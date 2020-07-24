Khi thiết lập trang đích, chọn các kỹ thuật viết quảng cáo cụ thể và các yếu tố thiết kế để tăng khả năng chuyển đổi, các nhà quảng cáo phải lưu ý những chính sách nội dung của MGID nếu muốn chiến dịch của mình qua được khâu kiểm duyệt nhanh chóng.

Về bản chất, các chính sách của MGID nhằm đảm bảo rằng người dùng cuối nhận được mọi thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sau cùng và dữ liệu cá nhân của họ không bị lạm dụng. Nói đến thiết lập trang đích, những điều thường bị bỏ qua bao gồm các điều khoản và chính sách quyền riêng tư, thông tin liên hệ và tiết lộ thông tin.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách kiểm tra các yếu tố phải có đối với các trang đích tuân thủ quy định, các đề xuất của riêng chúng tôi và một số ví dụ về việc tạo trang tuân thủ quy định.

Thông báo advertorial hay advertisement

Tất cả các trang hiện hành phải được đánh dấu bằng thông báo “Advertisement” hay “Advertorial”. Các nhãn này phải duy trì định dạng rõ ràng và dễ nhận ra đối với người dùng.

Tiết lộ thông tin

Các trang của quý vị phải có mục tiêu kinh doanh rõ ràng và tiết lộ những gì quý vị đang làm cho khách hàng. Theo nguyên tắc chung, quý vị cần đưa phần tiết lộ thông tin vào tiêu đề để người đọc có thể nhận thấy.

Các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư

Trên các trang đích của mình, quý vị phải cung cấp cho người dùng những điều khoản dịch vụ minh bạch và thông tin chi tiết về cách xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Hãy đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư trên trang đích của quý vị có bao gồm việc sử dụng cookie và nhắm mục tiêu lại.

Thông thường, quý vị sẽ đặt các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư ở phần chân trang để chúng không gây nhiều chú ý nhưng có thể được tìm thấy dễ dàng.

Kết cấu và điều hướng trang web

Các menu điều hướng phải rõ ràng và được đặt đúng nơi người dùng biết trước sẽ nhìn thấy chúng. Tùy thuộc vào thiết lập trang, chúng có thể được thêm vào đầu trang, chân trang hoặc thanh bên.

Không cần phải nói, tất cả các biểu mẫu và nút của trang web phải hoạt động đúng cách và chuyển hướng đến đúng nơi trên trang web. Các nút CTA hoặc mạng xã hội giả, chuyển hướng sau khi nhấp vào nút quay lại, cũng như các kỹ xảo lừa đảo khác đều bị nghiêm cấm theo chính sách của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi khuyên nên tắt cửa sổ popup và tránh sử dụng kiểu chèo kéo "Bạn bỏ đi ư?" (Are you leaving?) sau khi đóng trang web.

Nội dung chân thật và thực tế

Cuối cùng, ta muốn nuôi dưỡng niềm tin và mong muốn của người dùng đối với sản phẩm của mình. Do đó, hãy cố gắng tránh tuyên bố các thuộc tính sản phẩm không tồn tại hoặc không thể kiểm chứng, và thay vào đó hãy đặt lợi ích của các đặc tính hợp lệ lên hàng đầu. Ví dụ như cung cấp cho khách hàng danh sách đầy đủ gồm các thành phần tự nhiên và công dụng của chúng.

Sự chứng thực bất hợp pháp là một lý do phổ biến khác khiến đội kiểm duyệt của chúng tôi từ chối chiến dịch. Hãy cố gắng tránh những lời chứng thực thực phẩm bổ sung bởi bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng mà không có ủy quyền hợp pháp. Thay vào đó, chúng tôi khuyên sử dụng các khái niệm kể chuyện chân thật hơn và chia sẻ trải nghiệm thật.

Tránh những tuyên bố gây hiểu lầm

Tại MGID, chúng tôi không chấp nhận các tuyên bố táo bạo không thực tế hay những cách diễn đạt kích động có thể đánh lừa người dùng, chẳng hạn như “đã được thử nghiệm lâm sàng” hay “các thử nghiệm lâm sàng cho thấy điều đó”. Thay vào đó, chúng tôi khuyên nên chọn các kỹ thuật và tiêu đề thu hút sự chú ý nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như có thể hỏi người dùng những câu hỏi tập trung vào các vấn đề của họ, chẳng hạn như 'Bạn có bị cảm giác đau nào trong số này không?'

Kết luận

Tóm lại, chúng ta muốn cung cấp thông tin đáng tin cậy và minh bạch trên trang đích của mình, gắn kết với đối tượng khán giả mục tiêu và hợp lý hóa tiến trình qua các giai đoạn khách hàng.

Để đảm bảo thông điệp rõ ràng và sử dụng dữ liệu cá nhân đúng cách, trang đích phải có tất cả các yếu tố được đề cập bên trên, chẳng hạn như tiết lộ thông tin, các điều khoản và chính sách quyền riêng tư, các nút điều hướng chức năng... Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, xin đừng ngần ngại tham vấn đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi.