Xét về hoạt động kiếm tiền từ nội dung trực tuyến thì có lẽ không giải pháp nào có thể sánh được với mức độ phổ biến của Google AdSense. Bởi vì AdSense có thể được tích hợp vào tất cả các tài sản trong hệ sinh thái quảng cáo nên nhiều nhà phát hành đã chọn phương án này.

Tuy nhiên, ngoài AdSense thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Trên thực tế, nhiều nhà phát hành đang tìm kiếm các giải pháp thay thế AdSense có thể chấp thuận ngay tức thì. Vậy, chúng ta hãy cùng khám phá các phương án hàng đầu và thảo luận về cách có thể tối ưu hóa các chiến lược để kiếm thêm doanh thu từ các tài sản kỹ thuật số.

Tại sao nên xem xét các giải pháp thay thế cho Google AdSense?

Tuy Google AdSense có thể rất tuyệt nhưng đây không phải là giải pháp duy nhất để kiếm tiền từ nội dung. Suy cho cùng, làm sao có một giải pháp nào có thể được coi là tốt nhất cho mọi nhà phát hành và phân khúc? Đây là lý do tại sao ta nên cân nhắc các giải pháp thay thế AdSense.

Nhiều nhà phát hành đã gặp phải sự cố với Google AdSense, bao gồm kiếm tiền kém, quy trình phê duyệt nghiêm ngặt, định dạng quảng cáo hạn chế... Nếu đã gặp phải bất kỳ sự cố nào trong số này thì quý vị cũng có thể có lý do chính đáng để cân nhắc các giải pháp thay thế AdSense.

Tuy nhiên, chúng ta không nên đưa ra những quyết định quan trọng như vậy theo cách nhẹ nhàng. Chọn một giải pháp khác không có nghĩa là ta sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự. Vậy, lời khuyên của chúng tôi là gì? Xin đừng mắc bẫy!

RPM hoặc CPC thấp trong nhiều lĩnh vực

Đối với Google AdSense, không phải mọi lĩnh vực đều như nhau. Một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như phong cách sống, giải trí và blog cá nhân, thường không tạo được nhiều lợi nhuận ngay cả khi có lưu lượng truy cập ổn định.

Đây là khi chúng ta có thể cần đến các giải pháp thay thế AdSense. Nếu trang web của ta không nằm trong lĩnh vực có giá trị cao như tài chính, công nghệ hoặc sức khỏe, ta có thể cân nhắc các mạng quảng cáo khác hoặc thậm chí là quan hệ đối tác trực tiếp để cải thiện lợi nhuận.

Trước khi chuyển đổi, hãy đảm bảo tính toán và so sánh các giải pháp thay thế AdSense khác nhau. Nếu như đằng nào thì ta cũng đang có kế hoạch thay đổi, tại sao không chuyển sang tùy chọn trả phí cao nhất?

Phê duyệt nghiêm ngặt và cấm tài khoản

Tiếc thay, Google AdSense không phải là dịch vụ minh bạch hay dễ tính nhất. Ta có thể bị từ chối đăng ký hoặc bị cấm tài khoản do những lý do sau:

Lưu lượng truy cập không hợp lệ;

Vi phạm chính sách;

Nội dung không rõ ràng.

Tệ hơn nữa, họ thậm chí có thể không chỉ ra lỗi sai của ta ngay từ đầu. Đây là lý do tại sao các giải pháp thay thế Google AdSense tốt nhất cho các tân binh phát hành web có thể hấp dẫn. Ngay cả khi lưu lượng truy cập thấp hoặc hoạt động có sai sót, các giải pháp thay thế dễ chịu hơn vẫn có thể mang đến cho chúng ta cơ hội kiếm tiền từ nội dung của mình.

Chúng ta cần đảm bảo rằng mọi thứ đều hợp pháp. Ngay cả các giải pháp thay thế AdSense cho các trang web có lưu lượng truy cập thấp cũng phải minh bạch.

Định dạng quảng cáo hạn chế

Mặc dù đã được cải thiện theo thời gian nhưng thật không may, AdSense vẫn không thể theo kịp sự đa dạng trong ngành quảng cáo trực tuyến. May mắn thay cho các nhà phát hành, nhiều giải pháp thay thế AdSense có thể bổ khuyết những thiếu sót của giải pháp chính này trong hiện tại.

Các nhà phát hành đang tìm hiểu quảng cáo tự nhiên, vị trí đặt video hoặc thiết kế sáng tạo tương tác có thể không tối đa hóa được tiềm năng kiếm tiền của họ với AdSense. Tuy nhiên, với các giải pháp thay thế, họ sẽ có thể cung cấp các định dạng quảng cáo linh hoạt hơn và phù hợp nhất với người dùng của mình.

Kiếm tiền kém đối với nội dung không phải bằng tiếng Anh hoặc không thân thiện với Google

Ở một số nơi, các nhà phát hành lớn có thể không làm việc với Google. Do đó, nếu chọn AdSense, hiệu suất tài chính có thể sẽ kém hơn nếu nội dung của ta không phải bằng tiếng Anh. Vậy tại sao không xem xét các giải pháp thay thế Google AdSense tốt nhất ở Ấn Độ và các quốc gia khác – nơi tiếng Anh không phải là phương thức giao tiếp duy nhất?

Trong khi đó, nếu nội dung bị coi là không thân thiện với Google thì ta cũng có thể xem xét các giải pháp thay thế AdSense. Vì Google có thể hạn chế quyền truy cập nên không có nhiều động lực để các doanh nghiệp đặt quảng cáo ở đó.

Các vấn đề kỹ thuật với CMS mà ta đang sử dụng

Nếu đã quyết định gắn bó với một hệ thống quản lý nội dung cụ thể thì ta cần khám phá các giải pháp hoạt động tốt với hệ thống đó. Ví dụ như người dùng WordPress có thể gặp sự cố với các biện pháp kiểm soát vị trí đặt quảng cáo và các tập lệnh AdSense làm chậm tốc độ tải trang.

Vì vậy, trong trường hợp này, ta cần tìm kiếm các giải pháp thay thế Google AdSense hàng đầu cho WordPress. Làm như vậy, ta có thể tiếp tục bán không gian quảng cáo của mình mà không phải lo có sự cố xảy ra.

Nhà phát hành cần đa dạng hóa

Ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì cũng không có gì sai khi chúng ta cân nhắc các lựa chọn khác. Chúng tôi thấy rằng việc đa dạng hóa sẽ có lợi nếu ta muốn:

Bảo vệ mình khỏi các vấn đề tiềm ẩn;

Mở rộng quyền tự do và định dạng quảng cáo;

Khám phá tiềm năng kiếm tiền.

Các giải pháp thay thế AdSense phù hợp có thể giúp ta nhận ra tất cả những yếu tố cân nhắc này. Xin nhắc lại rằng điều cốt yếu ở đây là chọn những giải pháp hỗ trợ mục tiêu và kế hoạch tăng trưởng của ta nhiều nhất.

Tiêu chí chính để chọn giải pháp thay thế AdSense tốt nhất năm 2025

Khi tìm giải pháp phù hợp nhất, hãy cân nhắc các yếu tố sau.

Mô hình doanh thu: Lý tưởng nhất là có CPC, CPM, CPA, mức chia doanh thu và hybrid.

Lý tưởng nhất là có CPC, CPM, CPA, mức chia doanh thu và hybrid. Định dạng quảng cáo: Có các định dạng quảng cáo tự nhiên, quảng cáo hiển thị, quảng cáo video, quảng cáo đẩy và quảng cáo trong nội dung chữ để cung cấp cho ta sự linh hoạt.

Có các định dạng quảng cáo tự nhiên, quảng cáo hiển thị, quảng cáo video, quảng cáo đẩy và quảng cáo trong nội dung chữ để cung cấp cho ta sự linh hoạt. Nhắm mục tiêu và kiểm soát đối tượng khán giả: Ta tinh chỉnh chiến dịch của mình càng nhiều càng tốt!

Ta tinh chỉnh chiến dịch của mình càng nhiều càng tốt! Yêu cầu phê duyệt và khả năng tương thích của nội dung: Hãy tìm các yêu cầu không quá nghiêm ngặt trên một nền tảng cho phép ta kiếm tiền từ loại nội dung mà mình đang tạo.

Hãy tìm các yêu cầu không quá nghiêm ngặt trên một nền tảng cho phép ta kiếm tiền từ loại nội dung mà mình đang tạo. Điều khoản và ngưỡng thanh toán: Ngưỡng và các điều khoản thanh toán khác phải đủ hợp lý để các nhà phát hành mới kiếm được tiền.

Nếu quý vị có những ưu tiên khác nữa, hãy thoải mái thêm chúng vào danh sách này.

Hãy chờ cho đến khi tìm được các lựa chọn có trả phí thay thế Google AdSense tốt nhất! Hãy thử các định dạng kiếm tiền từ quảng cáo này trước!

Quý vị đã khám phá các định dạng kiếm tiền khác chưa? Có lẽ chúng sẽ hiệu quả hơn các định dạng thay thế AdSense! Trên thực tế, các định dạng kiếm tiền từ quảng cáo phù hợp có thể mang lại mức độ gắn kết và lượt click tạo ra lợi nhuận ấn tượng cho trang web phát hành của ta!

Vì vậy, đừng quá bận tâm về việc chuyển sang các định dạng thay thế AdSense ngay bây giờ. Thay vào đó, hãy cân nhắc các cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo khác nhau và tìm ra phương án (hoặc các phương án!) tốt nhất cho mình.

Quảng cáo tự nhiên

Trước khi cân nhắc các định dạng thay thế AdSense cho blog, sao lại không thử quảng cáo tự nhiên? Nếu quý vị đang chạy các trang web giàu nội dung và các bản tóm tắt sản phẩm liên kết thì đây là một lựa chọn tuyệt vời, bởi vì quảng cáo tự nhiên phát triển mạnh thông qua khả năng hòa quyện.

Quảng cáo tự nhiên được thiết kế theo kiểu phù hợp một cách tự nhiên với nội dung biên tập. Ta có thể sử dụng quảng cáo tự nhiên để mang lại lợi nhuận tốt hơn bất kể ta có sử dụng các định dạng thay thế AdSense hay không. Quảng cáo tự nhiên không làm người dùng mất tập trung trong khi xem nội dung, do đó họ có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo hơn.

Ở đây, các định dạng phổ biến nhất chính là các widget trong nội dung và nguồn cấp dữ liệu đề xuất. Tuy nhiên, thực ra thì định dạng nào cũng được, miễn là nó có thể hòa quyện và phục vụ cho mục đích của nhà quảng cáo.

Quảng cáo theo ngữ cảnh

Đây là một hình thức quảng cáo tự nhiên dựa trên nội dung chữ, trong đó quảng cáo xuất hiện trên các trang của nhà phát hành tại nơi chúng có liên quan nhất. Đối với cả Google AdSense lẫn các giải pháp thay thế AdSense, loại quảng cáo này vượt trội hơn so với hoạt động nhắm mục tiêu theo hành vi.

Theo như chúng ta thấy, quảng cáo theo ngữ cảnh hoạt động cực kỳ hiệu quả trong các môi trường nhiều nội dung chữ (ví dụ như các bài blog và trang web đánh giá liên kết). Tính hiệu quả này thân thiện với quyền riêng tư và cũng tốt cho các blog chuyên biệt. Khi thực hiện đúng cách, ta sẽ có được kết quả tích cực, ngay cả với các giải pháp thay thế Google AdSense cho các trang của blogger.

Đấu giá lập trình & tiêu đề

Quảng cáo lập trình tạo điều kiện cho nhà phát hành tổ chức đấu giá theo thời gian thực và kết nối với nhiều đối tác. Nếu đang tìm kiếm các giải pháp thay thế AdSense trả phí cao, ta cũng có thể cân nhắc kết hợp loại quảng cáo này vào trang web của mình.

Mục tiêu ở đây chính là lợi nhuận. Quảng cáo lập trình tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và CPM thông qua sự cạnh tranh, mang lại cho ta lợi nhuận tốt nhất trên mọi không gian quảng cáo mở. Theo như chúng tôi thấy, đây là giải pháp tốt nhất cho các nhà phát hành quy mô vừa và lớn sử dụng sàn giao dịch quảng cáo mở. Tuy nhiên, những người tìm kiếm các giải pháp thay thế Google AdSense cho các trang web nhỏ cũng vẫn có thể được lợi. Chúng ta chỉ cần kiểm soát kỳ vọng của mình, bởi vì nếu không có nhiều lưu lượng truy cập thì thu nhập có thể không cao.

Quảng cáo đa phương tiện & video

Banner tương tác và video phát tự động có phù hợp với nền tảng hoặc ứng dụng của nhà phát hành không? Lợi ích của quảng cáo đa phương tiện và quảng cáo video không chỉ dừng lại ở tác động trực quan cao của chúng. Cho dù có sử dụng các giải pháp thay thế AdSense hay không thì ta cũng sẽ thấy có được CPM cao với các giải pháp này.

Tuy nhiên, đừng vì lợi nhuận mà bỏ qua trải nghiệm của người dùng. Khi sử dụng quá nhiều yếu tố này, ta có thể làm chậm trang web. Vì vậy, ta cần phải kiểm tra tác động của quảng cáo đối với tốc độ tải trang.

Các giải pháp thay thế cho Google AdSense: Sử dụng MGID để bổ trợ cho Google AdSense

MGID là nền tảng quảng cáo tự nhiên kết nối nhà phát hành và nhà quảng cáo để cả hai bên có thể tạo ra doanh thu tốt nhất. Chúng tôi không phải là một trong nhiều giải pháp thay thế cho AdSense mà thay vào đó, chúng tôi cung cấp một giải pháp bổ sung: tăng lợi nhuận quảng cáo tổng thể và cung cấp cho nhà phát hành nhiều công cụ cũng như khả năng kiểm soát hơn.

Chúng tôi đã viết chi tiết về những điểm khác biệt giữa MGID và Google AdSense. Tuy nhiên, trong lúc này, chúng ta hãy tập trung vào cách chúng có thể hoạt động song song với nhau. Nhìn chung, ngay cả khi không có các giải pháp thay thế cho AdSense, chúng tôi tin rằng MGID vẫn là giải pháp tuyệt vời cho các trang web có nhiều nội dung, các trang blog về phong cách sống, các trang đánh giá và đơn vị liên kết.

Hoàn toàn tương thích với AdSense

Một trong những lợi thế của MGID chính là MGID hoạt động tốt với AdSense. Thay vì sử dụng các giải pháp thay thế cho AdSense, quý vị có thể khám phá các MGID widget để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào mà mình muốn. Và điều này sẽ không hề làm giảm thu nhập AdSense.

Do vậy, MGID là một lựa chọn tuyệt vời nếu quý vị muốn vượt ra ngoài ranh giới của quảng cáo hiển thị truyền thống mà không hoàn toàn từ bỏ cơ hội kiếm tiền này. Quý vị sẽ không phải thiết lập một hệ thống hoàn toàn mới với các giải pháp thay thế AdSense. Đúng hơn, quý vị chỉ cần sử dụng MGID khi cảm thấy AdSense không hoạt động tốt như mong đợi.

Doanh thu bổ sung

Sẽ thế nào nếu chúng tôi nói rằng quý vị có thể bổ sung cách kiếm tiền từ nội dung của mình mà không cần chuyển sang các giải pháp thay thế AdSense? Với MGID, quý vị sẽ có tùy chọn mở những không gian quảng cáo hiện không được hỗ trợ hoặc không được AdSense bán.

Bằng cách này, quý vị có thể chắc chắn không bỏ lỡ đồng nào. MGID sẽ giúp quý vị bán mọi lượt hiển thị và mọi lưu lượng truy cập. Và bởi vì chọn lựa này không yêu cầu sử dụng các giải pháp thay thế AdSense nên quý vị có thể triển khai ngay lập tức mà không cần phải làm quen với nền tảng mới.

Thanh toán nhanh hơn

Một trong những lý do chính khiến các giải pháp thay thế AdSense trở nên hấp dẫn chính là cơ hội rút tiền bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể thanh toán theo yêu cầu khi sử dụng Google AdSense với MGID. Quý vị chỉ cần đáp ứng ngưỡng rút tiền tối thiểu của MGID.

Như vậy nghĩa là quý vị không cần phải đợi đến chu kỳ thanh toán hàng tháng tiếp theo thì mới nhận được thu nhập. Khi chọn sử dụng MGID và AdSense thay vì các giải pháp thay thế AdSense, quý vị có thể được thanh toán theo hai cách: một lần một tháng hoặc bất cứ khi nào mình muốn.

Phân tích sâu hơn với dữ liệu về lưu lượng truy cập chi tiết và widget

Chúng tôi tự hào nói rằng nền tảng MGID được xây dựng để phân tích. Quý vị không cần phải sử dụng các giải pháp thay thế AdSense để xem dữ liệu chi tiết về lưu lượng truy cập và widget, bởi vì chúng tôi cũng đảm nhận cả việc này. Điều này có ý nghĩa gì đối với quý vị?

Khi có nhiều dữ liệu hơn để khám phá, quý vị sẽ có thể có được những kiến thức chuyên sâu có ý nghĩa hơn và điều chỉnh chiến lược của mình khi cần. Ngay cả khi không có các giải pháp thay thế AdSense, quý vị vẫn có thể trả lời các câu hỏi sau:

Vị trí đặt quảng cáo nào hiệu quả nhất?

Loại nội dung quảng cáo nào đang được click vào?

Loại nội dung nào phù hợp với các khu vực khác nhau?

Chiến lược kiếm tiền của quý vị không cần phải bắt đầu bằng các giải pháp thay thế AdSense. Quý vị có thể làm rất nhiều điều với các giải pháp bổ sung như MGID.

Chính sách linh hoạt

So với Google AdSense thì MGID thân thiện hơn với nhà phát hành. Quý vị có được quy trình phê duyệt dễ dàng và minh bạch hơn mà không phải cam kết với các giải pháp thay thế AdSense. Như vậy nghĩa là quý vị sẽ không bị cấm đột ngột khiến khả năng kiếm doanh thu bị hạn chế.

So với các giải pháp thay thế AdSense, chúng tôi tin rằng MGID phù hợp hơn với các nhà phát hành quy mô vừa và nhỏ – những người vẫn đang học hỏi kinh nghiệm. Với ít khoản phạt hơn, quý vị có thể giữ lại doanh thu mà mình tạo ra.

Hỗ trợ cá nhân

Một trong những điểm khiến chúng tôi khác biệt so với các giải pháp thay thế AdSense chính là chúng tôi cam kết với thành công của quý vị. Khi tham gia MGID với tư cách là nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ chỉ định một người quản lý tài khoản riêng cho quý vị để hỗ trợ theo mọi cách có thể.

Với sự hỗ trợ thực tế này, quý vị sẽ có thể tận dụng mọi khả năng tạo doanh thu trên trang web của mình. Đây là điều mà các nhà phát hành thậm chí không tìm kiếm ở các giải pháp thay thế AdSense. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng họ nên tìm kiếm! Suy cho cùng thì ai là người chúng ta có thể tin tưởng vào chuyên môn về nền tảng cho bằng những người quản lý tài khoản?

Công nghệ tiên tiến

MGID không phải chỉ là giải pháp tối giản giúp kiếm tiền mà còn cung cấp các công nghệ tiên tiến, bao gồm:

Các AMP widget thông minh để cải thiện tốc độ tải trên thiết bị di động;

để cải thiện tốc độ tải trên thiết bị di động; Hỗ trợ Story Ads để quý vị bán không gian quảng cáo trong các câu chuyện;

để quý vị bán không gian quảng cáo trong các câu chuyện; Các đơn vị quảng cáo được thiết kế riêng nhằm đảm bảo mọi quảng cáo mà quý vị bán đều phù hợp với nền tảng và thương hiệu.

Đây là những tính năng có thể đòi hỏi nhiều giải pháp thay thế AdSense. Chúng tôi giúp đơn giản hóa hoạt động kiếm tiền mà không thay đổi hoàn toàn cách kiếm tiền trực tuyến của quý vị.

Tối đa hóa doanh thu trên nhiều nền tảng khi theo đuổi các giải pháp thay thế hàng đầu cho Google AdSense

Trước khi thực hiện những thay đổi lớn chẳng hạn như chuyển đổi chương trình kiếm tiền, hãy thử các phương pháp tối đa hóa lợi nhuận sau:

Kết hợp các phương pháp kiếm tiền tự nhiên, hiển thị và liên kết để tạo luồng thu nhập linh hoạt và đa dạng hơn;

để tạo luồng thu nhập linh hoạt và đa dạng hơn; Sử dụng thử nghiệm A/B và bản đồ nhiệt để cải thiện vị trí đặt quảng cáo;

để cải thiện vị trí đặt quảng cáo; Theo dõi RPM/EPMV thay vì chỉ CPC để hiểu bao quát về số tiền mà mình được trả cho lưu lượng truy cập;

để hiểu bao quát về số tiền mà mình được trả cho lưu lượng truy cập; Đa dạng hóa theo thị trường và loại thiết bị để phản hồi tốt hơn với những gì mỗi phân khúc đối tượng khán giả độc nhất đang tìm kiếm;

để phản hồi tốt hơn với những gì mỗi phân khúc đối tượng khán giả độc nhất đang tìm kiếm; Theo dõi chất lượng quảng cáo để bảo vệ trải nghiệm của người dùng và giữ vững niềm tin của họ.

Cho dù quý vị có sử dụng các giải pháp thay thế AdSense hay không thì tất cả các công cụ này cũng đều quan trọng. Khi thu thập dữ liệu phù hợp và đa dạng hóa cách kiếm lợi nhuận, đồng thời vẫn chú ý đến người dùng, quý vị sẽ kiếm tiền bền vững từ trang web của mình.

Đã tìm thấy các giải pháp thay thế AdSense? Hãy tránh những cạm bẫy phổ biến này với hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo

Số tiền có thể kiếm được phần lớn phụ thuộc vào lượng truy cập gắn kết mà ta nhận được. Vì vậy, bất kể quý vị có theo đuổi các giải pháp thay thế AdSense hay không, hãy đảm bảo tránh những cạm bẫy phổ biến sau.

Sử dụng quá nhiều đơn vị quảng cáo trên một trang

trên một trang Sử dụng các định dạng quảng cáo không tương thích với trang web, chẳng hạn như các popup gây khó chịu

với trang web, chẳng hạn như các popup gây khó chịu Vi phạm các quy tắc của AdSense về vị trí và các vấn đề khác

về vị trí và các vấn đề khác Bỏ qua hiệu suất trên thiết bị di động và các vấn đề với CLS

và các vấn đề với CLS Bỏ qua các yêu cầu đồng ý đối với GDPR/CCPA hoặc trước khi gửi thông báo đẩy

Hãy nhớ rằng, ngay cả khi ta theo đuổi các giải pháp thay thế AdSense thì chúng vẫn không phải là giải pháp hoàn chỉnh. Cách ta quyết định sử dụng chúng vẫn sẽ chi phối phần lớn lợi nhuận.

Các công cụ hữu ích để theo dõi và tối ưu hóa doanh thu quảng cáo cho người dùng – Các giải pháp thay thế AdSense cần cân nhắc

Nếu ta muốn theo dõi số tiền thu được từ những hoạt động của mình thì tracking là một cách hoàn hảo! Bất kể tối đa hóa thu nhập từ trang web của mình như thế nào, ta cũng luôn cần theo dõi nó. Nếu không làm như vậy thì ta có sử dụng các giải pháp thay thế AdSense hay không cũng không quan trọng. Ta sẽ khó mà theo dõi thành công của mình nếu không thể xác định được thành công!

Tin vui ở đây là không khó để theo dõi hiệu suất và sửa đổi các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất. Nếu quý vị quyết định sử dụng các giải pháp thay thế AdSense, hãy nhớ rằng có nhiều phương án. Trong các mục sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn về một số phương án.

Google Analytics và bảng điều khiển MGID – Một lựa chọn không thay thế

Thay vì theo đuổi các giải pháp thay thế AdSense mới, tại sao lại không sử dụng những gì sẵn có? Chúng ta biết rằng Google Analytics rất tuyệt vời để theo dõi dữ liệu liên quan đến hành vi của người dùng, nguồn lưu lượng truy cập và mức độ gắn kết. Và cho dù không sử dụng các giải pháp thay thế AdSense, ta vẫn có thể có được nhiều thông tin chuyên sâu có giá trị hơn từ dữ liệu đã thu thập được.

Với bảng điều khiển MGID, ta có thể tạo ra nhiều thông tin chi tiết cụ thể hơn. Ví dụ như thay vì chỉ kiểm tra tỷ lệ gắn kết, ta có thể kiểm tra CTR của một quảng cáo cụ thể để biết thông tin chuyên sâu về widget. Bởi vì hệ thống sẽ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hữu ích để đưa ra quyết định hướng đến lợi nhuận, ta không cần phải tìm kiếm nền tảng khác.

Ezoic và Cloudflare – Các giải pháp thay thế AdSense cho tốc độ tải trang tốt hơn

Quý vị có biết rằng tỷ lệ thoát trang tăng 32% nếu tốc độ tải trang tăng từ 1 đến 3 giây không? Dưới đây là các giải pháp thay thế AdSense hữu ích.

Ezoic xác định các yếu tố làm chậm tốc độ tải và đề xuất những giải pháp khả thi mà ta có thể sử dụng ngay lập tức.

xác định các yếu tố làm chậm tốc độ tải và đề xuất những giải pháp khả thi mà ta có thể sử dụng ngay lập tức. Cloudflare ngăn trang bị sập bằng cách giảm độ trễ và lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Các giải pháp thay thế AdSense này cùng nhau giải quyết hầu hết các vấn đề có thể làm chậm trang web. Trong khi Ezoic cho phép ta tự xử lý các sự cố chẩn đoán thì Cloudflare đảm bảo toàn bộ cơ sở hạ tầng thật vững chắc.

Hotjar và Microsoft Clarity – Các giải pháp thay thế AdSense để theo dõi hành vi của người dùng

Google AdSense chủ yếu cung cấp một loạt các con số. Tuy nhiên, khi không có ngữ cảnh thì các con số không hữu ích như ta nghĩ. Hai giải pháp thay thế AdSense dưới đây giúp giải quyết vấn đề này.

Hotjar cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu định tính hơn thông qua bản ghi phiên theo thời gian thực, bản đồ nhiệt và theo dõi lượt click.

cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu định tính hơn thông qua bản ghi phiên theo thời gian thực, bản đồ nhiệt và theo dõi lượt click. Microsoft Clarity cung cấp thông tin chuyên sâu do AI tạo để ta hành động ngay lập tức.

Với các giải pháp thay thế AdSense này, ta có thể đảm bảo rằng các nỗ lực của mình phù hợp với hành vi của người dùng. Ta cũng có thể sử dụng bất kỳ thông tin định lượng nào để cải thiện sự hiểu biết của mình về một số hành động nhất định hoặc ngược lại.

Ad Inserter, WP Rocket và AdSanity – Các giải pháp thay thế AdSense để quản lý vị trí và tốc độ layout

Hoạt động kiếm tiền từ trang web cũng liên quan đến hiệu suất trang nhiều như vị trí quảng cáo. Khi sử dụng các giải pháp thay thế AdSense này, ta có thể bao trùm mọi lĩnh vực.

Ad Inserter cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn trong các điều kiện mà quảng cáo sẽ được chèn.

cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn trong các điều kiện mà quảng cáo sẽ được chèn. WP Rocket cải thiện tốc độ tải trang thông qua tải chậm và các triển khai khác.

cải thiện tốc độ tải trang thông qua tải chậm và các triển khai khác. AdSanity và giao diện nhẹ nhàng giúp quản lý và lên lịch các chiến dịch quảng cáo.

Các giải pháp thay thế AdSense này cho ta phạm vi kiểm soát lớn hơn đối với các không gian quảng cáo và hiệu quả của chúng.

Đã tìm thấy giải pháp thay thế tốt hơn cho AdSense? Hãy chuyển đổi vì những lý do đúng đắn!

Chúng ta có nhiều lý do để tìm kiếm các giải pháp ngoài Google AdSense. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hãy tự hỏi xem mình đã sử dụng hết khả năng của Google AdSense chưa. Nếu không hiệu chỉnh các chiến lược để phục vụ tốt nhất cho mình, ta có thể gặp phải những vấn đề tương tự, ngay cả với các giải pháp thay thế Google AdSense trả phí cao nhất. Trước khi thực hiện bước thay đổi lớn này, tại sao lại không đăng ký với MGID?

MGID là một giải pháp bổ sung có thể giúp tạo thêm doanh thu, cung cấp phân tích sâu hơn và hỗ trợ theo cách cá nhân hóa. Tuy nhiên, cho dù có sử dụng các giải pháp thay thế AdSense tốt nhất của năm 2024, 2025 hay bất kỳ năm nào khác hay không, quý vị vẫn sẽ luôn có thể tiếp cận các công cụ nâng cao, một người quản lý cá nhân và một đội ngũ chuyên gia sáng tạo với MGID. Cho dù quý vị quyết định như thế nào, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ quý vị.