)

Đừng điều chỉnh quá sớm. Hãy cho hệ thống thời gian để học hỏi: hệ thống sẽ cải thiện nhanh hơn với dữ liệu ổn định.

Tăng quy mô từ từ

Khi chiến dịch hoạt động tốt, hãy tăng ngân sách dần dần để duy trì kết quả ổn định.

Đảm bảo nội dung sáng tạo đã sẵn sàng

Hãy sử dụng những quảng cáo đã được phê duyệt và tuân thủ. Có như vậy, quảng cáo sẽ tiếp cận được nhiều vị trí hơn, đặc biệt là trong lưu lượng truy cập lập trình.

Đừng giới hạn quá nhiều

Tránh nhắm mục tiêu quá gắt, chỉ một phiên bản quảng cáo hoặc chặn quá nhiều nguồn. Hãy để thuật toán khám phá nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả.

Nếu quý vị muốn CPA Tune thông minh hơn nữa, hãy khám phá cơ sở kiến ​​thức MGID hoặc nhiều lời khuyên và bí quyết hữu ích khác.

Câu hỏi thường gặp

Đây có phải là mô hình thanh toán mới không? Không. Quý vị vẫn phải trả tiền cho mỗi lượt click (CPC). CPA Tune là thuật toán tối ưu hóa chứ không phải mô hình định giá mới.

Tôi có thể điều chỉnh CPC bid theo cách thủ công không? Không. CPA Tune cần kiểm soát hoàn toàn CPC bidding để tối ưu hóa đúng cách. Việc điều chỉnh thủ công có thể làm gián đoạn quá trình học tập.

Tôi có thể thay đổi mục tiêu CPA trong chiến dịch không? Có. Mục tiêu CPA là đòn bẩy kiểm soát chính. Hãy bắt đầu với CPA cao hơn trong giai đoạn học, sau đó điều chỉnh khi hiệu suất ổn định hoặc nếu muốn mở rộng quy mô.

Bao lâu thì tôi mới thấy kết quả? Hầu hết các chiến dịch ổn định trong vòng 7–14 ngày với ít nhất 10 lượt chuyển đổi. Hãy để thuật toán học hỏi trước khi thực hiện những thay đổi lớn.

Tôi có cần theo dõi toàn bộ kênh chuyển đổi không? Không bắt buộc nhưng nên làm. Khi theo dõi nhiều sự kiện hơn (như thêm vào giỏ hàng, đăng ký...), ta cung cấp cho thuật toán dữ liệu phong phú hơn để tối ưu hóa thông minh hơn.

CPC của tôi có tăng không? Không phải lúc nào cũng tăng. CPA Tune có thể đặt bid cao hơn cho lưu lượng truy cập chất lượng cao hơn, nhưng chỉ khi nó giúp đạt được mục tiêu CPA. Ta có thể thấy CPC cao hơn ở một số vị trí cao cấp nhưng bù lại, tỷ lệ chuyển đổi sẽ tốt hơn.

Tôi vẫn có thể kiểm soát mục tiêu và nội dung sáng tạo chứ? Có. Quý vị quản lý đối tượng khán giả, nội dung sáng tạo và cài đặt mục tiêu. CPA Tune chỉ kiểm soát logic đặt bid.

Tôi có thể thử nghiệm CPA Tune mà không cần thay đổi chiến dịch chính không? Có. Chỉ cần sao chép chiến dịch, bật CPA bidding và so sánh hiệu suất song song.

Tôi có thể tạm dừng hoặc chuyển lại bidding thủ công không? Hoàn toàn có thể. Quý vị có thể tạm dừng CPA Tune bất kỳ lúc nào hoặc quay lại CPC thủ công.

CPA Tune có hoạt động trong mọi ngành và vị trí địa lý không? CPA Tune hoạt động tốt nhất ở những thị trường có khối lượng chuyển đổi ổn định. Người quản lý MGID có thể giúp đánh giá mức độ phù hợp nhất cho phân khúc của quý vị.

CPA Tune có chặn các nguồn hoặc nội dung sáng tạo có hiệu suất thấp không? Theo mặc định thì không. CPA Tune giảm mức độ tiếp xúc với những nguồn kém hiệu quả nhưng không chặn hoàn toàn. Quý vị có thể chặn nguồn theo cách thủ công hoặc sử dụng Rule-Based Optimization để tự động hóa.

Tại sao CPA Tune là một bước thông minh

Trong một môi trường mà hiệu suất quan trọng hơn bao giờ hết, CPA Tune cung cấp sự nâng cấp rõ rệt từ tối ưu hóa CPC thủ công. CPA Tune được xây dựng cho các nhà quảng cáo đã sẵn sàng mở rộng quy mô hiệu quả, giảm chi tiêu lãng phí và tập trung vào chiến lược chứ không phải vào bảng tính.

Nếu quý vị đang chạy các chiến dịch tự nhiên tập trung vào chuyển đổi, CPA Tune có thể giúp quý vị thu được nhiều giá trị hơn từ mỗi lượt click.

Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu thử nghiệm, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản MGID của quý hoặc sao chép chiến dịch hiện hữu và đặt mục tiêu CPA ngay hôm nay.