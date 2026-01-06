Trong nhiều năm, các nhà phát hành đã coi Google Search là kênh phân phối chính. Chúng ta đăng tải những bài viết chất lượng, tối ưu tiêu đề, thậm chí dốc sức leo lên top SERP — rồi hy vọng có được lượt click.

Nhưng đáng tiếc là luật chơi đã thay đổi.

Các câu trả lời do AI tạo ra, các chủ đề từ Reddit và những bản tóm tắt không tạo lượt click đang dần bào mòn lưu lượng truy cập từ tìm kiếm. Ngay cả khi xếp hạng cao, số người thực sự truy cập vào trang web của ta vẫn ít hơn trước. Các bản cập nhật cốt lõi liên tục xuất hiện rồi biến mất, và những chiến thuật hiệu quả tháng trước có thể âm thầm không còn giá trị vào tháng sau.

Nếu quý vị nhận thấy lưu lượng truy cập tự nhiên đang sụt giảm và tự hỏi: “Mọi người đi đâu hết rồi?” — quý vị không hề đơn độc. Hoạt động tìm kiếm không còn được xây dựng xoay quanh lợi ích của nhà phát hành nữa. Trong khi mọi người đang tranh nhau những mẩu lưu lượng ít ỏi bên dưới câu trả lời của AI và các chủ đề Reddit, vẫn có một nơi đang âm thầm đi ngược lại xu hướng này — đưa người dùng thật, với nhu cầu thật, trực tiếp đến các nhà phát hành biết cách tận dụng điều này.

Đây không phải là một mẹo bí mật hay một cuộc đại tu kỹ thuật phức tạp. Đơn giản chỉ là học cách chiến thắng ở nơi duy nhất vẫn còn thực sự thưởng cho sự chú ý — Google Discover.

Vấn đề: Hoạt động tìm kiếm đang mất dần lượt click

Thật khó để phủ nhận rằng hoạt động tìm kiếm ngày nay không còn giống như trước.

Việc Google triển khai AI Overviews và AI Mode mới mang lại lợi ích cho những người dùng muốn có câu trả lời nhanh. Tuy nhiên, điều này lại không mấy thân thiện với các nhà phát hành — những người thực sự tạo ra nội dung. Dữ liệu ban đầu từ Chartbeat cho thấy lượt xem trang đến từ Search đã giảm 9% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, trong khi lưu lượng từ Discover tăng khoảng 6% trong cùng kỳ.

Không chỉ AI gây ra sự sụt giảm này. Các diễn đàn như Reddit hay Quora ngày càng được ưu tiên trong kết quả tìm kiếm. Ngay cả những nhà phát hành lớn cũng đang chứng kiến thứ hạng của mình bị đẩy xuống bởi các cuộc thảo luận do người dùng tạo ra.

Nói cách khác, sự chú ý của người dùng đang dịch chuyển — và chiến lược của ta cũng nên thay đổi theo.

Giải pháp: Discover đang âm thầm mang lại hiệu quả

Nếu Search là nơi người dùng đặt câu hỏi thì Discover là nơi họ khám phá những điều thậm chí chưa kịp nghĩ tới.

Discover là nguồn cấp nội dung được cá nhân hóa, tích hợp trong ứng dụng Google và hiện đang được triển khai trên máy tính để bàn. Người dùng không cần nhập truy vấn, Google vẫn sẽ tự động hiển thị bài viết, hướng dẫn và video phù hợp với sở thích của họ, dựa trên những gì họ đã tìm kiếm, xem hoặc đọc trước đó.

Với các nhà phát hành, đây gần như là một kịch bản lý tưởng:

Không có bản tóm tắt do AI tạo cản trở giữa chúng ta và độc giả

cản trở giữa chúng ta và độc giả Tỷ lệ click cao hơn gấp 4 lần so với kết quả Search truyền thống (8% vs ~2%)

so với kết quả Search truyền thống (8% vs ~2%) Không cần quy trình phê duyệt phức tạp — miễn là trang web đáp ứng các tín hiệu chất lượng nội dung và kỹ thuật của Google

— miễn là trang web đáp ứng các tín hiệu chất lượng nội dung và kỹ thuật của Google Cả nội dung mới lẫn nội dung thường xanh đều có cơ hội hiển thị, giúp tạo lưu lượng cho bài vừa xuất bản hoặc bài đã đăng từ nhiều tháng trước

Tóm lại, trong khi Search ngày càng trở nên ồn ào và cạnh tranh, Discover lại là nơi nội dung của ta có thể phát huy hiệu quả và tạo ra giá trị thực sự.

Kiểm tra nhanh: Chính sách nội dung của Discover

Discover lọc bỏ những nội dung mang tính thao túng, gây sốc hoặc giật gân quá mức, đồng thời hạ thứ hạng các bài câu view. Để đủ điều kiện hiển thị:

Đảm bảo tiêu đề phản ánh đúng nội dung : tránh giật gân, phóng đại hoặc che giấu thông tin

: tránh giật gân, phóng đại hoặc che giấu thông tin Tránh các chủ đề nhạy cảm hoặc mang tính thao túng

Đảm bảo nội dung và hình ảnh tuân thủ nguyên tắc nội dung của Discover — sự trung thực và rõ ràng luôn hiệu quả hơn các chiêu trò

— sự trung thực và rõ ràng luôn hiệu quả hơn các chiêu trò Thường xuyên kiểm tra Search Console → Manual Actions để đảm bảo trang web không gặp vấn đề

Tại sao Discover lại đáng giá

Mới nghe qua, lưu lượng truy cập từ Discover có thể có vẻ khó đoán, nhưng thực tế đã chứng minh đây là một mạng lưới an toàn đáng tin cậy. Nhiều nhà phát hành ghi nhận lượng truy cập từ Discover tăng đều ngay cả khi lưu lượng từ tìm kiếm suy giảm. Với một số đơn vị khác, Discover thậm chí đã trở thành nguồn lưu lượng Google số 1, đặc biệt đối với các nội dung về lối sống, giải trí và các bài hướng dẫn “cách làm” có giá trị lâu dài.

Bản thân Google cũng có động lực để giữ hệ sinh thái nhà phát hành khỏe mạnh. Vì vậy, khi AI chiếm ngày càng nhiều không gian trong Search, Google dường như đang tăng cường khả năng hiển thị trên Discover để tạo thế cân bằng. Đây chính là cách Google duy trì sự ổn định cho toàn bộ hệ sinh thái nội dung.

Lưu ý quan trọng: Lưu lượng từ Discover vốn có tính biến động cao, chịu tác động từ sự thay đổi sở thích người dùng và các bản cập nhật liên tục của Google. Vì vậy, hãy xem Discover như một kênh vừa để phòng ngừa rủi ro, vừa để tăng trưởng. Tỷ lệ click cao cùng khả năng mở rộng lớn khiến Discover trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng đối tượng hiện đại.

Cách để chiến thắng trên Google Discover

Discover tuyệt vời ở chỗ thưởng cho những thói quen biên tập tốt: viết rõ ràng, trang tải nhanh và nội dung thực sự hữu ích. Dưới đây là những yếu tố đã được chứng minh là hiệu quả.

0. Bắt đầu với một domain đáng tin cậy (Không có uy tín = Không được hiển thị)

Trước khi bàn đến chiến thuật, chúng ta cần chấp nhận một sự thật khá “khó nghe” về Discover: nền tảng này rất ưu tiên các domain đã có uy tín và khả năng hiển thị trên Google Search.

Discover không phải là bệ phóng cho các trang web hoàn toàn mới hoặc còn yếu. Nếu website của quý vị chưa có thứ hạng cho một nhóm truy vấn có ý nghĩa, hãy tập trung đăng bài đều đặn và xây dựng tín hiệu tương tác ổn định trước. Khi thiếu các tín hiệu này, khả năng xuất hiện trên Discover là rất thấp.

Cụ thể, điều này có nghĩa là:

Tên miền nên có thứ hạng ở trang 1–2 cho các chủ đề liên quan

Nội dung được lập chỉ mục nhanh và nhất quán

Hồ sơ Search Console “sạch”, không có hành động thủ công hay vấn đề về độ tin cậy

Khi nền tảng này đã sẵn sàng, số lượng bài đăng sẽ trở thành yếu tố tăng tốc.

Các nhà phát hành hoạt động tốt trên Discover thường đăng bài mỗi ngày. Việc xuất bản 3–5 bài viết mang tính thời sự hoặc thu hút sự quan tâm mỗi ngày giúp tăng đáng kể khả năng Discover thu thập và phân phối nội dung của. Càng đăng đều, Google càng có nhiều dữ liệu để hiểu mức độ phù hợp của bạn với từng nhóm đối tượng.

Không phải bài viết nào cũng thành công, nhưng Discover vận hành dựa trên xác suất. Hãy hình dung Discover như một “máy đánh bạc” được điều khiển bởi uy tín và sự mới mẻ: uy tín cho ta quyền tham gia, còn số lượng bài đăng sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng.

1. Viết tiêu đề mà người đọc hiểu và tin tưởng

Hãy quên những tiêu đề giật gân. Discover ưu tiên các tiêu đề trung thực, mô tả đúng nội dung bài viết — nhưng điều này không đồng nghĩa với tiêu đề tẻ nhạt. Mục tiêu là rõ ràng và vẫn khơi gợi tò mò.

Hãy thử các định dạng như:

“10 cách giảm chi phí thuê nhà hiệu quả (đã được kiểm chứng)”

“iPhone 17 so với iPhone 16: Khác biệt thực sự nằm ở đâu?”

“Cách làm bánh mì sourdough trong 3 bước (không cần men)”

Hãy giữ tiêu đề ngắn gọn (lý tưởng trong khoảng 40–60 ký tự) và đảm bảo chúng vẫn có ý nghĩa ngay cả khi tách rời khỏi ngữ cảnh. Trên Discover, tiêu đề thường là yếu tố quyết định việc người dùng có click hay không.

2. Sử dụng hình ảnh hiệu quả và khác biệt

Discover là một nền tảng thiên về trực quan, và trong nhiều trường hợp, hình ảnh quyết định lượt click nhiều hơn cả tiêu đề. Hãy sử dụng hình đại diện có chiều rộng tối thiểu 1200 pixel và đảm bảo thêm tag <max-image-preview: large> để Google có thể hiển thị hình ảnh ở kích thước đầy đủ.

Tránh các ảnh stock chung chung, thiếu điểm nhấn. Thay vào đó, hãy ưu tiên hình ảnh liên quan trực tiếp đến chủ đề — hoặc tốt hơn nữa là hình gốc, hình chụp thực tế hoặc đồ họa tùy chỉnh. Hình ảnh chân thực giúp người đọc cảm nhận rằng phía sau cú click là nội dung có giá trị.

3. Tạo nội dung dễ đọc lướt và thân thiện với người dùng

Cấu trúc nội dung đóng vai trò then chốt. Người dùng Discover thường lướt nhanh trên thiết bị di động, vì vậy hãy thiết kế bài viết để dễ đọc lướt:

Giữ phần mở đầu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề

Sử dụng tiêu đề phụ, gạch đầu dòng và danh sách để chia nhỏ khối văn bản

Đưa điểm mấu chốt hoặc thông tin chuyên sâu quan trọng lên đầu thay vì chôn ở cuối bài

Việc làm mới nội dung cũ cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Khi bạn cập nhật một bài viết có giá trị lâu dài — chẳng hạn như bổ sung số liệu mới, hình ảnh mới hoặc cải thiện định dạng — bài viết đó có thể đủ điều kiện xuất hiện trở lại trên Discover.

4. Thể hiện chuyên môn thực sự (E-E-A-T theo cách đơn giản)

Google muốn thấy rằng những người thật, với kinh nghiệm thật đứng đằng sau nội dung.

Những yếu tố sau đặc biệt quan trọng:

Hiển thị tên tác giả rõ ràng, kèm tiểu sử ngắn nêu bật kinh nghiệm liên quan; bổ sung link mạng xã hội hoặc hồ sơ chuyên môn khi phù hợp

Giữ sự nhất quán về chuyên môn: một cây bút chuyên viết về ô tô bỗng chuyển sang tư vấn ăn kiêng là một tín hiệu đáng ngờ

Đảm bảo các trang Giới thiệu, Chính sách biên tập và Liên hệ dễ tìm thấy — tính minh bạch tạo dựng niềm tin, và niềm tin giúp tăng khả năng hiển thị

Mẹo nhanh: Áp dụng khung “Ai / Như thế nào / Tại sao” của Google ✔️ Ai tạo ra nội dung này? Hãy làm rõ người đứng sau bài viết bằng cách hiển thị tên và tiểu sử tác giả để cung cấp ngữ cảnh. ✔️ Nội dung được tạo ra như thế nào? Nếu có thử nghiệm, nghiên cứu gốc hoặc sự hỗ trợ của AI, hãy minh bạch ngắn gọn về quy trình. ✔️ Tại sao nội dung này tồn tại? Làm rõ giá trị mang lại cho người dùng: cung cấp kiến thức, so sánh, hỗ trợ ra quyết định hay giải quyết vấn đề cụ thể.

Những tín hiệu tin cậy đơn giản này gửi thông điệp tích cực đến cả người đọc lẫn Discover, cho thấy nội dung đáng tin cậy và xứng đáng được phân phối.

5. Ưu tiên thiết bị di động và tốc độ nhanh như chớp

Phần lớn lưu lượng từ Discover đến từ thiết bị di động. Nếu trang tải chậm, nội dung gần như sẽ trở nên vô hình. Dù AMP không còn là yêu cầu bắt buộc, website vẫn cần đáp ứng các tiêu chí Core Web Vitals sau:

Tải nhanh: LCP < 2,5 giây

LCP < 2,5 giây Bố cục ổn định: CLS gần bằng 0

CLS gần bằng 0 Phản hồi nhanh: INP < 200 ms

Bố cục đơn giản, tập lệnh tải nhanh và hệ thống quảng cáo gọn nhẹ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Trải nghiệm mượt mà giúp người dùng ở lại lâu hơn — đồng thời làm nhà quảng cáo hài lòng.

Loại nội dung nào hoạt động tốt nhất trên Discover

Một số định dạng nội dung đặc biệt phù hợp với Discover vì chúng thu hút nhanh và khuyến khích người dùng quay lại.

Cập nhật kịp thời: Ra mắt sản phẩm mới, xu hướng nổi bật hoặc thông tin vừa được tiết lộ. Nếu một chủ đề nào đó đang được bàn tán, Discover cũng muốn phân phối chủ đề đó.

Ra mắt sản phẩm mới, xu hướng nổi bật hoặc thông tin vừa được tiết lộ. Nếu một chủ đề nào đó đang được bàn tán, Discover cũng muốn phân phối chủ đề đó. Bài viết giải thích mang tính thời sự: Các chủ đề như sức khỏe, tài chính, công nghệ và phong cách sống luôn hoạt động tốt, đặc biệt khi được trình bày rõ ràng và cập nhật thường xuyên. Những nội dung này có khả năng tạo lưu lượng ổn định theo thời gian.

Các chủ đề như sức khỏe, tài chính, công nghệ và phong cách sống luôn hoạt động tốt, đặc biệt khi được trình bày rõ ràng và cập nhật thường xuyên. Những nội dung này có khả năng tạo lưu lượng ổn định theo thời gian. Hướng dẫn và danh sách “cách làm”: Các bài how-to, checklist hoặc “top 5” dễ đọc lướt, dễ áp dụng và rất thân thiện với thiết bị di động — đúng với cách người dùng tương tác trên Discover.

Các bài how-to, checklist hoặc “top 5” dễ đọc lướt, dễ áp dụng và rất thân thiện với thiết bị di động — đúng với cách người dùng tương tác trên Discover. So sánh và tổng hợp: Các bài dạng “A so với B”, “X tốt nhất cho Y” hay “Top 10 dưới 100 đô” thu hút nhóm độc giả đang ở gần giai đoạn ra quyết định. Ý định rõ ràng này thường chuyển hóa thành mức độ tương tác cao và giá trị quảng cáo tốt hơn.

Nếu một bài viết hoạt động tốt trên Search hoặc tạo được tương tác mạnh trên mạng xã hội, đó thường là ứng viên lý tưởng để thành công trên Google Discover.

Một điểm chung của các định dạng này là khả năng mở rộng theo tần suất.

Google Discover “thưởng” cho những nhà phát hành liên tục cung cấp nội dung kịp thời và phù hợp. Khi ta xuất bản nhiều bài viết chất lượng cao mỗi ngày ở các định dạng trên, nhiều cơ hội Google sẽ ghép nội dung của ta với sở thích người dùng — và nhiều cơ hội hơn tạo ra những đợt bùng nổ lưu lượng.

Bonus: Google Discover vs. Google News (So sánh nhanh)

Để xây dựng chiến lược phân phối nội dung hiệu quả, ta cần hiểu rõ vị trí của Discover so với Google News. Dưới đây là bảng so sánh nhanh:

Khía cạnh Google Discover Google News Phạm vi nội dung Kết hợp tin tức, bài giải thích, đánh giá, hướng dẫn, nội dung giá trị lâu dài và video Chủ yếu là tin tức thời sự và các sự kiện nóng Truy cập / Thiết lập Không cần đăng ký chính thức; khả năng hiển thị phụ thuộc vào chất lượng website, E-E-A-T và mức độ tương tác Cần thiết lập Publisher Center để đạt khả năng hiển thị đầy đủ Cá nhân hóa Rất cao, dựa trên sở thích, lịch sử và hành vi người dùng Ít cá nhân hóa hơn; tập trung vào chủ đề, tính cập nhật và uy tín Vòng đời nội dung Ngắn hạn, dễ bùng nổ lượt click trong vài ngày Ổn định hơn khi câu chuyện còn đang được cập nhật Giá trị làm mới Nội dung thường xanh được cập nhật có thể xuất hiện lại Cập nhật chủ yếu phục vụ đưa tin liên tục Vai trò hình ảnh Hình ảnh lớn (1200px+), tiêu đề nổi bật, tối ưu di động Hình thu nhỏ tiêu chuẩn, ít phụ thuộc vào hình ảnh Mô hình lưu lượng Biến động mạnh: tăng vọt rồi giảm nhanh, dựa trên tương tác Dễ dự đoán hơn, gắn với chu kỳ tin tức Tín hiệu xếp hạng chính Sở thích người dùng, mức độ tương tác, tính mới lạ, độ tin cậy, danh tiếng trang Uy tín theo chủ đề, tính cập nhật, dữ liệu có cấu trúc Phù hợp nhất cho Phong cách sống, đánh giá, giải thích, tổng hợp sản phẩm, thường xanh Tin nóng, chính trị, tài chính, sự kiện và cập nhật liên tục Mục tiêu Thu hút người dùng thông qua khám phá nội dung cá nhân hóa Cung cấp tin tức đã được xác minh và cập nhật

Kế hoạch xuất bản trong hai tuần

Quý vị muốn kiểm tra xem nội dung của mình có thể nhanh chóng tạo lực kéo trên Discover hay không? Dưới đây là một kế hoạch triển khai đơn giản trong hai tuần để xác định điều gì thực sự hiệu quả.

Tuần 1: Chuẩn bị ✔️ Chọn 5–10 bài viết đã chứng minh hiệu quả tốt trên Search. ✔️ Làm mới nội dung: cập nhật hình ảnh, rút gọn tiêu đề và viết lại phần mở đầu cho rõ ràng hơn. ✔️ Xuất bản 2–3 bài viết kịp thời dựa trên các chủ đề đang thịnh hành trong tuần (tham khảo Google Trends).

Mẹo chuyên môn: Khi làm mới các bài viết có giá trị lâu dài, hãy ưu tiên thay đổi hình ảnh chính (1200px+), rút ngắn phần mở đầu và đảm bảo tiêu đề phản ánh chính xác nội dung. Những điều chỉnh nhỏ về độ rõ ràng và yếu tố thị giác thường tạo ra mức tăng đáng kể về CTR trên Discover.

Tuần 2: Quan sát và học hỏi ✔️ Theo dõi hiệu suất Discover trong Google Search Console. ✔️ Ghi nhận những chủ đề và kiểu tiêu đề tạo ra nhiều lượt hiển thị và CTR cao nhất. ✔️ Nhân rộng các định dạng hiệu quả và loại bỏ những định dạng kém hiệu quả.

Mẹo chuyên môn: Trong Search Console, đừng chỉ nhìn vào lượt click. Hãy chú ý đến các đỉnh hiển thị trong Discover — đây thường là dấu hiệu Google đang thử nghiệm nội dung với tệp độc giả rộng hơn. Nếu một đỉnh hiển thị có CTR thấp, hãy rút kinh nghiệm cho các bài viết tương lai bằng cách thử tiêu đề rõ ràng hơn hoặc hình ảnh mạnh hơn, thay vì chỉnh sửa bài đã xuất bản.

Vậy là xong. Không cần chu kỳ SEO kéo dài, không cần tái cấu trúc kỹ thuật phức tạp — chỉ cần thử nghiệm, đo lường và tinh chỉnh. Chỉ với vài điều chỉnh thông minh và lịch xuất bản đều đặn, ta có thể nhanh chóng nhận ra Discover (và độc giả của mình) đang ưu tiên điều gì.

Kiếm tiền: Giữ mọi thứ đơn giản

Discover có thể mang lại lưu lượng truy cập lớn với ý định cao nhưng giá trị đó sẽ nhanh chóng biến mất nếu trang web của ta trở nên nặng nề hoặc rối rắm. Mục tiêu là sự cân bằng: kiếm tiền hiệu quả mà không đánh đổi trải nghiệm người dùng.

Đó là lý do ta nên tối giản và làm sạch hệ thống quảng cáo:

Thực hiện kiểm tra SPO (Supply Path Optimization) và loại bỏ những nhà bán lại không cần thiết

Chỉ giữ lại các đối tác quảng cáo thực sự mang lại giá trị

Theo dõi mật độ quảng cáo: quá nhiều đơn vị hiển thị sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Core Web Vitals

Một website dễ đọc không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn giúp đạt CPM tốt hơn — và quan trọng hơn, khiến Discover đánh giá cao nội dung của bạn.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Tiêu đề không đáp ứng kỳ vọng: Tiêu đề hấp dẫn là cần thiết, nhưng nếu hứa hẹn điều mà nội dung không thực sự cung cấp, người đọc sẽ rời đi rất nhanh. Sự lệch pha này làm suy giảm lòng tin và kéo hiệu suất xuống.

Tiêu đề hấp dẫn là cần thiết, nhưng nếu hứa hẹn điều mà nội dung không thực sự cung cấp, người đọc sẽ rời đi rất nhanh. Sự lệch pha này làm suy giảm lòng tin và kéo hiệu suất xuống. Hình ảnh yếu hoặc nhàm chán: Discover ưu tiên yếu tố hình ảnh. Ảnh mờ, chất lượng thấp hoặc stock quá quen thuộc khiến nội dung dễ bị bỏ qua. Hãy sử dụng hình ảnh sắc nét, liên quan trực tiếp đến chủ đề để tăng khả năng click.

Discover ưu tiên yếu tố hình ảnh. Ảnh mờ, chất lượng thấp hoặc stock quá quen thuộc khiến nội dung dễ bị bỏ qua. Hãy sử dụng hình ảnh sắc nét, liên quan trực tiếp đến chủ đề để tăng khả năng click. Tác giả viết mọi thứ: Khi một người viết liên tục nhảy giữa các chủ đề không liên quan, Discover khó xác định chuyên môn. Hãy tập trung vào một nhóm chủ đề rõ ràng để xây dựng uy tín bền vững.

Khi một người viết liên tục nhảy giữa các chủ đề không liên quan, Discover khó xác định chuyên môn. Hãy tập trung vào một nhóm chủ đề rõ ràng để xây dựng uy tín bền vững. Bỏ quên nội dung cũ: Nội dung chất lượng có thể tồn tại rất lâu nếu được cập nhật đúng cách. Hãy làm mới các bài viết giá trị khi có thông tin mới — Discover thường ưu tiên các bài thường xanh vẫn mang tính thời sự.

Nội dung chất lượng có thể tồn tại rất lâu nếu được cập nhật đúng cách. Hãy làm mới các bài viết giá trị khi có thông tin mới — Discover thường ưu tiên các bài thường xanh vẫn mang tính thời sự. Bỏ qua nguyên tắc nội dung: Discover chủ động lọc những nội dung gây sốc, thao túng hoặc giật gân quá mức. Hãy giữ giọng văn đáng tin cậy và tập trung vào giá trị thực cho người đọc – đây luôn là lựa chọn an toàn.

Discover chủ động lọc những nội dung gây sốc, thao túng hoặc giật gân quá mức. Hãy giữ giọng văn đáng tin cậy và tập trung vào giá trị thực cho người đọc – đây luôn là lựa chọn an toàn. Thiếu thông tin tác giả: Trang tác giả ẩn danh hoặc sơ sài làm giảm độ tin cậy. Hãy cho người đọc biết rõ ai đứng sau nội dung và vì sao họ có chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Kiếm tiền từ lưu lượng Discover cùng MGID

Khi Discover đã mang lại lưu lượng truy cập chất lượng cho website của ta, bước tiếp theo là tối ưu hóa doanh thu. MGID giúp các nhà phát hành chuyển đổi những lượt truy cập có CTR cao thành doanh thu ổn định và có khả năng mở rộng — mà không làm tổn hại trải nghiệm người dùng hoặc điều kiện hiển thị trên Discover.

Vì sao MGID phù hợp với lưu lượng Discover

Công nghệ quảng cáo tự nhiên của MGID được xây dựng theo triết lý ưu tiên trải nghiệm nội dung, hoàn toàn phù hợp với cách Google Discover đánh giá chất lượng: rõ ràng, đáng tin cậy và giàu tương tác. Nền tảng MGID kết hợp định dạng quảng cáo thông minh được tối ưu bằng học máy cùng Google MCM để mang lại lượt hiển thị có giá trị cao với độ trễ tối thiểu.

Những lợi ích chính bao gồm:

Tải nhanh hơn, trải nghiệm tốt hơn: MGID widget nhẹ, tối ưu cho Core Web Vitals, giúp website luôn thân thiện với Discover.

MGID widget nhẹ, tối ưu cho Core Web Vitals, giúp website luôn thân thiện với Discover. Bố cục quảng cáo tương thích với Discover: Các widget được thiết kế để nằm tự nhiên trong luồng nội dung, giữ khả năng đọc và tránh pop-up hay dịch chuyển bố cục gây khó chịu.

Các widget được thiết kế để nằm tự nhiên trong luồng nội dung, giữ khả năng đọc và tránh pop-up hay dịch chuyển bố cục gây khó chịu. Tối ưu hóa dựa trên hiệu suất thực: AI liên tục thử nghiệm mẫu quảng cáo, vị trí và đối tượng để tối đa hóa CTR và eCPM mà không cần can thiệp thủ công.

AI liên tục thử nghiệm mẫu quảng cáo, vị trí và đối tượng để tối đa hóa CTR và eCPM mà không cần can thiệp thủ công. Minh bạch hoàn toàn: Báo cáo thời gian thực, dữ liệu RPM rõ ràng và mô hình chia sẻ doanh thu trực tiếp — không có khoản khấu trừ ẩn.

Định dạng quảng cáo được thiết kế riêng cho lưu lượng Discover

Smart Widget

Được đặt ở cuối bài viết và tự động hòa hợp với giọng văn biên tập, Smart Widget mang lại hiệu quả vượt trội so với các định dạng hiển thị tiêu chuẩn: CTR tăng 40%, doanh thu tăng 30% và khả năng hiển thị tăng 167%.

Impact Widget

Được thiết kế để chèn trực tiếp trong bài viết, Impact Widget đặc biệt hiệu quả với người dùng di động khi cuộn các nội dung dài. Định dạng này giúp tăng khả năng hiển thị quảng cáo mà vẫn giữ trải nghiệm đọc liền mạch. Để đạt hiệu suất tối ưu mà không ảnh hưởng đến UX hoặc khả năng hiển thị trên Discover:

Đặt 1 Impact Widget sau mỗi 3–4 đoạn văn , tùy độ dài bài viết

, tùy độ dài bài viết Giới hạn tối đa 3 Impact Widget cho mỗi bài

cho mỗi bài Tránh đặt quá gần hình ảnh hoặc tiêu đề để không gây quá tải thị giác

MGID Stories

MGID Stories tận dụng hành vi nhấn nút “quay lại” trên trình duyệt để hiển thị các thẻ nội dung ngắn, liên quan, giúp tăng thời lượng phiên truy cập và doanh thu lên đến 60%.

Passage Ads với nhu cầu Google MCM

Passage Ads hiển thị các đơn vị quảng cáo tự nhiên giữa các phần nội dung hoặc lượt xem trang. Việc tích hợp Google MCM (Multiple Customer Management) giúp mở rộng nguồn cầu cao cấp và có thể tăng tổng doanh thu từ 14% trở lên.

Quy trình thiết lập nhanh

Đăng ký: Người quản lý tài khoản có thể khởi tạo thử nghiệm chỉ trong vài phút.

Người quản lý tài khoản có thể khởi tạo thử nghiệm chỉ trong vài phút. Thêm mã JS nhẹ: Thông thường chỉ cần một dòng mã, đặt ở bất kỳ vị trí nào trong thẻ .

Thông thường chỉ cần một dòng mã, đặt ở bất kỳ vị trí nào trong thẻ . Hoạt động trong vòng 2 giờ: Widget được tự động tối ưu theo bố cục và loại thiết bị.

Widget được tự động tối ưu theo bố cục và loại thiết bị. Theo dõi theo thời gian thực: Bảng điều khiển MGID cho phép theo dõi hiệu suất từng phút và điều chỉnh ngay khi cần.

Hơn cả quảng cáo: Các công cụ hỗ trợ tăng trưởng

Mô-đun kiểm tra SEO: Phân tích Core Web Vitals, hiệu suất di động và độ mới của nội dung nhằm cải thiện khả năng hiển thị trên Google Discover.

Phân tích Core Web Vitals, hiệu suất di động và độ mới của nội dung nhằm cải thiện khả năng hiển thị trên Google Discover. Thông tin chuyên sâu về xu hướng: Truy cập dữ liệu chủ đề theo khu vực và báo cáo từ khóa thịnh hành được tổng hợp từ nguồn Discover.

Truy cập dữ liệu chủ đề theo khu vực và báo cáo từ khóa thịnh hành được tổng hợp từ nguồn Discover. Hướng dẫn tối ưu biên tập: Các khuyến nghị thực tế về chính sách hình ảnh, tín hiệu E-E-A-T và cách cải thiện CTR.

Kết luận

Hoạt động tm kiếm đang thay đổi nhanh chóng — và không phải lúc nào cũng theo hướng có lợi cho các nhà phát hành. Trong bối cảnh đó, Google Discover trở thành đối trọng tự nhiên của Google: một nguồn lưu lượng đang tăng trưởng, có CTR cao, không cần chi phí quảng cáo hay thủ thuật AI.

Trong khi AI ngày càng cướp mất lượt click trong Search thì Discover mang lượt click trở lại. Với các nhà phát hành, đây có thể là chiến thắng dễ dàng nhất hiện nay.