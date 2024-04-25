Không thể phủ nhận rằng tiếp thị liên kết đang có xu hướng phát triển vào năm 2024. Theo Statista, chỉ riêng ở Mỹ, mức chi tiêu hàng năm đã tăng lên 8,2 tỷ đô la. Con số này đánh dấu mức tăng đáng kể 10,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy rõ rằng ngành này đang phát triển mạnh. Dữ liệu khảo sát từ Rakuten càng củng cố thêm xu hướng này khi cho thấy 81% nhà quảng cáo và 84% nhà phát hành đang tích cực thực hiện tiếp thị liên kết.

Tuy nhiên, các nhà tiếp thị liên kết gặp phải rất nhiều thử thách giữa bối cảnh hưng thịnh này. Hành trình này không phải là không có trở ngại: từ việc ứng phó với các hành vi không ngừng thay đổi của người tiêu dùng đến vật lộn với các thuật toán ngày một biến đổi và sự cạnh tranh khốc liệt. Vậy, các nhà tiếp thị liên kết làm thế nào để có thể vượt qua những rào cản này và giành được chiến thắng?

Chúng ta cùng đi sâu vào những thử thách quan trọng mà các nhà tiếp thị liên kết phải đối mặt và đưa ra những chiến lược hiệu quả để giải quyết trực tiếp.

3 yếu tố thị trường hàng đầu ảnh hưởng đến đơn vị liên kết

Ngày nay, có vẻ như các đơn vị liên kết đang gặp nhiều rào cản hơn. Chúng ta cùng dành chút thời gian suy ngẫm tại sao điều này lại có thể xảy ra.

Một nguyên nhân quan trọng có thể là do thị trường thay đổi liên tục. Khi công nghệ phát triển với tốc độ tia chớp và thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, các đơn vị liên kết phải liên tục chơi trò đuổi bắt. Ngay khi họ vừa nghĩ rằng đã vạch ra được một chiến lược hiệu quả thì các thuật toán lại thay đổi hoặc các đối thủ cạnh tranh mới lao vào, làm hỏng kế hoạch của họ.

Vì vậy, chúng ta có vấn đề bão hòa. Ngày nay, có vẻ như ai cũng đang chạy theo phong trào tiếp thị liên kết, khiến thị trường tràn ngập nội dung và ưu đãi. Với quá nhiều hoạt động huyên náo như vậy, các đơn vị liên kết ngày càng khó có thể trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của đối tượng khán giả mục tiêu.

Ngoài ra, chúng ta còn vấn đề thay đổi quy định và thực tiễn tuân thủ. Khi các chính phủ siết chặt quyền riêng tư dữ liệu và quảng cáo trực tuyến, các đơn vị liên kết phải lèo lái hoạt động trong một mớ hỗn độn các quy tắc và quy định. Điều này khiến việc hoạt động mà không vi phạm bất kỳ quy định nào trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong phần tiếp theo của hành trình, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những thử thách này và khám phá một số giải pháp thiết thực để giúp các đơn vị liên kết vượt qua những thử thách trong hoạt động tiếp thị thời hiện đại.

1. Hành vi của người tiêu dùng thay đổi và tình trạng chán quảng cáo ngày càng tăng

Chúng ta cùng làm sáng tỏ một hiện tượng đang khiến các đơn vị liên kết thực sự đau đầu: mù banner. Thật kinh ngạc là 86% người tiêu dùng đang gặp tình trạng này.

Mù banner là một tin dữ đối với các đơn vị liên kết, bởi vì điều này có nghĩa là các quảng cáo mà họ đã chăm chút xây dựng đang bị đối tượng khán giả mục tiêu bỏ qua hoặc làm lơ. Người tiêu dùng đã thành thạo việc làm lơ những thứ gây xao lãng và chỉ tập trung vào nội dung quan trọng đối với họ. Vì lý do này, các kỹ thuật tiếp thị truyền thống không còn phù hợp nữa. Một phần của vấn đề nằm ở việc người tiêu dùng ngày càng tinh tế, ở việc con người ngày nay sáng suốt hơn bao giờ hết. Người ta có thể đánh hơi được lời chào hàng và ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi các chiến thuật gây áp lực hoặc những lời hứa hẹn quá mức.

Vì vậy, các đơn vị liên kết dễ lâm vào thế bí. Họ khó mà đưa ra những tuyên bố đáng tin cậy và họ phải sáng tạo để thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay cả khi họ cố gắng tạo ra thông điệp hoàn hảo thì vẫn không có gì đảm bảo rằng thông điệp này sẽ được mọi người nhìn thấy. Tình trạng chán quảng cáo và tình trạng mù banner có nghĩa là người tiêu dùng có nhiều khả năng lướt qua hoặc hoàn toàn ngó lơ quảng cáo, khiến cho các đơn vị liên kết khó tạo ra tác động hơn.

Việc cần làm:

Để khắc phục tình trạng mù banner, các đơn vị liên kết có thể tìm hiểu những phương pháp tiếp cận đổi mới, chẳng hạn như tận dụng nội dung tương tác, game hóa hoặc sử dụng trải nghiệm sống động để thu hút sự chú ý của khán giả.

Khi tạo các quảng cáo bắt mắt và phù hợp với ngữ cảnh, tích hợp liền mạch với trải nghiệm người dùng, ta cũng có thể có khả năng được chú ý.

Ngoài ra, khi tập trung tạo nội dung hướng đến giá trị nhằm giải quyết các điểm yếu hoặc sở thích cụ thể của đối tượng khán giả mục tiêu, ta có thể thúc đẩy mức độ gắn kết và tăng khả năng chuyển đổi.

Khi thử nghiệm với vị trí đặt quảng cáo hay các định dạng độc đáo, chẳng hạn như podcast được tài trợ hoặc quan hệ hợp tác chuyên về nội dung quảng bá thương hiệu, ta có thể đa dạng hóa chiến lược quảng cáo và nâng cao khả năng hiển thị hơn nữa.

2. Chi phí quảng cáo và tính cạnh tranh tăng cao

Chi phí quảng cáo tiếp tục tăng cao, với các nền tảng như Google Ads và Facebook Ads đều có ​​​​giá quảng cáo tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê gần đây, chi phí mỗi lượt click (cost per click - CPC) trung bình của Google Ads đối với tất cả các ngành là 2,69 USD, tăng 26% so với năm trước. Tương tự, chi phí trung bình cho mỗi lượt click của Facebook đã tăng 92% trong năm năm qua. Các loại chi phí gia tăng này đặt ra thử thách đáng kể cho các nhà tiếp thị liên kết, bởi vì chi phí quảng cáo cao hơn có thể làm thâm vào tỷ suất lợi nhuận của họ và khiến họ khó đạt được lợi tức đầu tư (return on investment - ROI) dương hơn.

Ngoài chi phí quảng cáo tăng cao, các nhà tiếp thị liên kết còn phải đối mặt với mức độ cạnh tranh khốc liệt trong ngành quảng cáo kỹ thuật số. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào tiếp thị liên kết thì mức độ cạnh tranh để có được sự chú ý của người tiêu dùng ngày càng gay gắt. Tình trạng bão hòa của thị trường này có thể dẫn đến những cuộc chiến bidding để giành vị trí đặt quảng cáo, và dẫn đến chi phí mua lại cao hơn cho các đơn vị liên kết.

Việc cần làm:

Để thành công trong môi trường cạnh tranh này, các nhà tiếp thị liên kết phải khác biệt giữa đám đông, nhắm mục tiêu đến đối tượng khán giả phù hợp theo cách hiệu quả và liên tục tối ưu hóa các chiến dịch của họ để đạt hiệu suất tối đa.

Đa dạng hóa quảng cáo là điều cốt yếu. Hãy sáng tạo và tránh sao chép quảng cáo của người khác, bởi vì tình trạng bão hòa quá mức có thể có tác động tiêu cực đến hiệu suất lâu dài.

Cần ưu tiên các nền tảng và kênh mang lại kết quả tốt nhất và ROI cao nhất.

Ngoài ra, các nhà tiếp thị liên kết muốn đi trước xu hướng rất cần phải đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khi tận dụng các công cụ phân tích và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI), các nhà tiếp thị có thể thu được những kiến thức chuyên sâu có giá trị về hiệu suất chiến dịch, hành vi của khán giả và xu hướng của thị trường.

3. Dự đoán sự thay đổi theo hướng tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng

Trong những năm gần đây, hoạt động tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng đã tăng vọt. Các thương hiệu đang chuyển sang sử dụng các cá nhân trên mạng xã hội và người sáng tạo nội dung để quảng bá hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn bao giờ hết. Một báo cáo đã chỉ ra rằng ngành tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng đã cóp nhặt 16,5 tỷ đô la vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ tăng vọt lên 199,6 tỷ đô la vào năm 2032. Các con số này chứng minh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (compound annual growth rate - CAGR) đáng chú ý là 28,6% từ 2023 đến 2032. Mức gia tăng chi tiêu cho người có tầm ảnh hưởng này nêu bật tầm quan trọng của họ trong việc định hình những gì người tiêu dùng sẽ mua.

Ngày nay, nếu ta chỉ dùng các chiến thuật tiếp thị truyền thống thì sẽ không đạt được hiệu quả trong thế giới tiếp thị liên kết. Thành công phụ thuộc vào sự thông minh, sáng tạo và quan trọng nhất là sự phù hợp. Tức là, ta phải tìm cách kết nối sâu hơn với đối tượng khán giả mục tiêu. Vì vậy, tính xác thực và tính tương đối là yếu tố then chốt. Các đơn vị liên kết phải đảm bảo thông điệp của họ phù hợp với các giá trị và thị hiếu của khán giả.

Việc cần làm:

Một chiến lược khả thi để vượt trội trong bối cảnh tiếp thị liên kết ngày nay là phối hợp tiếp thị thông qua người có tầm ảnh hưởng. Khi hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả gắn kết của họ và tận dụng uy tín của họ để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hãy xác định những người có tầm ảnh hưởng có đối tượng khán giả phù hợp với thị trường mục tiêu và có giá trị cộng hưởng với thương hiệu được quảng cáo. Tính xác thực là rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và thúc đẩy khả năng chuyển đổi.

Hãy phân bổ ngân sách thật khôn khéo bằng cách ưu tiên những người có tầm ảnh hưởng phù hợp nhất và mang lại tiềm năng ROI cao nhất.

Những góc nhìn khác về tiếp thị liên kết

Ngoài những thử thách đã được đề cập, các nhà tiếp thị liên kết còn phải vật lộn với một số phương diện khác ảnh hưởng đến thành công của họ. Các phương diện này bao gồm phí hoa hồng biến động có thể ảnh hưởng bất ngờ đến thu nhập, các vấn đề về theo dõi hiệu suất khiến khó đo lường chính xác hiệu quả của chiến dịch. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm được quảng cáo có thể khác nhau, gây rủi ro cho danh tiếng và uy tín của các đơn vị liên kết. Ngoài ra, ta cũng phải lèo lái hoạt động theo các quy định phức tạp và đảm bảo làm tiếp thị có đạo đức. Các đơn vị liên kết rất cần có cách giải quyết những phương diện này để duy trì các chiến lược tiếp thị bền vững và có lợi nhuận.

Phí hoa hồng biến động

Thử thách: Tỷ lệ hoa hồng trong tiếp thị liên kết có thể biến động, từ những điều chỉnh nhỏ đến những thay đổi đáng kể. Ví dụ như một chương trình nào đó có thể bắt đầu với mức hoa hồng hậu hĩnh là 20% ​​nhưng sau đó giảm xuống còn 15% do thị trường thay đổi hoặc chính sách nội bộ thay đổi. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến thu nhập và kế hoạch tài chính của đơn vị liên kết.

Giải pháp: Đa dạng hóa danh mục của đơn vị liên kết bằng cách hợp tác với các chương trình thuộc nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, từ đó giúp giảm thiểu tác động của biến động phí hoa hồng. Cách này giúp phân tán rủi ro, cho phép các đơn vị liên kết duy trì nguồn doanh thu ổn định hơn.

Theo dõi và phân tích

Thử thách: Cố gắng tìm hiểu tất cả dữ liệu thu được từ nhiều chiến dịch liên kết khác nhau cũng giống như cố giải khối Rubik trong khi bị bịt mắt. Nếu không có thông tin chi tiết chính xác, các đơn vị liên kết sẽ không biết làm thế nào để điều chỉnh chiến dịch sao cho có được kết quả tốt hơn.

Giải pháp: Đầu tư vào các công cụ phân tích và phần mềm theo dõi đơn vị liên kết hiệu quả để theo dõi hiệu suất chiến dịch. Hãy thường xuyên nghiên cứu dữ liệu để xác định xu hướng, theo dõi mức độ chuyển đổi và đánh giá ROI thật chính xác. Ngoài ra, hãy tận dụng các tính năng phân tích nâng cao, chẳng hạn như phân tích nhóm và lập mô hình dự đoán để dự báo hiệu suất và xác định các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

###Sản phẩm chất lượng và uy tín

Thử thách: Không gì làm hủy hoại uy tín của đơn vị liên kết cho bằng quảng cáo một sản phẩm kém chất lượng khiến khán giả cảm thấy bị lừa. Nếu những người theo dõi không thể tin tưởng đề xuất của đơn vị liên kết, họ sẽ bắt đầu quay lưng — và đây là tin xấu đối với bất kỳ ai.

Giải pháp: Kiểm tra thật kỹ các sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi quảng cáo, đảm bảo chúng phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khán giả. Hãy chọn các chương trình liên kết uy tín chuyên cung cấp sản phẩm chất lượng cao và các điều khoản minh bạch.

Ứng phó với các thử thách trong quảng cáo tự nhiên dành cho đơn vị liên kết

Các đơn vị liên kết hiện đang sử dụng quảng cáo tự nhiên và hợp tác với các nền tảng để tăng thu nhập — và đây là một bước đi thông minh. Quảng cáo tự nhiên kết hợp liền mạch với nội dung, tránh tạo cảm giác xâm phạm của quảng cáo truyền thống. Ngoài ra, các nền tảng này còn cung cấp những tùy chọn nhắm mục tiêu chính xác, giúp các đơn vị liên kết tiếp cận đối tượng khán giả lý tưởng.

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Chúng ta cùng xem qua những vấn đề đặc biệt gây rắc rối cho các đơn vị liên kết ngày nay.

Vị trí đặt quảng cáo

Thử thách: Các đơn vị liên kết thường gặp phải những hạn chế về vị trí đặt quảng cáo, đặc biệt là khi họ được trả công dựa trên mô hình CPA (Cost Per Acquisition – chi phí cho mỗi lần mua hàng) cố định. Việc thiếu kiểm soát backend này khiến các đơn vị liên kết khó tối ưu hóa thu nhập vượt quá một ngưỡng nhất định.

Giải pháp: Để giải quyết thử thách này, các đơn vị liên kết có thể khám phá những chiến lược kiếm tiền thay thế trong nền tảng quảng cáo tự nhiên. Bằng cách đa dạng hóa nguồn doanh thu và tận dụng các định dạng hoặc vị trí quảng cáo bổ sung, các đơn vị liên kết có thể tối đa hóa tiềm năng thu nhập trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc của nền tảng.

Chi phí quảng cáo tăng cao

Thử thách: Chi phí quảng cáo tự nhiên tăng cao gây trở ngại đáng kể cho các đơn vị liên kết, khiến họ khó duy trì lợi nhuận. Khi chi phí quảng cáo tiếp tục tăng, các đơn vị liên kết phải áp dụng chiến lược tiết kiệm chi phí để tối ưu hóa ROI.

Giải pháp: Các đơn vị liên kết có thể giảm thiểu tác động chi phí quảng cáo tăng bằng cách triển khai những chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu và tối ưu hóa các thông số nhắm mục tiêu. Khi tập trung vào các phân khúc đối tượng khán giả có khả năng chuyển đổi cao và tinh chỉnh nội dung quảng cáo, các đơn vị liên kết có thể tối đa hóa chi tiêu quảng cáo và đạt được lợi tức đầu tư cao hơn.

Quy trình phê duyệt nhiêu khê

Thử thách: Các đơn vị liên kết thường gặp phải tình trạng chậm trễ trong quá trình phê duyệt quảng cáo, dẫn đến chậm khởi chạy chiến dịch và do đó làm giảm hiệu quả. Thời gian phê duyệt kéo dài có thể cản trở các đơn vị liên kết thử nghiệm và tối ưu hóa chiến dịch theo cách hiệu quả.

Giải pháp: Để làm cho quy trình phê duyệt liền mạch, các đơn vị liên kết có thể chủ động tương tác với đội ngũ hỗ trợ của nền tảng quảng cáo tự nhiên và tuân thủ các phương pháp đệ trình quảng cáo tốt nhất. Khi đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của nền tảng và cung cấp thông tin chi tiết kỹ lưỡng về chiến dịch, ta có thể đẩy nhanh quá trình phê duyệt và giảm thiểu tình trạng chậm trễ.

CTR thấp hơn trên các nền tảng tự nhiên

Thử thách: Mặc dù nền tảng quảng cáo tự nhiên mang đến khả năng nhắm mục tiêu độc nhất nhưng các đơn vị liên kết có thể có tỷ lệ click (CTR) thấp hơn so với các kênh quảng cáo khác. Sự khác nhau về CTR này nhấn mạnh rằng các đơn vị liên kết cần tinh chỉnh chiến lược nhắm mục tiêu và tối ưu hóa nội dung quảng cáo để thúc đẩy tương tác.

Giải pháp: Hãy thử nghiệm với các yếu tố quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như dòng tiêu đề, hình ảnh, nội dung quảng cáo và lời kêu gọi hành động để xác định yếu tố nào gây ấn tượng tốt nhất với khán giả. Hãy đảm bảo các trang đích có liên quan đến nội dung quảng cáo và mang đến sự chuyển đổi liền mạch cho người dùng. Các đơn vị liên kết nên liên tục tinh chỉnh những thông số nhắm mục tiêu dựa trên thông tin chuyên sâu về đối tượng và dữ liệu hiệu suất. Một giải pháp khác là thiết lập các chiến dịch nhắm mục tiêu lại để tái gắn kết với những người dùng đã tương tác với quảng cáo trước đây hoặc truy cập website liên kết. Chúng ta có nhiều khả năng và các đơn vị liên kết chỉ cần thử nghiệm.

CPC cao với các nhà phát hành chất lượng cao

Thử thách: Các đơn vị liên kết thường phải đối mặt với chi phí mỗi lượt click (CPC) tăng cao khi nhắm mục tiêu đến các nhà phát hành cao cấp trên những nền tảng quảng cáo tự nhiên. Cho dù chúng ta có nỗ lực giảm CPC bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà phát hành chất lượng thấp hơn thì bối cảnh cạnh tranh của thị trường cũng có thể làm hạn chế các cơ hội tiết kiệm chi phí.

Giải pháp: Để giảm thiểu tác động của tỷ lệ CPC cao, các đơn vị liên kết có thể tìm hiểu những chiến lược bidding thay thế và điều chỉnh những thông số nhắm mục tiêu để tiếp cận các phân khúc đối tượng khán giả hiệu quả hơn về mặt chi phí. Ngoài ra, khi đàm phán giao dịch số lượng lớn hoặc giảm giá số lượng lớn với các nhà phát hành cao cấp, các đơn vị liên kết cũng có thể đảm bảo mức giá quảng cáo có lợi hơn và cải thiện ROI chung.

Quan ngại về gian lận quảng cáo

Thử thách: Các đơn vị liên kết phải luôn cảnh giác trước những hành vi gian lận quảng cáo, bao gồm các vấn đề như mạng residential IP proxy và lưu lượng truy cập bot – những vấn đề đe dọa đến tính hiệu quả và tính toàn vẹn của các chiến dịch.

Giải pháp: Để chống gian lận quảng cáo, các đơn vị liên kết nên triển khai những biện pháp phát hiện gian lận hiệu quả và giám sát hiệu suất chiến dịch thật chặt chẽ để phát hiện những gì bất thường. Khi sử dụng các công cụ phân tích nâng cao cũng như hợp tác với các mạng quảng cáo đáng tin cậy và ưu tiên chống gian lận, các đơn vị liên kết có thể bảo vệ chiến dịch và duy trì niềm tin của khán giả.

Kết luận

Mặc dù trong ngành tiếp thị liên kết vẫn tồn tại những thử thách nhưng ta cần phải nhận ra rằng chúng đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng và đổi mới, và rằng chúng không phải là những rào cản không thể vượt qua. Thay vào đó, chúng cung cấp cho ta động lực để thích nghi, phát triển và tìm kiếm những chiến lược mới để vượt qua trở ngại.

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