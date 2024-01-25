Quý vị có thắc mắc liệu thế giới quảng cáo sẽ có những kỳ quan sáng tạo nào dành cho chúng ta vào năm 2024? Đứng trước ngã ba của sự đổi mới và bất định, việc dự đoán tương lai của các xu hướng sáng tạo cho chúng ta cảm giác giống như giải một mật mã khó hiểu. Bối cảnh ở đây luôn thay đổi: sự nổi lên của AI sáng tạo, vũ điệu của các kênh mới nổi và sự chia tay cookie sắp diễn ra.

Tuy nhiên, giữa tình hình bất định này, nhu cầu dự đoán, thích ứng và đổi mới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các xu hướng sáng tạo vốn thường khó nắm bắt và không thể đoán trước nhưng lại có khả năng tái xác định cách các thương hiệu kết nối với khán giả. Chúng ta vẫn sẵn sàng ứng phó với những điều chưa biết, dẫu có phức tạp. Hãy cùng chúng tôi làm sáng tỏ các thông tin chuyên sâu và những khám phá nhằm định hình phương diện sáng tạo của quảng cáo năm 2024.

Không cần giới thiệu: AI sáng tạo giữ vị thế vững vàng

Những năm gần đây, AI đã trở thành chủ đề của nhiều cuộc trò chuyện, nhưng vào năm 2023, chúng ta thấy rằng AI không chỉ là một chủ đề bàn luận mà đã liên tục hòa mình vào cơ cấu quảng cáo. Trong một khảo sát giữa năm với hơn 700 nhà tiếp thị, AI thậm chí giành được vị trí xu hướng tiêu dùng quan trọng nhất. Hướng tới năm 2024, các nhà tiếp thị đang có những dự đoán xa hơn rằng AI sẽ không chỉ xử lý các đoạn chat thông thường. Họ hình dung rằng AI sẽ giải mã các bản tóm tắt phức tạp của khách hàng, cung cấp thông tin chuyên sâu về chiến dịch theo thời gian thực và sắp xếp hàng núi dữ liệu phi cấu trúc theo cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực sáng tạo, AI không chỉ tạo ra làn sóng mà còn là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đúng nghĩa. Tính năng tạo hình ảnh bằng AI của MGID là một ví dụ điển hình về cách AI đang nâng cao quá trình sáng tạo. Nhìn về tương lai, AI đã sẵn sàng đi sâu hơn vào quảng cáo, định hình nội dung được cá nhân hóa, phân tích những dự đoán và nhắm mục tiêu theo đối tượng khán giả động. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang khám phá một số xu hướng sáng tạo ít rõ ràng hơn nhưng cũng có tác động không kém đối với năm 2024.

Xu hướng #1: Sự trở lại của tính hài hước và cảm xúc

Trong năm 2024, chúng ta dự đoán tính hài hước và cảm xúc sẽ hồi sinh mạnh mẽ trong quảng cáo. Theo Oracle, 91% mọi người thích những thương hiệu có tính hài hước - một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nghịch lý thay, 95% lãnh đạo doanh nghiệp lại ngại kết hợp tính hài hước vào những tương tác với khách hàng.

Những thử thách trong năm tới đây, bao gồm các cuộc bầu cử, tình trạng bất ổn toàn cầu và bối cảnh truyền thông mang tính chất chính trị, đang buộc các thương hiệu phải mạnh mẽ và chấp nhận một số thực tế nan giải. Tình trạng hiện tại của thế giới đòi hỏi chúng ta phải đưa quảng cáo thoát khỏi giọng điệu nghiêm túc gần đây. 20 quảng cáo hàng đầu năm 2023 của Adweek thiếu những yếu tố tình cảm và xúc cảm – đúng những gì khán giả khao khát trong thời kỳ hỗn loạn này. Những thương hiệu có thể đưa sự tử tế, tươi sáng và hài hước vào thông điệp của mình sẽ không chỉ nổi bật mà còn nuôi dưỡng niềm tin và sự kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng.

Xu hướng #2: Cần có sự tác động của con người

Quý vị đã bao giờ dựa vào một công cụ được hỗ trợ bởi AI và tự hỏi làm sao có thể không có công cụ này? Vâng, quý vị không cô đơn. Bởi hiện diện khắp nơi, AI đã tích hợp liền mạch vào công việc của chúng ta, thay đổi cách chúng ta làm việc. Bây giờ, hãy tưởng tượng ra sự tích hợp nhanh này trong bối cảnh sáng tạo, nơi AI không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn có vai trò biến đổi.

Trong kỷ nguyên dựa vào AI, nơi ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng mờ nhạt, một xu hướng then chốt sẽ xuất hiện. Giữa vô số nội dung nhân tạo, người tiêu dùng cần tính chân thực và tác động thực của con người từ các thương hiệu. Những từ quan trọng của năm 2024 là gì? Sử dụng AI có đạo đức và sử dụng tích hợp. Năm 2024 là năm mà các thương hiệu sẽ thể hiện cách tiếp cận cân bằng và có trách nhiệm hơn đối với AI, nhấn mạnh vai trò của AI như một cộng tác viên giúp nâng cao sự khéo léo của con người chứ không phải làm lu mờ nó.

Xu hướng #3: Hòa vào các khoảnh khắc văn hóa đại chúng

Khi đi sâu vào hệ tư tưởng văn hóa, ta sẽ thấy vô số cơ hội dành cho các nhà quảng cáo. Những nỗ lực tiếp thị đình đám như chiến dịch ngoạn mục gần đây của Barbie không chỉ đơn thuần là nỗ lực đình đám mà còn là lời kêu gọi vang dội để các thương hiệu cân chỉnh theo những gì đang diễn ra nhằm thu hút niềm đam mê của người tiêu dùng.

Tại sao lại thích lồng ghép những khoảnh khắc văn hóa đại chúng vào quảng cáo? Câu trả lời nằm ở tính hiệu quả và lời hứa mà điều này mang lại. Bằng cách kết nối các chiến dịch với những sự kiện văn hóa hiện có, các thương hiệu không chỉ được chú ý mà còn khai thác được sự nhiệt tình và tương tác mà người tiêu dùng tự nhiên đầu tư vào những khoảnh khắc này. Đây là một chiến lược vượt xa quảng cáo truyền thống, trở thành một cuộc đối thoại năng động với khán giả. Trong năm 2024, chúng ta kỳ vọng các thương hiệu sẽ tiếp tục tận dụng những điểm tiếp xúc văn hóa, tạo ra các chiến dịch kết hợp liền mạch với những câu chuyện hiện tại mà người tiêu dùng nhiệt tình đón nhận. Bởi vì vấn đề không phải là được nhìn thấy, mà là trở thành một phần của cuộc trò chuyện.

Xu hướng #4: Sự thống trị sáng tạo của cảm giác hoài niệm

Hãy tưởng tượng ta đang bị cuốn vào cảm giác được vỗ về của một giai điệu quen thuộc hoặc một ký ức tuổi thơ. Chúng ta có cảm nhận được điều đó trong tâm hồn không? Đó là sức mạnh kỳ diệu của cảm giác hoài niệm. Sự hồi sinh của điều này không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố sáng tạo bất diệt. Các thương hiệu có thể làm thế nào để khai thác sức mạnh kỳ diệu này để thu hút khán giả vào năm 2024? Câu trả lời nằm ở bản chất vượt thời gian của cảm giác hoài niệm, tuy không phải là sự khám phá mang tính đột phá nhưng lại có sức hấp dẫn bất diệt. Vào năm ngoái, sự trỗi dậy trở lại của các chiến dịch quảng cáo đã cho thấy khả năng vượt trội của yếu tố này trong việc thu hút khán giả qua nhiều thế hệ.

Để khai thác tiềm năng của cảm giác hoài niệm trong quảng cáo, ta cần tạo ra những câu chuyện kết nối quá khứ với hiện tại. Các chiến dịch thành công bao gồm tái hiện lại biểu tượng, lồng ghép sự tham chiếu văn hóa, sử dụng nét thẩm mỹ cổ điển, gợi lên cảm giác cộng hưởng cảm xúc và chứng minh sự phát triển của sản phẩm. Khi được đan dệt đúng cách, cảm giác hoài niệm sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ để tạo ra những sự kết nối chân thực, đáng nhớ với khán giả của chúng ta.

Xu hướng #5: Sự phổ biến của quảng cáo có đạo đức

​ Năm 2024, quảng cáo có đạo đức sẽ là nền tảng tạo nên uy tín của thương hiệu. Ngoài việc sử dụng AI có đạo đức, trọng tâm còn mở rộng sang các câu chuyện được cá nhân hóa vượt khỏi các nhóm nhân khẩu học truyền thống. Các thương hiệu đang chuyển sang cách kể chuyện có sức cộng hưởng sâu sắc, toàn diện, vượt xa khuôn mẫu và đón nhận sự đa dạng.

Ví dụ như các thương hiệu làm đẹp đang xác định lại tiêu chuẩn bằng cách bao gồm nhiều tông màu da, kích thước cơ thể và biểu hiện giới tính trong các chiến dịch. Thay vì dựa vào những khuôn mẫu, các thương hiệu này đón nhận cảm giác chân thực và tôn vinh sự độc đáo của mỗi cá nhân. Trong ngành công nghệ, các công ty cũng đưa những tài năng đa dạng vào quảng cáo, giới thiệu những nhân viên thực sự đến từ nhiều nền tảng khác nhau để có một hình ảnh toàn diện hơn.

Tóm lại

Các xu hướng luôn thay đổi và có thể thay thế nhau nhanh chóng, nhưng có một thực tế không đổi: khả năng thích ứng là chìa khóa thành công. Các chiến lược sáng tạo xoay quanh những xu hướng là các chiến lược duy trì sự linh hoạt.

Do đó, trong năm 2024, bài học quan trọng nhất dành cho các nhà quảng cáo không phải là luôn dẫn đầu, mà là luôn linh hoạt. Khi hòa hợp với những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng và động lực thị trường, các thương hiệu sẽ trở nên nổi bật và gây được tiếng vang với khán giả. Nhà quảng cáo hiệu quả sẽ không chỉ là người bán hàng mà còn là người tạo ra những trải nghiệm tích cực, để lại tác động lâu dài cho người tiêu dùng ngoài việc mua hàng – bởi vì khi người tiêu dùng mỉm cười, cảm thấy gắn kết hay có được cảm giác thoát ly nhất thời trong quảng cáo của chúng ta, sự kết nối đó sẽ trở thành thước đo thành công thực sự.