Mỗi nhà quảng cáo có cách đánh giá hiệu suất chiến dịch khác nhau và tùy vào mục tiêu, những chỉ số cần theo dõi cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Trước đây, mỗi trang trong MGID Ads chỉ hỗ trợ một cấu hình cột duy nhất. Nếu muốn chuyển từ theo dõi CPA và lượt chuyển đổi sang đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập hoặc phạm vi tiếp cận, ta phải tự cấu hình lại các chỉ số, rồi lại cấu hình lại lần nữa khi muốn quay về chế độ xem trước đó. Càng sử dụng nhiều góc nhìn để phân tích hiệu suất, ta càng mất nhiều thời gian lặp đi lặp lại việc thiết lập các cột giống nhau.

Để MGID Ads phù hợp hơn với quy trình làm việc của nhà quảng cáo, chúng tôi đã nâng cấp trải nghiệm Tùy chỉnh cột trên toàn bộ nền tảng. Bản cập nhật này mang đến các nhóm chỉ số được sắp xếp khoa học hơn, bộ chọn chỉ số trực quan hơn và quan trọng nhất là khả năng lưu cũng như sử dụng lại các thiết lập sẵn chỉ số của riêng quý vị.

Những thay đổi

Trải nghiệm mới hiện đã có trên:

Bảng điều khiển chính

Giao diện Quảng cáo

Thống kê chiến dịch

Tối ưu hóa nguồn

Tối ưu hóa tiện ích

Với cách sắp xếp theo danh mục, giờ đây ta có thể dễ dàng tìm, chọn và quản lý những dữ liệu quan trọng nhất.

Bản cập nhật này mang đến ba cải tiến chính:

Các chỉ số được nhóm theo từng danh mục, giúp dễ tìm kiếm và dễ hiểu hơn. Bộ chọn chỉ số được thiết kế lại để việc điều hướng nhanh hơn và quản lý cột thuận tiện hơn. Giờ đây, ta có thể lưu các thiết lập chỉ số tùy chỉnh và chuyển đổi giữa chúng chỉ với một cú click.

Tìm chỉ số nhanh hơn với các danh mục

Trước đây, tất cả chỉ số được hiển thị trong một danh sách duy nhất. Giờ đây, chúng được nhóm theo các danh mục dựa trên loại dữ liệu mà chúng đo lường:

Cài đặt

Hiệu suất

Chuyển đổi

Phạm vi tiếp cận

Đa phương tiện đa dạng

Video

Tương tác trang web

Thay vì phải cuộn qua toàn bộ danh sách, ta có thể chuyển ngay đến danh mục cần tìm hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để nhanh chóng xác định chỉ số theo tên.

Quản lý cột gọn gàng hơn

Bảng tùy chỉnh cột hiện được chia thành ba khu vực rõ ràng:

Danh mục để duyệt các nhóm chỉ số; Thư viện chỉ số để tìm kiếm và chọn chỉ số trong từng danh mục; Các chỉ số đã chọn, nơi ta xem lại các cột đang được sử dụng, đồng thời có thể kéo để sắp xếp lại thứ tự hoặc xóa những chỉ số không cần thiết.

Thứ tự hiển thị trong bảng Các chỉ số đã chọn sẽ quyết định trực tiếp thứ tự các cột trong bảng dữ liệu.

Lưu và chuyển đổi giữa các thiết lập sẵn

Một cải tiến đáng chú ý khác là khả năng tạo thiết lập sẵn chỉ số tùy chỉnh. Thay vì chỉ có một cấu hình cột cố định cho mỗi trang, giờ đây ta có thể tạo nhiều thiết lập được đặt tên và chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức.

Ví dụ, nếu ta quản lý các chiến dịch và thường xuyên cần đánh giá hiệu suất từ nhiều góc độ khác nhau:

Khi tối ưu hóa hằng ngày , ta có thể theo dõi số lượt click, CPC, lượt chuyển đổi và CPA.

, ta có thể theo dõi số lượt click, CPC, lượt chuyển đổi và CPA. Khi đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập , ta có thể cần xem số lượt hiển thị, khả năng hiển thị và CTR.

, ta có thể cần xem số lượt hiển thị, khả năng hiển thị và CTR. Khi lập báo cáo khách hàng hằng tháng, ta có thể có cái nhìn tổng quan hơn với các chỉ số như Chi tiêu, Doanh thu, Chuyển đổi và ROAS.

Với thiết lập sẵn chỉ số, ta có thể lưu từng nhóm chỉ số này và chuyển đổi giữa chúng bất cứ khi nào cần. Nhờ đó, ta có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ tối ưu hóa, báo cáo và đánh giá hiệu suất mà không làm gián đoạn quá trình phân tích. Không cần phải thiết lập lại cột hay tìm kiếm từng chỉ số—chỉ cần chọn chế độ xem phù hợp và bắt đầu làm việc.

_Lưu ý: Các thiết lập được lưu riêng cho từng giao diện, cho phép tạo các chế độ xem chỉ số phù hợp với thống kê chiến dịch, tối ưu hóa nguồn, quảng cáo và các khu vực khác của nền tảng.

Cách hoạt động của các thiết lập

Việc tạo và quản lý các thiết lập rất đơn giản. Mở Tùy chỉnh cột, chọn các chỉ số ta cần rồi lưu chúng thành một thiết lập sẵn có tên. Sau đó, thiết lập này sẽ luôn xuất hiện trong menu thả xuống của trang để ta có thể sử dụng bất cứ khi nào cần.

Chuyển đổi giữa các cấu hình chỉ số đã lưu hoặc tạo cài đặt sẵn mới trực tiếp từ bảng điều khiển.

Một vài điều cần lưu ý

Các thiết lập được lưu riêng cho từng giao diện , vì vậy cấu hình được tạo trong Tối ưu hóa nguồn sẽ không ảnh hưởng đến các trang khác.

, vì vậy cấu hình được tạo trong Tối ưu hóa nguồn sẽ không ảnh hưởng đến các trang khác. Mỗi giao diện đều có sẵn một thiết lập mặc định . Ta luôn có thể sử dụng lại thiết lập này và không thể đổi tên hoặc xóa nhầm.

. Ta luôn có thể sử dụng lại thiết lập này và không thể đổi tên hoặc xóa nhầm. Mỗi giao diện hỗ trợ tối đa 10 thiết lập , bao gồm cả thiết lập Mặc định.

, bao gồm cả thiết lập Mặc định. Ta có thể đổi tên, cập nhật hoặc xóa các thiết lập tùy chỉnh bất cứ lúc nào.

Quản lý các thiết lập tùy chỉnh bằng cách đổi tên, cập nhật hoặc xóa chúng bất cứ khi nào cần.

Thử ngay hôm nay

Bộ chọn chỉ số mới hiện đã được triển khai trên tất cả các giao diện được hỗ trợ trong MGID Ads. Hãy mở bất kỳ bảng nào, nhấp vào Tùy chỉnh cột (Customize Columns) và tạo thiết lập sẵn chỉ số đầu tiên để xây dựng các chế độ xem phù hợp nhất với quy trình làm việc.

Muốn khám phá đầy đủ các chỉ số và tùy chọn thiết lập hiện có? Hãy vào Trung tâm Trợ giúp để xem hướng dẫn chi tiết về tính năng Thiết lập sẵn Chỉ số.