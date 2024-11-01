Chúng tôi lại được hân hạnh mang đến những tin tức mới nhất trong loạt bài về thông tin cập nhật sản phẩm với nhiều công cụ và tính năng tiên tiến giúp liền mạch hóa trải nghiệm của quý vị với MGID. Trong ấn bản này, chúng tôi chia sẻ những cập nhật thú vị được tạo ra nhằm nâng cao năng suất và cải thiện chức năng của nền tảng dành cho cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo. Chúng ta cùng khám phá những điều mới lạ và xem những sự cải tiến này có thể tác động đến mình như thế nào!

Dành cho nhà phát hành

Giới thiệu MGID+: Giải pháp toàn diện dành cho nhà phát hành

Khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số định hình lại bối cảnh phát hành thì để duy trì vị thế dẫn đầu, các nhà phát hành không thể chỉ dựa vào phương pháp kiếm tiền truyền thống. Đây là lý do MGID cho ra mắt MGID+, một bộ dịch vụ toàn diện vượt khỏi phạm vi tạo doanh thu, kết hợp các công cụ kiếm tiền, thu hút khán giả và công cụ gắn kết vào một nền tảng. Với MGID+, ta có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất của quảng cáo, của website và nội dung để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Những lợi ích chính của MGID+

Tạo doanh thu bền vững: Từ yêu cầu của Google đến quảng cáo hiển thị có lập trình và quảng cáo video, MGID+ mở ra nhiều luồng doanh thu. Thêm vào đó, ‘Campaign Studio giúp ta khởi chạy các chiến dịch tự nhiên trực tiếp, kiểm soát quảng cáo tuyệt đối, trong khi Contextual Intelligence thì giúp ta nhắm mục tiêu mà không cần cookie để giữ an toàn cho dữ liệu về khán giả.

Từ yêu cầu của Google đến quảng cáo hiển thị có lập trình và quảng cáo video, MGID+ mở ra nhiều luồng doanh thu. Thêm vào đó, ‘Campaign Studio giúp ta khởi chạy các chiến dịch tự nhiên trực tiếp, kiểm soát quảng cáo tuyệt đối, trong khi Contextual Intelligence thì giúp ta nhắm mục tiêu mà không cần cookie để giữ an toàn cho dữ liệu về khán giả. Thu hút khán giả: MGID+ giúp mở rộng lượng độc giả bằng các công cụ phân phối nội dung và trao đổi khán giả bên ngoài, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội. Các khuyến nghị về SEO và Core Web Vital giúp đảm bảo trang của quý vị vẫn được tối ưu hóa, thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên nhiều hơn.

MGID+ giúp mở rộng lượng độc giả bằng các công cụ phân phối nội dung và trao đổi khán giả bên ngoài, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội. Các khuyến nghị về SEO và Core Web Vital giúp đảm bảo trang của quý vị vẫn được tối ưu hóa, thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên nhiều hơn. Mức độ gắn kết của người đọc: Các khuyến nghị cá nhân hóa về nội dung và Audience Hub giúp giữ chân người đọc ở lại trang lâu hơn và thu hút họ quay lại. Với Analytics Hub, ta có thể theo dõi mọi số liệu quan trọng, từ đó dễ dàng tinh chỉnh nội dung và thúc đẩy mức độ gắn kết.

Với MGID+, các nhà phát hành có được bộ công cụ hiệu quả để đáp ứng những thử thách trong ngành phát hành hiện nay, đảm bảo tăng trưởng bền vững và có được lòng trung thành của khán giả.

Advanced Reporting: Có được thông tin chuyên sâu hơn để đưa ra quyết định thông minh hơn

Nâng cao khả năng phát hành hơn nữa với tính năng mới của chúng tôi: Advanced Reporting (Báo cáo nâng cao). Bản cập nhật này mang đến cho chúng ta các công cụ báo cáo tinh vi, giúp theo dõi các số liệu chính, khắc phục sự cố và tìm hiểu sâu hơn về hành vi của đối tượng khán giả. Với các bộ lọc có thể tùy chỉnh và thông tin chuyên sâu chi tiết, ta có thể phát hiện xu hướng và thực hiện những sự điều chỉnh giúp thúc đẩy tăng doanh thu. Advanced Reporting là nguồn thông tin hữu ích để ta phân tích hiệu suất trang một cách minh bạch và chuyên sâu hơn.

Để xem hướng dẫn chi tiết về cách tối đa hóa tác động của Advanced Reporting, hãy xem bài blog mới nhất của chúng tôi.

Dành cho nhà quảng cáo

Granular Reporting: Các tính năng nâng cao để phân tích chuyên sâu chiến dịch

Dành cho nhà quảng cáo, chúng tôi đã triển khai Granular Reporting (Báo cáo chi tiết) — một công cụ hiệu quả giúp tập trung mọi dữ liệu chiến dịch vào một nơi. Giờ đây, ta có thể tạo báo cáo tùy chỉnh, áp dụng phân tích đa chiều và truy cập thông tin chuyên sâu cấp tài khoản trên mọi chiến dịch. Granular Reporting cung cấp một số lợi ích chính:

Theo dõi chiến dịch hàng ngày theo ngày, nguồn hay thậm chí theo giờ để phát hiện xu hướng và tối ưu hóa lịch trình;

Phân tích theo khu vực địa lý để giúp tinh chỉnh mục tiêu theo khu vực;

So sánh hiệu suất của quảng cáo sáng tạo để ta có thể thực hiện những sự điều chỉnh chiến lược cho thông điệp của mình.

Sau đây là phân tích chi tiết các báo cáo chính hiện có và thông tin chuyên sâu mà chúng cung cấp.

Tổng quan về chiến dịch theo ngày: Theo dõi xu hướng hiệu suất hàng ngày của các chiến dịch, giúp xác định những ngày có hiệu suất cao và những ngày có hiệu suất thấp.

Theo dõi xu hướng hiệu suất hàng ngày của các chiến dịch, giúp xác định những ngày có hiệu suất cao và những ngày có hiệu suất thấp. Hiệu suất chiến dịch theo widget/nguồn: Phân tích xem nguồn hoặc widget nào đóng góp nhiều nhất vào thành công của chiến dịch, từ đó có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn.

Phân tích xem nguồn hoặc widget nào đóng góp nhiều nhất vào thành công của chiến dịch, từ đó có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn. Thông tin chuyên sâu về chiến dịch theo giờ: Hiển thị hiệu suất của các chiến dịch vào những thời điểm khác nhau trong ngày, hỗ trợ lên lịch trình và lập chiến lược bid hiệu quả hơn.

Hiển thị hiệu suất của các chiến dịch vào những thời điểm khác nhau trong ngày, hỗ trợ lên lịch trình và lập chiến lược bid hiệu quả hơn. Phân tích chiến dịch theo quốc gia: Xác định các khu vực có hiệu suất cao nhất bằng cách theo dõi kết quả chiến dịch theo quốc gia. Đây là cách hữu ích để tinh chỉnh mục tiêu theo vùng địa lý.

Xác định các khu vực có hiệu suất cao nhất bằng cách theo dõi kết quả chiến dịch theo quốc gia. Đây là cách hữu ích để tinh chỉnh mục tiêu theo vùng địa lý. Hiệu suất theo nội dung sáng tạo: So sánh hiệu quả của các nội dung sáng tạo khác nhau, từ đó có thể điều chỉnh theo dữ liệu cho các chiến lược sáng tạo.

So sánh hiệu quả của các nội dung sáng tạo khác nhau, từ đó có thể điều chỉnh theo dữ liệu cho các chiến lược sáng tạo. Mức độ thành công của chiến dịch theo nền tảng: Cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất theo nền tảng (ví dụ như thiết bị di động hoặc máy tính để bàn) để giúp tối ưu hóa mục tiêu theo thiết bị cụ thể.

Cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất theo nền tảng (ví dụ như thiết bị di động hoặc máy tính để bàn) để giúp tối ưu hóa mục tiêu theo thiết bị cụ thể. Báo cáo cụ thể về widget và chiến dịch: Cung cấp cái nhìn chi tiết về cách từng widget đóng góp vào thành công của chiến dịch - điều rất quan trọng để xác định chính xác những nguồn có hiệu suất cao nhất.

Qua các báo cáo này, nhà quảng cáo có thể theo dõi lượt click, lượt hiển thị, lượt chuyển đổi và nhiều nữa với các bộ lọc linh hoạt để tùy chỉnh chế độ xem dữ liệu. Để biết tổng quan đầy đủ về việc Granular Reporting có thể nâng cao khả năng phân tích chiến dịch như thế nào, hãy đọc bài blog của chúng tôi.

Minh bạch về nguồn lưu lượng truy cập để đưa ra quyết định quảng cáo sáng suốt hơn

Một tính năng khác khiến chúng tôi vô cùng phấn khởi chính là bản cập nhật mới nhất cho giao diện Selective Bidding — hiện được gọi là Sources Optimization. Phiên bản mới nhất này giúp tăng tính minh bạch thông qua việc hiển thị các nguồn lưu lượng truy cập (tên miền, tên ứng dụng và các identifier khác) thay vì các widget UID, giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về nguồn lưu lượng truy cập và đối tượng khán giả mà quảng cáo của họ đang hướng đến.

Với Sources Optimization, nhà quảng cáo có thể:

Xem hiệu suất theo nguồn: Theo dõi hiệu quả của từng nguồn lưu lượng truy cập, bao gồm các website và ứng dụng cụ thể.

Theo dõi hiệu quả của từng nguồn lưu lượng truy cập, bao gồm các website và ứng dụng cụ thể. Điều chỉnh các hệ số CPC: Đặt bid dựa trên hiệu suất của mỗi một nguồn lưu lượng truy cập riêng lẻ để chi tiêu có mục tiêu hơn.

Đặt bid dựa trên hiệu suất của mỗi một nguồn lưu lượng truy cập riêng lẻ để chi tiêu có mục tiêu hơn. Bật hoặc tắt nguồn: Kiểm soát chi tiết thông qua việc quản lý các nguồn lưu lượng truy cập để tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo.

Bản cập nhật này giúp các nhà quảng cáo đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và phù hợp hơn với hành vi của đối tượng khán giả cũng như mục tiêu chiến dịch, cải thiện hiệu suất chung và ROI.

Theo dõi mức độ chuyển đổi với Native Integration

Để đơn giản hóa việc theo dõi và cải thiện độ chính xác, MGID giới thiệu Native Integration — một cách đơn giản để theo dõi mức độ chuyển đổi trực tiếp trong bảng điều khiển MGID Ads. Không cần phải thiết lập thủ công hay lập trình phức tạp nữa; với Native Integration, ta có thể liên kết những chiến dịch MGID với các nền tảng của bên thứ ba chỉ bằng vài cú click.

Chúng tôi xin hân hạnh thông báo rằng đối tác Native Integration đầu tiên của chúng tôi là Voluum, một nền tảng theo dõi hàng đầu. Quan hệ đối tác này đảm bảo theo dõi liền mạch, chính xác, giúp ta tập trung tối ưu hóa chiến dịch thay vì quản lý các chi tiết kỹ thuật.

Để dùng thử Native Integration, xin vào mục tạo chiến dịch trong MGID Ads, thực hiện theo hướng dẫn thiết lập và bắt đầu theo dõi theo cách thông minh hơn ngay hôm nay.

Kết luận

Trên đây là tóm tắt những thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi! Với những bản cập nhật hiệu quả này, MGID tiếp tục tái định nghĩa những điều khả thi đối với cả nhà phát hành lẫn nhà quảng cáo. Cho dù quý vị đang hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững, có được thông tin chuyên sâu hơn hay tối đa hóa hiệu quả chiến dịch, các công cụ và tính năng mới nhất của chúng tôi đều có thể đáp ứng nhu cầu. Hãy khám phá, tìm hiểu những khả năng mới và trực tiếp chứng kiến ​​để biết những sự cải tiến của MGID có thể hỗ trợ quý vị thành công như thế nào. Hãy sử dụng các công cụ giúp đưa ra quyết định thông minh hơn theo cách đơn giản hơn, để ta có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất — kết nối với đối tượng khán giả và đạt được mục tiêu của mình. Hãy làm cho mỗi một cú click đều có giá trị!