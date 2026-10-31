Một chiến dịch Black Friday hoạt động hiệu quả trong tháng 11 có thể bắt đầu hụt hơi ngay từ đầu tháng 12.

Quảng cáo vẫn thu hút lượt click, tỷ lệ chuyển đổi khả quan và các chỉ số đều rất ấn tượng, cho đến khi Cyber Monday kết thúc. Ngay sau đó, chi phí quảng cáo bắt đầu tăng trong khi tỷ lệ chuyển đổi dần chững lại. Đột nhiên, chiến dịch vốn mang lại hiệu quả tốt nhất lại bắt đầu sa sút.

Thực tế, điều này không nhất thiết có nghĩa là chiến dịch đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Người tiêu dùng vẫn tiếp tục mua sắm nhưng ưu tiên của họ đã thay đổi. Khi thời hạn giao hàng kịp Giáng Sinh ngày càng cận kề, các chương trình giảm giá không còn là yếu tố quyết định hàng đầu. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đổ thêm ngân sách vào chiến dịch thậm chí có thể khiến hiệu quả quảng cáo suy giảm hơn nữa.

Vậy khi nào nên tiếp tục duy trì những gì đang hoạt động tốt, khi nào cần điều chỉnh và khi nào nên thay đổi chiến lược hoàn toàn? Câu trả lời nằm ở dữ liệu chiến dịch và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng tại từng thời điểm.

Một mùa lễ hội, nhiều kiểu người mua sắm khác nhau

Black Friday thường xoay quanh các chương trình giảm giá, trong khi Giáng Sinh lại tập trung vào việc lựa chọn quà tặng và đảm bảo hàng được giao đúng hạn. Trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện này, nhiều người tiêu dùng dành thời gian so sánh giá cả, lập danh sách những món đồ mong muốn hoặc cân nhắc xem liệu sắp tới có chương trình ưu đãi nào hấp dẫn hơn hay không.

Một số người hoàn tất việc mua sắm Giáng Sinh ngay từ tháng 10, trong khi những người khác thì đợi đến tận tháng 12 mới bắt đầu. Tuy nhiên, ranh giới giữa các nhóm người mua sắm này không phải lúc nào cũng rõ ràng, đặc biệt là trong mùa lễ hội. Ngay cả một người vốn chỉ quan tâm đến hàng giảm giá cũng có thể trở thành người mua tích cực vào phút chót khi hoàn cảnh thay đổi. Đây chính là điều khiến hoạt động quảng cáo trong mùa lễ hội trở nên phức tạp. Lịch trình có thể giúp nhà tiếp thị định hướng chiến lược, nhưng người tiêu dùng không nhất thiết phải mua sắm theo đúng lộ trình đó.

Các số liệu cũng cho thấy điều này. EMARKETER dự báo giai đoạn Cyber Five sẽ chiếm 16,5% tổng doanh số thương mại điện tử mùa lễ hội tại Mỹ vào năm 2026. Trong khi đó, báo cáo từ Basis cho thấy 54% người tiêu dùng tham gia khảo sát không xem Black Friday hay Cyber Monday là những dịp mua sắm thiết yếu bởi các chương trình ưu đãi vẫn diễn ra xuyên suốt mùa lễ hội.

Danh sách mua sắm của người tiêu dùng cũng linh hoạt không kém: 39% người mua quà dịp lễ lên kế hoạch trước cho phần lớn các món đồ dự định mua, trong khi 43% thì kết hợp giữa việc lên kế hoạch và khám phá thêm sản phẩm mới trong quá trình mua sắm. Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho hình thức quảng cáo dựa trên nội dung. Chẳng hạn, một người đang đọc bài viết về cách chăm sóc da mùa đông có thể tình cờ khám phá ra một sản phẩm mà trước đó họ chưa từng nghĩ đến.

Giai đoạn lễ hội Điều người mua quan tâm Điều nhà quảng cáo cần cân nhắc lại Trước Black Friday Tìm hiểu sản phẩm, so sánh các lựa chọn và cân nhắc món hàng nào xứng đáng có mặt trong danh sách mong muốn. Khách hàng mục tiêu đã sẵn sàng mua hàng hay chiến dịch cần tập trung khơi gợi sự quan tâm trước? Black Friday và Cyber Monday Săn tìm ưu đãi hấp dẫn và quyết định có nên mua ngay hay không. Có thể mở rộng quy mô chiến dịch mà vẫn đảm bảo lợi nhuận không? Tháng 12 và Giáng Sinh Chọn quà tặng ý nghĩa, kiểm tra tình trạng hàng và quan tâm đến thời hạn giao hàng. Các ưu đãi hiện tại có còn đáp ứng đúng những mối quan tâm hàng đầu của người mua không? Sau Giáng Sinh Tìm kiếm ưu đãi hậu lễ hội, mua sắm cho bản thân và hướng đến những nhu cầu mới. Chiến dịch nào vẫn còn đáp ứng nhu cầu thị trường, và chiến dịch nào đã hoàn thành vai trò?

Hãy xem các giai đoạn này như những trạng thái tâm lý có thể đan xen và giao thoa với nhau. Chẳng hạn, một người đang so sánh sản phẩm vào tháng 12 có thể vẫn cần được cung cấp thông tin và củng cố niềm tin, giống như người đang tìm hiểu sản phẩm từ tháng 10. Nhiệm vụ của ta là điều chỉnh chiến dịch sao cho phù hợp với tâm lý người mua tại từng thời điểm: từ giới thiệu sản phẩm thông qua những nội dung hữu ích đến giúp khách hàng dễ dàng hoàn tất đơn hàng bằng một ưu đãi vốn đã hấp dẫn.

Trước Black Friday: Đối tượng khách hàng đã sẵn sàng mua sắm chưa?

Black Friday đang đến gần và các đối thủ cạnh tranh cũng đang tăng tốc quảng bá. Áp lực này dễ khiến ta muốn chuyển toàn bộ chiến dịch sang mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi (mua hàng), ngay cả khi nhiều khách hàng vẫn chưa xác định được mình muốn mua gì.

Theo Emplifi, 49% người tiêu dùng được khảo sát tại Mỹ và Anh cho biết họ dự định bắt đầu cân nhắc việc mua sắm dịp lễ vào cuối tháng 10 năm 2026, trong khi 38% cho biết đã bắt đầu mua quà tặng. Điều này cho thấy sự quan tâm đến mua sắm đang hình thành từ sớm, nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả người tiêu dùng đều đã sẵn sàng mua hàng.

Vậy ta nên tập trung kích thích nhu cầu hay hướng thẳng đến mục tiêu chuyển đổi? Câu trả lời phụ thuộc vào vị thế hiện tại của thương hiệu và điểm xuất phát của chiến dịch.

Điểm quyết định Kịch bản A: Thương hiệu mới Kịch bản B: Thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường Tình huống Một thương hiệu chăm sóc da mới muốn tiếp cận người mua sắm dịp lễ. Mức độ nhận diện thương hiệu còn thấp và dữ liệu chuyển đổi rất hạn chế. Một nhà bán lẻ lâu năm có những sản phẩm được ưa chuộng, hệ thống theo dõi chuyển đổi đáng tin cậy và lịch sử doanh số tích cực. Cám dỗ Tung ra chương trình giảm giá lớn dịp Black Friday với kỳ vọng biến lượt click thành đơn hàng. Tăng mạnh ngân sách để tận dụng tối đa nhu cầu mua sắm trên thị trường. Hướng đi thông minh hơn Tập trung giới thiệu sản phẩm, thử nghiệm mức độ quan tâm của khách hàng mục tiêu và xác định thông điệp nào thực sự thu hút khách hàng tiềm năng có chất lượng. Từng bước mở rộng các chiến dịch hướng đến chuyển đổi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí thu hút khách hàng.

Tại MGID: Với những chiến dịch cần mở rộng độ phủ trước mùa mua sắm cao điểm, các định dạng quảng cáo hiển thị, video và quảng cáo đa phương tiện có thể giúp thương hiệu tiếp cận những đối tượng khách hàng mới. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh (Contextual targeting) giúp phân phối quảng cáo tự nhiên bên cạnh những nội dung có liên quan, trong khi CPA Tune tự động điều chỉnh CPC bid để hướng đến mức CPA mục tiêu khi đã có đủ dữ liệu chuyển đổi. Hai phương pháp này có thể bổ trợ cho nhau: các hoạt động nâng cao nhận diện giúp xây dựng sự quen thuộc và tin tưởng đối với thương hiệu, trong khi chiến dịch tập trung vào chuyển đổi thúc đẩy hành động cụ thể khi người mua tiến gần hơn đến quyết định mua hàng.

Bốn yếu tố cần kiểm tra trước khi mở rộng quy mô

Tăng ngân sách có thể giúp khuếch đại hiệu quả của một chiến dịch thành công, nhưng cũng có thể khiến những sai lầm hiện tại trở nên tốn kém hơn. Trước khi quyết định mở rộng, hãy kiểm tra kỹ bốn yếu tố sau:

Dữ liệu chuyển đổi: Ta đã có đủ số lượng chuyển đổi để xác định xu hướng thực sự chưa, hay mới chỉ đánh giá hiệu quả dựa trên một vài lượt click?

Ta đã có đủ số lượng chuyển đổi để xác định xu hướng thực sự chưa, hay mới chỉ đánh giá hiệu quả dựa trên một vài lượt click? Khả năng sinh lời: Ta đã xác định được mức CPA tối đa có thể chấp nhận mà vẫn đảm bảo lợi nhuận, sau khi tính đến các khoản giảm giá và chi phí liên quan chưa?

Ta đã xác định được mức CPA tối đa có thể chấp nhận mà vẫn đảm bảo lợi nhuận, sau khi tính đến các khoản giảm giá và chi phí liên quan chưa? Trang đích: Người mua có thể dễ dàng nắm bắt ưu đãi, kiểm tra tình trạng sản phẩm và hoàn tất giao dịch mà không gặp phải những trở ngại không đáng có không?

Người mua có thể dễ dàng nắm bắt ưu đãi, kiểm tra tình trạng sản phẩm và hoàn tất giao dịch mà không gặp phải những trở ngại không đáng có không? Tiềm năng mở rộng: Ta còn khả năng tiếp cận thêm những khách hàng tiềm năng chất lượng hay chỉ đang chi nhiều tiền hơn để tiếp cận cùng một nhóm đối tượng?

Nếu cả bốn yếu tố đều đã được đảm bảo, ta có thể tự tin bắt đầu mở rộng quy mô. Ngược lại, nếu vẫn còn băn khoăn về một vài yếu tố, hãy tiến hành những thử nghiệm nhỏ để tránh phải đối mặt với những tổn thất lớn.

Black Friday: Khi nào thì việc mở rộng quy mô không còn mang lại hiệu quả?

Các chỉ số trong dịp Black Friday có thể tạo cảm giác chiến dịch đang hoạt động rất tốt, nhưng đằng sau những con số ấn tượng đó đôi khi lại là những rủi ro về lợi nhuận. Ngay cả khi đơn hàng liên tục đổ về và biểu đồ chuyển đổi không ngừng đi lên, ta vẫn cần xem xét kỹ biên lợi nhuận để xác định liệu chiến dịch có thực sự thành công hay không.

Các chương trình giảm giá làm giảm lợi nhuận trên mỗi đơn hàng, trong khi chi phí thu hút khách hàng tăng cao tiếp tục bào mòn phần lợi nhuận còn lại. Kết quả là doanh số có thể tăng, nhưng số tiền thực sự kiếm được lại giảm.

Bán được nhiều hơn nhưng lợi nhuận ít hơn: Bài toán kinh doanh

Hãy xem xét một sản phẩm có giá bán 100 USD, với tổng chi phí sản phẩm và hoàn tất đơn hàng là 40 USD. Điều gì sẽ xảy ra khi ta áp dụng chương trình giảm giá và chi phí quảng cáo đồng thời tăng lên?

Chỉ số Chiến dịch thông thường Chiến dịch Black Friday Giá bán $100 $75 Chi phí sản phẩm và hoàn tất đơn hàng $40 $40 CPA $20 $25 Lợi nhuận trên mỗi đơn hàng 40 10 Số lượng đơn hàng 100 200 Tổng lợi nhuận đóng góp 4,000 2,000

Ví dụ trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Lợi nhuận ở đây là lợi nhuận đóng góp sau khi trừ chi phí sản phẩm, chi phí hoàn tất đơn hàng và chi phí thu hút khách hàng, nhưng chưa bao gồm các chi phí vận hành khác của doanh nghiệp.

Số lượng đơn hàng tăng gấp đôi, nhưng tổng lợi nhuận lại giảm một nửa. Biên lợi nhuận thấp hơn vẫn có thể chấp nhận được nếu chiến dịch giúp thu hút những khách hàng có khả năng quay lại mua sắm trong tương lai. Tuy nhiên, ta cần tính toán và đánh giá cẩn thận giá trị lâu dài mà những khách hàng này mang lại.

Ba dấu hiệu cần lưu ý

1. CPA đang tiến sát ngưỡng hòa vốn.

Khi áp dụng giảm giá, mức chi phí tối đa mà ta có thể bỏ ra để thu hút một khách hàng cũng thay đổi. Vì vậy, hãy tính lại mức CPA tối đa có thể chấp nhận dựa trên giá bán sau giảm giá và các chi phí biến đổi, bao gồm chi phí sản phẩm, phí dịch vụ và chi phí hoàn tất đơn hàng.

2. Ngân sách tăng nhưng chuyển đổi không tăng tương ứng.

Nếu chi phí quảng cáo tăng nhanh hơn số lượng chuyển đổi, hãy kiểm tra xem chiến dịch có đang tiếp cận những nhóm khách hàng kém tiềm năng hơn, phải trả CPC (chi phí mỗi lượt click) cao hơn hay đang gặp tình trạng tỷ lệ chuyển đổi sụt giảm hay không. Dựa trên kết quả phân tích, hãy điều chỉnh ngân sách một cách thận trọng thay vì mặc định rằng hiệu quả trước đó sẽ tiếp tục được duy trì.

3. Những nhóm đối tượng khách hàng hiệu quả nhất đang trở nên đắt đỏ hơn.

Khi mở rộng ngân sách, các lượt chuyển đổi bổ sung có thể đến từ những nhóm đối tượng ít quan tâm hơn hoặc các vị trí quảng cáo có chi phí cao hơn. Hãy so sánh CPA (chi phí trên mỗi hành động) và chất lượng chuyển đổi giữa các phân khúc khách hàng để xác định liệu việc mở rộng quy mô có còn giúp thu hút những khách hàng thực sự mang lại giá trị hay không.

Áp dụng mục tiêu CPA vào thực tế

Quay lại ví dụ về sản phẩm có giá bán 75 USD. Sau khi trừ 40 USD chi phí sản phẩm và hoàn tất đơn hàng, ta còn 35 USD trước khi tính chi phí quảng cáo. Đây chính là mức CPA hòa vốn trong phạm vi các giả định đơn giản hóa của ví dụ này. Nếu đặt mục tiêu CPA ở mức 35 USD, mỗi đơn hàng chỉ vừa đủ bù đắp chi phí sản phẩm, hoàn tất đơn hàng và quảng cáo, không tạo ra bất kỳ khoản lợi nhuận đóng góp nào. Nếu muốn giữ lại 15 USD lợi nhuận trên mỗi đơn hàng, ta cần giới hạn CPA ở mức tối đa 20 USD.

Trên nền tảng MGID: Tính năng CPA Tune tự động điều chỉnh CPC bid dựa trên mục tiêu CPA mà ta thiết lập, giúp giảm bớt nhu cầu điều chỉnh bid thủ công. Tính năng này hoạt động hiệu quả nhất khi chiến dịch có hệ thống theo dõi chuyển đổi đáng tin cậy, lượng chuyển đổi đủ lớn và ngân sách hàng ngày tương đương khoảng 5–7 lần mục tiêu CPA (ví dụ, nếu mục tiêu CPA là 20 USD, ngân sách hàng ngày nên nằm trong khoảng 100–140 USD.

Thiết lập các quy tắc cắt lỗ trước cuối tuần

Black Friday không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra những quyết định vội vàng. Hãy xác định trước các ngưỡng can thiệp dựa trên biên lợi nhuận, số lượng chuyển đổi và độ trễ báo cáo. Nhờ đó, ta có thể biết khi nào cần điều chỉnh thay vì phản ứng với từng biến động trên bảng điều khiển.

1. Khi CPA tiến sát ngưỡng tối đa cho phép

Hãy thiết lập một ngưỡng cảnh báo thấp hơn mức CPA tối đa có thể chấp nhận. Nếu chi phí liên tục vượt ngưỡng này trong một khoảng thời gian đủ dài để xác định xu hướng rõ ràng, hãy kiểm tra chất lượng lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và khả năng sinh lời trước khi quyết định cắt giảm ngân sách.

2. Chi tiêu tăng nhưng số lượng chuyển đổi không tăng tương ứng

Nếu ngân sách tăng nhưng số lượng chuyển đổi gần như không thay đổi, hãy tạm dừng việc mở rộng quy mô. So sánh phần ngân sách tăng thêm với số lượng chuyển đổi bổ sung mà khoản chi này mang lại. Đồng thời, kiểm tra xem CPC tăng hay chất lượng lưu lượng truy cập suy giảm có phải là nguyên nhân khiến lợi nhuận bị bào mòn hay không.

3. Kết quả ngày hôm trước giảm sút bất thường

Trước khi điều chỉnh chiến dịch, hãy kiểm tra độ trễ ghi nhận chuyển đổi và các lỗi báo cáo có thể xảy ra. Dữ liệu của ngày gần nhất có thể chưa phản ánh đầy đủ số lượng chuyển đổi thực tế, đặc biệt với những ưu đãi có chu kỳ ra quyết định dài.

Sau Cyber Monday: Chiến dịch đang mất đà hay nhu cầu mua sắm đang thay đổi?

Khi không khí sôi động của Cyber Monday lắng xuống, các chỉ số trên bảng điều khiển chiến dịch có thể bắt đầu kém khả quan hơn. Lúc này, nút “Tạm dừng chiến dịch” (Pause campaign) có thể trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tháng 12 không phải là giai đoạn thị trường mua sắm trở nên trầm lắng. Theo Cẩm nang Chiến lược Mùa lễ hội 2026 của Epsilon, 33% người tiêu dùng tại Mỹ tham gia khảo sát đã thực hiện phần lớn hoạt động mua sắm cho mùa lễ hội năm 2025 trong hai tuần đầu tháng 12, so với 25% trong tuần cuối cùng của tháng 11.

Vì vậy, nếu chiến dịch bắt đầu sa sút sau Cyber Monday, nguyên nhân có thể đến từ sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét những yếu tố thuộc chiến dịch, chẳng hạn như mẫu quảng cáo, trang đích hoặc chi phí lưu lượng truy cập.

Dấu hiệu nhận biết Nguyên nhân có thể xảy ra Bước tiếp theo CTR ↓, CVR ổn định Mẫu quảng cáo có thể đang bị bão hòa (creative fatigue), cơ cấu lưu lượng truy cập thay đổi hoặc mức độ tương tác của người dùng suy giảm. So sánh hiệu suất của từng mẫu quảng cáo và vị trí hiển thị. Thử nghiệm các biến thể mới nếu tình trạng sụt giảm tiếp diễn. CTR ổn định, CVR ↓ Ưu đãi có thể không còn đủ hấp dẫn, hoặc vấn đề phát sinh sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Kiểm tra trang đích, giá bán, tình trạng hàng hóa và quy trình thanh toán trước khi thay thế mẫu quảng cáo. CPC ↑, CVR ổn định Chi phí lưu lượng truy cập tăng, có thể do cạnh tranh gay gắt hơn hoặc những thay đổi trong cơ chế bid quảng cáo. Đánh giá CPA và biên lợi nhuận. CPC tăng vẫn có thể chấp nhận được nếu các lượt chuyển đổi tiếp tục mang lại lợi nhuận. CPA ↑, CPC ổn định Tỷ lệ lượt click chuyển đổi thành đơn hàng đang giảm hoặc cơ cấu chuyển đổi đã thay đổi. Phân tích tỷ lệ chuyển đổi (CVR) theo thiết bị, nhóm đối tượng và trang đích để xác định nguyên nhân. Số lượng chuyển đổi ↓, hiệu quả ổn định Lưu lượng truy cập có thể đang giảm, dù chiến dịch vẫn duy trì được hiệu quả chuyển đổi tốt. Kiểm tra mức chi tiêu, giới hạn ngân sách, nguồn lưu lượng truy cập khả dụng và xu hướng chung của ngành trước khi quyết định cắt giảm ngân sách.

Đây chỉ là những điểm khởi đầu. Vì vậy, đừng vội đưa ra kết luận đơn thuần dựa trên một chỉ số riêng lẻ. CTR giảm không nhất thiết có nghĩa là mẫu quảng cáo đã mất sức hút, cũng như CPA tăng chưa chắc đồng nghĩa với việc chiến dịch không còn sinh lời.

Tại MGID: Chưa xác định được nguyên nhân khiến hiệu suất chiến dịch sụt giảm? MIA – trợ lý AI của MGID – có thể phân tích dữ liệu chiến dịch đang chạy, kiểm tra các cài đặt và báo cáo, từ đó gợi ý những khía cạnh nên xem xét. Nếu nguyên nhân là tình trạng mẫu quảng cáo bị giảm hiệu quả do lặp lại quá nhiều (creative fatigue), CTR Guard sẽ theo dõi mức sụt giảm của vCTR và tự động tạo tối đa ba mẫu quảng cáo thay thế khi đáp ứng các điều kiện nhất định. MIA giúp ta xác định vấn đề, còn CTR Guard hỗ trợ xử lý khi mức độ tương tác với mẫu quảng cáo suy giảm.

Vì sao mức giảm 30% số lượt chuyển đổi chưa nói lên toàn bộ câu chuyện?

Hãy tưởng tượng hai nhà quảng cáo cùng ghi nhận số lượt chuyển đổi giảm 30% sau ngày Cyber Monday.

Chiến dịch A: Vấn đề nằm ở tỷ lệ chuyển đổi

Số lượt click vẫn ổn định.

CPC hầu như không thay đổi.

CVR giảm từ 4% xuống 2,8%.

Chiến dịch vẫn thu hút lượng truy cập tương đương, nhưng số người thực hiện chuyển đổi lại giảm. Điều này cho thấy vấn đề có thể nằm ở giai đoạn sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo – chẳng hạn như ưu đãi, trang đích, quy trình thanh toán hoặc thành phần đối tượng mục tiêu. Đây đều là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ.

Chiến dịch B: Vấn đề nằm ở lưu lượng truy cập

Số lượt click giảm 30%.

CVR vẫn duy trì ở mức 4%.

CPA không thay đổi.

Trong trường hợp này, lưu lượng truy cập vẫn chuyển đổi với tỷ lệ như trước. Nhà quảng cáo cần tìm hiểu nguyên nhân khiến số lượt click giảm. Cách phân phối chiến dịch có thay đổi không? Ngân sách có đang giới hạn lượng truy cập không? Hay số lượt hiển thị phù hợp đã giảm?

Một khả năng khác là nhu cầu thị trường đang suy giảm theo mùa. Để xác định điều này, ta cần xem xét dữ liệu rộng hơn về thị trường hoặc ngành hàng. Nếu không có bối cảnh đó, việc cắt giảm ngân sách hoặc thay đổi mẫu quảng cáo có thể khiến ta xử lý một vấn đề vốn không xuất phát từ chiến dịch.

Biến động theo ngày cũng có thể gây hiểu lầm, nhất là khi chuyển đổi không diễn ra ngay sau lượt click mà có độ trễ. Hãy so sánh những khoảng thời gian phù hợp và tránh thay đổi nhiều yếu tố cùng lúc. Đôi khi, nguyên nhân thực sự lại nằm ngoài phạm vi chiến dịch. Chẳng hạn, ưu đãi có thể không còn hấp dẫn khi Giáng Sinh đến gần.

Điều gì xảy ra với ưu đãi khi Giáng Sinh đến gần?

Mức giảm giá hấp dẫn có thể thu hút sự chú ý nhưng không đảm bảo món quà Giáng Sinh sẽ được giao đến đúng hạn. Khi tháng 12 dần trôi qua, các lựa chọn giao hàng, tình trạng còn hàng và sự an tâm khi mua sắm cũng trở thành những yếu tố thuyết phục quan trọng không kém giá cả.

Người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến những chi tiết thiết thực này. Theo báo cáo Mùa mua sắm cao điểm năm 2026 của Emplifi, 89% người tiêu dùng được khảo sát tại Mỹ và Anh coi trọng chính sách miễn phí vận chuyển, trong khi 73% sẵn sàng trả thêm phí để được đảm bảo thời gian giao hàng.

1. Giá hấp dẫn nhưng giá trị sản phẩm chưa đủ rõ ràng

Hãy lấy ví dụ một bộ sản phẩm chăm sóc da có giá 80 USD đang được giảm 20%. Mức giá này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng khách hàng vẫn có thể băn khoăn: bên trong bộ sản phẩm gồm những gì và liệu nó có thực sự xứng đáng để làm quà tặng hay không?

Điều cần thay đổi: Thử nghiệm cách tiếp cận quảng cáo tập trung giới thiệu các sản phẩm bên trong bộ quà tặng và lợi ích của chúng, thay vì chỉ nhấn mạnh mức giảm giá. Trên trang đích, hãy đảm bảo khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin chi tiết về sản phẩm, đánh giá chân thực từ những người đã mua và các lựa chọn đóng gói quà tặng.

Điều cần theo dõi: So sánh tỷ lệ chuyển đổi và CPA giữa mẫu quảng cáo ban đầu tập trung vào giảm giá và phiên bản mới nhấn mạnh giá trị sản phẩm.

2. Giao hàng có thể là yếu tố quyết định thành bại

Quảng cáo của bạn giới thiệu một món quà Giáng Sinh hoàn hảo, nhưng đến bước thanh toán, khách hàng mới phát hiện phải chờ bảy ngày làm việc mới nhận được hàng. Vấn đề là lúc này đã là ngày 21 tháng 12. Nội dung quảng cáo không thể giải quyết được trở ngại này.

Điều cần thay đổi: Kiểm tra kỹ hạn chót giao hàng trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào về vận chuyển trong quảng cáo. Nếu có dịch vụ giao hàng nhanh hoặc nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng, hãy hiển thị rõ những lựa chọn này ngay trong quảng cáo và trên trang đích. Nếu không thể giao hàng trước Giáng Sinh, hãy chuyển hướng quảng cáo sang những sản phẩm vẫn có thể giao kịp, hoặc giới thiệu các lựa chọn quà tặng kỹ thuật số (digital gifts) nếu phù hợp.

Điều cần theo dõi: Theo dõi tỷ lệ bỏ giỏ hàng và tỷ lệ chuyển đổi sau khi cập nhật thông tin giao hàng. Nếu khách hàng vẫn rời đi mà không hoàn tất đơn hàng, hãy kiểm tra thêm chi phí vận chuyển, tình trạng tồn kho và những trở ngại khác trong quá trình mua sắm.

Một sản phẩm, năm góc độ sáng tạo để thử nghiệm

Khi ưu đãi vẫn hấp dẫn nhưng thông điệp quảng cáo đã trở nên nhàm chán, có lẽ đã đến lúc ta cần làm mới nội dung sáng tạo. Với cùng một sản phẩm, hãy thử khai thác năm góc độ sau:

Dịp sử dụng: Ai đang cần sản phẩm này vào thời điểm hiện tại, và điều gì khiến đây trở thành thời điểm thích hợp để mua?

Ai đang cần sản phẩm này vào thời điểm hiện tại, và điều gì khiến đây trở thành thời điểm thích hợp để mua? Giá trị sản phẩm: Sản phẩm gồm những gì, và vì sao nó xứng đáng với mức giá đó?

Sản phẩm gồm những gì, và vì sao nó xứng đáng với mức giá đó? Bằng chứng xã hội: Đánh giá chân thực từ khách hàng tiết lộ điều gì về trải nghiệm sử dụng sản phẩm?

Đánh giá chân thực từ khách hàng tiết lộ điều gì về trải nghiệm sử dụng sản phẩm? Tính cấp thiết: Có lý do thực tế nào khiến khách hàng nên hành động trước một thời hạn cụ thể không?

Có lý do thực tế nào khiến khách hàng nên hành động trước một thời hạn cụ thể không? Nhu cầu cá nhân: Sản phẩm có thể thu hút người ta mua về tự sử dụng không?

Hãy lần lượt thử nghiệm từng góc độ với nội dung quảng cáo đang có hiệu quả tốt nhất để xác định chính xác yếu tố nào tạo ra sự khác biệt.

Tại MGID: Các công cụ sáng tạo bằng AI có thể tạo ra những hình ảnh thay thế, phù hợp với từng góc độ quảng cáo khác nhau. Trong khi đó, tính năng Dự đoán hiệu suất (Performance Prediction) giúp đánh giá sơ bộ tiềm năng của các mẫu quảng cáo trước khi triển khai. Nếu muốn làm mới nội dung theo mùa mà không cần thay đổi quá nhiều, CTR Guard cũng cung cấp các chiến lược tạo tiêu đề thủ công cho những dịp như Black Friday, Cyber Monday và Giáng Sinh. Nhờ đó, ta có thể cập nhật tiêu đề mà vẫn giữ nguyên hình ảnh, mô tả, lời kêu gọi hành động (CTA) và trang đích hiện tại. Dù vậy, kết quả thực tế từ chiến dịch vẫn là căn cứ quan trọng nhất để quyết định phiên bản nào nên được giữ lại.

Sau Giáng Sinh: Chiến dịch nào xứng đáng được tiếp tục?

Đến ngày 26 tháng 12, một số chiến dịch mùa lễ hội có thể đã mất đi sức hút, trong khi những chiến dịch khác vẫn còn nhiều tiềm năng. Thẻ quà tặng, các chương trình giảm giá sau lễ hội và những mục tiêu đầu năm mới đều có thể tạo thêm lý do để khách hàng tiếp tục chi tiêu. Tùy vào lĩnh vực kinh doanh, những tuần sau Giáng Sinh có thể là thời điểm thích hợp để triển khai thêm một vòng thử nghiệm.

1. Tiếp tục duy trì các chiến dịch đang sinh lời.

Nếu một sản phẩm có nhu cầu ổn định quanh năm vẫn duy trì được CPA ở mức chấp nhận được, ta không cần phải tạm dừng chiến dịch chỉ vì mùa Giáng Sinh đã qua. Trước khi thay đổi bất cứ điều gì, hãy kiểm tra xem nhu cầu, chất lượng chuyển đổi và biên lợi nhuận có còn ổn định hay không.

2. Tạo thêm lý do để khách hàng tiềm năng quay trở lại.

Những người từng xem sản phẩm hoặc bắt đầu thanh toán nhưng chưa hoàn tất đơn hàng vẫn có thể trở thành khách hàng. Nếu dữ liệu, quyền truy cập và các tùy chọn nhắm mục tiêu cho phép, hãy tiếp cận lại nhóm đối tượng này bằng ưu đãi hậu Giáng Sinh phù hợp với các sản phẩm hiện có, thay vì tiếp tục sử dụng chương trình giảm giá Giáng Sinh đã kết thúc từ tuần trước.

Tại MGID: Các tùy chọn nhắm mục tiêu và tiếp thị lại (retargeting) trên nền tảng MGID giúp kết nối lại với những khách truy cập trước đây. Tuy nhiên, đừng quên cập nhật nội dung quảng cáo trước khi triển khai. Quảng cáo một ưu đãi đã hết hạn không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn có thể làm giảm hiệu quả của tệp khách hàng mà ta đã mất công xây dựng.

3. Mở rộng thông điệp ra ngoài nhu cầu mua quà tặng.

Không phải ai mua sắm trong tháng Một cũng tìm kiếm những món quà còn sót lại sau Giáng Sinh. Chẳng hạn, các gói đăng ký dịch vụ thể hình có thể hấp dẫn những người đang đặt mục tiêu rèn luyện sức khỏe cho năm mới hơn là những người đang tìm mua quà tặng.

Chiến lược thu thập khách hàng tiềm năng cũng có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự. Một nhà quảng cáo trong lĩnh vực bảo hiểm có thể thử nghiệm thông điệp khuyến khích khách hàng rà soát lại các gói bảo hiểm cho năm tới, trong khi một thương hiệu dịch vụ tài chính có thể giới thiệu các ưu đãi liên quan đến lập kế hoạch tài chính. Cơ hội thực tế sẽ tùy thuộc vào sản phẩm, thị trường và nhu cầu của người dùng.

4. Dừng những chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu hoặc không còn hiệu quả.

Một số chương trình khuyến mãi thực sự có thời hạn kết thúc. Nếu ưu đãi đã hết hạn, sản phẩm không còn hàng hoặc chi phí thu hút khách hàng liên tục vượt quá giá trị mà họ mang lại, thì việc duy trì chiến dịch chỉ vì thói quen sẽ chẳng đem lại lợi ích gì.

Tạo đà cho các chiến dịch mùa lễ hội năm tới

Trước khi tổng hợp số liệu vào báo cáo quý, hãy ghi lại những thông tin cần thiết để tham khảo khi mùa lễ hội tiếp theo đến vào tháng 10:

Các tổ hợp hiệu quả: Nhóm đối tượng, nội dung quảng cáo và ưu đãi nào đã mang lại chuyển đổi có lợi nhuận?

Nhóm đối tượng, nội dung quảng cáo và ưu đãi nào đã mang lại chuyển đổi có lợi nhuận? Các bước ngoặt: Hiệu suất bắt đầu thay đổi vào thời điểm nào, và những điều chỉnh nào thực sự phát huy tác dụng?

Hiệu suất bắt đầu thay đổi vào thời điểm nào, và những điều chỉnh nào thực sự phát huy tác dụng? Cơ hội bị bỏ lỡ: Có chiến dịch tiềm năng nào bị tạm dừng quá sớm hoặc nhóm đối tượng nào được tiếp cận quá muộn không?

Có chiến dịch tiềm năng nào bị tạm dừng quá sớm hoặc nhóm đối tượng nào được tiếp cận quá muộn không? Bài học có thể áp dụng lại: Những kết quả nào có thể làm cơ sở để cải thiện chiến lược nhắm mục tiêu, bidding và thử nghiệm nội dung quảng cáo trong tương lai?

Một lưu ý cuối cùng: Giáng Sinh không phải là điểm kết thúc mùa mua sắm ở mọi thị trường. Những dịp như Boxing Day, các sự kiện mua sắm đặc thù theo từng khu vực hay Tết Nguyên đán có thể kéo dài cơ hội kinh doanh mùa lễ hội đến tận tháng Một và xa hơn nữa. Vì vậy, hãy tìm hiểu thói quen mua sắm tại từng địa phương trước khi áp dụng cùng một lịch trình chiến dịch cho tất cả thị trường.

Lịch mùa lễ hội không thể thay ta đưa ra quyết định

Ta có thể lên kế hoạch cho các chương trình khuyến mãi mùa lễ hội từ nhiều tháng trước nhưng người tiêu dùng thường có những kế hoạch riêng. Vì vậy, ngay cả một lịch trình chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng đôi khi cũng cần được điều chỉnh.

Những nhà quảng cáo xử lý tốt nhất các tình huống này là những người biết rõ vấn đề nào cần ưu tiên giải quyết, vấn đề nào có thể chờ thêm và khi nào cần trực tiếp can thiệp. Đôi khi, quyết định sáng suốt nhất là để một chiến dịch đang sinh lời tiếp tục vận hành hiệu quả.