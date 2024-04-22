MGID đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Stevie® Đồng trong hạng mục Đổi mới trong Phát triển Công nghệ (Innovation in Technology Development) của Giải thưởng Stevie Châu Á-Thái Bình Dương hàng năm lần thứ 11.

Giải Stevie Châu Á-Thái Bình Dương là chương trình giải thưởng kinh doanh duy nhất công nhận sự đổi mới tại nơi làm việc tại 29 thị trường trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Giải Stevie được biết đến là một trong các giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, ghi nhận những thành tựu trong nhiều chương trình khác nhau như Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế® trong suốt 22 năm nay.

Hơn 1,000 đề cử từ các tổ chức trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương được đánh giá trong năm nay trong các hạng mục như Giải thưởng xuất sắc về Sáng tạo trong Sản phẩm và Dịch vụ, Giải thưởng về Quản lý Sáng tạo, Giải thưởng Sáng tạo trong Các trang Web của Công ty, và nhiều giải thưởng khác.

Khi ngừng sử dụng cookie, không còn nhận dạng theo thiết bị và phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư, các nhà xuất bản gặp nhiều thử thách trong việc kiếm tiền từ độc giả bằng quảng cáo. Các nhà xuất bản kỹ thuật số cũng đang cạnh tranh với các nền tảng xã hội với quy mô và nguồn lực chi tiêu quảng cáo khổng lồ. Vì vậy, các nhà xuất bản phải triển khai những giải pháp công nghệ thông minh để thực hiện những nhiệm vụ khó nhọc đồng thời vẫn đạt được các mục tiêu thương mại. Bộ sản phẩm công nghệ dành cho nhà xuất bản (Publisher Tech Suite) của MGID là một tập hợp các công cụ toàn diện, chuyên cung cấp cho NXB kỹ thuật số một điểm đến duy nhất cho mọi khía cạnh quản lý độc giả và doanh thu, mang lại tỷ lệ click (CTR) tăng 1,5 lần cho các chiến dịch quảng cáo, và CTR tăng từ 3 đến 6 lần cho các lượt giới thiệu nội bộ..

Sergii Denysenko, Giám đốc Điều hành của MGID cho biết: “Hạng mục giải thưởng này dành cho những người đi đầu về đổi mới trong lĩnh vực này. Đây là một cách tuyệt vời để chứng minh công việc mà các đội nhóm phát triển bộ sản phẩm công nghệ dành cho NXB MGID của chúng tôi đã thực hiện nhằm đảm bảo các công cụ này thân thiện với người dùng bất kể trình độ kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà xuất bản bị hạn chế về nguồn lực có thể vượt qua thử thách. Kiếm tiền là một trong những thử thách hàng đầu hiện nay mà các NXB kỹ thuật số phải đối mặt và chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ họ tồn tại, phát triển trong những năm tới.”

Những người chiến thắng giải Stevie Vàng, Bạc và Đồng được xác định bằng điểm trung bình của hơn 100 giám đốc điều hành trên khắp thế giới đóng vai trò giám khảo trong tháng 2 và tháng 3.

Chủ tịch Stevie Awards Maggie Miller cho biết: “Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 đã thu hút được nhiều đề cử đáng chú ý. Các tổ chức giành chiến thắng năm nay đã chứng tỏ rằng họ cam kết đổi mới và chúng tôi hoan nghênh họ vì sự kiên trì và sáng tạo của họ. Chúng tôi mong muốn được tôn vinh nhiều người chiến thắng năm nay trong bữa tiệc trao giải vào ngày 24 tháng 5.”

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết về Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương và sự kiện ngày 24 tháng 5 tại đây: http://Asia.Stevieawards.com.