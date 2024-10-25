Trong thế giới phát hành kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này, để đi trước một bước, ta phải đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu vững vàng. Với việc ra mắt giao diện Advanced Reporting (Báo cáo nâng cao) mới của MGID trên bảng điều khiển dành cho Nhà phát hành, các chủ sở hữu phương tiện truyền thông giờ đây có được một công cụ hiệu quả trong tay. Dù đang khắc phục sự cố đột ngột về số liệu thống kê hay lập chiến lược cho tháng tới, quý vị cũng có thể tận dụng tối đa khả năng báo cáo để tăng doanh thu theo cách này.

1. Kiểm tra tình hình hàng ngày: Theo dõi các số liệu thống kê quan trọng để luôn đi đúng hướng

Vào đầu mỗi ngày, hãy xem lại hiệu suất chung của tài khoản, chẳng hạn như RPM/eRPM (Revenue per Mille - Doanh thu trên một ngàn). Trong trường hợp RPM/eRPM có những biến động, đặc biệt là liên quan đến các số liệu widget thiết yếu như CPM (Cost Per Mille - Chi phí cho mỗi ngàn) và CTR (Click-Through Rate - Tỷ lệ click), hãy điều hướng đến báo cáo cấp Widget và sử dụng dimension Date (Ngày) để xem hiệu suất hàng ngày. Nếu nhận thấy bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào, hãy:

Lọc theo loại thiết bị và quốc gia: Xác định xem sự cố có được khoanh vùng ở một phân khúc đối tượng khán giả cụ thể hay không. Nếu tỷ lệ GEO thay đổi và ta bắt đầu phân phối nhiều lưu lượng truy cập hơn từ các quốc gia có CPC thấp hơn thì CPC trung bình sẽ giảm.

Xác định xem sự cố có được khoanh vùng ở một phân khúc đối tượng khán giả cụ thể hay không. Nếu tỷ lệ GEO thay đổi và ta bắt đầu phân phối nhiều lưu lượng truy cập hơn từ các quốc gia có CPC thấp hơn thì CPC trung bình sẽ giảm. Kiểm tra nguồn lưu lượng truy cập: Sử dụng bộ lọc Traffic Source (Nguồn lưu lượng truy cập) để xem một số kênh nhất định có hoạt động kém hiệu quả hay không. Hãy xác định xem lưu lượng truy cập trực tiếp, giới thiệu hay tự nhiên có góp phần gây ra sự biến động này hay không.

Sử dụng bộ lọc (Nguồn lưu lượng truy cập) để xem một số kênh nhất định có hoạt động kém hiệu quả hay không. Hãy xác định xem lưu lượng truy cập trực tiếp, giới thiệu hay tự nhiên có góp phần gây ra sự biến động này hay không. Kiểm tra thiết bị/OS/loại lưu lượng truy cập: Các nhà quảng cáo trả những mức giá khác nhau cho các thiết bị , OS và loại lưu lượng truy cập khác nhau, do đó bất kỳ sự thay đổi nào về những tỷ lệ này đều có thể dẫn đến thay đổi CPC .

Các nhà quảng cáo trả những mức giá khác nhau cho các , và khác nhau, do đó bất kỳ sự thay đổi nào về những tỷ lệ này đều có thể dẫn đến . Điều chỉnh cho phù hợp: Cân nhắc điều chỉnh nội dung hoặc vị trí đặt quảng cáo cho các phân khúc bị ảnh hưởng.

2. Khắc phục sự cố biến động lưu lượng truy cập: Xác định và giải quyết vấn đề

Những thay đổi đột ngột về lưu lượng truy cập có thể ảnh hưởng đến doanh thu. Để chẩn đoán sự cố, hãy:

Sử dụng bộ lọc cấp website: Áp dụng các bộ lọc như OS (Hệ điều hành), Traffic Type (Loại lưu lượng truy cập) và Website để thu hẹp các nguyên nhân tiềm ẩn.

Áp dụng các bộ lọc như (Hệ điều hành), (Loại lưu lượng truy cập) và để thu hẹp các nguyên nhân tiềm ẩn. Phân tích lượt xem trang và tỷ lệ hiển thị: Bất kỳ sự thay đổi nào về tỷ lệ hiển thị cũng có thể ảnh hưởng đến CTR của quảng cáo MGID. Những lý do phổ biến khiến tỷ lệ hiển thị biến động bao gồm: thay đổi thành phần lưu lượng truy cập, sự cố kỹ thuật hoặc chuyển lưu lượng truy cập đến các bài viết dài hơn với nhiều thành phần trên trang hơn.

Bất kỳ sự thay đổi nào về cũng có thể ảnh hưởng đến CTR của quảng cáo MGID. Những lý do phổ biến khiến tỷ lệ hiển thị biến động bao gồm: thay đổi thành phần lưu lượng truy cập, sự cố kỹ thuật hoặc chuyển lưu lượng truy cập đến các bài viết dài hơn với nhiều thành phần trên trang hơn. Phân tích các sự cố theo quốc gia/thiết bị/OS/loại lưu lượng truy cập: Tương tự như phân tích CPC , các sự cố có thể cho ta biết liệu những thay đổi về thành phần lưu lượng truy cập có ảnh hưởng đến CTR hay không.

Tương tự như phân tích , các sự cố có thể cho ta biết liệu những thay đổi về thành phần lưu lượng truy cập có ảnh hưởng đến hay không. Hành động: Hãy khắc phục mọi sự cố kỹ thuật hoặc điều chỉnh các chiến lược SEO để khôi phục lưu lượng truy cập đã mất. Công cụ SEO Audit của MGID có thể là một đòn bẩy quan trọng.

3. Thử nghiệm: Tối ưu hóa vị trí, định dạng, thiết kế và/hoặc thành phần widget để có mức độ gắn kết tốt hơn

Khi thử nghiệm các vị trí, định dạng, thiết kế và/hoặc thành phần widget khác nhau, ta có thể có được mức độ gắn kết và doanh thu cao hơn. Sau đây là cách thử nghiệm hiệu quả:

Tận dụng dimension SubID: Ở cấp Widget, hãy sử dụng tham số SubID để tag các thử nghiệm thiết kế khác nhau. Hãy thử nghiệm với bố cục trang, vị trí và nguồn lưu lượng truy cập.

Ở cấp Widget, hãy sử dụng tham số để tag các thử nghiệm thiết kế khác nhau. Hãy thử nghiệm với bố cục trang, vị trí và nguồn lưu lượng truy cập. So sánh các số liệu hiệu suất: Xem Ad CTR , Visibility Rate (Tỷ lệ hiển thị) và vCTR trên các SubID khác nhau.

Xem , (Tỷ lệ hiển thị) và trên các SubID khác nhau. Lọc theo loại vị trí widget: Hiểu vị trí nào mang lại kết quả tốt nhất.

Hiểu vị trí nào mang lại kết quả tốt nhất. Triển khai các biến thể hiệu quả: Triển khai những thiết kế thành công nhất trên toàn trang.

4. Phân tích đối tượng: Thiết kế nội dung cho khách truy cập

Ta phải hiểu đối tượng khán giả thì mới có thể cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp. Hãy xem xét kỹ thông tin chuyên sâu về đối tượng khán giả bằng cách:

Lọc theo quốc gia và loại thiết bị: Ở cả cấp Website lẫn Widget, hãy xem các phân khúc khác nhau tương tác với nội dung như thế nào.

Ở cả cấp Website lẫn Widget, hãy xem các phân khúc khác nhau tương tác với nội dung như thế nào. Đánh giá lượt click và CTR tự nhiên: Mức gắn kết tự nhiên cao cho thấy nội dung có sức lan tỏa.

Mức gắn kết tự nhiên cao cho thấy nội dung có sức lan tỏa. Phân nhóm theo OS và nguồn lưu lượng truy cập: Tinh chỉnh mức độ tương thích và nỗ lực tiếp thị của trang cho các nhóm người dùng chủ yếu.

Tinh chỉnh mức độ tương thích và nỗ lực tiếp thị của trang cho các nhóm người dùng chủ yếu. Tùy chỉnh nội dung: Điều chỉnh chiến lược biên tập để phục vụ đối tượng khán giả giá trị nhất.

5. Đánh giá chiến lược: Hiệu suất hàng tháng và lên kế hoạch cho tương lai

Vào cuối mỗi tháng, ta cần phải đánh giá hiệu suất và lên kế hoạch trước:

Thực hiện báo cáo hàng tháng: Sử dụng dimension Date (Ngày) để tổng hợp dữ liệu trong tháng.

Sử dụng dimension (Ngày) để tổng hợp dữ liệu trong tháng. Đánh giá số liệu doanh thu quảng cáo: Tập trung vào Ad RPM , Ad Revenue (Doanh thu quảng cáo) và Ad CPC để đánh giá hiệu quả kiếm tiền.

Tập trung vào , (Doanh thu quảng cáo) và Ad CPC để đánh giá hiệu quả kiếm tiền. Xác định xu hướng: Tìm các mẫu trong Traffic Type (Loại lưu lượng truy cập) và Traffic Source (Nguồn lưu lượng truy cập) để có thông tin cho các chiến lược trong tương lai.

Tìm các mẫu trong (Loại lưu lượng truy cập) và (Nguồn lưu lượng truy cập) để có thông tin cho các chiến lược trong tương lai. Phân tích hiệu suất cấp widget: Nếu có nhiều website trong tài khoản, hãy xác định những website có tác động lớn nhất đến hiệu suất . Sau khi đã xác định được, hãy kiểm tra cấp widget, với các chỉ số phù hợp nhất là CPM/eCPM . Luồng phân tích cấp widget tương tự như RPM/eRPM .

Nếu có nhiều website trong tài khoản, hãy xác định những website có . Sau khi đã xác định được, hãy kiểm tra cấp widget, với các chỉ số phù hợp nhất là . Luồng phân tích cấp widget tương tự như . Đặt mục tiêu: Dựa trên thông tin chuyên sâu, hãy thiết lập mục tiêu cho tháng tới và vạch ra kế hoạch hành động.

Khai thác hết tiềm năng của Advanced Reporting

Giao diện Advanced Reporting không phải chỉ là một công cụ dữ liệu mà còn là cổng thông tin giúp ta đưa ra quyết định thông minh hơn và giúp ta tăng doanh thu. Khi thường xuyên xem xét các báo cáo này và sử dụng các bộ lọc, số liệu và dimension hiệu quả hiện có, ta có thể hiểu toàn diện về hiệu suất của trang và hành vi của đối tượng.

Đừng ngần ngại nhờ trợ giúp nếu cần. Nếu quý vị không xác định được vấn đề rõ ràng nào, hãy liên hệ với người quản lý cá nhân để họ phân tích chi tiết.

Xin hãy nhớ rằng chìa khóa thành công trong quảng cáo nằm ở việc theo dõi, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục. Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu về dữ liệu, khám phá thông tin chuyên sâu và theo đó, hoạt động kinh doanh phát hành của ta sẽ phát triển mạnh mẽ.