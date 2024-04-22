Từ những meme kỳ dị đến các bài blog giàu thông tin và video phổ biến, hoạt động xuất bản kỹ thuật số hướng tới việc thu hút sự chú ý và gặt hái thành quả nào đó. Tuy nhiên, khi hoạt động trực tuyến quá náo nhiệt, các nhà phát hành làm thế nào để có thể nổi bật và nâng cao lợi nhuận?

Hãy làm quen với AI, công cụ thay đổi cuộc chơi tối ưu đang cách mạng hóa ngành này. Chúng ta đã nghe nhiều lời bàn tán, nhưng tại sao lại có nhiều thông tin rối rắm như vậy? Chúng ta hãy cùng phân tích.

AI không chỉ là một thuật ngữ thời thượng mà còn là xương sống của ngành phát hành hiện đại. Với khả năng phân tích dữ liệu và khả năng dự đoán cực nhanh, AI mang lại cho các nhà phát hành lợi thế mà họ cần có để phát triển trong thế giới kỹ thuật số.

Vậy, điều chính yếu là: AI thúc giúp các nhà phát hành tăng doanh thu như thế nào? Từ đề xuất nội dung được cá nhân hóa đến quảng cáo nhắm mục tiêu siêu cấp, AI chính là bí mật đằng sau tỷ suất lợi nhuận ấn tượng. Chúng ta cùng tìm hiểu các nhà phát hành tận dụng AI để biến số lượt click thành tiền mặt như thế nào.

Ghi nhanh: Bối cảnh hiện tại của các nhà phát hành

Trong năm qua, cuộc chiến giành sự chú ý của khán giả đã có những thay đổi đáng kể. Tình hình kinh tế nhiều thăng trầm đã khiến các nhà phát hành lao đao, trong khi khán giả thì liên tục bị tấn công bởi hàng loạt tin tức và đang cảm thấy mệt mỏi với thế giới kỹ thuật số hơn bao giờ hết. Thêm một yếu tố gây hỗn loạn nữa chính là các nguồn lưu lượng tìm kiếm và xã hội đáng tin cậy một thời đang suy giảm, khiến các nhà phát hành phải vất vả tìm kiếm các chiến lược mới để duy trì hoạt động.

Chúng tôi đã nghiên cứu sâu những vấn đề này và phát hiện ra những thử thách chính như sau:

Doanh thu quảng cáo giảm: Nhà phát hành phải đối mặt với những thử thách về việc duy trì dòng doanh thu do động lực thị trường liên tục phát triển, làm ảnh hưởng đến khả năng thu hút khán giả một cách hiệu quả.

Nhà phát hành phải đối mặt với những thử thách về việc duy trì dòng doanh thu do động lực thị trường liên tục phát triển, làm ảnh hưởng đến khả năng thu hút khán giả một cách hiệu quả. Mất cân bằng giữa quảng cáo và trải nghiệm người dùng (UX): Nhà phát hành khó có thể tích hợp quảng cáo liền mạch cho phù hợp với trải nghiệm người dùng, đảm bảo rằng quảng cáo giúp nâng cao thay vì làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web nói chung.

Nhà phát hành khó có thể tích hợp quảng cáo liền mạch cho phù hợp với trải nghiệm người dùng, đảm bảo rằng quảng cáo giúp nâng cao thay vì làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web nói chung. Khó thu hút các nhà quảng cáo hàng đầu: Các nhà quảng cáo cao cấp không còn đổ xô vào nền tảng của nhà phát hành như trước đây nữa, do đó việc xây dựng niềm tin và thể hiện giá trị đang trở nên khó khăn.

Các nhà quảng cáo cao cấp không còn đổ xô vào nền tảng của nhà phát hành như trước đây nữa, do đó việc xây dựng niềm tin và thể hiện giá trị đang trở nên khó khăn. Khả năng tùy chỉnh và kiểm soát quảng cáo bị hạn chế: Nhà phát hành cảm thấy bị bó buộc vì không đủ quyền kiểm soát quảng cáo trên nền tảng của mình, do đó ít có khả năng điều chỉnh quảng cáo theo sở thích của khán giả.

Nhà phát hành cảm thấy bị bó buộc vì không đủ quyền kiểm soát quảng cáo trên nền tảng của mình, do đó ít có khả năng điều chỉnh quảng cáo theo sở thích của khán giả. Tuần hoàn nội dung không hiệu quả: Nhà phát hành khó có thể thu hút người dùng quay lại để xem thêm và do đó, cần thay đổi cách phân phối nội dung để thu hút khán giả.

Nhà phát hành khó có thể thu hút người dùng quay lại để xem thêm và do đó, cần thay đổi cách phân phối nội dung để thu hút khán giả. Thiếu dữ liệu và phân tích: Nhà phát hành thiếu công cụ để hiểu hành vi và sở thích của khán giả, do đó khó tối ưu hóa.

Nhà phát hành thiếu công cụ để hiểu hành vi và sở thích của khán giả, do đó khó tối ưu hóa. Những thử thách về SEO và những khó khăn trong việc hiểu khán giả: Các nhà phát hành đang phải điều chỉnh chiến lược SEO và vật lộn với các bản cập nhật Google đã gây ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng truy cập. Ngoài ra, khi nhà phát hành muốn điều chỉnh nội dung một cách hiệu quả thì ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là khả năng hiểu khán giả.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều ảm đạm và u ám. Đối mặt với những thử thách này, các nhà phát hành đang nỗ lực gấp đôi để khai thác sức mạnh của AI – nhưng chính xác thì điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của hoạt động phát hành kỹ thuật số? Các nhà phát hành có thể tận dụng AI để vượt qua những trở ngại như thế nào?

Ở phần sau của bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao nhà phát hành nên chú ý đến AI, những lợi ích mà AI mang lại và bộ công cụ AI của MGID được thiết kế để giúp nhà phát hành vượt qua khó khăn để vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung

Khi nói đến sáng tạo nội dung, AI là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi cho các nhà phát hành. Thuật toán AI phân tích hành vi và sở thích của người dùng để đưa ra đề xuất nội dung được cá nhân hóa. Khi hiểu người dùng quan tâm những gì, nhà phát hành có thể điều chỉnh nội dung theo sở thích cá nhân, tăng cường mức độ gắn kết và giữ chân. Ngoài ra, các công cụ AI cũng giúp nhà phát hành tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm. Từ nghiên cứu từ khóa đến tối ưu hóa trên trang, AI phân tích dữ liệu để xác định xu hướng và mô hình, đảm bảo nội dung được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm và tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn.

Ngoài các ứng dụng chính này, AI có thể hỗ trợ nhà phát hành trong nhiều tác vụ liên quan đến nội dung:

Tự động hóa các tác vụ biên tập tái lặp: AI có thể tự động hóa các tác vụ biên tập tái lặp, chẳng hạn như đọc kiểm, xác minh tính xác thực và định dạng, giúp nhà biên tập có thời gian tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược hơn.

AI có thể tự động hóa các tác vụ biên tập tái lặp, chẳng hạn như đọc kiểm, xác minh tính xác thực và định dạng, giúp nhà biên tập có thời gian tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược hơn. Nghiên cứu, soạn thảo và tóm tắt các tài liệu dài: Thuật toán AI có thể sàng lọc lượng dữ liệu khổng lồ để tiến hành nghiên cứu, soạn thảo bài viết và tóm tắt các tài liệu dài, từ đó giúp quá trình tạo nội dung được liền mạch và giảm thời gian dành cho các tác vụ thủ công.

Thuật toán AI có thể sàng lọc lượng dữ liệu khổng lồ để tiến hành nghiên cứu, soạn thảo bài viết và tóm tắt các tài liệu dài, từ đó giúp quá trình tạo nội dung được liền mạch và giảm thời gian dành cho các tác vụ thủ công. Liền mạch hóa quy trình sáng tạo: Mặc dù các công cụ AI nâng cao năng suất sáng tạo bằng cách cung cấp nguồn cảm hứng, tạo ra ý tưởng và hỗ trợ các yếu tố thiết kế nhưng chúng vẫn dựa vào phán đoán của con người để kiểm soát chất lượng. Khi tăng cường khả năng sáng tạo của con người bằng những kiến thức chuyên sâu do AI điều khiển, nhà phát hành có thể tạo nội dung hấp dẫn hơn.

Mặc dù các công cụ AI nâng cao năng suất sáng tạo bằng cách cung cấp nguồn cảm hứng, tạo ra ý tưởng và hỗ trợ các yếu tố thiết kế nhưng chúng vẫn dựa vào phán đoán của con người để kiểm soát chất lượng. Khi tăng cường khả năng sáng tạo của con người bằng những kiến thức chuyên sâu do AI điều khiển, nhà phát hành có thể tạo nội dung hấp dẫn hơn. Tự động hóa quy trình làm việc truyền thống: Nền tảng AI tạo điều kiện cho người dùng tạo quy trình làm việc hoàn toàn tự động với các quy tắc và tiêu chí cụ thể, bao gồm phân phối nội dung, lên lịch hoạt động truyền thông xã hội và phân khúc đối tượng khán giả, giúp nhà phát hành liền mạch hóa hoạt động và tối đa hóa hiệu quả.

Để biết thêm về một số công cụ AI cụ thể, hãy xem hướng dẫn toàn diện của chúng tôi để tìm hiểu một bộ sưu tập công cụ AI được tuyển lựa đặc biệt, phù hợp với mọi khía cạnh sáng tạo nội dung.

Nhắm mục tiêu khán giả bằng cách dùng AI

Vậy, làm thế nào để có thể nổi bật giữa đám đông? Hãy sử dụng AI: Các công cụ AI giúp nhà phát hành kết nối với khán giả theo cách cá nhân. AI là vũ khí bí mật của nhà phát hành, hỗ trợ từ việc tìm hiểu xem người dùng thích gì cho đến dự đoán họ sẽ làm gì tiếp theo. Cách hoạt động như sau.

Sử dụng AI để phân khúc đối tượng khán giả

AI tập hợp rất nhiều dữ liệu về người dùng, chẳng hạn như nội dung họ click vào, họ đến từ đâu và họ thích gì. AI nhóm người dùng thành các danh mục khác nhau dựa trên mức độ tương đồng của họ. Sự phân nhóm này giúp nhà phát hành hiểu ai quan tâm đến nội dung gì, từ đó có thể điều chỉnh nội dung và quảng cáo của mình cho phù hợp với các nhóm khác nhau.

Ví dụ: Trong trường hợp nhà phát hành điều hành một website tin tức, AI phân tích dữ liệu từ người dùng truy cập website và nhận thấy rằng một số người dùng thường đọc các bài báo về thể thao, trong khi những người khác lại thích đọc bài về công thức nấu ăn. Dựa vào đó, AI chia người dùng thành hai nhóm: nhóm đam mê thể thao và nhóm đam mê ẩm thực. Sự phân nhóm này giúp nhà phát hành điều chỉnh nội dung phù hợp với sở thích của từng nhóm: cung cấp tin tức thể thao cho nhóm này và dạy nấu ăn cho nhóm kia.

Thiết kế nội dung cho phù hợp với sở thích của khán giả cụ thể

AI tìm hiểu hoạt động của người dùng online để tìm hiểu họ có thể muốn xem những gì. Sau đó, AI đề xuất nội dung phù hợp với sở thích của họ – giúp nhà phát hành cho người dùng xem nội dung mà họ có nhiều khả năng sẽ thích, dù đó là bài viết, video hay quảng cáo.

Ví dụ: Tiếp tục với ví dụ về website tin tức, AI sẽ theo dõi những bài viết mà người dùng click vào. Nếu người dùng thường xuyên đọc các bài viết về công nghệ, AI có thể đề xuất cho họ nhiều bài viết liên quan đến công nghệ hơn. Tương tự, nếu người dùng khác thích đọc tin tức về người nổi tiếng, AI có thể đề xuất các bài viết về những tin tức mới nhất của Hollywood. Bằng cách này, người dùng sẽ thấy nội dung phù hợp với sở thích của mình nên sẽ tương tác và quay lại để xem thêm.

Cải thiện mức độ gắn kết và giữ chân người dùng

AI giúp duy trì sự quan tâm của người dùng và khiến họ quay lại để tìm hiểu thêm. AI đọc ngôn ngữ trực tuyến của người dùng để hiểu cảm giác của họ và những điều họ quan tâm. Qua đó, nhà phát hành có thể tạo nội dung phù hợp với những gì người dùng muốn, khiến họ theo dõi và tương tác với website nhiều hơn.

Ví dụ: Một người dùng thường xuyên truy cập blog về đời sống và thường đọc các bài viết chia sẻ lời khuyên về lối sống lành mạnh và gợi ý các hoạt động thể dục. Với AI, nhà phát hành có thể theo dõi thói quen đọc của người dùng này và gửi cho họ các bản tin được cá nhân hóa với những bài báo về sức khỏe và thể chất mới nhất. Khi nhận được nội dung phù hợp với sở thích của mình, người dùng cảm thấy gắn kết với blog hơn và có nhiều khả năng quay lại xem nhiều bài viết hơn. Phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa này giúp nhà phát hành duy trì mức độ gắn kết của người dùng và xây dựng cơ sở độc giả trung thành.

Chiến lược kiếm tiền với AI

Chuyển sang trọng tâm của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu tác động của AI đối với điều mà mọi nhà phát hành đều phấn đấu hướng tới: kiếm tiền. Khi khai thác được sức mạnh của AI, nhà phát hành có thể nâng nguồn doanh thu lên một tầm cao mới. Bằng cách hợp tác với các nền tảng đã tận dụng sức mạnh của AI, ta sẽ có được mọi tính năng và chức năng để hỗ trợ khả năng kiếm tiền và từ đó nâng cao tiềm năng thành công. Vì vậy, chúng ta cùng khám phá lý do tại sao AI lại mang tính cách mạng đối với thu nhập của nhà phát hành.

Vị trí đặt quảng cáo và tối ưu hóa linh động

Các thuật toán AI phân tích hành vi của người dùng, mức độ phù hợp của nội dung và hiệu suất quảng cáo trong thời gian thực để đặt và tối ưu hóa quảng cáo một cách linh hoạt. Nhờ hiểu rõ sở thích và kiểu tương tác của người dùng, AI đảm bảo rằng quảng cáo được đặt theo cách chiến lược ở nơi chúng có nhiều khả năng thu hút sự chú ý và được click nhiều nhất. Ngoài ra, AI liên tục tối ưu hóa các định dạng, kích thước và vị trí quảng cáo để tối đa hóa doanh thu đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm tích cực cho người dùng.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy thử nghiệm các định dạng và vị trí quảng cáo khác nhau để tìm ra cách phù hợp nhất với đối tượng khán giả của mình. AI có thể giúp chúng ta phân tích dữ liệu tương tác của người dùng và tinh chỉnh chiến lược quảng cáo theo thời gian. Đừng ngại thử nghiệm những ý tưởng mới và lặp lại dựa trên các chỉ số hiệu suất.

Các chiến lược định giá dựa trên AI

AI giúp nhà phát hành thực hiện chiến lược định giá linh hoạt, thích ứng với điều kiện thị trường, nhu cầu và hành vi hay thay đổi của người dùng. Khi sử dụng các thuật toán học máy, nhà phát hành có thể tối ưu hóa việc định giá quảng cáo dựa trên các yếu tố như thông tin nhân khẩu học của đối tượng khán giả, mức độ phù hợp của nội dung và số liệu hiệu suất quảng cáo. Qua đó, nhà phát hành có thể tối đa hóa doanh thu quảng cáo, đồng thời cân bằng ngân sách của nhà quảng cáo và mức độ gắn kết của người dùng.

Lời khuyên chuyên môn: Luôn cập nhật xu hướng của ngành và các chiến lược định giá của đối thủ cạnh tranh. AI có thể cung cấp những kiến thức giá trị về động lực thị trường và giúp chúng ta điều chỉnh chiến lược giá cho phù hợp. Khi theo dõi chặt chẽ bối cảnh thị trường, ta có thể đảm bảo giá quảng cáo của mình mang tính cạnh tranh đồng thời vẫn tối đa hóa tiềm năng doanh thu.

Phân tích dự đoán để dự báo doanh thu

Khả năng phân tích dự đoán của AI cung cấp cho nhà phát hành thông tin chi tiết hữu ích về xu hướng doanh thu và số liệu hiệu suất trong tương lai. AI phân tích dữ liệu lịch sử, xu hướng thị trường và mô hình hành vi của người dùng để dự báo dòng doanh thu trong tương lai với độ chính xác cao – tạo điều kiện cho nhà phát hành đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược nội dung, vị trí đặt quảng cáo và sáng kiến tối ưu hóa doanh thu, đảm bảo sự tăng trưởng và bền vững tài chính lâu dài.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy tận dụng khả năng phân tích dự đoán để dự đoán những biến động theo mùa và lên kế hoạch trước cho giai đoạn doanh thu cao điểm. AI có thể giúp chúng ta xác định mô hình và xu hướng trong dữ liệu doanh thu, giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch nội dung. Thông qua dự báo doanh thu chính xác, chúng ta có thể tối ưu hóa hoạt động và tận dụng các cơ hội phát triển.

Cốt lõi thuật toán AI của MGID

MGID luôn nỗ lực vượt qua các ranh giới và đón nhận sự đổi mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các giải pháp AI của chúng tôi thể hiện đỉnh cao của cam kết này. Được hỗ trợ bởi công nghệ AI tiên tiến, môi trường toàn diện của chúng tôi tự động hóa và tối ưu hóa mọi khía cạnh của quảng cáo, từ phát triển nội dung đến tìm vị trí đặt quảng cáo, tận dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu để thúc đẩy hiệu suất tối đa.

Cách chúng tôi sử dụng AI:

Tạo quảng cáo: Sử dụng Generative AI, khách hàng của chúng tôi có thể tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp, bao gồm hình ảnh, tiêu đề và mô tả. Điều này đảm bảo người dùng gắn kết và chiến dịch đạt hiệu quả. Chúng tôi có những hoạt động thử nghiệm A/B và phân tích dữ liệu để tinh chỉnh thêm hiệu quả của quảng cáo và tối đa hóa kết quả.

Sử dụng Generative AI, khách hàng của chúng tôi có thể tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp, bao gồm hình ảnh, tiêu đề và mô tả. Điều này đảm bảo người dùng gắn kết và chiến dịch đạt hiệu quả. Chúng tôi có những hoạt động thử nghiệm A/B và phân tích dữ liệu để tinh chỉnh thêm hiệu quả của quảng cáo và tối đa hóa kết quả. Thông tin theo ngữ cảnh: Các thuật toán AI nâng cao phân tích ngữ cảnh và cảm xúc của nội dung, đảm bảo quảng cáo được đặt trong môi trường phù hợp nhằm nâng cao mức độ phù hợp và an toàn. Điều này đảm bảo quảng cáo gây được tiếng vang với khán giả và phù hợp với nội dung mà họ tương tác.

Các thuật toán AI nâng cao phân tích ngữ cảnh và cảm xúc của nội dung, đảm bảo quảng cáo được đặt trong môi trường phù hợp nhằm nâng cao mức độ phù hợp và an toàn. Điều này đảm bảo quảng cáo gây được tiếng vang với khán giả và phù hợp với nội dung mà họ tương tác. Thuật toán AI so khớp: AI tinh vi của chúng tôi kết nối người dùng với các quảng cáo phù hợp theo ngữ cảnh, nâng cao mức độ cá nhân hóa và tăng khả năng chuyển đổi. Nhờ hiểu ý định và bối cảnh của người dùng, chúng tôi phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ.

AI tinh vi của chúng tôi kết nối người dùng với các quảng cáo phù hợp theo ngữ cảnh, nâng cao mức độ cá nhân hóa và tăng khả năng chuyển đổi. Nhờ hiểu ý định và bối cảnh của người dùng, chúng tôi phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ. Tối ưu hóa lợi nhuận: Khi sử dụng AI để tối ưu hóa các định dạng quảng cáo ở những vị trí đặt quảng cáo, chúng tôi tối đa hóa doanh thu của nhà phát hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng với nội dung được nhắm mục tiêu phù hợp. Điều này đảm bảo rằng cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành đều đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.

Kết luận: AI đang giúp nhà phát hành kỹ thuật số tăng doanh thu như thế nào

Để khép lại hành trình khám phá tác động của AI đối với doanh thu của nhà phát hành kỹ thuật số, chúng ta cùng tóm lược kiến thức chuyên sâu về những yếu tố cần nhớ:

Nhà phát hành cần sớm nắm bắt công nghệ mới. Hiệu quả đạt được từ việc triển khai AI có thể nhanh chóng bù đắp khoản đầu tư ban đầu, dẫn đến khả năng sinh lời nhanh hơn.

Trong một thế giới với lượng nội dung tràn ngập, chúng ta rất cần phải nổi bật. AI giúp nhà phát hành làm cho nội dung của mình trông khác biệt và thu hút khán giả toàn cầu thông qua sức hấp dẫn của thương hiệu, nuôi dưỡng sự kết nối và lòng trung thành sâu sắc hơn.

Các công cụ AI sáng tạo vô cùng hữu ích trong việc mở rộng đối tượng khán giả và tăng cường mức độ gắn kết với nội dung hiện có. Những công cụ này tương đối dễ triển khai và mang lại lợi tức đầu tư nhanh chóng.

Trong khi một số công cụ tập trung vào các khía cạnh cụ thể thì các giải pháp toàn diện như công cụ hỗ trợ AI của MGID lại cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, từ lập kế hoạch chiến dịch đến triển khai và tối ưu hóa. Các giải pháp này liền mạch hóa quy trình và tối đa hóa tiềm năng doanh thu cho nhà phát hành.

Vì vậy, khi sử dụng AI theo cách sáng suốt, các công cụ AI sẽ là tài sản vô giá trong kho vũ khí của các nhà phát hành kỹ thuật số, giúp họ vượt qua những vấn đề phức tạp, mở ra những cơ hội mới và thúc đẩy tăng doanh thu bền vững.