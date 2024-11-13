MGID xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang triển khai một mô hình mới và được cải tiến để tạo ảnh chỉ có trên bảng điều khiển MGID Ads! Bản cập nhật này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng một công cụ tiên tiến mang lại chất lượng, sự chân thực và linh hoạt sáng tạo tốt hơn — tất cả đều miễn phí. Giờ đây, quý vị có thể tạo hình ảnh tuyệt đẹp, chất lượng cao ngay từ nền tảng của chúng tôi, thử nghiệm với những lời gợi ý khác nhau và biến ý tưởng của mình thành hiện thực theo cách chưa từng có.

Mô hình mới cập nhật có gì?

Mô hình mới của chúng tôi mang đến tính chân thực và độ chính xác cao, diễn giải các lời gợi ý với chi tiết và ngữ cảnh được cải thiện. Như vậy, hình ảnh trông sắc nét hơn, tự nhiên hơn và được thiết kế hoàn hảo cho các dự án sáng tạo chẳng hạn như tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Cho dù quý vị đang tạo hình ảnh cho chiến dịch quảng cáo hay thử nghiệm các khái niệm mới, mô hình cập nhật của chúng tôi được thiết kế để giúp quý vị thực hiện dễ dàng. Quý vị sẽ có thể tạo ra hình ảnh trông thật chuyên nghiệp — các chi tiết chính xác, màu sắc chân thực và cấu trúc thực tế.

Tại sao mô hình mới là công cụ thay đổi cuộc chơi

Mô hình nâng cấp này cải thiện đáng kể khả năng tạo hình ảnh.

Chân thực và chi tiết hơn: Mô hình này cung cấp hình ảnh trông giống ảnh chất lượng cao, với các chi tiết sắc nét và màu sắc chân thực.

Mô hình này cung cấp hình ảnh trông giống ảnh chất lượng cao, với các chi tiết sắc nét và màu sắc chân thực. Ít lỗi hơn: Không còn những cơ cấu vụng về — bàn tay, khuôn mặt và tứ chi được hiển thị chính xác, mang đến cho ta hình ảnh đẹp mắt thật dễ dàng.

Không còn những cơ cấu vụng về — bàn tay, khuôn mặt và tứ chi được hiển thị chính xác, mang đến cho ta hình ảnh đẹp mắt thật dễ dàng. Miễn phí cho mọi người dùng: Tất cả người dùng bảng điều khiển MGID Ads của chúng tôi đều có thể truy cập miễn phí công cụ mới cập nhật này để tạo bao nhiêu hình ảnh tùy thích. Hãy thử nghiệm với các phong cách khác nhau, điều chỉnh lời gợi ý và khám phá những gì phù hợp nhất với thương hiệu của mình.

So sánh phiên bản trước với mô hình mới: điểm khác biệt trong thực tế

Sau đây là so sánh nhanh để cho thấy mô hình mới cập nhật có thể cải thiện chất lượng nội dung sáng tạo như thế nào.

Gợi ý

Cận cảnh một người phụ nữ nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ dưới mắt để giảm nếp nhăn.

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Gợi ý

Một người đang ngồi, thoa gel làm dịu lên đầu gối. Đầu gối hơi sưng.

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Gợi ý

Cận cảnh bàn chân của một người bị u xương nhẹ bên ngón chân cái. Một bàn tay nhẹ nhàng thoa một loại gel trong suốt, làm dịu từ một tuýp nhỏ.

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Và đây là các tùy chọn có gợi ý chi tiết hơn.

Gợi ý

Một phụ nữ trẻ, ngoài 20 tuổi, mặc váy đỏ chấm bi đen, cầm một đôi át ở gần ngực, biểu cảm căng thẳng, ngồi bên bàn poker với những con chip và lá bài trải ra, ánh sáng sòng bạc mờ ảo, phông nền có ánh sáng dịu nhẹ từ máy đánh bạc, phong cách điện ảnh, lấy nét mềm.

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Gợi ý

Hình nghiệp dư, chất lượng kém, thiếu sáng, ánh sáng yếu. Ảnh chụp ban đêm có độ phân giải thấp, hình một phụ nữ trẻ, ngoài 20 tuổi, da sáng, mặt cô phủ một lớp phấn trắng. Hai mắt cô nhắm lại, hàng mi dài được phủ một lớp phấn trắng mỏng, lông mày vẫn được định hình sắc nét bên dưới lớp phấn. Đôi môi cô hơi hé mở, để lộ tông màu hồng tự nhiên không bị phấn chạm đến, mang đến cho làn da nét đẹp thanh thoát. Phông nền là cảnh phòng tắm, đảm bảo tập trung hoàn toàn vào kết cấu chi tiết của khuôn mặt cô, ánh sáng tối, mờ, phơi sáng quá mức. Cô mặc áo crop top màu trắng.

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Gợi ý

Hình nghiệp dư, chất lượng kém. Hình ban đêm có độ phân giải thấp, hình một phụ nữ trẻ, ngoài 20 tuổi, da sáng, đeo kính gọng kim loại mỏng, tai nghe to màu đen lớn và áo crop top sát nách màu trắng. Cô có mái tóc vàng, dài, thẳng và chân tóc hơi sẫm màu, tóc hơi rũ sang một bên. Cô đang mỉm cười với máy ảnh trong khi ngồi ở bàn làm việc có bàn phím màu đen đỏ, đặt trước màn hình máy tính lớn, trên màn hình là biểu đồ giao dịch chứng khoán hoặc tài chính với các chỉ báo và đường thẳng nhiều màu. Khung cảnh được chiếu sáng bằng đèn LED màu tím dưới bàn làm việc, tạo ánh sáng dịu nhẹ. Căn phòng có thiết kế tối giản với tường trắng trơn ở phía sau, ánh sáng yếu, mờ, phơi sáng quá mức.

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Gợi ý

Một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng, có râu xám và tóc ngắn màu xám được cắt gọn gàng, đang nói chuyện trước máy quay. Anh trông có vẻ ở độ tuổi ngoài 40 hoặc 50, với vẻ mặt điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Anh mặc áo sơ mi tối màu bên trong áo khoác và phía trước áo sơ mi có kẹp một chiếc micrô, thể hiện bối cảnh trang trọng, có thể là một bài thuyết trình về y tế hoặc chuyên môn. Phông nền là một bức tường đơn giản, màu nhạt với lối vào ở phía bên phải, dẫn vào một căn phòng với ánh sáng nhẹ. Có một biểu tượng nút play màu đỏ lớn chồng lên hình ảnh, cho thấy đây là khung hình tĩnh từ một video. Ánh sáng dịu nhẹ và tự nhiên, hình ảnh sắc nét với phần nền hơi mờ để tập trung vào chủ thể.

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Như ta đã thấy từ các ví dụ, những ưu điểm của mô hình mới rất rõ ràng. Mô hình này tạo ảnh sắc nét, chân thực cho dù ta sử dụng Gợi ý ngắn gọn hay chi tiết. Gợi ý ngắn gọn vẫn cho ra kết quả tuyệt vời và nếu ta muốn có thêm thông tin chi tiết, cụ thể thì chỉ cần mô tả thêm chút ít. Mô hình này thích ứng với nhu cầu của quý vị, giúp quý vị dễ dàng tạo hình ảnh chất lượng cao nhằm củng cố chiến dịch.

Tóm lại

Với bản nâng cấp này, MGID tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo dễ dàng tạo hình ảnh ấn tượng, có sức tác động. Hãy vào bảng điều khiển, thoải mái thử nghiệm và trải nghiệm hiệu quả của việc tạo hình ảnh bằng AI được thiết kế để giúp quảng cáo của quý vị thành công. Chúng tôi rất mong được thấy những sáng tạo tuyệt vời mà quý vị sẽ tạo ra!