Trong thế giới ngày nay, không thể coi nhẹ tầm quan trọng của hình ảnh công ty. Quả vậy, khi nghĩ về một số công ty lớn nhất thế giới, chúng ta có thể thấy một điểm chung ở tất cả các công ty đó, bất kể phân khúc thị trường, đối tượng khán giả mục tiêu hay ngành của họ. Điểm chung duy nhất này là gì? Đó là một ý tưởng mà có thể ta đã quen thuộc và là một trong những nguyên tắc chính của tiếp thị: nhận biết thương hiệu.

Ngày nay, người ta dễ lập công ty riêng hơn bao giờ hết. Do đó, internet trở thành ngôi nhà của vô số doanh nghiệp cũng như công ty khởi nghiệp, trong đó mỗi doanh nghiệp đều hy vọng tạo được dấu ấn trong bối cảnh thương mại - tuy nhiên, không phải tất cả đều thành công. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 20% doanh nghiệp nhỏ chắc hẳn sẽ thất bại trong hai năm đầu; vì vậy, mức độ nhận biết thương hiệu là yếu tố quan trọng để những công ty non trẻ này không bị lãng quên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích nhận biết thương hiệu là gì, tại sao nhận biết thương hiệu lại quan trọng và cách đánh giá điều này, cùng những vấn đề khác. Vậy, nếu quý vị tò mò về chủ đề hấp dẫn này, xin hãy đọc tiếp để tìm hiểu mọi thông tin!

Nhận biết thương hiệu là gì?

Nhận biết thương hiệu là thuật ngữ mà các nhà tiếp thị dùng để mô tả mức độ quen thuộc của khán giả với một doanh nghiệp nào đó. Một công ty có được mức độ nhận biết thương hiệu càng cao thì họ càng dễ được nhận biết, và họ càng có nhiều khả năng được coi là hợp thời hoặc phổ biến.

Hầu hết mọi người không dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm những ý tưởng như ý tưởng về mức độ nhận biết thương hiệu, nhưng dẫu vậy, tất cả chúng ta đều có chút hiểu biết về nó. Chúng ta được vây quanh bởi hàng ngàn hàng vạn quảng cáo và nhãn hiệu mỗi ngày, và ấy thế mà, có một số phông chữ, khẩu hiệu và logo nhất định mà chúng ta nhận ra ngay và liên tưởng đến một công ty cụ thể. McDonald's Golden Arches, phông chữ hoa màu trắng trên lon Coca-Cola màu đỏ, khẩu hiệu "Just Do It" nổi tiếng khắp thế giới của Nike - đây chỉ mới là một vài ví dụ về một số nhãn hiệu có thể nhận biết ngay mà ta chắc chắn đã quen thuộc.

Bản chất phổ biến của những logo và khẩu hiệu như vậy là bằng chứng cho tầm quan trọng của mức độ hiển thị và nhận biết. Các tên tuổi lớn như McDonald’s, Coca-Cola và Nike được biết đến ở mọi ngõ ngách trên thế giới. Sự hiện diện khắp nơi của họ giúp đảm bảo mức độ liên quan và phổ biến lâu dài.

Nhận biết thương hiệu có thể được chia thành hai loại: nhận biết thương hiệu có hỗ trợ và nhận biết thương hiệu không hỗ trợ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa hai loại này.

Nhận biết thương hiệu có hỗ trợ

Nhận biết thương hiệu có hỗ trợ - hay còn gọi là nhận diện thương hiệu - đề cập đến việc khách hàng có thể phân biệt một thương hiệu cụ thể bằng mắt thường. Trở lại các ví dụ trên, việc nhận diện logo của McDonald's, lon Coca-Cola, hay bao bì của Nike đều là những ví dụ về mức độ nhận biết thương hiệu có hỗ trợ. Các yếu tố trực quan như logo, khẩu hiệu và phông chữ đều đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho công ty đáng nhớ đến mức nào.

Nhận biết thương hiệu không hỗ trợ

Nhận biết thương hiệu không hỗ trợ - còn được gọi là gợi nhớ thương hiệu - đề cập đến yếu tố nhận biết một sản phẩm khi không được hỗ trợ bởi các dấu hiệu bên ngoài như nhãn mác, quảng cáo, nhãn hiệu, và nhiều nữa. Một số yếu tố góp phần vào khả năng gợi nhớ của người tiêu dùng, bao gồm mức độ thân thiết của họ và những gì họ biết về công ty. Nếu một cá nhân điền vào bảng câu hỏi về mức độ nhận biết thương hiệu được hỏi về nhãn hiệu quần áo ưa thích của họ, và họ trả lời bằng một cái tên như Zara hoặc H&M mà không cần nhắc thì đây là một ví dụ đời thực về nhận biết thương hiệu không trợ giúp.

##Tại sao mức độ nhận biết thương hiệu lại quan trọng?

Có một số lý do giải thích tại sao mức độ nhận biết thương hiệu lại quan trọng. Một trong số đó là, khi một công ty trở nên được công nhận rộng rãi hơn, rất nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ thấy họ thân thiện và đáng tin cậy, và như thế, điều này sẽ khuyến khích họ tìm kiếm hàng hóa và dịch vụ của công ty. Một ví dụ đơn giản là việc người tiêu dùng chọn mua thực phẩm có tên thương hiệu thay vì thực phẩm có tên cửa hàng, ngay cả khi hầu như không có sự khác biệt giữa hai sản phẩm. Trong trường hợp này, tên công ty chiếm ưu thế!

Mức độ nhận biết thương hiệu cũng rất quan trọng vì giúp doanh nghiệp trở nên phổ biến hơn với nhiều người tiêu dùng tiềm năng hơn. Công ty càng được nhiều người công nhận thì mức độ phù hợp về văn hóa của công ty càng cao. Khi các công ty tăng cường mức độ hiển thị, người tiêu dùng có nhiều khả năng nhận ra logo của họ, giới thiệu sản phẩm của họ, gắn kết với họ trên mạng xã hội và - quan trọng nhất trong tất cả là - tìm kiếm hàng hóa và dịch vụ của họ mà không cần nhắc.

Nói ngắn gọn, mức độ nhận biết thương hiệu rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Mức độ nhận biết thương hiệu giúp thu hút khán giả và chuyển đổi họ thành khách hàng trung thành, khách hàng quay trở lại, nhờ đó đảm bảo doanh nghiệp sẽ nhận được nguồn doanh thu ổn định. Nói cách khác, mức độ nhận biết thương hiệu thúc đẩy giá trị của thương hiệu. Chúng ta sẽ khám phá chủ đề này trong phần tiếp theo.

Nhận biết thương hiệu vs. giá trị thương hiệu

Một thuật ngữ khác cũng thường được sử dụng trong tiếp thị là giá trị thương hiệu (brand equity). Thuật ngữ này có thể được hiểu đúng nhất là giá trị của công ty — nghĩa là, cả giá trị xã hội lẫn thương mại — bắt nguồn từ nhận biết của công chúng về doanh nghiệp. Được thông báo qua trải nghiệm của người tiêu dùng với công ty, giá trị này có thể tích cực hay tiêu cực, tùy vào chất lượng dịch vụ mà người tiêu dùng nhận được.

Như có thể thấy, mức độ nhận biết thương hiệu và giá trị thương hiệu là hai ý tưởng liên quan chặt chẽ với nhau nhưng các thuật ngữ này không thể thay thế cho nhau. Vậy, mối quan hệ của chúng là gì?

Nói đơn giản, xây dựng mức độ nhận biết thương hiệu là cách thiết lập giá trị thương hiệu. Các nhà tiếp thị quảng bá những trải nghiệm và mối liên kết tích cực với công ty của họ, giúp xây dựng những mối quan hệ đáng tin cậy với người tiêu dùng. Bằng cách này, họ thiết lập lòng trung thành và tăng giá trị lĩnh hội. Điều này có lợi cho doanh nghiệp theo những cách như:

Tăng giá hàng hóa, dịch vụ;

Thúc đẩy giá cổ phiếu;

Khiến việc mở rộng kinh doanh khả thi hơn;

Tạo hiệu ứng xã hội ngày càng tăng.

Cách đo lường mức độ nhận biết thương hiệu

Rõ ràng, mức độ nhận biết thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong tiếp thị. Vì vậy, có vẻ rõ ràng là các doanh nghiệp nên nỗ lực nâng cao hình ảnh trước công chúng và tăng mức độ hiển thị. Tuy nhiên, để nâng cao nhận biết thương hiệu, trước tiên ta phải biết cách đo lường sự nhận biết. Suy cho cùng, làm sao ta có thể biết liệu mình có đạt được các mục tiêu hay không nếu không có cách nào đánh giá hiệu suất và theo dõi tiến trình?

Vậy, làm thế nào để đo lường mức độ nhận biết thương hiệu? Ta có thể nhóm các giải pháp thành hai loại riêng biệt:

Các phương pháp định lượng: Các phương pháp này liên quan đến việc dùng dữ liệu số để xác định tốc độ tăng mức độ nhận biết thương hiệu. Ta có thể sử dụng các KPI nhận biết thương hiệu như lưu lượng truy cập trang, sự gắn kết trên mạng xã hội và số lượt hiển thị quảng cáo cho mục đích này.

Các phương pháp này liên quan đến việc dùng dữ liệu số để xác định tốc độ tăng mức độ nhận biết thương hiệu. Ta có thể sử dụng các KPI nhận biết thương hiệu như lưu lượng truy cập trang, sự gắn kết trên mạng xã hội và số lượt hiển thị quảng cáo cho mục đích này. Các phương pháp định tính: Các phương pháp này khó định lượng hơn một chút, vì chúng dựa trên các đánh giá giá trị chủ quan chứ không phải những con số cứng nhắc. Các ví dụ bao gồm đăng bài khảo sát về nhận biết thương hiệu, nghe thông tin truyền miệng và theo dõi việc mở rộng phạm vi trên internet (có nghĩa là mức độ hiển thị mà thương hiệu nhận được trong không gian online).

Tăng cường đo lường mức độ nhận biết thương hiệu

Khi đã có được sự hiểu biết rõ ràng về cách đánh giá mức độ hiển thị thương hiệu, ta sẵn sàng bắt đầu phát triển mức độ nhận biết thương hiệu. Xin đừng mắc sai lầm: một chiến dịch thương mại hoặc quảng cáo đơn nhất không đủ để tạo ra mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ với nhóm đối tượng nhân khẩu học của mình. Đây là một quá trình chuyên sâu và khó có thể thành công một sớm một chiều.

Thay vào đó, loại hiển thị này sẽ phát triển một cách tự nhiên sau rất nhiều quyết định nhỏ hơn mà ta đưa ra. Cách ta chọn giới thiệu doanh nghiệp sẽ đóng một vai trò lớn trong cách người tiêu dùng cảm nhận về doanh nghiệp.

Một số bước có thể thực hiện để xây dựng sự nhận biết này bao gồm:

Phát triển giọng điệu độc nhất, riêng biệt. Ta khó có khả năng thu hút nhiều khách hàng nếu người ta coi doanh nghiệp là một thực thể vô hồn, vô danh. Dù là thiết kế trang đích website hay tạo quảng cáo, hãy cân nhắc các chủ đề và giá trị quan trọng đối với doanh nghiệp của mình. Như vậy, ta sẽ tạo ra một cá tính phù hợp với người tiêu dùng.

Ta khó có khả năng thu hút nhiều khách hàng nếu người ta coi doanh nghiệp là một thực thể vô hồn, vô danh. Dù là thiết kế trang đích website hay tạo quảng cáo, hãy cân nhắc các chủ đề và giá trị quan trọng đối với doanh nghiệp của mình. Như vậy, ta sẽ tạo ra một cá tính phù hợp với người tiêu dùng. Tạo kết nối online. Nghiên cứu cho thấy rằng hơn 50% danh tiếng của thương hiệu phụ thuộc vào những tương tác xã hội dựa trên web. Hãy cố gắng nỗ lực mọi cách để kết nối với khán giả online bằng cách để lại bình luận, chia sẻ và quảng bá nội dung, tạo các bài đăng trên mạng xã hội được thiết kế để khuyến khích tương tác.

Nghiên cứu cho thấy rằng hơn 50% danh tiếng của thương hiệu phụ thuộc vào những tương tác xã hội dựa trên web. Hãy cố gắng nỗ lực mọi cách để kết nối với khán giả online bằng cách để lại bình luận, chia sẻ và quảng bá nội dung, tạo các bài đăng trên mạng xã hội được thiết kế để khuyến khích tương tác. Vận dụng sức mạnh kể chuyện. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một câu chuyện hay. Nếu ta dành thời gian tạo ra một câu chuyện hấp dẫn về doanh nghiệp của mình, các khán giả mục tiêu sẽ dễ dàng liên hệ và đầu tư vào công ty của ta hơn. Hơn nữa, việc kể chuyện sẽ tạo thêm cảm giác chân thực cho công ty, giúp xây dựng niềm tin của khách hàng về lâu dài.

Các số liệu chính về nhận biết thương hiệu

Chúng ta đã đề cập đến những phép đo lường về mức độ nhận biết thương hiệu, giải thích rằng chúng có thể được đo lường về mặt định lượng hay định tính. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn, chia nhỏ thành sáu số liệu đo lường mức độ nhận biết thương hiệu được sử dụng rộng rãi nhất, và giải thích chúng có thể giúp ta hiểu mức độ hiển thị của công ty mình như thế nào.

Tiếp cận xã hội và phi xã hội

Tiếp cận xã hội và phi xã hội đều là các số liệu ước tính có bao nhiêu người xem nội dung của chúng ta. Như tên gọi hàm chứa, tiếp cận xã hội đề cập cụ thể đến phần trăm hiển thị của nội dung được đăng lên các nền tảng truyền thông xã hội chẳng hạn như YouTube, TikTok hay Instagram . Trong khi đó, tiếp cận phi xã hội đề cập đến nội dung được đăng ngoài phương tiện truyền thông xã hội: các trang tin tức, blog, podcast và những nơi khác tương tự. Khi sự tiếp cận của ta mở rộng, số người tiếp xúc với nội dung của ta cũng tăng theo, từ đó nâng cao nhận biết thương hiệu.

Dữ liệu khối lượng tìm kiếm

Khối lượng tìm kiếm là sự đo lường xem một từ khóa cụ thể được tìm kiếm bao nhiêu lần. Mặc dù thường được sử dụng để nghiên cứu từ khóa trong các hoạt động SEO nhưng các công cụ khối lượng tìm kiếm cũng có thể được dùng để giúp xác định có bao nhiêu người đang tìm kiếm doanh nghiệp của chúng ta trên mạng . Càng nhiều người tìm kiếm càng tốt, vì như thế có nghĩa là thông tin về công ty của ta đang được lan truyền thông qua truyền miệng hay mạng xã hội.

Số lượt hiển thị thương hiệu

Trong thuật ngữ tiếp thị số, lượt hiển thị đề cập đến việc một cá nhân nhìn thấy quảng cáo, dù trên ứng dụng di động, website hay nơi nào khác. Ngay cả khi người xem không chú ý, miễn là quảng cáo ấy hiển thị trên màn hình khi họ mở ứng dụng hoặc website thì đó sẽ được tính là một lượt hiển thị. Số lượt hiển thị không nói lên ý kiến của ai đó về nội dung nhưng ít nhất chúng có thể cho ta biết liệu có ai đang xem nội dung đó hay không.

Điểm số hiện diện

Điểm số hiện diện của một công ty là KPI về mức độ nhận biết thương hiệu đo lường mức độ phổ biến của công ty đó trên không gian online. Chúng được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 100 là điểm cao nhất có thể. Đây là số điểm thường đạt được bởi các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, các chủ đề hay xu hướng phổ biến. Điểm số hiện diện là một cách đơn giản để so sánh công ty của mình với các công ty khác trên thị trường, đồng thời theo dõi tiến trình của công ty.

Lưu lượng truy cập website

Việc theo dõi có bao nhiêu người truy cập website cho ta biết chiến lược tiếp thị hiện tại hiệu quả như thế nào. Mức độ nhận biết thương hiệu càng tốt thì càng có nhiều người biết đến trang của ta và truy cập. Các nhà tiếp thị cũng có thể tiếp cận các công cụ cho họ biết lưu lượng truy cập nhất định đến từ đâu — ví dụ như người dùng web truy cập trực tiếp bằng cách nhập URL của trang hay ghé qua một cách tự nhiên thông qua tìm kiếm trên Google. Phân tích sâu hơn này có thể đặc biệt hữu ích vì giúp ta thấy được nguồn lưu lượng truy cập nào là tốt nhất.

Lượt đề cập

Việc theo dõi các lượt đề cập giúp ta biết ai đang nói về công ty của mình, cũng như liệu họ đang nói tích cực hay tiêu cực về công ty. Lượt đề cập là hoạt động quảng bá không yêu cầu được nhắm đến bởi người tiêu dùng, bao gồm mọi thứ từ các bài đánh giá đã đăng trên blog đến các link trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội.

Thị phần thảo luận

Thị phần thảo luận (share of voice), thường được ghi tắt là SOV, là thước đo xem công ty được nhắc đến bao nhiêu trên mạng so với các đối thủ cạnh tranh chính. KPI này không xét đến chất lượng của phạm vi, mà chỉ xét phạm vi là bao nhiêu. SOV cao cho thấy rằng so với các đối thủ cạnh tranh, ta đang có được mức độ bao phủ nhiều tương tự hoặc nhiều hơn từ các nguồn online - ví dụ như web blog, trang tin tức hoặc X, trước đây gọi là Twitter. Số liệu về mức độ nhận biết thương hiệu này rất cần thiết và không nên bỏ qua.

Gắn kết trên mạng xã hội

Trong những năm gần đây, phương tiện truyền thông xã hội tiếp tục trở nên phổ biến hơn, với số lượng người khám phá các doanh nghiệp thông qua không gian online ngày càng tăng. Kết quả là, các mạng xã hội như X, Facebook, TikTok và Instagram đã trở thành những yếu tố tối quan trọng trong bộ công cụ của nhà tiếp thị kỹ thuật số. Hoạt động gắn kết trên các nền tảng này — bình luận, thích, chia sẻ... — đã trở thành một trong những cách chính để đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu.

Lời khuyên chuyên môn: Theo dõi số liệu về mức độ nhận biết thương hiệu của đối thủ cạnh tranh

Khi nói đến mức độ nhận biết thương hiệu, hiệu suất của công ty không phải là mối quan tâm duy nhất. Chí ít, ta cũng nên theo dõi hiệu suất của đối thủ cạnh tranh.

Việc theo dõi mức độ hiển thị của đối thủ cạnh tranh giúp ta biết họ đang hoạt động tốt như thế nào và cho ta ý tưởng về những gì mình cạnh tranh. Nhưng quan trọng hơn thế, dựa trên số liệu về mức độ nhận biết thương hiệu của họ, ta có thể xác định chiến lược thị trường nào của họ đang hoạt động hiệu quả và chiến lược nào không hiệu quả. Để theo dõi những số liệu này, ta có thể sử dụng kết hợp phần mềm xếp hạng SEO, các nền tảng tiếp thị nội dung và phân tích backlink. Nếu không, ta cũng có thể thực hiện ngay cả những việc đơn giản như kiểm tra các trang truyền thông xã hội của đối thủ cạnh tranh để biết họ đang hoạt động tốt như thế nào.

Các câu hỏi thường gặp về những số liệu nhận biết

Tôi có thể đo mức độ nhận biết thương hiệu đối với công ty hoặc thương hiệu của mình như thế nào?

Ta có thể sử dụng một số số liệu để theo dõi và định lượng mức độ hiển thị của mình. Các số liệu này có thể được chia thành những thước đo định lượng và định tính. Thước đo định lượng sử dụng dữ liệu số để xác định mức độ nhận biết thương hiệu (ví dụ như lưu lượng truy cập trang hoặc mức độ gắn kết online), trong khi thước đo định tính thì sử dụng những đánh giá có giá trị chủ quan hơn (ví dụ như truyền miệng hoặc xem ý kiến trên Google).

Một số số liệu và KPI chính được dùng để theo dõi mức độ nhận biết thương hiệu là gì?

Một vài số liệu đo lường thương hiệu được sử dụng phổ biến nhất để theo dõi mức độ hiển thị bao gồm lưu lượng truy cập trực tiếp, lưu lượng truy cập tự nhiên, sự gắn kết xã hội, mức độ bao phủ và lượt đề cập. Tuy nhiên, đây chỉ là một tập hợp KPI rất nhỏ về mức độ nhận biết thương hiệu. Ta có thể muốn sử dụng nhiều thước đo khác.

Tôi có thể dùng công cụ hoặc phần mềm nào để theo dõi và phân tích dữ liệu về mức độ nhận biết thương hiệu?

Ta có thể dùng nhiều công cụ khác nhau đo lường mức độ nhận biết thương hiệu để theo dõi mức độ hiển thị. Ví dụ như các nhà tiếp thị có thể dùng các công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội để theo dõi sự gắn kết trên mạng xã hội và các lượt đề cập tự nhiên. Các phần mềm tiện dụng khác bao gồm Google Analytics, tài khoản quảng cáo, các công cụ SEO và nhiều nữa. Chúng tôi khuyên nên sử dụng kết hợp các công cụ đo lường thương hiệu này để đạt được kết quả tốt nhất có thể, đảm bảo công ty và sản phẩm có thể được đối tượng khán giả mục tiêu nhận biết.

Có điểm chuẩn hay tiêu chuẩn nào trong ngành để đo mức độ nhận biết thương hiệu không?

Sau khi đã thu thập và tổng hợp các dữ liệu cần thiết, ta cuối cùng cũng đã hoàn tất phần cần nghiên cứu nhất của quy trình này – làm rất tốt! Tuy nhiên, việc đo lường mức độ nhận biết thương hiệu không dừng lại ở đây. Để những số liệu thống kê này thực sự có ý nghĩa, ta phải có tiêu chuẩn ngành dùng để đo lường chúng. Ta có thể thiết lập đường cơ sở ấy bằng cách đưa vào mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh hoặc thông qua việc theo dõi các số liệu nhận biết trước khi bắt đầu phát triển hình ảnh của mình.

Một số lời khuyên thực tiễn để cải thiện mức độ nhận biết thương hiệu dựa trên kết quả đo lường là gì?

Một vài lời khuyên có thể giúp nhà tiếp thị tăng cường mức độ nhận biết thương hiệu dựa trên kết quả đo lường bao gồm tìm hiểu đối tượng khán giả mục tiêu của công ty; sử dụng mạng xã hội theo cách hiệu quả; tạo nội dung miễn phí, dễ chia sẻ; thực hiện các chương trình khách hàng thân thiết và các chiến dịch quảng bá; trau dồi một hình ảnh thuần nhất của công ty. Ngoài ra, chúng tôi khuyên thường xuyên xem qua các thước đo mức độ hiển thị, vì làm như vậy, ta có thể thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào cho kế hoạch kinh doanh của mình.

Có mối quan hệ nào giữa nhận biết thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu không, và tôi làm thế nào để có thể tận dụng sự kết nối này?

Chắc chắn có một mối quan hệ giữa mức độ nhận biết thương hiệu và sự trung thành với thương hiệu, và đây là mối quan hệ mà ta nên tận dụng. Mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ có nghĩa là sẽ có nhiều người nghe nói về những gì ta làm hơn, và sẽ có nhiều thành viên trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu hướng về phía ta. Kết quả là, ta xây dựng được cơ sở khách hàng bao gồm những người tin tưởng mục tiêu của ta và cảm thấy trung thành với công ty.

Tôi làm thế nào để điều chỉnh thước đo về mức độ nhận biết thương hiệu cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tiếp thị chung?

Mọi khía cạnh trong kế hoạch tiếp thị phải hoạt động ổn định theo cùng một hướng. Ví dụ như nếu muốn tạo một điểm bán hàng độc đáo để đảm bảo mình nổi bật giữa đám đông, ta nên đảm bảo rằng điểm bán hàng ấy phù hợp với hình ảnh đã đưa ra về công ty của mình cho đến hiện tại. Bằng cách này, ta sẽ có thể tiếp tục cải thiện mức độ hiển thị, và về lâu dài, điều này sẽ giúp ích cho mọi lĩnh vực của doanh nghiệp, từ tỷ lệ chuyển đổi đến doanh thu.

Kết luận

Nhận biết thương hiệu là một trong những yếu tố suy xét quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà tiếp thị kỹ thuật số nào. Hình ảnh của công ty càng tốt thì công ty sẽ càng có giá trị.

Ngày nay, các đội ngũ quảng cáo có thể tiếp cận rất nhiều công cụ nhận biết thương hiệu để giúp họ nâng cao mức độ hiển thị - nhiều đến mức khó mà biết nên bắt đầu từ đâu. Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích nhận biết thương hiệu là gì, tại sao lại quan trọng và cách đo KPI nhận biết thương hiệu; ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp một loạt chiến lược được dùng để tạo ra số liệu này. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lại cho quý vị một khởi đầu tốt đẹp cũng như nền tảng kiến thức vững chắc.

Vẫn còn một số câu hỏi về nhận biết thương hiệu và tầm quan trọng của nhận biết thương hiệu trong việc quảng cáo doanh nghiệp? Điều này cũng dễ hiểu! Đây là một chủ đề phức tạp với nhiều phần hoạt động khác nhau. Nếu muốn biết thêm về chủ đề này cũng như được người quản lý cá nhân và nhóm chuyên gia sáng tạo hỗ trợ, chúng tôi khuyến khích quý vị tạo tài khoản với MGID ngay. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trước khi đăng ký, quý vị có thể tìm hiểu tại đây. Với MGID, quý vị có được nhiều lựa chọn công cụ tiếp thị kỹ thuật số tiên tiến có thể giúp công ty của mình hoạt động tốt nhất.