Một người bình thường nhìn thấy hàng ngàn quảng cáo trong suốt cả ngày, và mỗi quảng cáo trong số đó chạm vào những mặt thu hút khác nhau để kết nối với người xem. Làm cách nào để quảng cáo sáng tạo của bạn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này và nhận được nhiều lượt click hơn?

Trong cuộc đua để giành được sự chú ý và thu hút người xem, thì hành động đầu tiên đến từ hình ảnh. Chúng giúp ta giao tiếp với người dùng nhanh hơn, do thực tế là đa số mọi người đều là “người học bằng hình ảnh” và cảm nhận hình ảnh tốt hơn bất kỳ thứ gì khác.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp một loạt các kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho hình ảnh quảng cáo của mình nổi bật so với nội dung xung quanh trong khi vẫn giữ cho chúng phù hợp và tuân thủ PG.

Bạn nên xem bao xa trong các kết quả tìm kiếm?

Các trang kho hình ảnh, dù miễn phí hay cao cấp, vẫn là nguồn hình ảnh hàng đầu trong tất cả các loại chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số. Một số dịch vụ có thể giúp bạn là Shutterstock, Getty Images, Pixabay và iStock.

Tuy nhiên, khi làm việc với các trang kho hình ảnh, ta nên cảnh giác với những hình ảnh sáo rỗng và sử dụng truyền thông mà người dùng đã xem. Hầu hết mọi người đều đã từng nhìn thấy quá nhiều lần những hình ảnh lấy từ kho như hình các tờ đô la, heo đất, hoặc các thương nhân Wall Street quảng cáo về những lời mời gọi kiếm tiền. Những hình ảnh được cân nhắc thấu đáo hiếm khi có thể được tìm thấy trên trang đầu tiên hay thậm chí là trang thứ hai của kết quả tìm kiếm.

Một chiến lược khả thi để vượt qua các kết quả tìm kiếm phổ biến nhất chính là cuộn qua ít nhất năm trang kết quả tìm kiếm và cố gắng tìm điều gì đó đáng chú ý mà hầu hết người dùng không có được. Khi chọn hình ảnh, hãy tìm những chi tiết lạ và hấp dẫn; ví dụ, bức ảnh của một cô gái với son môi màu tím chắc chắn sẽ gây chú ý hơn.

Những hình ảnh độc đáo luôn hoạt động tốt hơn. Hãy cố gắng tránh hình người được dàn dựng, và thay vào đó hãy chọn những bức ảnh động và có cảm xúc. Đừng làm cho quảng cáo quá trực tiếp và hãy nhớ rằng ta có thể làm việc với những sự kết hợp và giao thoa văn hóa. Một khi bạn đã tìm thấy hình ảnh phù hợp, sẽ là ý hay nếu thêm chút chinh sửa, chẳng hạn như thay đổi phông nền màu.

Khi làm việc với các ưu đãi thương mại điện tử, một trong những cách tốt nhất để chọn nội dung trực quan là tạo hình ảnh chất lượng cao cho sản phẩm của riêng mình. Đối với các chiến dịch này, ta có thể sử dụng những hình ảnh đơn giản có độ phân giải cao để giới thiệu sản phẩm. Đối với các danh mục khác, hình ảnh và thiết kế tùy chỉnh của riêng bạn có thể cho thấy hiệu suất vượt trội khá thường xuyên, vì vậy sẽ rất hữu ích khi chúng ta có sẵn điện thoại để chụp hình và có thể sử dụng sau này.

Các thủ thuật để làm cho quảng cáo của bạn đáng click vào hơn

Đa số người đọc lướt nội dung trang web chỉ để chờ đợi điều gì đó thu hút sự chú ý của họ. Hãy xem qua một số cách hay nhất để làm điều này.

Hình gộp

Có thể bạn đã nghe lời khuyên tránh những hình ảnh có nhiều vật thể nhỏ. Ở một mức độ thì điều này đúng, nhưng có một hiện tượng về hình gộp, được chứng minh là có hiệu quả trong khá nhiều chiến dịch.

Đối tượng trung tâm

Dựa trên phân tích của chúng tôi về điểm chung của nhiều sáng tạo quảng cáo thành công, có thể nói rằng bố cục là rất quan trọng. Chúng tôi thực sự khuyên nên thêm một đối tượng trung tâm hoặc một hướng trong hình quảng cáo của mình.

Hình động

Tìm những gì thu hút sự chú ý trên các trang web kho ảnh, chọn những hình ảnh động với phần kết không xác định. Ví dụ như ở đây, sinh tố bơ đang được rót vào ly và không rõ phần còn lại có vào hết trong ly hay không.

Đừng tiết lộ tất cả

Đừng tiết lộ mọi chi tiết trên hình ảnh, thay vào đó hãy cố gắng khơi gợi sự tò mò của người xem. Ví dụ, nếu có hình một người đàn ông nhìn vào laptop, đừng cho thấy màn hình. Trong ví dụ này, chúng ta không thấy mặt của người đàn ông đang đưa các tờ đô la cho chúng ta, cộng với việc có một mong muốn trực quan là nhận những gì được cho.

Kết luận

Những hình ảnh độc đáo khác lạ có thể gợi lên những cảm giác mạnh, khiến người xem click vào quảng cáo và cuối cùng là gắn kết với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng với những kỹ thuật đơn giản này, việc tìm kiếm hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo tự nhiên của bạn không còn là nhiệm vụ khó khăn nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi có những khó khăn nhất định, đội ngũ sáng tạo của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trợ giúp và hướng dẫn quý vị trong suốt quá trình.