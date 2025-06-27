Hôm nay, nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID thông báo phát hành CPA Tune. Hệ thống tự tối ưu hóa hiệu quả này sử dụng học máy để tối đa hóa lượt chuyển đổi và tính hiệu quả ở quy mô lớn trên các chiến dịch quảng cáo tự nhiên. Hoạt động ra mắt này diễn ra sau khi MGID giới thiệu CTR Guard, công cụ theo dõi các chiến dịch để phát hiện tình trạng chán quảng cáo nhằm đảm bảo nội dung sáng tạo luôn mới mẻ và hiệu quả. CPA Tune tập trung vào bước tiếp theo: những gì xảy ra sau khi click và cách dự đoán cũng như tối ưu hóa các kết quả này.

Những người đầu tiên sử dụng CPA Tune đã báo cáo rằng:

Tỷ lệ chuyển đổi trung bình (CVR) cao hơn 155%

CVR tăng đến 300% trong các ngành dọc và thị trường cụ thể

CPA thấp hơn thông qua hoạt động nhắm mục tiêu khán giả thông minh hơn

Với công cụ AI tự động điều chỉnh giá bid theo chi phí cho mỗi lượt click (CPC) theo thời gian thực, CPA Tune tạo điều kiện cho các nhà tiếp thị hiệu suất đạt được mục tiêu chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi (CPA) mà không phải nhọc công. CPA Tune cũng đảm bảo các nội dung sáng tạo có hiệu suất tốt nhất của họ tiếp cận được những người dùng có giá trị nhất. CPA Tune đại diện cho một kỷ nguyên mới trong quảng cáo tự nhiên, điều mà trước đây chỉ hoạt động dựa trên lưu lượng truy cập. Giờ đây, các nhà tiếp thị hiệu suất có thể ưu tiên kết quả kinh doanh cứng chứ không phải chỉ các lượt click.

Phân phối tự động đến những khán giả quan trọng

CPA Tune được thiết kế riêng cho các nhà quảng cáo tập trung vào hiệu suất và muốn chuyển từ tiếp cận đại trà sang chỉ tiếp cận những khán giả quan trọng đối với kết quả kinh doanh của họ. Thuật toán CPA Tune sử dụng dữ liệu hiệu suất trước đây trong ngành dọc của chiến dịch cùng với hành vi của người dùng, các tín hiệu về ý định, để điều chỉnh giá bid CPC theo thời gian thực một cách linh hoạt, từ đó phân phối quảng cáo đến những khách truy cập có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Nhà quảng cáo chỉ cần:

Đặt mục tiêu CPA thực tế Đảm bảo thực hiện theo dõi chuyển đổi Phân bổ ngân sách hàng ngày (gấp 5–7 lần mục tiêu CPA của họ)

Từ đó, thuật toán này sẽ xử lý phần còn lại, giảm nhu cầu điều chỉnh hàng ngày đối với vị trí và giá bid trong khi liên tục học cách giảm CPA xuống mức thấp hơn nữa. Mặc dù công cụ này hiệu quả nhưng cũng cần có thời gian để đạt được sự cải thiện.

Linh hoạt và hoàn toàn minh bạch

Với CPA Tune, mọi lượt click đều được tối ưu hóa để cải thiện tiềm năng chuyển đổi. Mô hình này yêu cầu thời gian học hỏi ngắn — khoảng 10 lượt chuyển đổi và bảy ngày — để ổn định và mang lại hiệu suất nhất quán.

CPA Tune cũng rất linh hoạt. Các nhà quảng cáo có thể tạm dừng và điều chỉnh chiến dịch bất kỳ lúc nào. Các biện pháp kiểm soát nội dung sáng tạo, ngân sách và nhắm mục tiêu vẫn không thay đổi, đảm bảo quá trình tối ưu hóa diễn ra âm thầm trong khi khách hàng vẫn duy trì khả năng giám sát chiến lược hoàn toàn.

“Với CTR Guard giúp chống lại tình trạng chán quảng cáo và CPA Tune giúp thúc đẩy chuyển đổi, MGID không phải chỉ nói về tiềm năng của AI mà còn đang chứng minh rằng công nghệ này có thể thực hiện lời hứa giải quyết các vấn đề phức tạp bằng giao diện đơn giản,”

Oleksii Borysov, Phó Chủ tịch Sản phẩm tại MGID cho biết.

“CPA Tune được thiết kế để mang lại những lợi ích đến từ CPA bidding tự động — như được thấy trong các nền tảng khép kín như Google hoặc Meta — cho quảng cáo tự nhiên trên web mở. CPA Tune giúp các nhà tiếp thị hiệu suất trở nên vượt trội, thúc đẩy những cải tiến hữu hình chỉ bằng một vài cú click mà không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát hoặc tính minh bạch.”

CPA Tune hiện khả dụng cho các nhà quảng cáo MGID trên toàn thế giới.