MGID được vinh danh là người chiến thắng Giải thưởng Stevie® Đồng ở hạng mục Đổi mới trong Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (ML) trong Giải thưởng Stevie thường niên Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 12.

Giải thưởng Stevie Châu Á-Thái Bình Dương là chương trình giải thưởng kinh doanh duy nhất ghi nhận sự đổi mới tại nơi làm việc ở tất cả 29 thị trường trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Giải thưởng Stevie được nhiều người coi là giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, trao sự công nhận cho thành tích trong các chương trình như Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế® trong 23 năm.

Với biệt danh là Stevies theo từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đăng quang”, những người chiến thắng sẽ được tôn vinh trong buổi lễ trao giải vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 tại Seoul, Hàn Quốc.

Hơn 1.000 đề cử từ các tổ chức trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã được xem xét trong năm nay ở các hạng mục như Giải thưởng Đổi mới Xuất sắc trong Sản phẩm & Dịch vụ, Giải thưởng Quản lý Đổi mới và Giải thưởng Đổi mới trên Trang web Doanh nghiệp, cùng nhiều giải thưởng khác. MGID đã giành chiến thắng ở hạng mục Đổi mới trong Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (ML).

Giải pháp sáng tạo CTR Guard của MGID đã có được sự ghi nhận đáng kể trong cuộc chiến chống lại tình trạng chán quảng cáo. Giải pháp này sử dụng học máy và AI tạo sinh để theo dõi hiệu suất chiến dịch và dự đoán tình trạng giảm CTR với độ chính xác 90% trước khi tình trạng này xảy ra. Khi phát hiện tình trạng giảm, CTR Guard sẽ tự động đề xuất các nội dung sáng tạo do AI tạo ra dựa trên xu hướng gắn kết của khán giả theo thời gian thực, được hỗ trợ bởi hàng ngàn tỷ điểm dữ liệu. Nhờ đó, chúng ta có được mức tăng trung bình 29% cho viewable CTR (vCTR), đồng thời giảm đáng kể nỗ lực thủ công và kéo dài hiệu suất chiến dịch.

Sergii Denysenko, CEO tại MGID cho biết:

“Chúng tôi biết rằng các nhà quảng cáo phải liên tục đấu tranh để duy trì sự gắn kết, và trong thời điểm kinh tế toàn cầu bất định, chúng ta cần sử dụng ngân sách tiếp thị một cách hiệu quả hơn bao giờ hết. CTR Guard cho chúng ta thấy hiệu suất trong tương lai của một quảng cáo, đồng thời đảm bảo nhà quảng cáo duy trì toàn quyền kiểm soát hướng đi của họ. Sự công nhận của giải thưởng Stevie® cho thấy một sản phẩm như vậy là cần thiết như thế nào đối với ngành này".

Những người đoạt giải Stevie Vàng, Bạc và Đồng được xác định dựa trên điểm trung bình của hơn 100 giám đốc điều hành trên khắp thế giới đóng vai trò giám khảo trong tháng 2 và tháng 3.

“Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 đã nhận được một loạt tác phẩm xuất sắc đầy ấn tượng"

Maggie Miller, Chủ tịch Giải thưởng Stevie cho biết: